18 детей, которые доводят то до нервного срыва, то до истерического хохота

Сначала ты думаешь, что дети — это милота и улыбки, а потом рожаешь своих. И вот тут-то и оказывается, что вместе с радостью ты получаешь целый ворох переживаний. Но, как ни крути, дети действительно дарят самые незабываемые воспоминания, а то, что они отмачивают, можно на весь интернет рассказывать.