12 историй о смелых подкатах, которые надолго останутся в памяти

Бывает, что ты видишь человека и хочешь с ним познакомиться, но как это сделать? Мужчинам вроде немного проще. От них как бы ожидают проявления инициативы. Но отказ получить страшно и неприятно. А если ты девушка и тебе откажут? Ох, тревожно. А давайте посмотрим на людей, которые не побоялись сделать первый шаг и возьмем удачные попытки на заметку.