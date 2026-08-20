Я попробовала несколько простых способов выбора спелого арбуза и теперь знаю, что реально работает

Оказывается, мы все это время неправильно стучали по арбузу. Ну, я по крайней мере, всегда делала это костяшками пальцев, а, оказывается, нужно шлепнуть по нему ладонью, держа на другой. После удара стоит ориентироваться не на звук, а на вибрацию, которая должна почувствоваться второй ладонью.

Иногда советуют стиснуть арбуз в ладонях, однако, если в процессе транспортировки его каким-то образом сжали, то второй раз он не хрустнет, поэтому на этот признак я не ориентируюсь.