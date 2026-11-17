У старой вещи уже есть то, что новой только предстоит обрести: история. Потертость на подлокотнике, пятнышко от варенья на столешнице, дверца, которая скрипит ровно так же, как сорок лет назад. Иногда достаточно снять старый лак, сменить обивку или придумать вещи новую роль, и то, что собирались вынести из дома, становится его главным украшением.

А в конце покажем часы с Микки-Маусом, которые достались автору от прабабушки. И, представьте, они до сих пор идут!