11 проверенных способов, которые помогут осенью выбрать сочные и вкусные фрукты в магазине
Осенью, когда дни становятся короче, а яркая листва шуршит под ногами, на прилавках появляются новые сезонные ягоды и фрукты: румяные сочные яблоки, мягкие золотистые груши и ароматные янтарные дыни. Обычно эти плоды выглядят ярко и аппетитно, но чтобы купить действительно спелые фрукты, нужно постараться. Я проверила несколько простых способов, которые помогают выбрать вкусные плоды, и они отлично работают.
Хорошее яблоко можно определить на ощупь
Осенью на прилавках магазинов и рынков появляется множество яблок. Не стоит тратиться на самые дорогие сорта: известное название не гарантирует качество плодов. Прежде всего надо ощупать яблоко. Если оно мягкое в районе плодоножки, а кожура липкая — велик шанс того, что плод будет безвкусным и пресным.
Другой важный момент — плодоножка. Зеленая веточка говорит о том, что яблоко было сорвано недавно и, скорее всего, будет сочным. А вот плоды без плодоножки брать не стоит — возможно, они уже испортились.
Мария , такое яблочко у вас аппетитное , так бы и куснула ;)) 😁🤤🤤🤤
Купила у бабули на рынке яблоки, очень уж она их нахваливала: «Сладкие как мед, во рту тают!» Принесла домой, поставила пакет на стол и в ванну отлучилась. Возвращаюсь, смотрю, а в пакете половины яблок нет! Что за дела? Оглядываюсь и начинаю смеяться. В углу наш песель сидит и яблоко догрызает. Хотя к этим фруктам он обычно равнодушен. Попробовала их, и действительно, яблоки оказались на редкость вкусными.
Я сама, всю жизнь, т е почти 50 лет была равнодушна к яблокам. Разве что в сезон шарлотку пекла. Но дала плоды яблонька, недавно посаженная отцом. Сорт: Елена. Это просто нечто.. Очень сладкие. Кожура тоже нежная. Мне безумно понравились. Жаль, сорт не осенний - долго хранится не будут.
О качестве груши говорит ее запах
Какой бы сорт ни попался вам на прилавке, от любой груши должен исходить приятный сладковатый аромат. Если плод не пахнет, значит, его сорвали слишком рано и даже дома он не дозреет. Чуть кисловатый запах может свидетельствовать о том, что груша уже переспела.
В отличие от яблок, груши не должны быть слишком твердыми: это свидетельствует о том, что плоду не дали поспеть. А потому сочным и сладким он уже точно не станет.
Углядела в магазине по акции груши. Желтые, яркие — аж сияют. Стою, облизываюсь, набираю их в пакет. Гляжу краем глаза: ко мне сбоку бабуля пристраивается, наклоняется над моим пакетом, принюхивается и начинает груши вытаскивать. Я в недоумении, а бабуля вдруг заявляет мне: «Внученька, да они же не пахнут вообще! Возьми лучше соседние, они неказистые, зато аромат какой! Точно сладкие!» Решила послушать ее, купила другие, страшненькие. И действительно, оказались сочными.
Сочиняловка. Никакой человек, тем более т.н. бабуля, не должны совать нос не в своё дело.
Хорошее киви выдают ворсинки
Существуют сорта киви, которые покрыты не волосками, а тонким пушком. Правда, найти их в магазине непросто, но если такие плоды попадутся вам в руки, берите не раздумывая: они сочные и сладкие.
А вот если волосики растут неравномерно, на киви есть проплешины — скорее всего, фрукты хранились неправильно и уже испортились. Об этом же свидетельствует белый или серый налет на ворсинках. Темные пятна на кожуре, морщинки и вмятины означают, что плод уже переспел и вкус будет не слишком приятным.
Лимон стоит взвесить в руке
При покупке лимонов не стоит ориентироваться на цвет плода: он может варьировать в зависимости от сорта. А вот вес говорит о том, насколько лимон сочный. Если цитрус кажется слишком легким, значит, внутри он уже высох. Не стоит опасаться плодов со слишком толстой кожурой. Такие фрукты дольше сохраняют сочность, чем лимоны с тонкой кожурой.
Как-то купила большой лимон, правда давно, так кожура у него была до того толстой, что мякоть плода была маленькая и не слишком сочная. С тех пор такие лимоны стараюсь не покупать.
Лучше поискать маленькие плоды инжира
В зависимости от сорта инжир может быть разного цвета и формы, так что на эти признаки полагаться не стоит. Лучше аккуратно пощупать плоды. Слишком плотный инжир лучше не брать — он, скорее всего, не дозрел и дома уже не поспеет. А чересчур мягкие плоды могут вообще не доехать до дома и испортиться по дороге.
Чем инжир меньше, тем он более сочный и сладкий, так что слишком крупные плоды можно оставить на прилавке. Стоит учитывать, что даже инжир в идеальном состоянии хранится всего пару дней, так что лучше не покупать эти плоды килограммами.
О спелости граната говорит его «корона»
Если купить в магазине недозревший гранат, то вкус плода вас вряд ли порадует. К сожалению, эти фрукты не поспевают после того, как их срывают с дерева, и сладкими уже не станут. Так что лучше поискать спелый плод. Определить это поможет «корона», которая крепится на вершине граната (здесь когда-то находился цветок).
Зеленоватая закрытая «корона» означает, что фрукт не успел дозреть на дереве. Сухая и пожухшая может свидетельствовать о том, что гранат уже переспел и, возможно, частично высох. Так что лучше искать плоды с полностью раскрывшейся темно-красной «короной».
По-моему, гранат должен подсушиться и вид иметь ребристый, тогда сладкий
Коричневые пятнышки и прожилки на хурме — хороший знак
Неспелую хурму есть не слишком-то приятно: она слишком твердая и вяжет во рту. Конечно, можно дать плодам дозреть уже дома, но иногда хочется сразу полакомиться хурмой. В этом случае стоит поискать мягкие и упругие фрукты насыщенного цвета, с коричневыми пятнами и прожилками на боках.
Другой признак спелого плода — сухая коричневая плодоножка, чуть более светлая по краям и темная по центру. Если листья мягкие и зеленые, хурма еще не дозрела и не будет сладкой.
Вязкость хурмы зависит от сорта,а не от степени спелости.
Спелые мандарины слегка пружинят в руке
Спелые мандарины - мягкие, а сочные апельсины - с гладкой, не очень пористой кожурой.
Недозревшие мандарины будут скорее кислыми, а не сладкими, да и вкус у них будет слегка водянистым. Если плод ощущается как твердый и не сжимается, значит, он слишком рано оказался на прилавке. Спелые фрукты слегка пружинят при нажатии, а под плодоножкой чувствуется пустое пространство.
Кроме того, стоит внимательно осмотреть сам черенок. Зеленая веточка говорит о том, что мандарины были сорваны недавно, а значит, скорее всего, не успели высохнуть. Потемневшая или вырванная плодоножка — плохой знак. Плоды либо сорвали неправильно, либо они слишком долго пролежали в ящике. И вкус таких фруктов вас, скорее всего, не порадует.
Спелость дыни определяется на ощупь
На сочных и полностью созревших плодах не будет зеленых пятнышек, а сам цвет дыни на первый взгляд кажется желтым и однородным. Кроме того, при созревании дыню покрывают тонкие рубчики, которые легко прощупываются, когда гладишь плод по боку. Правда, не на всех сортах дыни появляется такая сеточка. Так что лучше всего просто нажать на кожуру пальцем.
У большинства сортов корочка достаточно тонкая и при созревании она становится мягкой. Если при ощупывании она слегка проминается, но при этом вмятина быстро исчезает — дыня поспела. Кожура слишком плотная — дыня не будет сладкой. А если она, наоборот, слишком мягкая — плод уже перезрел.
Дыня нарезанная кусочками+ сыр твёрдый, тоже тонкими кусочками - красота😋
Черно-коричневые пятнышки на винограде — хороший знак
Если вы нашли на прилавке виноград с маленькими темно-коричневыми точками, не стоит пугаться. Такие следы говорят о том, что ягоды уже поспели и будут сладкими и сочными. А вот бурые пятнышки у плодоножки, из-за которых плоды кажутся мутными, наоборот, свидетельствуют о том, что виноград уже начал портиться.
На это же намекает и липкий сок, покрывающий гроздь. Когда виноград кажется мокрым, а ягодки слипаются друг с другом, их лучше не брать. Такие плоды, скорее всего, быстро отправятся в мусорку, да и вкус будет уже не тот.
Купила в магазине роскошный виноград: крупный, спелый, каждая косточка на просвет видна. Приношу домой, а мама смотрит на него и заявляет: «Ну, может, хоть джем сделаем!» Почему? Хорошая же ягода! Я давай грозди в руках вертеть, а мама просто показывает на темные пятна у хвостиков, а там действительно уже мякоть мутная. Попробовала я пару ягод — точно, переспели. Ну хоть джем вкусный сварили.
Спелость манго определяется по запаху
Спелое манго буквально тает во рту, и на вкус оно сладкое и нежное. К сожалению, большинству плодов приходится дозревать уже в процессе транспортировки, так что в магазине обычно продаются неспелые плоды. Не беда, манго отлично поспевает и дома, главное — не купить испортившийся фрукт.
Хорошее манго можно отличить по запаху. Если от фрукта исходит сладковатый, цветочный аромат — его смело можно брать. Иногда плоды пахнут слабо, и запах можно уловить только около плодоножки.
А вот на цвет плода ориентироваться не стоит. Некоторые сорта даже в спелом состоянии сохраняют зеленые пятнышки. Недозревшие плоды можно просто подержать в бумажном пакете пару дней, и они поспеют. Главное — не отправлять фрукты в холодильник. При низких температурах процесс созревания прерывается.
Привезли к нам во фруктовую лавку свежие манго. Цена — космос, но очень уж вкусно выглядят. Выбрала парочку, кладу на весы, рядом тормозит незнакомый дядечка и говорит: «Я их пробовал, вообще безвкусные!» Я поблагодарила, но манго взяла, потому что уже по запаху определила: сладкие будут. Обычно в магазине манго вообще не пахнут, а тут от плодоножки такой аромат идет, аж слюнки текут. Наверное, дядечка неспелые взял и не стал ждать, пока они дозреют.
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