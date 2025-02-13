12 свиданий, которые закончились совсем не так, как ожидалось
Ходить на свидания бывает полезно. Даже если не встретишь свою вторую половинку, хоть от души посмеешься. Люди из этой подборки пытались построить отношения, а что из этого вышло — смотрите сами.
- Сильно поссорилась с парнем. Он так меня обидел, что несколько дней даже разговаривать с ним не хотела. В голове уже крутила план расставания. Учились вместе. Прихожу на пары, а он сидит, довольный такой. Подходит ко мне, закатывает рукав, а там во всю длину предплечья мое имя. Думаете, я растрогалась? Да ни капли! В тот же день его бросила. Теперь вот интересно, сколько девушек с именем Марфа он найдет в наше время. © Карамель / VK
- Подруга пошла на свидание с мужчиной за 30. Ей 22. В ожидании заказа они завели стандартный для первого свидания разговор: интересы, учеба, семья, профессия. Всплыл и вопрос о бывших. И как раз подошел официант с заказом. И тут, узнав о наличии бывшего, мужчина прям меняется в лице и говорит: «Я бы хотел, конечно, девушку без прошлого». На что у официанта вырвалось ироничное: «Это как? С амнезией, что ли?» Подруга начала хохотать. Мужик закатил скандал (ну, формально-то он был даже прав — нарушение этики налицо). Но что в этом проку, если подруга теперь встречается с тем официантом? © Палата № 6 / VK
- В подростковом возрасте я год сходила с ума по одному парню. Мы часто переписывались, но все больше о всякой ерунде. В один день я наконец-то решилась признаться ему в чувствах, была вся на нервах. Еще даже не начала писать, как приходит от него сообщение «Прости, но я вижу тебя только как друга». Я сижу в шоке, спрашиваю: «Что это значит?», а он отвечает: «Ой, случайно не тебе отправил». Сколько же девчонок ему так признавалось, раз он на автомате отвечает? Судьба явно сберегла меня от позора. © Карамель / VK
- Хотел позвать девушку замуж. Спрятал кольцо в пироженку, а она не стала есть. Заказал полет на воздушном шаре, а она боится высоты. В ресторане, где шло свидание, вспыхнул пожар. Новая попытка. Поезд. Что может случиться в купе? Опускаюсь я на колено, и в этот момент на меня с верхней полки сваливается спящий мужик! Девушка даже не успела понять, что я делал предложение. Может, это знак? © Палата № 6 / VK
- Был у меня парень, жутко ревнивый. Он всегда подозревал, что я ему изменяю. Конец этим отношениям наступил, когда я пришла домой с букетом тюльпанов, который папа подарил мне на 8 марта. Парень не поверил, устроил скандал, разорвал цветы и вышвырнул их в коридор. В тот момент у меня лопнуло терпение, я позвонила маме, а она тут же поставила в известность отца. Он приехал моментально, заставил «кавалера» убрать весь мусор. А потом сам отвез его к родителям. Теперь знаю точно: в мужья только такого, как мой отец. © Карамель / VK
- Работал я помощником менеджера. Подходит женщина и говорит: «Можно вас на минуточку?» Ну, мы отошли в сторонку. Я думал, у нее претензии какие. А она смотрит мне в глаза и произносит: «Я просто хотела сказать, что ты самый красивый мужчина, которого я когда-либо видела». Мой мозг завис. И я выдал: «Не хочешь пообедать вместе?» И мы пошли на свидание. Она сказала, что заметила, как я смотрел на нее и улыбался. Решила, что я застенчивый и решила взять дело в свои руки. На самом деле, я всем улыбался, работа у меня такая. Мы прожили в браке 20 лет. Даже после развода ее комплимент все еще греет меня. © JCP76 / Reddit
- Познакомилась с парнем, позвал в кафе. Угостил пиццей, шавухой. Потом еще раз. Но не приставал, стали дружить. Позже стала я встречаться с другим парнем. Он попросил 3 тысячи в долг - и все не отдает. Я возьми да и пожалуйся другу на того "альфонса". Он поржал и попросил номер карты моей. Я написала ему номер карты. И тут мне прилетает 100 долларов! Что? Я в шоке! Спрашиваю: «Что это?» А он мне отвечает: "Это тебе к Новому году! Альфонсам больше деньги не давай". И пропадает! © Подслушано / Ideer
- Парень, который очень давно мне нравился, наконец-то позвал меня на свидание в кофейню. Я просто хотела выбрать какой-нибудь кофе, даже без десерта. Когда я изучала меню, он сказал: "У меня денег только на маленький американо хватит". Я так неловко себя почувствовала. Отвечаю, мол, куплю себе сама, не парься. Купила.
В итоге я сидела с лавандовым рафом, он с американо. Он рассказывал мне, как живет у мамы и долго не может найти работу, потому что никто не понимает, как он талантлив. Мда, после этого свидания все мои чувства к нему остыли, как чашка дешевого кофе. © ann
Непонятно-дала три тысячи-рублей?а Подарили сто долларов?со страной непонятно-у нас вроде в рублях переводы?или я чего-то не знаю?
- Познакомился с девушкой в спортзале. Милая, забавная, умная. Пригласил ее на свидание. Она выбрала ресторан на свой вкус. Я согласился. И все было хорошо, пока девушка в конце ужина не спросила у меня разрешения взять блюдо с собой - для ее мамы. Я удивился, но одобрил. Она заказала мидии, жульен, шашлык и стейк. Понятно, что чек получился приличный. Я заплатил, так воспитан. Но осадок остался, она явно знает, что я не богат. Есть ли шанс, что я ей правда нравлюсь? © Палата №6 / VK
- Парень с сайта знакомств назначил мне свидание в ресторане, а сам продинамил. Я ждала больше часа, все это время он был «в пути». Я смирилась с тем, что он не появится. Вышла на террасу, а там ко мне неожиданно подошел мужчина. Мы разговорились, он спросил, почему я одна. Рассказала все как есть, и он предложил поужинать вместе. Спустя 8 месяцев мы съехались. © genevajean / Reddit
"Есть ли шанс, что я ей правда нравлюсь"?
Конечно, есть! Такие лопушки многим нравятся! 😂😂😂
- Познакомилась с байкером. Длинные волосы, кожаная куртка, борода. Начал ухаживать. Долго отказывала, игнорировала все его попытки. По настоянию одной подруги все же согласилась с ним пойти на свидание. И провели мы его в опере! © Подслушано / Ideer
- Знакомая лет 50-ти познакомилась с ровесником. Он пригласил ее на свидание. Она так волновалась, что не понравится ему, что попросила у подруг дорогую шубу, украшения, красивые сапоги. Пришла на свидание вся такая модная. Мужичок оценил ее взглядом и как выдаст: "Вы меня извините, но такую женщину я не потяну". И удалился. © Подслушано / Ideer
Вот что у нас есть еще: «14 мужчин, которые нашли, чем удивить своих жен».
Комментарии
Да-да, представьте, байкер тоже может любить оперу. А балерина слушать рэп или шансон. Что за дурацкие стереотипы насчёт внешнего вида человека и его предпочтений?
Байкер с большей вероятностью будет слушать оперу, чем среднестатистический цивил, т.к. опера и металл по структуре похожи.
Симфо-метал вообще что-то среднее.
Блин, а у меня два свидания в жизни было. Нет, вру, три. А потом как-то сразу-хоп, и замужем.