12 историй о смелых подкатах, которые надолго останутся в памяти
Истории
31 минута назад
Бывает, что ты видишь человека и хочешь с ним познакомиться, но как это сделать? Мужчинам вроде немного проще. От них как бы ожидают проявления инициативы. Но отказ получить страшно и неприятно. А если ты девушка и тебе откажут? Ох, тревожно. А давайте посмотрим на людей, которые не побоялись сделать первый шаг и возьмем удачные попытки на заметку.
Некоторые изображения созданы с помощью ИИ.
- Моя мама как-то в юности прогуляла пару: бродила по городу, облизывала мороженку. И тут вдруг увидела парня с огромным букетом ее любимых пионов. Он явно кого-то ждал, но мама просто подрулила к нему и, улыбнувшись, и спросила: «А это для меня? Конечно, это было не для нее, но мой будущий папа не растерялся и отдал ей букет со словами: «Наконец-то! Я ждал вас двадцать один год». © Карамель / VK
- Мы с подружкой учились на первом курсе универа. И вот была премьера фильма «Другой мир» — про вампиров с красивой Кейт Бекинсейл. Ну, мы решили сходить в кино, подходим к кассе (в городе один кинотеатр), а там длиннющая очередь! И мы понимаем, что на сеанс не попадем. Расстроились было, но к нам подруливают два мужика. Лет к сорока им было. Мол, наши друзья не смогут пойти, чего билетам пропадать, девчонки, пошли с нами! Мы с удовольствием сходили. Я вообще сначала наивно подумала, что их друзья и правда не смогли. Предложила им денег за билет.
Ну, они нас потом в кафе и на дискотеку звали, но мы не пошли.
- Была на аниме-вечеринке. Ко мне подошел парень и сказал: «У тебя такие красивые уши!» Знакомиться я с ним не стала, но помню его до сих пор!
- Подкатил парень младше меня. На мой ответ: «Молодой человек, я вам в тети гожусь», он ответил аргументированно: Девушка, я знаю, что вы старше, но вы молодо выглядите и вы красивая. Так что сами виноваты. Давайте общаться". © gasanova_8888
- Помню, как училась в десятом классе. Школа у нас была маленькая, абсолютно все знали друг друга, особенно старшеклассники. Заметила однажды, что на меня как-то «по-особенному» начал смотреть парень из 11-го класса. Однажды он подошел ко мне и прямо спросил: «Как привлечь твое внимание?» Я «повертела хвостиком», сказала, что хочу чего-то необычного, но одновременно простого. Буквально через неделю я обнаружила у себя на парте небольшую корзинку с подснежниками, а рядом записка: «Простые цветы для самой необычайно красивой девушки!» Эх, все еще считаю это самым романтичным жестом, который случался со мной, хоть я и окончила школу несколько лет назад. © Карамель / VK
- У меня летом был такой случай. Молодой человек спрашивал мой номер. Я смеялась очень громко, так как у меня была коляска рядом с сыном. А он сказал: «Если хотите, его тоже возьмем». Так зауважала его, 20-летние мужчины сейчас такие уверенные. © shushkanova_v
- Были с парнем на тусовке. Он сидел в одном месте, я была с подругой в другом. В какой-то момент вижу, что к нему пытается подкатить девушка, но решила за ситуацией понаблюдать. Она просто садится к нему на колени, якобы оступилась: «Ой, так неловко. Но тут прикольно сидеть». Реакция парня была бесценна. Он молниеносно ее спихнул, сказав: «Тут уже забронировано». После подошел ко мне и посадил к себе. © Карамель / VK
- У меня очень красивая подруга. Стоит она за кофе, вдруг слышит вопрос: «Девушка, а вы давно на самолете летали?» Оборачивается, а там мужчина. Улыбается. Ну, она растерялась: «Да, давно». Мужчина: «Тогда держите», — и протягивает ей конфету с самолетом на фантике.
Подруге это даже стало приятно, она разулыбалась. Думает, как мило. А потом мужик этот (возраста ее бати, к слову) выдал: «А ты замужем?» Подруга ждала кофе, поэтому уйти не могла. Ответила, что да. «А почему муж не с тобой?» Она отвечает: «Так работает он». Дядька: «Да он скучный, наверное, уходи от него ко мне. Со мной весело будет!» Тут, к счастью, ей сделали кофе и подруга оттуда свинтила.
- Вчера была в магазине с моим трехлетним сыном. Парень из очереди спросил меня, единственный ли он у меня ребенок. Я ответила, мол, да. Его следующий вопрос был: «Ты хочешь еще?» Не совсем понимая, к чему это он клонит, я честно ответила: «Да». Он ответил: «Правда? Ну тогда жди вечерком на ужин». © pinkpastry / Reddit
- Мы с сыном покупали постельное белье, так как он только что съехал из родительского дома. Пока мы осматривались, подошла консультант и спросила, что мы ищем. Сын сказал, что ему нужны простыни. Девушка многозначительно: «Кстати, у меня дома тоже есть простыни». Он выбежал из магазина быстрее ветра. © Golddragon214 / Reddit
- Была в продуктовом. Потянулась за тофу. Тут из ниоткуда выскочил чувак и сказал: «Вижу, ты покупаешь тофу. Ты вегетарианка? Я знаю один отличный веганский ресторан». Я: «Я не вегетарианка». Он: «В таком случае, я знаю один отличный стейк-хаус».
- На вечеринке я познакомился с хорошенькой женщиной и мы начали флиртовать. Но вторая дама решила привлечь мое внимание. Как? Она стала кидаться в меня арахисом, подмигивать и хихикать. Ну детский сад! © Michael
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