20 счастливых историй о людях, которые встретили любовь в возрасте, когда многие уже перестают ее искать

В 1999 году они фотографировались в Диснейленде как лучшие друзья, а в 2026-м вернулись туда уже парой. «Мы дружили со школы, прошли вместе через колледж и мой первый брак. Я все это время был в нее влюблен, но не решался признаться. Спустя десятилетия мы снова начали общаться, я рассказал о своих чувствах и узнал, что она тоже меня любила!» — вспоминает мужчина.