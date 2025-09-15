15 знакомств, которые были сдобрены щепоткой неожиданностей

у меня и у подруги развод был почти в одно время. И если я не хотела новых отношений от слова ВООБЩЕ. то подруга надеялась встретить новую любовь И стала уговаривать меня пойти на вечер "Кому за 30" В приличном , недешевом кафе, мол там и мужчины будут приличные... Одна она не хотела идти И где-то через год -полтора, я поддалась на уговоры. Все было так, как я и предполагала. На 45 "девушек" ( более половины за 50)... было 5 мужчин 3 из них явные подставные, на зарплате. Молодые мальчишки, хорошо танцующие. Билеты стоили недешево,и если мужчин не будет, то женщины не пойдут в следующий раз И было еще двое мужчин за 40. Видимо подобная нашей ситуация, один, притащил другого, познакомиться Тот весь вечер поглядывал на наш столик Кто ему приглянулся, не могу сказать, я или подруга, но только он вставал, чтобы пригласить нас на танец, подскакивали бойкие " девушки" за 50, обвешанные золотом и с тонной макияжа и с откровенным декольте ...и начинали кружить его в танце или извиваясь под быструю музыку. Робкий ,нерешительный кавалер, так и не решился им отказать. Мы ушли с половины вечера . Остался ужасный, даже отвратительный осадок от всего этого действа.Это была борьба без правил, а не танцы. Больше подруга меня не звала , да и я бы не пошла ни за то. А она рискнула и снова пошла , но уже на танцы.Там мужчин было чуть больше . В основном командировочные. женатики и нерусские мужчины с рынка.. И те, кто не имеет денег , чтобы снять проститутку. Там принято, если с тобой танцевали весь вечер, то ночь проводить вместе. Подруга этого не знала и отказала. А он- Я время на тебя потратил, другую не снял! ВЕЧЕР НАСМАРКУ... После этого и она больше не делала попыток ходить на подобные вечера. Это было в 90 гг. Как сейчас проходят подобные знаеомства, не знаю, но думаю, что борьба за внимание мужчин идет и сейчас нешуточная.

Не хватает у нас мужчин на всех женщин Их меньше и так ..да еще минусом пьющие, наркоши, гомосеки, импотенты.. А после вооруженных конфликтов , еще меньше парней будет. И все чаще наши девушки выходят замуж за приезжих....