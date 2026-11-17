Однажды Фиби умудрилась залезть в папину мастерскую, куда даже я не хожу. Вроде было тихо, а тут — все падает и звенит. Забегаю скорее туда, а эта звезда сидит под потолком и держит в зубах, нет, не мышь, а настоящий шоколад! Да, отец у меня — еще тот сладкоежка. Выяснилось, что у него там везде по углам сладости. Конечно, плитка шоколада была изъята, чем котик остался весьма недоволен. А когда Фиби недовольна, она идет «кошмарить» мою кошку Шельму, которой уже 7 лет и которая совсем не готова к такому.