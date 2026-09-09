15 жизненных историй о том, что отношения — это всегда увлекательный квест

Минус статье за разговорно-сниженную лексику, граничущую с жаргоном. Не ханжа. При необходимости бегло общаюсь на языке условных слесарей и строителей и прорабов, но высоко ценю уместность. А ваши заигрывания с читателями посредством использования таких слов и выражений выглядят не как попытка быть "ближе к народу", а как оценка уровня культуры и развития читателей. И, оценка довольно низкая.