А что не так с именем Джеймс, сейчас иностранными именами никого не удивишь. А родители Лорелеи, видимо, очень любят Генриха Гейне.
20 имен и фамилий, которые добавляют в жизнь владельцев тонну шуток и щепотку перца
Истории
1 час назад
Редкие имена и фамилии могут стать поводом для эпичной истории, и в этом нет ничего удивительного. Но порой даже совершенно обычные Маши или Сережи попадают из-за своих паспортных данных в такие переплеты, что только диву даешься.
- Лежала в роддоме с очень милой женщиной. Ее повезли рожать первой, бедняга сильно намучилась. А пока она была без сознания, ее муж умудрился сам оформить ребенку свидетельство о рождении. Жена, когда проснулась, орала на всю палату: «Ты с ума сошел? Какой еще Джеймс?! Ну почему не Ваня? Представь, как его будут в школе травить за такое имя!» © Мамдаринка / VK
- Когда я была молода и хороша собой, работала в организации, кассиром в которой была Лорелея Леонидовна (фамилию за давностью лет не помню). Мне с музыкальной школой и, соответственно, хором со скороговорками в анамнезе было нетрудно произносить ее имя, но вот коллеге с легкой степенью косноязычности приходилось туго. Она долго тренировалась, чтобы научиться правильно выговаривать такое непростое сочетание. И вот очередной визит кассира коллега набирает полную грудь воздуха и на выдохе оттарабанивает: «Здравствуйте, Лорелея Леонидовна», на что та отвечает: «Господи, девочки, да не мучайтесь так, зовите меня Ларисой!» © Marina Veremeyevskaya / ADME
- Мама рассказывала: на работе появилась новая сотрудница. Слово за слово, и мама назвала ее деловой колбасой. А та и говорит: «Да! Я — Колбаса!» Оказалось, у нее фамилия такая — Колбаса. Вот как бывает. © v.azhure / Pikabu
-
-
Ответить
- Решили с мужем дочь назвать Марией, Машей. Свекровь тут же взбеленилась: «Вы с ума сошли? У меня кошку Машкой зовут! Всю жизнь ее будут дразнить, мол, можно Машку за ляжку!» Мы ради интереса решили узнать, какое имя ей нравится, и свекровь выдала: «Девочку должны звать красиво: или Роза, или Лариса». Спрашиваем со смехом, мол, а если Ларису крысой дразнить будут, ничего страшного? И мама мужа такая: «Дразнят только дураки! Из-за них хорошее имя ребенку не давать — много чести». В общем, с логикой у нее не очень. Дочка, конечно, Машенька.
- Сын пошел в садик. Забираю его как-то, а он сидит с другим мальчишкой на скамеечке, оба одеваются, и тут мой громким шепотом сообщает: «Мама, этого мальчика зовут Глазик!» А дедушка мальчика начинает хохотать и сквозь смех говорит: «Владик, его зовут Владик!» © Tigrovaya / Pikabu
- Больница. В моей палате были Шубина и Шапкина. Врач во время обхода говорил: «Ну и где этот зимний гардероб?» © GrumpyKat / Pikabu
- Спустя 3 месяца после родов повезли знакомить дочку с прабабушкой. Та сразу же спросила, как мы назвали малышку. Я говорю: «Аделя». Мы заранее приготовились к бухтению, мол, странное имя, почему не Маша, почему не Даша. Прабабушка округлила глаза, странно на меня посмотрела и пробормотала: «Это ж надо так еду любить!» А потом взяла малышку на руки и говорит такая: «Ну привет, Сарделя». Я чуть не умерла от смеха, но объяснила бабуле, что она немного неправильно услышала имя. Облегчение на лице прабабушки можно было бы увидеть и из другой комнаты. Зато после Сардели она была рада любому имени и не бухтела. © Мамдаринка / VK
- Муж не общается со своей семьей практически совсем. Родители там своеобразные, при этом максимально авторитарные (есть только их мнение и неправильное). Последний раз мы с ними общались год назад. И тут звонок от свекра! Думаем: «Вдруг случилось что?» Но нет. Свекор хочет, чтобы муж сменил фамилию. Мол, ты же с семьей не общаешься, и я тебе не отец больше, так, биологический донор, поэтому ты не имеешь права носить нашу семейную фамилию! И ладно бы та была редкая, но они... Ивановы. © Подслушано / VK
- Наша принцесса родилась в начале июля, назвали Мирана. У меня уже нет сил отвечать на идиотские вопросы всех и каждого по поводу ее имени:
— А откуда имя? Сами придумали? (Нет, не сами, древне-славянское).
— А что обозначает? (Возьми, блин, да в интернете посмотри!).
— А как коротко? (А как Марина коротко? Если хочется сократить, так возьми да сократи, как тебе надо).
— Звучит грубо как-то («Ты дурак» звучит грубо, а имя как произнесешь, так и будет звучать).
— С отчеством и фамилией не сочетается (Мне вот очень нравится, как сочетается! И как часто тебя называют по отчеству? Раз в год? В паспортном столе?).
В общем, достали знатно. Неужели все родители деток с редкими именами так же мучаются? © Мамдаринка / VK
- Устроилась на новую работу. С начальницей отдела была еще не знакома, потому что она находилась в отпуске. Коллега, которая сидит рядом со мной, постоянно болтала про какую-то ювелирку (я особо не вслушивалась, много работы). Ну, думаю, мало ли, у всех разные увлечения.
Выходит из отпуска начальница, и выясняется, что у нее фамилия — Ювелирко, а коллега все время пыталась мне рассказать о ней... © Подслушано / VK
не, ну это пока тебе 25 тебя никто по отчеству не называет. и потом, может она учительницей станет, или воспитателем, тогда и в 20 могут начать.
-
-
Ответить
- Много лет назад у нас в городе директором ГРЭС был товарищ по фамилии Рабочий. Первое время, когда ему звонили, он отвечал: «Рабочий слушает!» На том конце провода возмущались: «Какой рабочий? Директора позови!» А он отвечал: «Это директор Рабочий». А в институте со мной учился студент по фамилии Директор. Так было бы прикольно, если б они работали на одном предприятии. © Тихая мышка / ADME
- Сыну 9 лет, недавно забирала его из школы и опять увидела странные взгляды других мамаш. Они смотрели на нас и шептались о своем. Мне даже догадываться не нужно, я знаю, что они в очередной раз обсуждали странное имя сына. Это было с нами и в детском саду и вот повторяется уже в школе. И я бы поняла их удивление, если бы имя было действительно необычным, но нет! Сына зовут Сережа! Что такого в этом имени, чтобы постоянно обсуждать его? Ох и мамаши пошли... © Мамдаринка / VK
- У моей родственницы есть соседка по поселку. В девичестве у нее фамилия была Пирожок, а вышла замуж она за Невеселого и взяла двойную фамилию. И у их сына фамилия теперь — Невеселый-Пирожок. © 58474632839 / Pikabu
Не знаю ни одного Сергея моложе 20 лет, то же самое с именами Ольга и Ирина.
-
-
Ответить
- Когда мама была беременна мной, она настаивала на том, чтобы назвать меня необычным именем. Предлагались варианты Розитта, Цвитана, Клеопатра, Шахроза. В один день папа психанул и сказал: «Либо Аня, либо Таня! Все!» Спасибо, папуль, огромное. Анна Павловна, 26 годиков. © Мамдаринка / VK
- Мою дочь зовут Луна (ударение на «у»). Да, необычно. И все считают нужным это нам озвучить. Когда малышке был месяц, и пришло время обходить всех врачей, пришли мы сдавать кровь. А там работает бабушка лет 65, которая, конечно же, не смогла промолчать по поводу имени: «Ну и назвали! И где откопали? Меня вот зовут чудно, но вас еще чуднее». А зовут ее Интерна. Ну да, куда уж нам. © Мамдаринка / VK
- Со мной в институте училась девчонка по фамилии Щукина. Отличница и рвач (в хорошем смысле этого слова). Однажды она, неожиданно для всех, пропустила целый семестр. Придя вновь на учебу, она сияла от счастья, и на вопрос завкафедрой иностранных языков относительно отсутствия гордо ответила:
— Я вышла замуж!
-Так... Щукина, поздравляю вас, — довольно сухо откликнулся педагог.
— Только я теперь не Щукина — я теперь Карпухина! — сияя улыбкой, добила она. © user7262822 / Pikabu
- Училась у нас в параллели Поносова (ударение на первый слог), которая, естественно, в среде школьных острословов по жизни была Поносовой с ударением на второй слог. Спустя лет 5 после выпуска встречаемся мы с ней в парке, и она мне гордо заявляет: «А я же теперь не Поносова! Я теперь — Золотарева!» Я уж не стал ей рассказывать, чем раньше золотари занимались, а просто поздравил с этим достижением в жизни. © NovoselovMore.ru / Pikabu
- В студии у нас есть мама по фамилии Небесная, а у дочки ее другая фамилия — Сатанина. Я не могу читать чат родителей без смеха. Дочкину фамилию почему-то всегда читаю как «Сатанина» с ударением на «и». Ну и извещения от Небесной: «Сатанина не придет!» вызывают дикий ржач. © ZarYanka / Pikabu
- Знакомая была по фамилии Волкова. Жаловалась, что в школе дразнили волчицей, все мечтала замуж поскорее выйти и фамилию сменить. Встретила она свою большую любовь почти сразу после первого курса. Поженились. Мужа зовут Серегой, а фамилия у него Волков. © nnka / Pikabu
- Билеты покупал, а потом попросил поменять. Женщина сказала: «Хорошо, я сегодня добрая» и улыбнулась мне. Я ей тоже улыбнулся. А потом увидел ее бейдж: «Добрая Л.». Оказывается, это ее фамилия. © zloy123 / Pikabu
А если вы любите курьезные истории про нетипичные имена и фамилии, то у нас есть еще статьи на эту тему.
Комментарии
Уведомления
Век живи - век учись. Я почему-то не знала, чем золотари занимались...
-
-
Ответить
и бессмертное с Башорга: И суслятины грамм 150 взвесьте, пожалуйста. - Суслятина Г.К. это я(((
-
-
Ответить
Похожее
10 звезд, которые попробовали перекроить внешность, а теперь шарахаются от подобных процедур как от огня
Знаменитости
1 неделя назад
13 наших звезд с нестандартной внешностью, которые сменили имидж и теперь выглядят чертовски привлекательно
Музыка
3 года назад
На девушку насели и свекровь, и муж, но она ясно дала понять, что не намерена это терпеть
Семья
6 месяцев назад
10+ пар знаменитостей, которые оказались одного возраста, а мы и не предполагали
Культура
1 год назад
20+ фото с работы, которые показывают, что в каждом офисе царит своя атмосфера
18+ человек, которые никак не ожидали получить такие подарки
Как выглядят дети 18 звезд, чья слава еще не так давно не знала конца и края
Кино
8 месяцев назад
20+ коллег, которые добавляют в унылые будни не щепотку перца, а сразу всю перечницу
Народное творчество
5 месяцев назад
18 женщин, которые ну никак не ожидали от своих мужчин такой пылкости
26 кадров, на которых нет ничего уникального, если не обращать внимания на задний план
18 человек, которым в школе попались такие задачки, что ни в одном учебнике не найти
Народное творчество
5 месяцев назад
Мы посмотрели, как выглядят вблизи лица 17 звезд с холеной внешностью
Дизайн
3 месяца назад