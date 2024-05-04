15 СМС-переписок, в которых собеседники внезапно попали в эпицентр урагана страстей
Иногда смотришь сериал или фильм, а там такие жаркие диалоги, ну просто песня. В СМС-переписках бывает точно так же. Герои нашей подборки начали обычную беседу в мессенджере, а в итоге обстановка накалилась до предела.
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Еще частенько страсти кипят в СМС-переписках, в которых фигурируют женщин. У нас есть подборка с такими беседами.