15+ старых вещей, которым дали второй шанс, и теперь ими невозможно налюбоваться
У старой вещи уже есть то, что новой только предстоит обрести: история. Потертость на подлокотнике, пятнышко от варенья на столешнице, дверца, которая скрипит ровно так же, как сорок лет назад. Иногда достаточно снять старый лак, сменить обивку или придумать вещи новую роль, и то, что собирались вынести из дома, становится его главным украшением.
А в конце покажем часы с Микки-Маусом, которые достались автору от прабабушки. И, представьте, они до сих пор идут!
- Свекровь позвонила: «Приезжайте, старую мебель выбрасываю». Муж сразу приметил обшарпанный комод и заявил, что забирает. Я только руками развела: огромный, лак облез, один ящик вообще не закрывается. Уже дома муж вынул ящики, и на обратной стороне одного обнаружились женские имена, выведенные детским почерком. Рядом стояла его подпись. Выяснилось, в семь лет он записывал там имена одноклассниц, которые ему нравились, и прятал свои признания внутри, чтобы его не ругали за испорченную мебель. Свекровь по телефону расхохоталась: «А я все эти годы гадала, кто они такие!» Комод муж восстановил, а исписанную сторону ящика оставил без изменений.
Это кресло выглядело совсем непрезентабельно, а теперь стало самым солнечным местом во дворе
Комод прадедушки сохранил следы времени, но снова выглядит так, будто прослужит еще сто лет
А вы бы решились на такую переделку?
Фонарю 1920-х вернули блеск, и теперь он хорош даже без света
Оказалось, очень даже годный!
- Во время ремонта в родительской квартире муж снял старую дверцу кладовой. Я уже собиралась отправить ее вместе с остальным мусором, но заметила на торце карандашные черточки: «Лена — 8 лет», «Костя — 6 лет», «Лена — 10 лет». Оказывается, родители отмечали на ней, как мы с братом росли. Муж аккуратно очистил дверцу, не затронув надписи, добавил небольшую полку и крючки. Теперь она висит у нас в прихожей. Для гостей это необычная вешалка, а для меня — два метра семейной истории.
Старая спинка «расцвела», а вместо скучного сиденья появился вязаный узор
Стул интересный, с деревом хорошо поработали. Но отделка.. скажем так, очень сильно не в моём вкусе)
Дубовое кресло получило темную раму и глубокую красную обивку. Смело, но эффектно
- Муж притащил с мусорки старое кресло. Я посмотрела на вылезший поролон и сказала: «Ну уж нет!» Он пообещал просто разобрать кресло в гараже. Через пару недель позвал меня туда, а сам довольный как слон. Обивки уже нет, зато на деревянной раме обнаружились выжженные фамилия и дата. Муж стал искать информацию и выяснил, что мастер с такой фамилией когда-то работал всего в нескольких кварталах от нашего дома. В итоге кресло мы все-таки восстановили. Теперь оно стоит в гостиной. И угадайте, кто сидит в нем чаще всех?
Шкатулку собирались выбросить, но после восстановления она сама стала похожа на драгоценность
Первый опыт переделки! Старое кресло уже не узнать
По уровню переделки ощущение, что от старого кресла там только название осталось
Старый телевизор больше ничего не показывает, зато у котов появился собственный канал
- На даче я нашла старый дедушкин чемодан: потертые углы, тугой замок, внутри — выцветшая клетчатая подкладка. Мама предложила отнести его к контейнерам, но я уперлась. Муж укрепил дно и прикрутил короткие деревянные ножки, а я очистила обивку и заменила ткань внутри. Получился журнальный столик, в котором мы теперь храним пледы. Старую багажную бирку с дедушкиной фамилией оставили на месте. Мама пришла в гости, оглядела столик со всех сторон и сказала: «Надо же, а я думала, он уже никуда не поедет».
Сломанную находку у дороги превратили в стол для детского творчества
А вот и обещанный бонус: часы с Микки-Маусом от прабабушки. И они до сих пор идут!
Похоже, возраст вещи — вовсе не повод с ней расставаться. Под облезшим лаком может скрываться красивое дерево, под старой обивкой — крепкий каркас, а внутри ящика — маленькая семейная тайна. Иногда достаточно пары умелых рук, чтобы вещь снова заняла почетное место в доме. А что из старых вещей вы бы не выбросили ни за что на свете?
Советуем также заглянуть: