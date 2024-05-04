15 СМС-переписок, в которых собеседники внезапно попали в эпицентр урагана страстей

Иногда смотришь сериал или фильм, а там такие жаркие диалоги, ну просто песня. В СМС-переписках бывает точно так же. Герои нашей подборки начали обычную беседу в мессенджере, а в итоге обстановка накалилась до предела.

1.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: adedas / Pikabu

2.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

3.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: buton / Pikabu

4.

Тру-ру-ру 33 минуты назад А эту, кофтой, в бан и чёрный список навсегда. - - Ответить

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Виктория / Dzen

5.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

6.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Убойные переписки / VK

7.

8.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Убойные переписки / VK

9.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Flowwow — маркетплейс подарков / Dzen

10.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: andreyvenzel86 / Pikabu

11.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: aleksei9401 / Pikabu

12.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: onlyandrew / Pikabu

13.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

14.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

15.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: onememolog / Pikabu

Еще частенько страсти кипят в СМС-переписках, в которых фигурируют женщин. У нас есть подборка с такими беседами.