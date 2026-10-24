13 хозяев, которые нашли гениальные решения для своих маленьких кухонь

А знаете ли вы, что в Китае чаще всего в кухнях нет окон? Так происходит, потому что они считают кухню чисто вспомогательным помещением для готовки, а обедают они в столовой или гостиной. А иногда окно может быть, но выходить будет, например, в душевую, а не на улицу.



Кроме того, окна в квартирах могут быть закрыты какой-либо инженерной системой, которая снаружи спрятана за фасадом. Такого не встретишь в дорогих квартирах, но в более дешевом сегменте такое встречается.

При этом в квартире может не быть и центрального отопления. Комнаты обогреваются кондиционерами или огромными воздушными нагревателями воздуха.