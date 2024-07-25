16 женщин поведали, в какие абсурдные ситуации они попадали из-за того, что их внешний вид кому-то не угодил
Некоторые люди думают, что они лучше всех знают, как должна выглядеть женщина. Потому не упустят случая дать оценку чьему-то образу. А также они ну очень любят объяснять, как надо одеваться, причесываться или краситься. Героини нашей статьи как раз столкнулись с такими знатоками, и вот что из этого вышло.
- «Эй! Прикройся немедленно!» — прокричали мне вслед, когда я бегала по парку в леггинсах, спортивном топе и мешковатой футболке поверх него. Я оглянулась. Позади стояла женщина, уперев руки в бока: «Да, ты! Распутница!» Видимо, ее муж загляделся, а она решила отчитать меня, а не его. Я, конечно, могла бы проигнорировать ее. Но я не настолько добрая, извините. Потому взяла и демонстративно сняла с себя футболку, оставшись в спортивном топе. Женщина вообще рассвирепела и бодро направилась ко мне. Но я же бегунья. © Kim Jowitt / Quora
- Я во время каждой беременности поправлялась на 20 кг. И муж решил проехаться по моей внешности. Засмотрелся в ТЦ на молодых и звонких девчонок и выдал, мол, ты себя запустила, а могла бы выглядеть так же. Как же у меня чайничек закипел! Сначала хотела поберечь его мужское самолюбие, но потом спокойненько выкатила смету. Хочешь такую, чтоб ресничками хлопала, имела крутые волосы, маникюрчик, фигуру, одежду? Я согласна! Любой каприз, мой господин. Реснички — вот цена, волосы — вот цена, ногти — вот цена, спортзал еще хочу и массаж. Ах да, косметолог! Мой господин, хочу быть твоей красивой женой! Наивный думал, что ногти, прическа, ресницы — это бесплатно. От сметы поморщился, а услышав, что это надо делать регулярно, прифигел и отстал. © #щастьематеринства / VK
- Жена рассказала мне историю о своей знакомой медсестре. Назовем ее Сьюзи. Она одевается очень ярко и обожает менять парики. Но одна из пациенток постоянно кривилась, глядя на Сьюзи, и однажды заявила: «Твои парики меня раздражают! Это так непрофессионально с твоей стороны! Завязывай с ними!» Сьюзи сию секунду сорвала с себя парик и показала свою голову с проплешинами. У нее была алопеция. «Так достаточно профессионально?» — спросила медсестра. Пациентка прикусила язык. И с тех пор начала улыбаться Сьюзи. © Ancient_Educator_76 / Reddit
- Был день моей свадьбы. Праздновали в загородном клубе. И вот я отлучилась «припудрить носик». Захожу в туалет и слышу, как две женщины в кабинках переговариваются. То были моя свекровь и гостья со стороны жениха. Они ядовито перетирали все: скатерти, подарки, музыку. Оказалось, что и мое платье для них «фу». Были свободные кабинки, но я решила их дождаться и встретить. И вот они выходят и видят меня. А я улыбнулась как можно слащавее и сказала: «Надеюсь, вы обе проведете прекрасный вечер». И проскользнула мимо них. Свекрови, конечно, деваться было некуда, а вторая гостья ушла с приема по-английски. © Kim Schiller / Quora
Месячный абонемент в спортзал сопоставим с ценой на один поход к парикмахеру или мастеру маникюра. Так почему бы не начать с малого? Побегать , поплавать... Иногда это помогает сбросить пару кг. Кстати, некоторые умудряются бегать даже на улице совершенно бесплатно...
- Я часто хожу в черном. И не ношу юбки и платья. Потому всегда в штанах, и никто не делал мне замечания по поводу внешности. До одной сокурсницы. Выхожу из универа, а во дворе сидят две однокашницы. Я подошла к ним поздороваться, и одна из них выдает: «Ты можешь ходить в другой одежде, например, в платьях? А то ты все время вся в черном. Ты же так никогда себе мужа не найдешь. Одевайся как девушка, а не пацанка». На что благополучно была послана лесом. © Крулцифер Эйнфолк / ADME
- Моя мама работала в магазине одежды. Сотрудницы должны были одеваться в стиле бренда. Но однажды руководство решило пойти еще дальше и потребовало, чтобы все делали макияж. Мама была одной из лучших работниц, но она вообще не красилась и не собиралась менять свои привычки. В итоге ей сказали, что если она не будет пользоваться хотя бы тушью, ее уволят. И она уступила.
А на следующий день мамуля пришла на работу... с прозрачной тушью на ресницах. И руководство вообще не смогло ничего ей предъявить, потому что условие она выполнила. © UnpopularRight / Reddit
- Я не крашусь и одеваюсь просто. Но в тот день мне так хотелось купить себе что-то крутое. И я зашла в Chanel. Присмотрела браслет и решила его примерить, а продавец такая: «Он может быть вам не по карману». Я разозлилась. Я, конечно, не выгляжу как богачка, но это вовсе не означает, что я не могу купить себе безделушку. И я настояла на примерке. Девушка посмотрела на меня так, будто я совершаю какое-то кощунство, и о-о-очень осторожно надела на мою руку браслет. Я рассмотрела украшение и сказала: «Спасибо, можете забирать!» Она сняла с меня браслет и спрятала его так быстро, что я и глазом не успела моргнуть. Я попрощалась и отправилась в магазин Cartier, который был рядом. А через 15 минут вышла оттуда с красивеньким браслетом и увидела, что та девушка из Chanel смотрит на меня через стекло. Я улыбнулась ей и помахала рукой. Чувство было потрясающее. © Vivian Kai / Quora
- Я социальный работник. В мои обязанности входят визиты к приемным детям. Также я должна выстраивать с ними доверительные отношения, что довольно-таки непросто — малыши боятся новых людей, а у меня не так уж и много времени на общение с ними. Пару лет назад одна из семей показала мне свой новый бассейн, и я сообщила об этом начальнице, а также добавила, что пообещала детям поплескаться там вместе с ними. Она сразу же поменялась в лице. Я уверила ее, что возьму максимально скромный купальник. А она заявила, что это вообще непрофессионально с моей стороны — появляться в таком виде на работе.
Пятеро детей очень расстроились, когда я сказала им, что не взяла купальник. Но пришли в полный восторг, когда я прыгнула к ним в бассейн прямо в деловом костюме! Не знаю, дошло ли это до начальницы, но в этой семье я стала любимым социальным работником. © vorrhin / Reddit
- Мой сын с 1 по 3 класс учился в прогимназии, у них была молодая учительница английского языка, очень прогрессивная. Она с детьми пела, играла, занималась физкультурой. И все на английском. Дети от нее были без ума, да и родители тоже. В какой-то день она пришла в кожаных шортах, ее увидела чья-то мама и пожаловалась, мол, как учитель в таком виде может ходить на урок. Дальше началась какая-то свистопляска, и учительница написала заявление по собственному желанию. Короче, дурдом самый настоящий. Но несколько активных матерей, включая меня, приходили и заступались: учительница молодая, занимается с детьми подвижными играми, потому и ходит в шортах. И если вы уволите ее, то мы тоже будем жаловаться. Нам сказали, что все решат. Потом мы уговаривали уже учительницу не уходить. Она осталась. На выпускном в прогимназии ей вручили столько цветов и подарков, что ее даже не было видно за ними. © Ольга Курпякова / ADME
- Раньше я одевалась в готическом стиле. Было много случаев, когда кто-то пытался меня «направить на путь истинный». Например, как-то раз я собиралась перейти дорогу и ждала зеленый свет, а ко мне подошла женщина и выдала: «Не стоит носить все черное, это некрасиво». Я ответила: «Не стоит учить незнакомых людей, это некрасиво». © Unknown author / Quora
У меня дочь в подростковом возрасте ходила во всём чёрном, слушала "Токио Хотел", и НИЧЕГО невозможно было с ней поделать. Сейчас вспоминаем с ней, ржём 🤣
- Я была пацанкой из нищей деревенской семьи. Сейчас я уже не бедствую, но в изысканной одежде по сей день чувствую себя некомфортно. И вот однажды я собралась купить машину в подарок родителям и отправилась в автосалон. На мне были джинсы, футболка, фланелевая рубашка и грубые ботинки. И вот я бродила среди машин, а ко мне никто не подходил. Но когда пожаловал мужчина в деловом костюме, продавцы слетелись к нему как коршуны. Я присмотрела один автомобиль, села в него, посидела... Но так и оставалась без внимания менеджеров, а мужчине в костюме тем временем уже подавали напиток. Я решила уйти.
Доехала до другого дилерского центра, и меня встретили с распростертыми объятиями. Там я и купила машину — они доставили ее к дому моих родителей с гигантским бантом на крыше. И всякий раз, когда автомобиль нуждался в техобслуживании, дилер оперативно решал все проблемы. Потому я даже рада, что в первом салоне меня проигнорировали. © Theresa Lamb / Quora
- Когда мы с мужем поженились, то переехали в городок на побережье. Я так полюбила это место! Я тогда преподавала в школе, а вечером снимала платье и каблуки, надевала шорты, футболку, шлепанцы и шла на пляж. И вот увидела однажды магазинчик с чудными свитерами на витрине. Так захотелось купить к зиме! И когда после работы мы с мужем выгуливали собаку у моря, я рассказала ему о своем желании. А он отвечает, мол, бумажника нет с собой, но ты все равно сходи, выбери себе что-нибудь и попроси отложить — я вернусь и оплачу. И он забрал у меня поводок. Мне даже в голову не пришло, что я могу быть как-то не так одета — здесь нормально ходить в пляжном стиле.
И вот я зашла в магазинчик и выбрала несколько прекрасных свитеров. Шла уже на кассу, чтобы попросить придержать для меня эти вещицы, а размалеванная продавщица их вдруг выхватила у меня и как завопит: «А ну руки убрала! Они дорогие!» Я аж опешила. Пролепетала только: «Я... Я просто...» А она выдает: «Рядом есть другие магазины, идите туда!» Мне было обидно, и я поспешила уйти.
Муж пришел в ярость от моего рассказа: «Да как она посмела? Мы пойдем туда сейчас же и скупим все свитера!» Но я остановила его: «Знаешь, мне этот магазин больше не интересен. Давай лучше съездим в гостевой дом и отдохнем». © Annette R. / Quora
Но вернуться в деловом костюме, погонять продавщицу, ничего не купить и написать жалобу, что продавщица нахамила - справедливость требует.
- «Немедленно избавься от этого! Черный цвет на свадьбе — это неуместно», — сказала мне тетя. Я оскорбила ее черным цветом. Не одежды, нет. Ногтей. Перед свадьбой ее дочери я накрасила ногти черным лаком, а она увидела это и сделала мне выговор. Но я не стала перекрашивать ногти из-за ее глупых суеверий, просто на празднике держалась от нее подальше. © Khushbu Mehta / Quora
- Было мне 25. Я миниатюрная, с длинными стройными ножками и в коротенькой юбочке со складками. Очаровательная донельзя. И вдруг моя мама, которая сама мне всегда предлагала смелые варианты, выдает: «Юля, тебе не по возрасту такое носить! Ты же этим летом замуж выходишь!» Я на нее так ошалело посмотрела, что она сама сразу же устыдилась и долго потом извинялась. © Селебная пятка / ADME
- У нас гостила свекровь. И вот я собралась выгулять собаку, а она заявляет: «Что это на тебе? Кроссовки? В твоем-то возрасте? Ты серьезно?» А мне 28 вообще-то. Говорю, мол, нормальная обувь, как раз для нашей погоды: в ней не холодно и не жарко. А она такая: «Дело не в погоде! Ты взрослая женщина, а не подросток! Не позорь семью!» Я отвечаю с сарказмом, что на каблуках носиться по городу с собакой самое то, а свекровь не унимается: «Да, надевай туфли! А то как клоун! Все будут смеяться над моим сыном!» Я попросила ее не делать из мухи слона. Сказала, что чем меньше она будет думать, что скажут люди, тем счастливее она будет. Потому что по большому счету окружающим все равно, как мы выглядим. © HackmaniteBeryl / Reddit
Не верю в такой идиотизм. В джинсы облачились уже самые отсталые слои (с)
- Я, муж и свекровь отдыхали на Гавайях. К слову, я была беременна — второй триместр. И вот я решила поплавать в бассейне. Как только я появилась в бикини, у свекрови случилась истерика. Мол, ты же беременна, куда так разоделась? Мы с мужем только отшучивались, но она была настроена серьезно. И когда на горизонте появился официант с завтраком, она рванула ко мне с полотенцем и давай укутывать меня в него. Еле отбилась. А она посмотрела на меня с отвращением и выдала: «Раньше женщины скрывали свою беременность!» А я ответила: «Хорошо, что времена изменились, и мы можем демонстрировать животики с гордостью». Муж тоже не промолчал и попросил свою маму угомониться. Я думала, на этом все. Но нет. Вечером свекровь принесла мне свой слитный купальник. Носи, мол. Муж когда увидел этот подарок, отправился к маме на серьезный разговор, но так и не переубедил ее. © Unknown author / Reddit
Некоторые героини сегодняшней подборки точно не заскучают с мамами своих мужей. А здесь вы найдете еще больше историй о вредных свекровях:
Комментарии
По поводу ценника на внешность: так муж на ноготочки смотрели или таки тонкие-звонкие телеса? Так чего дамочка сразу на маникюры перекинулась, а не на ценник занятий с спорт зале? Не, съехала с темы жира на макияж, маладец, чо сказать. Но жЁпку это не исправит.
"Ты можешь ходить в другой одежде, например, в платьях?"
Не про внешность, но тоже про то, как я что-то "должна" был делать для кого-то там.
в нулевые мы активно тусили на одному форуме, при том не просто виртуально, а был полный выход в реал, да еще с поездками в города на встречи (эх... вот не лень же было!). Костяк был человек 30-40. Тусили и на форуме, и в аське, и в жж. Народ много про себя писал (даже я :))), так что про личную жизнь друг друга знали многие и много.
И вот как-то одна деффачка стала спать с папиком, а потом он вроде на ней женился, и она себя возомнила жутко важной крутой селф-мейд вуман. А такая важная должность как жена папика давала ей много прав. И вот она решила научить меня, как и что мне надо писать в ЖЖ, так, чтобы она меня продолжала читать, а то не нравится ей что-то там. Я когда прочитала ее коммент, думала, что у меня что-то не то с головой: мы могли что-то там говорить про качество и прочее, но только по запросу. Ну и запросто стебали друг друга (в рамках). Но чтоб вот так... какая фифа возомнила себя такой важной, что кто-то там считает ЕЁ мнение таким важным, что ее советам\приказам будут внимать, а сама ее особа столь драгоценна, что будет делать всё, чтобы ее удержать. Мляааааа... Меня порвало, не буду скрывать :)))) Особо за своим языком тогда не следила и высказала все. что думаю о таких деффачках. Странно, почему она обиделась? Может, я хотела. чтобы она немного исправила свое отношение и я ее удалила бы, так и быть, разрешила бы ей и дальше меня читать и комменитровать :)))
Длинноногая 25-летняя мадам из разряда "сама себя не похвалишь - никто не похвалит". Противно читать
Ну не знаю…бикини на большой живот это ,мне кажется,ну ооооочень спорно.и выглядит…на любителя,и держится хуже?