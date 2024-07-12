14 свекровей, которые своей непредсказуемостью переплюнут участников любого реалити-шоу

...Я забеременела третьим ребенком.... А зачем Вы им забеременели до того как рассчитали свои силы? До того как планировать количество детей родители рассчитывают время, общие доходы, расходы и расходы на детей, а потом только планируют. Имеется ввиду свое время и свои доходы, а не своих родителей. Добровольная помощь родителей, это приятный бонус, а не их обязанность. Свои обязанности они уже выполнили перед своими детьми, а перед вашими только ваша обязанность. Поэтому планируйте столько детей сколько сами потянете!