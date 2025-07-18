18 случаев, когда в кафе и ресторане разыгрался такой спектакль, что про еду все просто забыли

давненько это было, прилетела в Москву в командировку на тренинг, коллеги, по прилёту небольшой компанией пошли ужинать в Ёлки-палки, где-то на Речном, на следующий день рассказали, что там сцепились с очень дерзкими официантами и чуть до драки не дошло, им принесли чек со сдачей, а официанту показалось, что будет смешно бросить папку на стол, ну и началось. По завершению тренингов, перед вылетом, я встретилась с сестрой и ничего мы не нашли, кроме Ёлки-палки, но уже в центре Москвы, заказали чай, пирожные, по тем временам на 120 рублей. Сидели, общались, я рассказала ей дикую историю от коллег, вызвала такси, и отдала 500 рублей, жду сдачу, таксист подъехал, а ко мне никто не торопится. Сестра пошла разбираться и ей на голубом глазу говорят: "а я подумал, что сдача мне на чай", ага, больше суммы чека тебе "чай", три раза к столу подошел. Возможно из-за такого "сервиса" и персонала эта сеть и ушла в историю