Я бы предпочла большую глубокую раковину, которю можно закрыть крышкой)
Плюс рейлинг, на который подвешены лопатки и специи. Не вижу здесь экономии пространства)
13 хозяев, которые нашли гениальные решения для своих маленьких кухонь
Когда кухонные метры можно пересчитать по пальцам одной руки, обустройство превращается в увлекательный квест на находчивость и эргономику. Люди прибегают к различным решениям: компактная посудомоечная машина прямо на подоконнике, встроенный пенал во всю высоту стены или окно во всю стену для увеличения пространства. Герои собранных фото и историй показали: скромные габариты — вовсе не повод отказываться от комфорта и красоты, если подойти к делу с умом, фантазией и капелькой вдохновения.
Вот как французы экономят место на кухне в квартире-студии
Я бы предпочла большую глубокую раковину, которю можно закрыть крышкой)
Маленькая кухня может выглядеть очень мило, особенно в солнечных лучах
Выглядит действительно очень мило и бюджетно, но специи над плитой я бы не вешала...
Что может быть спрятано на кухне?
- Искали с мужем квартиру в аренду. Все в одной понравилось, кроме кухни — крошечная, вдвоем не развернуться. Я уже собралась уходить, а хозяйка вдруг говорит: «Подождите, я вам еще два квадратных метра покажу». Подходит к окну и поднимает непримечательный откидной стол прямо у подоконника. Кухня, конечно, сразу стала еще теснее, зато появилось место, где можно вдвоем завтракать у окна. В итоге квартиру сняли. И теперь именно за этим столиком проходят наши самые уютные домашние завтраки.
Солнечный свет создает уют даже в ограниченном пространстве
У меня кухня 4 метра от силы. Она совсем еще не готова, но создаю простор за счет балкона и планирую сделать фасад из состаренного зеркала напротив окна, чтобы он ловил свет и еще больше увеличивалось пространство.
Лайфхак для маленькой кухни
Я с детства не люблю мыть посуду. Не знаю почему. У нас очень маленькая кухня. Большую посудомойку некуда всунуть, потому что стиралка стоит на кухне. Купила крошку. На подоконник всунула. С моими запросами справляется. Большую посуду уж сама помою. Но как эта малышка облегчила мне жизнь. Ни о чем не жалею.
Необычный дизайн можно сделать даже на маленькой кухне
Нужно воплощать мечты в реальность
Все детство я провела с бабушкой Валей. У нее в квартире маленькая кухня, а в гостиной стоял круглый стол. Как же я его обожала. Когда собирались родственники, его просто растягивали в разные стороны, каким-то волшебным образом извлекали еще часть стола, и он увеличивался. Для меня это было волшебством. У родителей был стол-книжка. Терпеть его не могла. Всегда мечтала, когда у меня будет моя кухня, на ней обязательно будет круглый стол. Иногда мечты сбываются.
Девушка сделала кухню без верхних шкафов. Нехватку места для хранения на декоративной полке компенсируют два очень вместительных пенала
Могла сделать вкусный приветственный обед, но подготовила другой приятный сюрприз
- Уехал в командировку, жена по телефону хитро спрашивает: «Дорогой, а ты не против, если я кухню немного обновлю?» Приезжаю домой, заваливаюсь с сумками на кухню попить воды — и аж замираю с кружкой в руке. Нашего старого узкого пластикового подоконника больше нет. Вместо него вдоль всего окна красуется широкая столешница, плавно переходящая в спинку диванчика с подушками. Жена с победным видом включает бра над диваном: «Смотри! Старый обеденный стол выбросили, места стало в два раза больше, а здесь теперь уютный уголок». Оказалось, она нашла мастера, который за пару дней превратил бесполезную зону у окна в стол и мягкую зону отдыха. Теперь это наше самое любимое место во всей квартире.
Женщина обустроила крошечный уголок на кухне специально, чтобы готовить разную выпечку
А посоветуйте хороший кухонный комбайн/тестомес, которым можно вымешать дрожжевое тесто, скажем из 1-1,5 л молока?
Вручную чё-т надоело...
Маленькая кухня, в которой продумана каждая деталь
Ну хзээ...Где посудомойка?! По ощущениям, у меня кухня примерно таких же габаритов.
Даже когда у нас стиралка стояла кухне, посудомойку мы таки впихнули! Холодильник был в противоположенном углу(примерно где фотографирующий), плита ближе к окну и вуаля, вот оно место для посудомойки! Плюс рабочая поверхность...
Делали ремонт: так мы вообще стиральную машину перенесли под раковину в ванну и жизнь стала хороша)
Идея сделать ремонт на кухне может стать лучшим решением в жизни
- Решила наконец превратить свою микроскопическую кухню в уютное гнездышко. Приехал мастер — симпатичный парень, вылитый Райан Гослинг. Пока он замерял, все осматривал, я ему и лимонад со льдом предложила, и шарлотку. Он вежливо отказался. Ну, думаю, женат. И тут он снимает перчатки и с теплой улыбкой достает из блокнота сложенный листок: «Я тут набросал схему новой кухни и выписал адреса пары уютных кофеен в этом районе. Если не против, можем завтра вечером сходить проверить и обсудить вашу кухню».
Цветам найдется место даже на самой маленькой кухне
Бонус: особенности дизайна квартир в Китае
А знаете ли вы, что в Китае чаще всего в кухнях нет окон? Так происходит, потому что они считают кухню чисто вспомогательным помещением для готовки, а обедают они в столовой или гостиной. А иногда окно может быть, но выходить будет, например, в душевую, а не на улицу.
Кроме того, окна в квартирах могут быть закрыты какой-либо инженерной системой, которая снаружи спрятана за фасадом. Такого не встретишь в дорогих квартирах, но в более дешевом сегменте такое встречается.
При этом в квартире может не быть и центрального отопления. Комнаты обогреваются кондиционерами или огромными воздушными нагревателями воздуха.
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