Покупала справку-то, что ли? Вроде их без конфет обычно выдают. А что до сотрудничества – так это, как говорила одна преподавательница в моём студенчестве, "извините, Фрейд лезет!".
16 историй из жизни, которые приобрели неожиданный поворот
Истории
3 часа назад
Иногда даже самые обычные события могут резко свернуть не туда, куда хотелось бы. Мы можем что-то планировать, загадывать, предполагать, но судьба "щелкает пальцами" — и резкий поворот меняет все. Вот вы уже не доверяете своему зрению, блокируете подписчиков в соцсетях, пытаетесь устранить неполадки или вспоминаете, как вообще оказались в этой ситуации.
- Моя подруга узнала о беременности и решила сообщить об этом мужу за традиционным воскресным завтраком в кафе. Выходят они из подъезда, а на крыльце — грач с переломанным крылом. Ребята схватили птицу и поехали вместо кафе к ветеринару. Отправили их на рентген. В кабинете врач спрашивает: «Беременные или лица младше 18 лет есть?» Подруга смущенно: «Да...» Врач ее из кабинета выставляет. Муж, точно зная, что ей не 18, стоит в шоке. Наверное, доктор так и не понял, в каком торжественном событии нечаянно поучаствовал.
- Моя кузина живет в небольшом городке, где все друг друга знают, да и у каждого есть уйма родственников в шаговой доступности. Как-то кузина со своим парнем отдыхали на пляже. И тут она увидела свою родственницу: «Смотри, моя тетя Энн!» Парень недоуменно посмотрел на женщину и воскликнул: «Это моя тетя Энн!» В итоге все закончилось хорошо: просто тетя Энн была женой дяди парня, так что приходилось ему не кровной родственницей. Но анализ ДНК ребята все равно сделали. © _jeremybearimy_ / Reddit
- Купили на рынке туалетную бумагу. Стоим, упаковываем в сумку. Позади раздается мужской голос: «Мягкая?» Мама отвечает: «Мягкая...» Мужчина добавляет: «А то я последний раз до крови натер!» Мама в недоумении оборачивается к мужчине и видит, как он в это время рассматривает зубную щетку... © Палата №6 / VK
- Как-то раз мне надо было получить справку в поликлинике. До этого с врачом разговаривала только мама и, соответственно, справки для меня получала только она. Но вот настал судный день. Вручая коробку конфет и забирая справку, я не знала, что говорить и как благодарить в таких ситуациях, поэтому ничего лучше не придумала, чем: «Спасибо за сотрудничество». Надо было видеть лицо врача... © Подслушано / Ideer
- Гуляли с подругой по городу, фоткались и выкладывали все в соцсети. До тех пор, пока мне не написал в личку парень: «Наконец-то я тебя нашел. Видел тебя на набережной». Я от страха заблокировала его и сделала каре вместо длинных волос. Да еще и с челкой. Долго потом еще фотографии с новой стрижкой не выкладывала. © Подслушано / Ideer
- Стоим в пробке. В соседней машине сидит миленький, но грустный пудель. Решила его развеселить. Строила ему рожицы, и мне попались под руку мои очки: решила показать собачке, как их надевать. И тут я поняла, что пуделек — это пуховой капюшон девочки. Видно, зрение у меня совсем плохое. © Подслушано / Ideer
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- Нашел телефон и пишу в мессенджере первому в списке человеку:
Я: Привет. Я нашел этот телефон. Не мог бы ты позвонить своему другу и сказать, что телефон найден?
Собеседник: Какому другу?
Я: Судя по всему тому, который сейчас отображается у тебя на экране.
Собеседник: А точно. Конечно, я сообщу.
Собеседник: Привет. Это Адам. Кто-то нашел твой телефон. © prodical / Reddit
- Когда мне было 6 лет, моя соседка-подружка Катя сказала, что мечтает вырасти настоящей принцессой. А я сказал, что мечтаю вырасти настолько богатым, чтобы каждый день покупать себе целый блок жевательной резинки. Катя посмеялась надо мной и сказала, что я дурачок и моя мечта никогда не сбудется. Шах и мат, Катя. Шах и мат. © admin / y-story
- Я прилетел в Лиму (Перу) в субботу, 21 октября 2017 года, в недельную командировку. Заселяясь в отель, узнал, что на следующий день, в воскресенье, 22 октября 2017 года, состоится перепись населения Перу — мероприятие, проводимое раз в 10 лет, когда по закону все (даже гости отелей) должны оставаться в своих домах, чтобы их пересчитали специально обученные люди. Мне сказали, что если бы я приземлился в воскресенье, то пришлось бы оставаться в аэропорту в течение дня, поскольку даже водителям такси не разрешалось выходить на улицу. В субботу вечером нам с коллегой удалось купить немного еды в местном продуктовом магазине, чтобы мы могли остаться дома в воскресенье и не умереть с голоду. Назавтра к середине дня мы все же отправились на короткую прогулку. Было странно видеть Лиму пустой. Никаких машин и только несколько других смельчаков бродили по улицам... © mlloyd67 / Reddit
- Это случилось несколько дней назад в Рио. Я собиралась в тур на вертолете, но его отменили из-за непогоды. Поэтому, когда полет разрешили, со мной в кабине была еще пара. И вот девушка спрашивает меня, откуда я родом. Оказалось, мы вместе учились в старшей школе! Прошло 15 лет с тех пор, как мы виделись. Из всех мест, где мы могли встретиться, мы оказались в одном вертолете на другом конце света. © shockedpikachu123 / Reddit
- Работаю продавцом в торговой сети. И как-то меня все достало. Заходит клиент, гордо идет мимо меня и останавливается у витрины. Я злой подхожу и пялюсь на него. Клиент не выдерживает: «У вас есть ко мне вопрос?» А я на автомате выдаю: «Нет, спасибо, я просто смотрю». Как же сверкали его пятки… Я отомстил, ребята, отомстил! © Подслушано / Ideer
- Стала переводчиком с немецкого и поступила в магистратуру в Германии. Всегда мечтала там жить. Но перед отъездом долго мучал вопрос: как быть с любимым человеком? Предложила ему поехать со мной. Он программист, смог бы там устроиться. Ответ был такой: «Женить меня на себе надумала? Я своих друзей не брошу здесь, одна езжай, немца найди». Было грустно, обидно, но так легко стало! А я еще хотела просто молча остаться. © Подслушано / Ideer
- Как-то я не захотела идти в школу. Мне было лет десять. Притворилась, что у меня болит живот. Правда, врушка из меня так себе, поэтому бабушка попыталась разоблачить мой блеф. Она сказала, раз мне так плохо, что я не могу идти в школу, она запишет меня к врачу. Через 3 часа меня срочно отправили в хирургию. Моей "фальшивой болезнью" оказался аппендицит. Воспаление было уже довольно сильное, так что, если бы я не пришла в тот день, мой аппендикс скорее всего разорвался бы. В тот день я чувствовала себя на 100% хорошо. Моя маленькая ложь спасла мне жизнь. © jnoway826 / Reddit
- Я живу в частном доме. У меня три кошки и они очень любят ходить на улицу, а обратно возвращаются через окно. Как-то вечером вижу в окне мордочку своей старшей кошки: у нее серо-белый окрас и один слепой глаз. Открываю окно, она быстро пробегает. Я поворачиваю голову и вижу, что моя кошка сидит на полочке... Потом я смотрю на пол и вижу незнакомого черно-белого кота с одним глазом. Кажется, у кого-то был план по проникновению.
- Перед пятым классом моя семья переехала в другой город. Я была расстроена расставанием с друзьями, но во всем этом был плюс — меня больше не будет задирать хулиган Джефф. Я была очень рада, что больше его не увижу. И вот в первый школьный день учитель объявляет, что в классе два новичка: я и... Джефф! Серьезно? © _incredigirl_ / Reddit
- Приобрели с женой новую квартиру. В ванной решили сделать подвесной унитаз. Купил, привез, отдал мастерам, чтобы установили. А когда пришли с женой принимать работу, она присела на унитаз и стала болтать ножками: они не доставали до пола. Сидит, смеется и песенку поет. Говорит, детство свое вспомнила. Мастера мою жену-то никогда не видели, вот и установили, чтобы мне удобно было. Я ростом 196 сантиметров, а жена — 157. Подслушано / Ideer
Еще больше странных жизненных сюрпризов можно найти здесь:
Комментарии
Уведомления
Сильно сомневаюсь, что имея в анамнезе почти перегонит девочка бы этого не почувствовала)
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У детей острый живот часто протекает без симптомов или с атипичной клиникой, так что вполне возможно
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