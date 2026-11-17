Почти свежее фото) на нем, кошка, которую я не хотела, и Шельма) Про их дружбу будет ниже) Но снимком не могу не поделиться. Такие уже помощницы)
Кошка, которую я не хотела
Представьте себе картину: утро 31 декабря, в печке готовится тыквенный пирог, собака сладко сопит в своем кресле, а ваша главная задача — повесить гирлянду на елку. И тут открывается дверь, в комнату врывается холодный воздух и ваш отец со словами: «А почему Букля у калитки грустная сидит?» Букля — это моя третья кошка. И сидела она не у калитки, а на окне, тщательно вылизывая левую лапу.
Кот, которого я не хотела, переступил порог дома. Комок слипшейся шерсти сразу деловито уселся посреди комнаты. С Буклей действительно было некоторое сходство. Удивленной гостье были предложены еда и игрушечная мышка. К последней киса отнеслась скептически. Первое купание далось просто: котик совершенно не сопротивлялся, просто ругался на меня: громко, скорее всего — разными нехорошими словами на кошачьем языке. Когда все блохи были выловлены, колтуны отрезаны, а шерсть высушена, квартирантка улеглась спать на коврике под кроватью.
Звезда кое-как получила, как мне казалось, временное имя Фиби Буфе, а я запустила процесс ее пристройства: желание поскорее найти добрых хозяев этой дамочке было неимоверное. Во-первых, я не могла потянуть четвертого кота и пятого питомца ни морально, ни финансово. Во-вторых, все домочадцы были категорически против нового жильца (кроме моей собаки Джекмана, конечно). А в-третьих, Фибс все время что-нибудь чудила — глаз да глаз!
Однажды Фиби умудрилась залезть в папину мастерскую, куда даже я не хожу. Вроде было тихо, а тут — все падает и звенит. Забегаю скорее туда, а эта звезда сидит под потолком и держит в зубах, нет, не мышь, а настоящий шоколад! Да, отец у меня — еще тот сладкоежка. Выяснилось, что у него там везде по углам сладости. Конечно, плитка шоколада была изъята, чем котик остался весьма недоволен. А когда Фиби недовольна, она идет «кошмарить» мою кошку Шельму, которой уже 7 лет и которая совсем не готова к такому.
Общительности Фиби надо отдать должное: она нашла общий язык и с собакой, и с утками, кое-как контактировала с остальными кошками. Даже умудрялась иногда сидеть у папы на коленях. Самое интересное, что она решила дружить со всеми. Так, одним летним вечером мне написала моя соседка Настя, у которой была вечеринка: «Катя, если ты ищешь Фиби, то не переживай — она у нас». Оказалось, эта лохматая кошка взяла и закрутила роман с соседским котом Масиком. А после свиданий с недовольным видом просилась в дом через окно. Пришлось купить ошейник с трекером, чтобы это «счастье» не потерялось.
Если честно, у нее было еще два кавалера — немного возрастной кот Макс, который уже на третий день устал от Фибиного задора и попросился к маме на ручки, и рыжий Мотя. Но Фибс предпочла столичного ухажера Масика. Они мило гуляли, он приносил ей мышек и пел серенады. А в сентябре уехал обратно в столицу. Теперь Настя присылает мне фотографии грустного Масика, а я отвечаю, что Фиби его ждет, конечно, и скучает. Хотя скучать ей особо некогда.
Масик грустит по Фиби
Например, дамочка постоянно помогает мне работать. И ладно бы она просто зажимала клавиши, но она же еще умудряется и отправлять сообщения из серии: «УУУУУУУУУ5555555555555». Когда дело доходит до рабочих созвонов, то хвост Фиби находится в стопроцентной готовности мешать. Последний раз она и вовсе учудила. Был у меня видеосозвон: обсуждаем с руководилем насущные вопросы. Перед камерой туда-сюда шныряет лохматый хвост моей Фиби. А потом киса вообще садится возле меня и начинает смачно так грызть наушники. Хорошо, что руководство у меня с чувством юмора и тоже любит котиков. Посмеялись от души, да заодно выяснили, что пушистые сотрудники — это прекрасно.
В общем, как вы поняли, никуда я Фиби не пристроила. Сделала все прививки, стерилизовала, чипировала и завела ей паспорт. Кстати, ездить в город она любит. Возможно, ей просто нравится ее переноска — она там как настоящий космонавт.
Она сидит у меня на коленях за столом и пытается лапой стащить хлеб или рисовую кашу, спит на моей подушке и тычет лапы в лицо, все так же «кошмарит» Шельму и иногда залезает на самую верхнюю ветку дуба во дворе и раскачивается там, как на качелях. Если дома происходит какая-то движуха, то Фиби всегда в первых рядах.
По нашим редакторским котопятницам Фиби блистает и получает комплименты. Коллеги просят ее фотографии для иллюстрирования своих статей, я то и дело вставляю в материалы какую-то шуточку про свою «лишнюю» кошку, как вот здесь, а друзья, когда приезжают ко мне в гости, привозят котику подарки. Доктор в нашей клинике встречает Фиби с улыбкой: «Моя сахарная пришла». 31 декабря 2026 года мы с Фиби отпразднуем год совместной жизни. Надо будет ей купить пресервы с креветками, наверное, и показать мультик с рыбками. Да-да, она смотрит мультики и сериал «Друзья».
В общем, поцелуйте своего кота. Даже если вы его не хотели. А Фиби вам передает приветтттттттттттттттттттттт.