18 случаев, когда в кафе и ресторане разыгрался такой спектакль, что про еду все просто забыли
Посещение кафе, столовых и ресторанов — это не только способ вкусно поесть, но и часть повседневной культуры, связанная с общением и отдыхом. Однако на практике поход в общепит нередко оборачивается неожиданными ситуациями. Курьезы, странные заказы, причудливые соседи — такие истории знакомы многим. Мы собрали реальные случаи из заведений, которые говорят о том, что даже обычный обед может превратиться в настоящее приключение. И пусть не все идет по плану — зато потом будет что рассказать.
- Кафе. Мы сидим вместе с парнем, ужинаем. Неожиданно рядом за столиком девушка становится на стул и показывает жестом знак «молчать». Посетители между собой переглянулись от недоумения, потом она берет трубку и говорит: «Да, мам, все в порядке, я у Насти дома, сидим, презентацию готовим». Как только мама положила трубку, девушка всех поблагодарила и как ни в чем не бывало села обратно за свой столик к парню. И все все поняли, никто даже глазом не повел. © Не все поймут / VK
- Пришли с парнем в ресторан на первое свидание. Он достал список вопросов, попросил заполнить анкету. Сказал, что давно ищет жену, поэтому так мы сэкономим время. Я заполнила все, потом полчаса допрашивал меня про родителей и отношения в семье. А потом выдал, мол, ему пора идти на встречу еще с одной девушкой. Перезвонит мне, если пройду во второй тур. © Карамель / VK
- Подруге изменил парень. Случилось это за несколько дней до свадьбы, что стало шоком для всех знакомых. Подруга, не раздумывая, отменила все приглашения гостей, родственников и принесла свои извинения. Только вот ресторан так и остался заказан, и предоплата внесена, дабы не терять хорошую возможность погулять, была объявлена вечеринка для невест, где главным дресс-кодом было свадебное платье. Видели бы вы выражение лиц официантов, когда в банкетном зале веселилось 45 девушек в белоснежных свадебных платьях. Думаю, что эту вечеринку они запомнят надолго. © Карамель / VK
- Мне было 18 лет. Пошла на свидание с очень милым парнем-студентом. Зашли в кафе. Было видно, как он нервничает, я поняла, что денег особо нет, и открыто сказала, чтобы он не волновался. Мол, я выпью только кофе. Он с облегчением улыбнулся. Но вдруг подошел официант и сказал, что все, что бы мы ни заказали, уже оплачено. В дальнем углу сидели 4 солидных мужика, всем лет под 30-40. Они явно поняли нашу ситуацию и захотели побаловать молодежь на первом свидании. Я заказала все равно только кофе с пирожным и потом мороженое. А вот парень прям поел. © Мамдаринка / VK
- Не люблю ходить с мужем в какие-то заведения, потому что с официантами он ведет себя так, будто он граф, а они обслуга. Как подозвать официанта? Сказать: «Можно вас?» или просто встретиться с ним взглядом, и он все поймет. Муж начинает щелкать пальцами на весь зал, не говоря ни слова, а потом еще и грубит, если к нему долго не подходили. Постоянно докапывается, критикует еду и никогда не оставляет чаевые, даже если все было сделано идеально. Мало того, он еще и злится, если я извиняюсь за него или если я оставляю на чай. В остальном он абсолютно адекватный человек. © Мамдаринка / VK
- Сидели с племянником днем в кафе, состоящем из нескольких залов. В главном громко орала музыка, а из посетителей были две бабушки пенсионного возраста. В какой-то момент одна из них зашла поговорить по телефону в наш тихий зал. Слышу конец разговора: «Внучок, ты иди домой, только не говори, что я в кафе, скажи, что бабка с подругой на лавке сидят». © Подслушано / Ideer
- Полетели на отдых в Таиланд. Как-то ужинаем в местной кафешке, счет вышел небольшой, оплачиваем крупной купюрой, ждем сдачу, а нам ее не приносят. Спрашиваем, мол, когда уже, а нам таец-официант: «Патом-патом!» И тут неожиданно выясняется, что у них «патом-патом» означает что-то типа «минутку, подождите». Мы даже обалдели в первые секунды из-за совпадения. Теперь эта фраза у нас коронная © Подслушано / Ideer
- Мы пошли поесть в сетевой ресторан, где заказ делают у стойки, а затем официант приносит еду. Сначала вынесли мой салат, но без вилки. Я оглянулась и попросила другую официантку положить мне прибор, а она указала на соседний стол и сказала взять вилку там. На столе я увидела только ножи. Я спросила парня, который принес нам еду, может ли он добыть нам вилки, он кивнул, но в итоге этого не сделал.
Прошло 15-20 минут с того момента, как я впервые попросила вилку. Остальные члены семьи уже ели ложками. А я смотрела на большие листья салата и думала, что мне придется ковыряться в тарелке руками. Тогда я подошла к стойке, где мы сделали заказ, и еще раз напомнила сотруднице кафе про вилку. Она сказала: «Вообще-то мне было некогда». И тут рядом появился мой супруг, он перегнулся через стойку и вытащил 4 пластиковые вилки с другой стороны. Эти несчастные приборы были буквально в 2 шагах от женщины, которая принесла мне салат. Даже не знаю, как к этому относиться. © Entire-Ad2551 / Reddit
- Пошли с одноклассниками праздновать выпускной в одно из популярных кафе города. Друзья заранее скинули мне меню на сайте, и в душу мне запали блинчики с черничным вареньем. Я с нетерпением ждал дня, лишь бы отведать сие чудо, но... Как оказалось, блинчики они больше не готовили. Вместо них был лимонный тирамису в шоколадном горшочке, но это же совсем не то. В общем, грустно, но вкусно. Другой случай был на мое 17-летие. Пошли в грузинский ресторан и мне, как имениннику, принесли тирамису. Такое чувство, что у меня проклятье на этот десерт. © Adolf Grey / ADME
- Через дорогу от работы есть столовая. Хожу каждый день туда обедать. Беру хлеб, но съедаю только мягкую его половину, корочки оставляю на тарелке. Сегодня меня там отказались кормить под предлогом того, что я «порчу хлеб», а им жалко его выбрасывать. © Подслушано / Ideer
Тирамису блин!!! Обычный наш многослойный сладкий торт. Вкус можно сделать любой, используя различные варенья.
- Пошли с мамой и сестрой в кафе — посидеть пообщаться. 1000 раз сказала, что все оплачу, просто сходим, но только официант вручил меню, как началось: «Ох, какая еда нынче дорогая», — и все 2 часа мама с сестрой ныли, что все так дорого, невкусно, лучше дома бы посидели. Заказали все самое простое и дешевое — грудку куриную да салат из капусты. Повторяла им: «Выбирайте нормальное что-то, не смотрите на цену, я все оплачу!» Но нет же, принесли счет, а они: «Сколько там с нас?!» — и полезли за кошельками. Рассчиталась в итоге я, а мама потом еще месяц выносила мозг, выясняя сколько же я заплатила. После этого случая вообще никуда идти с ними нет желания, а кафе с меню без цен еще не встречала. © Подслушано / Ideer
- Мы с подругой обедали в закусочной. И тут в зал вошли две посторонние женщины и стали приставать к посетителям за каждым столиком, чтобы те купили у них шоколадные батончики. Я разозлился, потому что администратор не попросил их покинуть закусочную, и сказал ему, что он проявляет неуважение к гостям, раз позволяет случайным людям мешать им за едой. Больше не буду там обедать. © reddittor / Reddit
- Пошли с подругой в ресторан. Все было на высшем уровне — и еда и обслуживание. Мне так понравилось, что я решил оставить щедрые чаевые. Принесли счет, я оплатил его наличными и оставил чуть ли не половину от суммы на чай. А дома обнаружил, что у меня в кошельке многовато денег осталось после ресторана. И тут до меня доходит, что я не просто чаевые не оставил, я даже половину счета не оплатил. Возвращаться в этот же вечер в ресторан уже не было возможности, поехал туда на следующий день. Объяснил официантам, что случилось недоразумение и у меня не было злого умысла. Посмеялись. И у них, и у меня камень с души упал. © Gor Garik Kramin / ADME
- Подруга переехала, возле ее дома есть мини-кафешка. Внутри стойка, за ней делают суши, берешь пакет и идешь домой. Зашли, подруга говорит: «Если после еды живот не скрутит, буду сюда постоянно ходить». И вдруг из глубины помещения за стойкой раздается отчетливое: «Слышал? Переделывай!» © kwentrid / Pikabu
- Мы с женой ходили на ужин в неплохой ресторан в центре города. Когда нам принесли счет, мы заметили, что к нему автоматически добавили 18% чаевых. Я попросил официанта убрать их. Он вежливо сообщил мне, что это политика ресторана и ничего изменить нельзя. А я не собирался давать такие большие чаевые. Моя жена возмутилась и сказала, что я жадничаю. Мы до сих пор спорим с ней об этом. © MANYLIFES / Reddit
- Обидно, когда повар старается в ресторане, а официант ни советом по напиткам не поможет, ни меню не знает. Я как-то оставил записку «чаевые именно для повара.» Уточнил, что еда просто великолепна, а вот сервис оставляет желать лучшего: официант на мой вопрос о блюде ответил: «Это вареный рис с рыбой». Причем, таким тоном, будто я в столовке заводской коллегу спросил. © Атеми / ADME
- Мой муж в суши-ресторане задумался и стал крутить крышку на бутылочке с соевым соусом. Вдруг женщина за соседним столиком подскакивает, вырывает из его рук бутылочку и сама наливает ему соус. Мы в непонятках смотрим на нее, а она с негодованием говорит: «Не так надо делать! Я хозяйка этого ресторана». И вот это у них называется «сервис». Мало того, что эта дама сидела в общем зале, всех раздражала своим присутствием (она прямо пялилась на гостей) и по сути оккупировала стол, потеряв сразу двух потенциальных посетителей, так она еще и полезла трогать наш соевый соус и давать ценные указания. Роллы, кстати, были омерзительные, хоть официант и заявил, что тут готовят только из качественных продуктов. © eisyjul / Pikabu
- Купила классные утепленные брюки, с пакетом из магазина зашла в кафе. Съела свой блин, выпила сбитень. Заведение уже закрывалось, я быстренько оделась и ушла, а пакет с брюками забыла на вешалке. Дома хватилась покупки. Посмотрела, когда кафе открывается, прибежала к открытию и стала рассказывать менеджеру о своей проблеме. Менеджер уходит, возвращается и говорит: «Ничего похожего на ваш пакет нет.» Я обалдела немножко, ну куда же из закрытого на ночь кафе вещь ушла. Попросила еще поискать внимательнее, принялась настаивать, что должен пакет был остаться. Уходит. Долго не было. Возвращается с моим пакетом, оказывается, он уже на полке у кого-то из сотрудников лежал. Вот так. А брюки эти мне потом много лет служили. Рада, что удалось их вернуть, и менеджер попалась нормальная, не стала ради «лица фирмы» покрывать непорядочного коллегу. © Anemos.jewel / Pikabu
Комментарии
давненько это было, прилетела в Москву в командировку на тренинг, коллеги, по прилёту небольшой компанией пошли ужинать в Ёлки-палки, где-то на Речном, на следующий день рассказали, что там сцепились с очень дерзкими официантами и чуть до драки не дошло, им принесли чек со сдачей, а официанту показалось, что будет смешно бросить папку на стол, ну и началось. По завершению тренингов, перед вылетом, я встретилась с сестрой и ничего мы не нашли, кроме Ёлки-палки, но уже в центре Москвы, заказали чай, пирожные, по тем временам на 120 рублей. Сидели, общались, я рассказала ей дикую историю от коллег, вызвала такси, и отдала 500 рублей, жду сдачу, таксист подъехал, а ко мне никто не торопится. Сестра пошла разбираться и ей на голубом глазу говорят: "а я подумал, что сдача мне на чай", ага, больше суммы чека тебе "чай", три раза к столу подошел. Возможно из-за такого "сервиса" и персонала эта сеть и ушла в историю