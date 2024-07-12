Дикость какая-то. Зачем «завоевывать» чьей-то сердце? Не нравлюсь? Да пожалуйста, вы тоже так себе, в принципе. Не с вами жить.
Так вышло, что я всегда ну очень нравилась мамам мужчин - моих и не моих, но пытающихся меня со своим сыном познакомить. Но пытаться им понравиться? Брррр.
14 свекровей, которые своей непредсказуемостью переплюнут участников любого реалити-шоу
Свекрови, которые доводят до белого каления, — это легендарно. Думаешь: ну моя уже ничем не сможет меня ошеломить. Но нет, она все равно находит креативный способ поиграть на нервишках. А некоторые, наоборот, изумляют своим хорошим отношением. Вашему вниманию солянка из историй о самых разных свекровях.
- Я и мой будущий муж встречались уже около года, когда он решил познакомить меня с родителями. Я готовилась ко встрече, волновалась, ведь мама была для него авторитетом. Она встретила нас на пороге и, увидев меня, сказала: «Ты мне не нравишься». Я вздохнула и ответила: «Ну, что ж, будем знакомиться ближе. Может, потом измените свое мнение». Она посмотрела на меня и засмеялась: «Ну ты смелая девочка. Ладно, посмотрим». И знаете что? Именно то, что я не стушевалась, а спокойно, уверенно отреагировала, позволило нам с ней нормально общаться. Более того, сейчас мы с ней лучшие подруги! Муж иногда шутит, что я сумела завоевать ее сердце своей искренностью и стойкостью. © Мамдаринка / VK
- Когда мы только начинали встречаться с моим будущим мужем, я очень сильно хотела произвести хорошее впечатление на будущую свекровь. Поэтому обманывала, что умею вязать, и дарила ей все вязаное. Сама же покупала это в магазине. Спалилась, когда забыла ценник снять. Свекровь вместо того, чтобы устраивать скандал, подошла ко мне, улыбнулась, показала ценник и сказала: «Я когда-то так перед своей свекровью спалилась, что голубцы покупаю уже готовые». © Мамдаринка / VK
Дикость какая-то. Зачем «завоевывать» чьей-то сердце? Не нравлюсь? Да пожалуйста, вы тоже так себе, в принципе. Не с вами жить.
- Пару недель назад была выписка из роддома. Приехали с малышом домой, чуть отошла, и первым послеродовым желанием стал фастфуд. Прямо мечтала о нем в родзале. Ну мы упаковали ребенка в коляску и прогулялись до кафе. Я бургер с картошкой будто впервые ела — настолько вкусно. Но насладиться мне не дала свекровь. Позвонила узнать, как дела, и стала орать мужу в трубку, что я неадекватная и мне надо есть кашки на воде. Кто-то еще в 21 веке думает, что молодым мамам нужны диеты? © Мамдаринка / VK
- Я решила ничего не готовить на день рождения своего мужа. К нам должны были прийти его друзья, а они все обожают поиграть в приставку. Поэтому мы с любимым сделали шведский стол, где был огромнейший выбор различных закусок и несколько видов напитков. Мы шикарно проводили время, пока не пришла свекровь. Она с ужасом заявила: «Машенька, ты даже плов любимый не приготовила для моего Сашеньки? Как можно быть такой ленивой? День рождения твоего мужа!» © Мамдаринка / VK
- Должна была приехать свекровь в гости. То еще испытание. Решила подготовиться. Вычистила весь дом, еду заказала у профессиональных поваров, чтобы все казалось домашним. Приоделась так, как сама свекровь когда-то одевалась — скромно, но со вкусом. Ну вот все продумала, нет ничего, к чему можно докопаться. Но тут бац! — ей не понравились блюдца, на которых я чай принесла. Не подходят они к чашкам. Больше никому не буду пытаться угодить. © Палата № 6 / VK
Чем больше пытаешься угодить и понравиться - тем хуже отношения. Выстраивание четких границ (и соблюдение чужих!) - гораздо эффективнее
- Мне кажется, свекровь пытается свести меня с ума. Как-то раз я готовила праздничный ужин, а когда выставила блюда на стол, они все оказались дико пересоленными. Тогда мне свекровь сказала, что я солила блюда раз по пять, мол, «забывала». А недавно я попросила ее забрать ребенка из садика в связи с тем, что задерживалась на работе, а муж был в командировке. Приезжаю домой в 10 вечера — сына нет, а свекровь смотрит телик. Я устроила скандал: «Где ребенок?!» А она говорит, что звонила мне и сказала, что у нее не получается забрать. Но я то помню, что она не звонила! Что делать — не знаю, муж на нее никак не может повлиять. © Карамель / VK
- Уезжали с мужем за город на неделю, отдали кошку свекрови. По приезде домой ничего необычного не заметили. Спустя некоторое время кошка стала странно себя вести, а через пару дней начала рожать! Мы к свекрови за объяснениями. Оказывается, эта сердобольная женщина принесла соседского кота. А результатом сей деятельности стали «замечательные котята, которых вы обязательно раздадите, ну найдутся же добрые люди». Нам не сказала, потому что «ну, как-то к слову не пришлось». На мой ехидный вопрос: «А не хотели бы вы взять себе котенка?», — добрая женщина только руками всплеснула: «Ой, ну куда мне?» © Карамель / VK
- Моя мама ушла из жизни, когда я была еще подростком. Свекровь мне ее заменила. Всегда заботилась обо мне, переживала, как за родную, называла ласково «доченькой». Ежедневно созванивались, я доверяла ей секретов больше, чем подружкам. Но однажды оступилась. Забыла о том, что мама всегда будет защищать своего ребенка. Муж в порыве ссоры меня сильно обидел, я в слезах набрала свекровь. Ляпнула что-то не то, и она на меня обозлилась. Сказала, раз он так поступил, значит заслужила. И вообще, мне стоит пересмотреть свое поведение. Я как прозрела. Никто мне маму не заменит. © Карамель / VK
"Но я то помню, что она не звонила!" - так в телефонах же сохраняется, кто и во сколько звонил.
И странно, что воспитатели не стали обрывать телефон матери. Садик же не круглосуточный как бы...
- Несколько лет назад мне делали сложную операцию на спине. Пять часов длилась сама операция, несколько часов я отходила от наркоза, потом восстанавливалась в больнице долго. Ну и дома нужно было много времени просто отдыхать и делать разного рода зарядку. Меня тогда сильно удивила моя свекровь, которая сразу после моей выписки из больницы пришла в гости с «подарком». Пятилитровой лейкой. Вручила со словами: «Ну, не большой же огород будешь поливать, вот тебе маленькую!» © Мамдаринка / VK
- Я забеременела третьим ребенком. Завела со свекровью разговор о помощи, чтобы она сидела с детьми, я бы ходила на подработку. Свекровь уже давно на пенсии, мама моя работает, ей точно некогда. Так вот, свекровь говорит: «Буду сидеть, но плати». Я в шоке. Прошу посидеть, чтобы заработать, а она говорит: денег давай. А бабушки не должны помогать? Для чего тогда вообще бабушки? Мужу рассказала, говорю, я ей вообще внуков не покажу за такие разговоры. © Мамдаринка / VK
- Меня с самого первого дня бесила свекровь. Со знакомства еще у нас с ней не задались отношения, ей вечно что-то не нравилось, она тихонько жаловалась на меня моему же мужу. Я думала, что никогда уже не смогу ужиться с ней. Но после того, как у нас родился сын, свекровь изменилась до неузнаваемости. Стала такой ласковой. Всегда помогает, любезно соглашается посидеть с внуком, никогда плохого слова не скажет. Вот почему она такая злая была: потому что у нее внука не было! © Мамдаринка / VK
...Я забеременела третьим ребенком.... А зачем Вы им забеременели до того как рассчитали свои силы? До того как планировать количество детей родители рассчитывают время, общие доходы, расходы и расходы на детей, а потом только планируют. Имеется ввиду свое время и свои доходы, а не своих родителей. Добровольная помощь родителей, это приятный бонус, а не их обязанность. Свои обязанности они уже выполнили перед своими детьми, а перед вашими только ваша обязанность. Поэтому планируйте столько детей сколько сами потянете!
- Когда я была беременна, пришла к нам как-то свекровь и достала пирамидку, старую, большую. Я обрадовалась: красивая, давно таких не видела. Спросила: «Дома нашли?» Ее ответ меня убил: «Да ночью выгуливала собаку, гляжу, на помойке кто-то выставил. Посмотрела — чистая, правда, не хватает одного кольца». Я на нее орать хотела! В голове до сих пор не укладывается. © Мамдаринка / VK
- Однажды проснулась — дома ни мужа, ни нашего 7-месячного сына. Записка от мужа, мол, взял сына на прогулку. Я уже обед приготовила, но их все не было. На звонки муж не отвечал. А потом заметила: в квартире нет детских вещей. Позвонила свекрови. Так она выдала, что я недостойная жена и мама, поэтому теперь мой муж и сын будут жить у нее. Я была шокирована и сразу позвонила в полицию. Сына я забрала, а с мужем развелась и запретила ему подходить ко мне и к сыну. © Мамдаринка / VK
- Недавно к нам в гости заявилась свекровь. У нас с ней отношения очень хорошие, она никогда не лезла со своими советами в нашу с мужем семью. Перед ее приездом я заболела. Сил убрать в квартире и приготовить обед не было. Но меня это не парило, если честно. Вот наконец приехала свекровь. И первое, что она сделала, — начала ругать своего сына за то, что тот не убирался, пока его жена болеет. Она должна была быть у нас два дня, я столько всего запланировала, поэтому очень расстроилась, что заболела. Так эти два дня свекровь ухаживала за мной и проводила время с внуками. А как только я встала на ноги, то мы сразу поехали смотреть город по плану, который я подготовила. Свекровь осталась еще на пару дней, поэтому я успела показать ей все лучшие места. © Мамдаринка / VK
Если со свекровью шансы 50/50 — повезет или нет, то вероятность, что тебе достанется крутая мама, побольше. И наши герои доказывают это.
Комментарии
А чего орать то? Пирамидку не выбросили в грязную помойку, а выставили, с целью кому то отдать, кому нужна. Помойте в мыльном растворе и играйте на здоровье. Наверно у Вас просто гормональный всплеск в связи с беременностью, а обычно Вы человек адекватный. Если опасаетесь, отнесите пирамидку и поставьте назад, может другим понравится. Вы же написали, что пирамидка красивая.
Кроме мамдаринки в интернете афтары закончились? Причём, я не могу уловить, сколько же у неё мужей и свекровей, если они все такие разные.