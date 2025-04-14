16 историй из жизни, которые приобрели неожиданный поворот

Иногда даже самые обычные события могут резко свернуть не туда, куда хотелось бы. Мы можем что-то планировать, загадывать, предполагать, но судьба "щелкает пальцами" — и резкий поворот меняет все. Вот вы уже не доверяете своему зрению, блокируете подписчиков в соцсетях, пытаетесь устранить неполадки или вспоминаете, как вообще оказались в этой ситуации.