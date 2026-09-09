11 проверенных способов, которые помогут осенью выбрать сочные и вкусные фрукты в магазине

Осенью на прилавках магазинов и рынков появляется множество яблок. Не стоит тратиться на самые дорогие сорта: известное название не гарантирует качество плодов. Прежде всего надо ощупать яблоко. Если оно мягкое в районе плодоножки, а кожура липкая — велик шанс того, что плод будет безвкусным и пресным.

Другой важный момент — плодоножка. Зеленая веточка говорит о том, что яблоко было сорвано недавно и, скорее всего, будет сочным. А вот плоды без плодоножки брать не стоит — возможно, они уже испортились.