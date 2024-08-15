Да, грустный рассказ весëлым тоном, какое-то двойственное впечатление. Муж у меня тоже не вызывает положительных эмоций, а дочка-молодец, хорошо по жизни пройдёт!.
18 детей, которые доводят то до нервного срыва, то до истерического хохота
Истории
2 часа назад
Сначала ты думаешь, что дети — это милота и улыбки, а потом рожаешь своих. И вот тут-то и оказывается, что вместе с радостью ты получаешь целый ворох переживаний. Но, как ни крути, дети действительно дарят самые незабываемые воспоминания, а то, что они отмачивают, можно на весь интернет рассказывать.
- Пpиxoжу дoмoй и нapывaюcь нa cкaндaл. Жeнa opет, дoчь opет, eлe уcпoкoил и пocлушaл. Пpeдыcтopия тaкoвa: у жeны ecть cecтpa и плeмянницa — бoльшиe любитeли пoeздить нa чужoм гopбу, и пocлe пapы cлучaeв я зaпpeтил жeнe пoмoгaть им дeньгaми. Но жена решила быть добренькой и помогать родне. Правда, за чужой счет. Она забирает вещи у нашей дочки co cлoвaми: «Hужнo дeлитьcя, нe жaдничaй, им нужнa пoмoщь». Дoчь у мeня c xapaктepoм, жaлoвaтьcя мнe нe cтaлa. И пocлe oчepeднoгo иcчeзнoвeния из гapдepoбa пpocтo напихала в двe бoльшиe cумки caмыe кpacивыe мамины вeщи и oтвeзлa иx к тeтe. Мол, мaмa вaм дapит, гoвopит, что вaм нужнee. Ta, ecтecтвeннo, cильнo oбpaдoвaлacь и дaжe пocлe cкaндaлa вeщи вoзвpaщaть oткaзaлacь. Жeнa opет нa дoчь, дoчь гнет линию, чтo мaть caмa вeлeлa вceм дeлитьcя, ну и чтo, чтo вeщeй у жeны мeньшe. Kopoчe, pжaл я кaк нeнopмaльный. Жeну унял, дoчь пoддepжaл. Тeпepь думaю, чтo paзвoдитьcя нaдo. Нeизвecтнo, чeм eщe жeнa зaxoчeт пoдeлитьcя co cвoeй ceмeйкoй. © THE SRCH / VK
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- Мой сын в лесной лагерь ездил. Звонит на второй или третий день:
— Мам, у меня все в порядке, спальник почти высох.
— А почему он был мокрый?
— Ну, в него вода налилась.
— Вода откуда?
— Я его в ров уронил.
— Какой ров?
— Вокруг палатки, мы сами выкопали!
— Зачем?
— Чтобы вода из палатки вытекла.
— Вода откуда?
— После наводнения осталась.
— Какого еще наводнения?! © Katisark197 / Pikabu
- Я люблю готовить ко дню рождения своей дочери, потому что это для меня самый большой праздник. Обычно ее устраивала моя стряпня, но в этом году Вероника уже вся такая взрослая, 15 исполняется как-никак. Ну и заявила: «Мам, не готовь ничего. Я хочу суши заказать». Как не готовить? Суши? Да разве ими наешься? Спорили, а потом договорились о том, что будет два стола: сначала суши поедят, а чуть позже я уже салатики, мясцо и картошечку преподнесу. © Мамдаринка / VK
Угу, а потом будет мамина истерика, как же так мамины салатик и мясо не поели.
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- У нас две дочки, разница у них всего год, поэтому они то лучшие подруги, то кровные враги. Когда они были поменьше, то ссорились и дрались буквально каждые пять минут, но и мирились тоже часто. Помню, однажды они опять сцепились по какому-то поводу и начали таскать друг друга за волосы. Пока я прибежала из другой комнаты, старшая внезапно уже была повержена и горько рыдала. Кое-как помирила их и приготовила что-то вкусное. Сидим потом пьем чай и старшая спрашивает: «Мама, зачем ты родила мне такого сильного соперника?». К счастью, этот период быстро прошел, сейчас они действительно лучшие подруги. © Мамдаринка / VK
- Вчера муж пришел с работы, я сразу же побежала в ванну, а муж остался с нашей трехлетней дочерью. Выхожу, а они «ужинают». Играют в ресторан. Только вот дочка ест настоящие персики, а папе она приготовила «макароны». И муж сидит и давится макаронами. Сухими. Прямо из пачки дочурка ему насыпала. И главное же, блин, муж их прям ест! Жует, глотает. Вы бы видели его лицо, когда я показала, что необязательно их есть, можно только сделать вид, что ты их ешь. Типа «ням-ням-ням, как вкусно». Муж только грустно выдал: «А я уже штук 15 съел...» © Мамдаринка / VK
- Сегодня я впервые потеряла из виду свою внучку на детской площадке. Все произошло за секунду. Мы рисовали мелками собачку, внучка попросила нарисовать собачке пушистый хвост, я поднимаю голову вверх, а внучки нет. Ребенку три года, мы были на пустой площадке, я стала бегать кругами, смотреть, куда могла побежать моя девочка. Сердце в пятки, я думала умру, но все оказалось очень просто. Внучка залезла на горку и легла на животик, мне просто не было ее видно за железными боковыми частями горки. Когда я ее увидела, то сразу поплыла. Не знаю, как в обморок от стресса не упала. Так ее люблю, очень люблю. Никогда не отвлекаюсь ни на телефон ни на других людей, всегда с внучкой, когда гуляем. А сегодня я была уверена, что потеряла ребенка. И это было самое ужасное чувство в моей жизни. © Мамдаринка / VK
- Ладно на улице. Мы втроем (я, муж и бабушка) потеряли полугодовалого ползающего ребенка в единственной комнате А он заполз под кресло и сидел там, затаившись. Я умом понимала, что он никуда не мог деться, но переволновалась и извелась. Пару минут поиска показались очень долгими. © Ирина Ларукова / VK
- Моему ребенку недавно исполнилось 3. И вот к нам в магазине подошел какой-то подросток лет 16, погладил сына по головке и выдал: «Какой милашка, можно мне его одолжить?» То есть малыш сидит у меня в тележке, я выбираю эти несчастные макароны — и тут такое. Я в ярости рявкнула, чтобы валил куда подальше. Парень начал мямлить, что это просто розыгрыш и убежал. Розыгрыш, ага. Меня до сих пор трясет. © Hot-Tone-7495 / Reddit
- Думала, что с детьми в театр лучше не ходить, потому что будет не театр, а балаган. Но муж настоял. Ладно, пришли. Посмотрели спектакль, в антракте перекусили в буфете. Дети были непревзойденными! Я уже расслабилась, заговорилась с мужем и тут слышу: «Ма-а-а-а-а-а-а-а!» Поворачиваю голову и вижу, что малышка лежит на полу, а Виталик тянет ее за юбку и, как на санках, катает по полу. Но все равно сходили хорошо, могло быть и хуже. Пойдем еще, будем их приучать к культурному отдыху. © Мамдаринка / VK
- Сегодня мое дите возраста примерно такого, когда паспорта уже дают, а мозги еще нет, заявило мне, что не собирается заводить детей в будущем.
Я внимательно посмотрел в глаза ребенку, кивнул и сказал, что прекрасно его понимаю.
— Ок... — кивнуло в ответ дите.
Пауза 3 секунды.
— Э, В КАКОМ СМЫСЛЕ?! © Ontheway / Pikabu
- Мы купили участок с подрядом. Дом должны были достроить в июне, но по разным причинам застройщики задерживают сдачу. Пару недель назад поехали подписывать дополнительное соглашение на продление срока сдачи. Пока я разговаривала с руководителем поселка, моя дочь четырех лет слонялась по офису продаж. Потом не выдержала, подходит к этому товарищу (а, надо сказать, ребенок она весьма застенчивый, с чужими не очень любит общаться) и спрашивает его: «Извините, а вы не знаете, когда эти уйоды нам домик достроят?» Не могу сказать, что очень горда этим, и, признаюсь, мы с мужем именно так наших нерадивых застройщиков и называем, но мы, честно говоря, посмеялись. © Екатерина / ADME
Мне тоже младший заявил, что мелких ненавидит! Это он ни с кем не нянчится, младший же🤣
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- Забирали 5-летнего сына из садика. Воспитательница нам говорит: «Паша бегал за девочками и нецензурно выражался. Спросила, где он таких слов набрался. А он ответил: «Слышали бы вы, как папа маму ругает, когда она берет мебельные деньги...» Муж жутко покраснел. А я на самом деле иногда брала деньги их отложенных на мебель, если до получки не хватало. Вот так сын слил папулю. А я никогда не слышала, чтобы выражался как-то там неприлично. © Galina Dolgikh / ADME
- Едем на поезде, в поле отара пасется. Мою двухлетнюю сестру спрашивают:
— Машенька, кто это?
Радостно отвечает:
— Шашлыки гуляют! © TheTavrist / ADME
- После работы решил подвезти домой коллегу, у которой в тот день сломалась машина. По пути забрал дочь из садика. Всю дорогу она почему-то молчала, мы болтали, что-то спрашивали у нее, а она лишь говорила «да» и «нет». Я решил, что у нее день в садике не задался или очень активным был, поэтому она без сил. Довез коллегу до дома, поехали с дочкой дальше, и тут она наконец-то выдает серьезным тоном: «Маме очень не понравится, что какая-то женщина сидела в нашей машине спереди на ее месте, на самом лучшем месте в машине! Думаю, ты и сам это понимаешь. Поэтому мы ей ничего не расскажем, но ты мой должник». © Палата 6 / VK
- Я принесла домой с работы жестяную банку с конфетами. Вечером Лиза рассказывает бабушке:
— Ох, у меня теперь и такие конфеты есть, и сякие, и банка такая красивая, но... На дно банки приклеена бумажка с нехорошим словом.
— Каким еще словом?
— Ну что ты, ба, я такие слова даже произносить не могу. Ужасное ругательное слово!
— Да что же за слово такое?! Ну скажи!
Страшным шепотом:
— Там написано слово: ЖЕСТЬ!!! © Маша Кулебякина / ADME
- Насте 5,5. Приходит из детсада и хитрым, довольным голосом говорит: «Мама, а я знаю откуда дети берутся. Мне одна девочка в садике сказала». Я на секунду покраснела, разволновалась. Кто знает, что в современном садике дети могут сказать. Собралась с духом и спрашиваю: «Ну и откуда?» А она в ответ: «Из маминого животика». © Анна Холявченко / ADME
- Лиза, 4 года: «Мне сегодня такой хороший сон приснился. Как будто я была в гостях у птичек и они меня кормили яичницей». Задумалась... «Да, для меня-то это был хороший сон, а для птичек, похоже, кошмар!» © Маша Кулебякина / ADME
- Рассказала Лизе про моего хомяка (который у меня был в детстве) Наташку, который при более внимательном рассмотрении оказался Аркашкой.
Лиза:
— А как же вы сразу не поняли, что это мальчик?
— Ну, хомяки такие маленькие, и все у них маленькое — не поймешь, мальчик он или девочка. Ты, кстати, знаешь, чем мальчик от девочки отличается?
— Ха! Конечно знаю — БОРОДОЙ! © Маша Кулебякина / ADME
А вот еще несколько непослушных детей, с которыми точно не заскучаешь:
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