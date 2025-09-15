15 знакомств, которые были сдобрены щепоткой неожиданностей
Самые интересные знакомства случаются, когда мы их совсем не ждем. Порой достаточно сходить в спортзал или ответить на звонок, чтобы оказаться в центре самого настоящего приключения (ну, или в начале очень романтической истории).
- На парковке вижу новенький симпатичный автомобиль. Открывается окно, из него выглядывает парень лет 25 и говорит: «Давайте попьем кофе». Говорить про мужа и детей не стала и зашла с козырей: «Мне 37». Парень подумал и выдал: «Ой», — закрыл окно и уткнулся в телефон. © bookish_snob
- Познакомилась я, значит, с парнем. Красавчик, чувство юмора невероятное, нормальная должность — в общем, идеал. После пары свиданий решилась и в гости к нему зайти. Лучше бы я этого не делала! У него дома повсюду, буквально повсюду разложены жуткие старые игрушки. Неваляшки, чебурашки... На мой немой вопрос он ответил, что коллекционирует их. Так быстро со свиданий я никогда еще не сбегала... © Палата № 6 / VK
- Пригласила мужчину на свидание. В свою чисто убранную квартиру. Сама купила продукты на ужин, приготовила. Надела обтягивающее платье, чулки, накрасилась. Встретила веселая, счастливая, соскучившаяся. И в середине вечера он мне выдает: «Это что у тебя, живот, что ли?» © olgakosharnaia
«Собрался на первое свидание с девушкой. Как вам мой наряд?»
- Стою в пробке, и парень попросился с соседней полосы пропустить его. Я пропустила и заметила, что он очень красивый. Не сдержалась, обогнала его, посигналила. Он открыл окно в недоумении, кивает головой, мол, «что случилось?!» Я в ответ кричу: «Вы очень красивый! Ну прямо очень красивый!» Он улыбнулся, застеснялся, поблагодарил. © ner_01ast
- Я засмотрелась на полицейского в машине и врезалась в столб. Так он еще вышел мне помочь. Так стыдно мне еще никогда не было! Но... завтра мы идем на первое свидание, пожелайте мне удачи. © leinavane
- Был на вечеринке у бассейна, и одна девчонка била меня ладонью по голове в попытках согнать слепня. Ввязался в отношения и только через год узнал правду: не было там никакого слепня! Я ей просто очень понравился. С того дня прошло уже восемь с половиной лет — планирую сделать ей предложение. © Unknown author / Reddit
«Подарила парню на годовщину конструктор, изображающий сценку с нашего с ним первого свидания»
- Я встретилась с мужчиной с сайта знакомств и наврала, что работаю в офисе в маленькой компании на низкой должности. Он в ответ сказал, что он маленький банковский клерк. Прихожу в понедельник в банк проводить аудит и меня встречает региональный руководитель. Поняли, да? Встретились два вруна. Он — региональный директор, а я — аудитор. © ilona13131313
- Работал в магазине и как-то помог покупательнице достать стойку для цветов с верхней полки стеллажа. Она попросила другой экземпляр, и я пошел на склад за ним, по пути сказав: «Да вы перфекционистка!» Когда вернулся, девушки уже не было, а мой менеджер передал мне от нее записку. Там был номер телефона. Я позвонил ей! Она сказала просто: «Кольца у тебя на пальце я не увидела». Мне тогда было 30 лет, ей — 33. Прошло уже 34 года со дня нашей свадьбы. © Goldnugget2 / Reddit
- Сидели с девушкой в кафе, рядом приземлилась пара. Пока парень отходил, к девушке подкатил мужик и попросил телефончик. А она дала. Мне любопытно стало, и я свою спутницу спрашиваю: «А ты бы номер дала?» Она не моргнув глазом выдает: «Ну, не знаю, смотря какой мужчина. Да ты и сам бы так же сделал, если бы к тебе подошла девушка эффектнее меня». Тогда я молча встал и ушел, оплатив ужин, конечно. © neosocialis
Первое свидание — полет нормальный
Было такое. Прихожу на свидание, кавалер отходит, кто-то другой пытается познакомиться. Один прямо в руки сунул записку с номером. Выбросила сразу. А зачем оно надо? Если видят, что девушка танцует/гуляет/ужинает с парнем, но подкатывают, что они про неё думают? Да и некрасиво. Даже не в отношениях, если пришла на свидание с одним, флиртовать попутно с другими, не очень. Раз девушка ответила "смотря какой мужчина", значит "в поиске" и серьёзно к парню не относится, он правильные сделал выводы.
- Моя знакомая работает дизайнером. Пришла в спортзал по работе и, пока ждала менеджера, засмотрелась на парня, который там гонял двух других. Подумала, что тренер. Так засмотрелась, что подошла к тренажеру и случайно получила противовесом в лоб. Тот парень подбежал помогать. В общем, это было 12 лет назад и у них теперь двое детей. © taurgwath
- Моя жена очень не любит историю нашего знакомства. Мы встретились на сайте знакомств. Она там торчала к тому времени уже года 3 и была готова отказаться от идеи завести нормальные отношения. А я только скачал это приложение, и она оказалась первой (и единственной) девушкой, с кем у меня случилось совпадение. Короче, я был абсолютно уверен в том, что встретить кого-то в онлайне легче легкого. © JuryDutyToasterSmash / Reddit
- Мне было 44 года, убежденный холостяк. Племяшка меня затащила в гости к своей подружке из школы на музыкальный вечер. Я взял укулеле и мы пошли. Дом принадлежал матери-одиночке, которая, как выяснилось, играла на мандолине. Я влюбился в этот инструмент с первой же ноты! Ну, и стал проводить время с этой женщиной — мы вместе играли музыку. Несколько месяцев спустя она сделала первый шаг — сейчас у нас уже седьмая годовщина свадьбы. © v3d4 / Reddit
«Муж хранит мою фотку с нашего с ним самого первого свидания. А уже 9 лет прошло»
У меня в телефоне тоже есть фотографии с нашего первого свидания, а мы вместе уже 8 лет. Не вижу в этом ничего удивительного.
- Я клянусь, что каждое слово в этой истории — правда. Мы с ним жили в разных городах. После школы я взяла годик отдыха и поехала путешествовать. Он сделал то же самое. Познакомились мы в Испании в отеле и решили путешествовать дальше вместе. Потом у меня кончились деньги и я вернулась домой. Год спустя мы оба, не сговариваясь, переехали в один и тот же город и снова встретились. Решили, что это судьба, и поженились. © HUGEGIRLtinygirl / Reddit
- Мы работали в одном магазине, только она была кассиром, а я продавал видеоигры. На 2 года старше меня и чертовски красива — я не думал, что у меня есть хоть малейший шанс. А потом я как-то скачал приложение для знакомств, мне там не понравилось и я уже хотел его удалить, как вдруг увидел ее профиль! Дальше сами понимаете: закрутилось, завертелось — и мы все еще вместе! © MysticalTeamMember / Reddit
- В соседнем доме жил парень, у которого был очаровательный пес. Сам парень постоянно торчал на улице и ковырялся в своей машине. У нас тоже была собака, и я старалась подгадать время выгула так, чтобы столкнуться с соседом. Он каждый раз настаивал, чтобы мы шли вместе, а то темно и мало ли что. И тут я узнала, что он уезжает навсегда. Дала ему свой номер, попросила звонить. Он в ответ дал мне свой. Прошла неделя — он не позвонил, и я набрала ему сама. Сказала, что не вытерпела. Он посмеялся и пригласил меня на выходные. Два года встречались, восемь женаты. © Thetexaslandmanatee / Reddit
Комментарии
Это прекрасно, конечно. Когда происходят красивые истории любви в реальности, прямо как в фильмах.
у меня и у подруги развод был почти в одно время. И если я не хотела новых отношений от слова ВООБЩЕ. то подруга надеялась встретить новую любовь И стала уговаривать меня пойти на вечер "Кому за 30" В приличном , недешевом кафе, мол там и мужчины будут приличные... Одна она не хотела идти И где-то через год -полтора, я поддалась на уговоры. Все было так, как я и предполагала. На 45 "девушек" ( более половины за 50)... было 5 мужчин 3 из них явные подставные, на зарплате. Молодые мальчишки, хорошо танцующие. Билеты стоили недешево,и если мужчин не будет, то женщины не пойдут в следующий раз И было еще двое мужчин за 40. Видимо подобная нашей ситуация, один, притащил другого, познакомиться Тот весь вечер поглядывал на наш столик Кто ему приглянулся, не могу сказать, я или подруга, но только он вставал, чтобы пригласить нас на танец, подскакивали бойкие " девушки" за 50, обвешанные золотом и с тонной макияжа и с откровенным декольте ...и начинали кружить его в танце или извиваясь под быструю музыку. Робкий ,нерешительный кавалер, так и не решился им отказать. Мы ушли с половины вечера . Остался ужасный, даже отвратительный осадок от всего этого действа.Это была борьба без правил, а не танцы. Больше подруга меня не звала , да и я бы не пошла ни за то. А она рискнула и снова пошла , но уже на танцы.Там мужчин было чуть больше . В основном командировочные. женатики и нерусские мужчины с рынка.. И те, кто не имеет денег , чтобы снять проститутку. Там принято, если с тобой танцевали весь вечер, то ночь проводить вместе. Подруга этого не знала и отказала. А он- Я время на тебя потратил, другую не снял! ВЕЧЕР НАСМАРКУ... После этого и она больше не делала попыток ходить на подобные вечера. Это было в 90 гг. Как сейчас проходят подобные знаеомства, не знаю, но думаю, что борьба за внимание мужчин идет и сейчас нешуточная.
Не хватает у нас мужчин на всех женщин Их меньше и так ..да еще минусом пьющие, наркоши, гомосеки, импотенты.. А после вооруженных конфликтов , еще меньше парней будет. И все чаще наши девушки выходят замуж за приезжих....