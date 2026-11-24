Двери со вставками из матового или рельефного узорчатого стекла стояли буквально в каждой старой квартире — обычно на кухне, но были и распашные — в гостиной. Потом началась эпоха глухих минималистичных полотен «в потолок», а застекленные двери стали казаться слишком старомодными и шумными. Но сегодня они снова в моде, и дело тут не только в ностальгии, а в чистой практичности. В типовых квартирах прихожие и коридоры часто требуют постоянного освещения, чтобы не напоминать темные колодцы. Дверь со стеклом решает эту проблему: она свободно пропускает дневной свет из комнат в коридор, делая квартиру визуально просторнее, но благодаря фактуре стекла мягко размывает силуэты и сохраняет личное пространство.