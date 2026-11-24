Изделия на таких ножках обычно гораздо легче, их реально самому передвинуть на нужное место, не приглашая для этого грузчиков
9 деталей из бабушкиных домов и старых квартир, которые дизайнеры снова возвращают в современный интерьер
В погоне за лаконичным современным ремонтом мы годами избавлялись от бабушкиных торшеров, узорчатых ковров и хрусталя, считая их пережитками прошлого. Однако со временем выяснилось, что в стерильном минимализме часто не хватает уюта, поэтому декораторы снова начали добавлять в интерьер детали, которые вчера еще считали старомодными. А мы со вздохом вспоминаем, как вынесли на улицу старинный венский стул, который теперь ищем по сайтам объявлений и барахолкам и удивляемся ценам.
Сервант со стеклянными дверцами
Помните, как раньше за стеклом бабушкиного серванта годами пылился хрусталь, стоял парадный сервиз и несколько фото любимых внуков? В 2000-х от таких сервантов в интерьере массово избавлялись, заменяя их на открытые стеллажи и навесные полки. Но в быту открытое хранение оказалось не слишком практичным: на вещах быстро скапливалась пыль, а любая мелочь, не подобранная специально, создавала визуальный шум. Поэтому сегодня витрины и серванты снова возвращаются в наши дома. Только теперь за стеклом хранят не то, чем «жалко пользоваться» в обычные дни, а вещи с душой: красивую керамику, любимые книги, сувениры из поездок и семейные реликвии.
Дизайнеры отмечают, что даже классический буфет способен выглядеть легко и элегантно в самом современном интерьере, если правильно его оформить. Главный секрет — не заставлять полки под завязку. Когда между предметами остается свободное пространство и «воздух», шкаф превращается в стильную домашнюю галерею, а не в склад посуды. А если добавить внутрь мягкую подсветку, по вечерам витрина будет работать как уютный торшер.
Мебель на тонких ножках
Наверняка вы помните те самые бабушкины серванты, комоды и тумбочки на тонких деревянных ножках. Долгое время такую мебель считали пережитком прошлого — на смену ей пришли глухие шкафы «в пол» и парящие подвесные конструкции. Но мода циклична: сегодня ножки снова в тренде. И дело не только в эстетике, но и в банальном удобстве. Когда мебель приподнята над полом, комната сразу кажется легче и просторнее, свет не «упирается» в глухие фасады, а под тумбой без проблем проезжает робот-пылесос.
«Перекрасила тумбочку. Мне нужна была терракотовая, но цены на цветные предметы мебели в разы дороже».
Чтобы подхватить этот тренд, необязательно затевать масштабный ремонт и менять всю обстановку. Достаточно добавить всего одну винтажную деталь — например, только комод. Он сразу добавит комнате глубины и модной сейчас эклектики. Если старый комод завалялся на даче или нашелся на сайтах объявлений, ему легко дать вторую жизнь: просто снимите старый слой покрытия, обновите краску или лак и прикрутите стильные ручки.
Хрусталь
Обожаю хрусталь. Жаль, фужеров нет. А из рюмочек уже крепкое не пьем)). А вот салат или конфеты- прекрасно! И ничего ему не делается. Это не ковры и текстиль, которые набирают пыль и сами пылят от разрушения. А так бы и сейчас пользовалась!
Хрустальные вазы, ладьи-салатницы и конфетницы с сияющими алмазными гранями когда-то были главным символом достатка и доставались из сервантов строго по большим праздникам. А каскадные хрустальные люстры и вовсе казались чем-то сказочным: многие до сих пор с теплом вспоминают, как перед Новым годом всей семьей снимали и мыли эти звонкие стекляшки, а самые красивые подвески разглядывали на свет, ловя радужные блики. Но со временем хрусталь приелся и отправился на антресоли и дачи: тяжелый, собирает пыль, да и массовым он стал — в каждом доме скопились целые залежи.
«Бабушкина ваза. Всю жизнь простояла в серванте и никто ей никогда не пользовался. И только сейчас спросили: „Надо тебе? Забирай!“»
Сегодня хрусталь выводят из «музейного» режима в обычный быт: высокая ваза со свежими цветами на обеденном столе или салатница под ключи в прихожей смотрятся куда эффектнее, чем целая полка парадной посуды. Удивительно, но винтажный хрусталь отлично вписывается даже в строгий минимализм или грубый лофт. То же самое касается и хрустальных люстр: сегодня их смело используют не только в классических гостиных, но и в скандинавских интерьерах или в стиле индастриал, играя на контрастах.
Ковры
Судя по фотографии это ковёр ручной работы из чистой шерсти, необязательно винтажный. Скорее всего Иранский и стоит целое состояние.
Ковер с восточным орнаментом — пожалуй, главный символ старых квартир, над которым долгие годы было принято подшучивать. В 2000-х от них массово избавлялись, отправляя на дачи и в гаражи как главный «пылесборник» и пережиток прошлого. Но и тут мода сделала полный круг: классические «бабушкины» ковры, чьи гипнотические узоры нам так нравилось рассматривать перед сном, снова в почете у декораторов. На контрасте с гладкими стенами и лаконичной минималистичной мебелью такой винтажный ковер или новый, но с эффектом благородной потертости, отлично смотрится. Он мгновенно «согревает» холодное пространство, добавляет ему глубины, цвета и того самого ощущения обжитого дома.
Плевал я на моду. Это придуманное несколькими людьми навязанное нам их мнение. Как мне уютнее, это важнее, чем мнение непонятно кого.
«Никогда не думала, что в своей новой квартире буду балдеть от старого кресла и ковра, который лет 20 провисел на стене в бабушкиной квартире».
Дизайнеры ценят такие ковры за их вневременность — они не зависят от сиюминутной моды и выглядят так, будто передаются в семье из поколения в поколение. И хотя чаще всего их сегодня стелют на пол, привычка вешать ковер на стену тоже возвращается, просто в более продуманном виде. Чтобы настенный ковер не выглядел приветом из прошлого, его можно размещать невысоко, например, прямо над спинкой дивана — так он станет главным смысловым акцентом гостиной.
Кружевные салфетки
В таком доме только ходить с метелочкой и обмахивать все резные детали от пыли.
Потом вытряхивать cалфеточки, потом их стирать-крахмалить...
Нет, простите, не надо)
«Дом моей бабушки».
В бабушкиных квартирах вязаные и вышитые салфетки были буквально повсюду: ими накрывали пузатые телевизоры, их подкладывали под каждую вазочку, статуэтку, накидывали их на спинки и подлокотники кресел. Долгое время салфетки считали признаком старомодного быта, и те, кто берег рукоделие в память о старших родственниках, прятали его в глубине комода.
Как картину использовать-мне нравится идея. У салфеток иногда очень красивое исполнение бывает. Ну, а если это ещё и память о родственниках, вдвойне приятно.
Сегодня же дизайнеры предлагают снова достать их на свет, но использовать совсем иначе — строго точечно. Вместо того чтобы застилать кружевом все горизонтальные поверхности в доме, достаточно положить одну изящную салфетку под чашку на кофейном столике или на прикроватную тумбу. А самые сложные и красивые экземпляры и вовсе можно оформить под стекло в лаконичные рамки и украсить ими стены. В современный интерьер — особенно в скандинавский стиль, минимализм или эклектику — кружевные салфетки вписываются за счет игры на контрастах. Тонкое кружево мгновенно смягчает строгие линии современной мебели. Такая вещь добавляет комнате тепла, истории и той самой душевности, которую не купишь в обычном масс-маркете.
Тканевые абажуры
«У бабушки на даче».
Плиссированные, с мягкой бахромой, в мелкий цветочек или с кисточками по краю — такие тканевые абажуры когда-то украшали светильники на почти каждой прикроватной тумбочке и венчали высокие торшеры у дивана. В эпоху евроремонтов и любви к минимализму от них массово отказались: ткани казались непрактичными, их заменили на холодный пластик, строгий металл и яркие потолочные споты. Но со временем выяснилось, что жить под ровным «офисным» светом не так чтобы комфортно. Поэтому тканевым абажурам мы снова рады и ценим их теплый, камерный и рассеянный свет. Плотная ткань мягко приглушает яркость лампочки, убирает резкие тени и мгновенно придает комнате необходимый уют.
«Бабушкин торшер. + 100 к уюту».
Дизайнеры советуют не бояться ставить винтажные торшеры и настольные лампы даже в самые строгие минималистичные или современные интерьеры. Сложные, плавные силуэты и необычные каркасы, которые делали мастера прошлого, сегодня смотрятся свежо и небанально на фоне привычных геометричных светильников. Такую лампу можно поставить у любимого кресла для вечернего чтения, на комод или даже прямо на подоконник — тогда по вечерам свет будет мягко струиться и в комнату, и в окно.
Межкомнатные двери со стеклом
Двери со вставками из матового или рельефного узорчатого стекла стояли буквально в каждой старой квартире — обычно на кухне, но были и распашные — в гостиной. Потом началась эпоха глухих минималистичных полотен «в потолок», а застекленные двери стали казаться слишком старомодными и шумными. Но сегодня они снова в моде, и дело тут не только в ностальгии, а в чистой практичности. В типовых квартирах прихожие и коридоры часто требуют постоянного освещения, чтобы не напоминать темные колодцы. Дверь со стеклом решает эту проблему: она свободно пропускает дневной свет из комнат в коридор, делая квартиру визуально просторнее, но благодаря фактуре стекла мягко размывает силуэты и сохраняет личное пространство.
Наша мамуля, когда доживала уже с нами, жаловалась на мешающий свет от коридора, когда кто-то ходил. Т мы заклеивали черной бумагой все стеклянные части. Когда сон чуткий или вы не одни в квартире, такие стекла мешают
«После покупки своей первой квартиры я установила эти винтажные французские двери, которые теперь ведут в мою уютную спальню».
Причем если в квартире или на даче сохранилась старая деревянная дверь с красивым рифленым стеклом, не спешите ее выбрасывать, даже если она не подходит для проема. Ей можно найти гораздо более эффектное применение: например, отреставрировать полотно и превратить в стильную раздвижную перегородку для зонирования спальни и гостиной.
Венские стулья
Венский стул очень комфортный. Особенно если подложить под зад подушку. Но советские стулья такого фасона были очень непрочными
Помните эти легкие стулья из гнутого дерева с округлыми спинками и фанерным сиденьем? Они стояли на бабушкиной кухне вокруг стола, накрытого клеенкой, и будто впитали в себя запах воскресных пирогов, долгих вечерних чаепитий и семейных разговоров.В детстве мы любили раскачиваться на них за обедом — и стулья выдерживали даже это. Сегодня венская классика снова на пике популярности: ее ставят к самым современным минималистичным столам, и это выглядит на редкость гармонично. Такие стулья не только мгновенно добавляют кухне ощущение уюта, но и остаются невероятно удобными — они легкие, компактные и служат десятилетиями.
«Выцепила в интернете венские стулья. Теперь начали их облагораживать».
Винтажные деревянные стулья — один из любимых приемов дизайнеров, который помогает избавить современный ремонт от ощущения стерильности. Причем сегодня совсем не обязательно искать целый гарнитур — в моде живая эклектика. Вокруг одного стола можно смело собрать разномастную компанию: например, пару классических венских стульев, один лаконичный современный и винтажное кресло. Кстати, про венские стулья, у моей знакомой была вот такая история: отдали они сыну с девушкой бабушкину квартиру. А там все по классике: ковер, сервант, хрусталь. Молодежь позвала модного дизайнера, мол, хотим минимализм. Та радостно взялась выносить все «старье». А через месяц они обалдели, когда узнали, что девушка-дизайнер выставляет в соцсетях фото своего дома и на нем — та-дам! — большая часть всего этого «старья». А про стулья и вовсе приписка: «Целый комплект в такой сохранности — невероятная удача!»
Деревянные панели на стенах
Долгое время деревянные стены ассоциировались исключительно с загородным бытом или старыми балконами, поэтому в современных городских квартирах их старательно заменяли на рельефную штукатурку или современные обои. Но сегодня деревянная отделка снова актуальна — правда, в гораздо более благородном и стильном виде. На смену рыжеватой вагонке с сучками пришли лаконичные стеновые панели из шпона, рельефные рейки и гладкие матовые доски. Помимо того, что они мгновенно делают интерьер визуально дороже и «теплее», у них есть огромный практический плюс — панели отлично маскируют неровные стены без сложной штукатурки и улучшают звукоизоляцию.
" Моя спальня. Прикрепил к стене деревянные рейки, чтобы выдержать единый стиль во всей квартире. Они также служат изголовьем для кровати".
Главная фишка современного подхода в том, чтобы не обшивать деревом все помещение целиком, иначе комната превратится в тесную деревянную шкатулку или сауну. Современные проекты любят асимметрию и акценты: деревом выделяют только одну зону — например, стену за изголовьем кровати или пространство за телевизором, либо обшивают нижнюю треть стен по периметру комнаты, сочетая с покраской.
Конечно, чтобы винтажный комод или венский стул гармонично вписались в свежий ремонт, им часто требуется небольшое обновление, но результат определенно стоит потраченных усилий. О том, чего можно добиться при помощи банки краски, умелых рук и капля терпения, лучше всего расскажет наша статья про старые вещи, которым дали второй шанс, и теперь ими невозможно налюбоваться.
Комментарии
Спасибо, не надо хрусталя, ковров, салфеточек и венских стульев.
А вот удобное кресло из 70-х с деревянными подлокотниками - да, это толковая вещь)