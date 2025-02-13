12 свиданий, которые закончились совсем не так, как ожидалось

Истории
15 часов назад

Ходить на свидания бывает полезно. Даже если не встретишь свою вторую половинку, хоть от души посмеешься. Люди из этой подборки пытались построить отношения, а что из этого вышло — смотрите сами.

  • Сильно поссорилась с парнем. Он так меня обидел, что несколько дней даже разговаривать с ним не хотела. В голове уже крутила план расставания. Учились вместе. Прихожу на пары, а он сидит, довольный такой. Подходит ко мне, закатывает рукав, а там во всю длину предплечья мое имя. Думаете, я растрогалась? Да ни капли! В тот же день его бросила. Теперь вот интересно, сколько девушек с именем Марфа он найдет в наше время. © Карамель / VK
  • Подруга пошла на свидание с мужчиной за 30. Ей 22. В ожидании заказа они завели стандартный для первого свидания разговор: интересы, учеба, семья, профессия. Всплыл и вопрос о бывших. И как раз подошел официант с заказом. И тут, узнав о наличии бывшего, мужчина прям меняется в лице и говорит: «Я бы хотел, конечно, девушку без прошлого». На что у официанта вырвалось ироничное: «Это как? С амнезией, что ли?» Подруга начала хохотать. Мужик закатил скандал (ну, формально-то он был даже прав — нарушение этики налицо). Но что в этом проку, если подруга теперь встречается с тем официантом? © Палата № 6 / VK
  • В подростковом возрасте я год сходила с ума по одному парню. Мы часто переписывались, но все больше о всякой ерунде. В один день я наконец-то решилась признаться ему в чувствах, была вся на нервах. Еще даже не начала писать, как приходит от него сообщение «Прости, но я вижу тебя только как друга». Я сижу в шоке, спрашиваю: «Что это значит?», а он отвечает: «Ой, случайно не тебе отправил». Сколько же девчонок ему так признавалось, раз он на автомате отвечает? Судьба явно сберегла меня от позора. © Карамель / VK
  • Хотел позвать девушку замуж. Спрятал кольцо в пироженку, а она не стала есть. Заказал полет на воздушном шаре, а она боится высоты. В ресторане, где шло свидание, вспыхнул пожар. Новая попытка. Поезд. Что может случиться в купе? Опускаюсь я на колено, и в этот момент на меня с верхней полки сваливается спящий мужик! Девушка даже не успела понять, что я делал предложение. Может, это знак? © Палата № 6 / VK
  • Был у меня парень, жутко ревнивый. Он всегда подозревал, что я ему изменяю. Конец этим отношениям наступил, когда я пришла домой с букетом тюльпанов, который папа подарил мне на 8 марта. Парень не поверил, устроил скандал, разорвал цветы и вышвырнул их в коридор. В тот момент у меня лопнуло терпение, я позвонила маме, а она тут же поставила в известность отца. Он приехал моментально, заставил «кавалера» убрать весь мусор. А потом сам отвез его к родителям. Теперь знаю точно: в мужья только такого, как мой отец. © Карамель / VK
  • Работал я помощником менеджера. Подходит женщина и говорит: «Можно вас на минуточку?» Ну, мы отошли в сторонку. Я думал, у нее претензии какие. А она смотрит мне в глаза и произносит: «Я просто хотела сказать, что ты самый красивый мужчина, которого я когда-либо видела». Мой мозг завис. И я выдал: «Не хочешь пообедать вместе?» И мы пошли на свидание. Она сказала, что заметила, как я смотрел на нее и улыбался. Решила, что я застенчивый и решила взять дело в свои руки. На самом деле, я всем улыбался, работа у меня такая. Мы прожили в браке 20 лет. Даже после развода ее комплимент все еще греет меня. © JCP76 / Reddit
  • Познакомилась с парнем, позвал в кафе. Угостил пиццей, шавухой. Потом еще раз. Но не приставал, стали дружить. Позже стала я встречаться с другим парнем. Он попросил 3 тысячи в долг - и все не отдает. Я возьми да и пожалуйся другу на того "альфонса". Он поржал и попросил номер карты моей. Я написала ему номер карты. И тут мне прилетает 100 долларов! Что? Я в шоке! Спрашиваю: «Что это?» А он мне отвечает: "Это тебе к Новому году! Альфонсам больше деньги не давай". И пропадает! © Подслушано / Ideer
  • Парень, который очень давно мне нравился, наконец-то позвал меня на свидание в кофейню. Я просто хотела выбрать какой-нибудь кофе, даже без десерта. Когда я изучала меню, он сказал: "У меня денег только на маленький американо хватит". Я так неловко себя почувствовала. Отвечаю, мол, куплю себе сама, не парься. Купила.
    В итоге я сидела с лавандовым рафом, он с американо. Он рассказывал мне, как живет у мамы и долго не может найти работу, потому что никто не понимает, как он талантлив. Мда, после этого свидания все мои чувства к нему остыли, как чашка дешевого кофе. © ann
Нина С
7 часов назад

Непонятно-дала три тысячи-рублей?а Подарили сто долларов?со страной непонятно-у нас вроде в рублях переводы?или я чего-то не знаю?

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  • Познакомился с девушкой в спортзале. Милая, забавная, умная. Пригласил ее на свидание. Она выбрала ресторан на свой вкус. Я согласился. И все было хорошо, пока девушка в конце ужина не спросила у меня разрешения взять блюдо с собой - для ее мамы. Я удивился, но одобрил. Она заказала мидии, жульен, шашлык и стейк. Понятно, что чек получился приличный. Я заплатил, так воспитан. Но осадок остался, она явно знает, что я не богат. Есть ли шанс, что я ей правда нравлюсь? © Палата №6 / VK
  • Парень с сайта знакомств назначил мне свидание в ресторане, а сам продинамил. Я ждала больше часа, все это время он был «в пути». Я смирилась с тем, что он не появится. Вышла на террасу, а там ко мне неожиданно подошел мужчина. Мы разговорились, он спросил, почему я одна. Рассказала все как есть, и он предложил поужинать вместе. Спустя 8 месяцев мы съехались. © genevajean / Reddit
  • Познакомилась с байкером. Длинные волосы, кожаная куртка, борода. Начал ухаживать. Долго отказывала, игнорировала все его попытки. По настоянию одной подруги все же согласилась с ним пойти на свидание. И провели мы его в опере! © Подслушано / Ideer
  • Знакомая лет 50-ти познакомилась с ровесником. Он пригласил ее на свидание. Она так волновалась, что не понравится ему, что попросила у подруг дорогую шубу, украшения, красивые сапоги. Пришла на свидание вся такая модная. Мужичок оценил ее взглядом и как выдаст: "Вы меня извините, но такую женщину я не потяну". И удалился. © Подслушано / Ideer

Вот что у нас есть еще: «14 мужчин, которые нашли, чем удивить своих жен».

Комментарии

Уведомления
No name no meaning
3 дня назад

Да-да, представьте, байкер тоже может любить оперу. А балерина слушать рэп или шансон. Что за дурацкие стереотипы насчёт внешнего вида человека и его предпочтений?

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O_о
3 дня назад

Байкер с большей вероятностью будет слушать оперу, чем среднестатистический цивил, т.к. опера и металл по структуре похожи.
Симфо-метал вообще что-то среднее.

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IvgaLiss
14 часов назад

Блин, а у меня два свидания в жизни было. Нет, вру, три. А потом как-то сразу-хоп, и замужем.

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