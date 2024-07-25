16 женщин поведали, в какие абсурдные ситуации они попадали из-за того, что их внешний вид кому-то не угодил

"Ты можешь ходить в другой одежде, например, в платьях?"



Не про внешность, но тоже про то, как я что-то "должна" был делать для кого-то там.

в нулевые мы активно тусили на одному форуме, при том не просто виртуально, а был полный выход в реал, да еще с поездками в города на встречи (эх... вот не лень же было!). Костяк был человек 30-40. Тусили и на форуме, и в аське, и в жж. Народ много про себя писал (даже я :))), так что про личную жизнь друг друга знали многие и много.

И вот как-то одна деффачка стала спать с папиком, а потом он вроде на ней женился, и она себя возомнила жутко важной крутой селф-мейд вуман. А такая важная должность как жена папика давала ей много прав. И вот она решила научить меня, как и что мне надо писать в ЖЖ, так, чтобы она меня продолжала читать, а то не нравится ей что-то там. Я когда прочитала ее коммент, думала, что у меня что-то не то с головой: мы могли что-то там говорить про качество и прочее, но только по запросу. Ну и запросто стебали друг друга (в рамках). Но чтоб вот так... какая фифа возомнила себя такой важной, что кто-то там считает ЕЁ мнение таким важным, что ее советам\приказам будут внимать, а сама ее особа столь драгоценна, что будет делать всё, чтобы ее удержать. Мляааааа... Меня порвало, не буду скрывать :)))) Особо за своим языком тогда не следила и высказала все. что думаю о таких деффачках. Странно, почему она обиделась? Может, я хотела. чтобы она немного исправила свое отношение и я ее удалила бы, так и быть, разрешила бы ей и дальше меня читать и комменитровать :)))