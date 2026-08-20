Я попробовала несколько простых способов выбора спелого арбуза и теперь знаю, что реально работает
Август — время арбузов. Именно в начале последнего месяца лета я предпочитаю покупать эти дары бахчи, потому что уверена — к этому времени они достигают своей максимальной зрелости. Согласитесь, как много радости в том, чтобы усесться вечером на балконе или террасе, прихватив с собой несколько ломтиков. Однако выбор самого сладкого арбуза — дело не такое уж простое. В моей семье их обожают, поэтому за много лет я собрала целую коллекцию трюков, которые помогают угощать моих родных зрелыми и ароматными плодами.
Почувствуйте вибрацию
Оказывается, мы все это время неправильно стучали по арбузу. Ну, я по крайней мере, всегда делала это костяшками пальцев, а, оказывается, нужно шлепнуть по нему ладонью, держа на другой. После удара стоит ориентироваться не на звук, а на вибрацию, которая должна почувствоваться второй ладонью.
Иногда советуют стиснуть арбуз в ладонях, однако, если в процессе транспортировки его каким-то образом сжали, то второй раз он не хрустнет, поэтому на этот признак я не ориентируюсь.
Обратите внимание на «пуговку»
Я всегда думала, что сухой стебелек однозначно говорит о зрелости арбуза. Но на самом деле хвостик высыхает через несколько дней после снятия с бахчи, так что и незрелый плод может обладать этим признаком.
Но есть другой, практически железобетонный показатель зрелости. Обратите внимание на место, из которого растет стебелек. Если сам хвостик может засохнуть уже в магазине или при транспортировке, то «пуговка» остается такой же, какой была при сборе урожая. Так вот, она должна быть сухой, коричневого цвета — это отличный признак спелости вашего арбуза.
Пятно должно быть одно
Все мы знаем, что желтое пятно на одном из боков арбуза говорит о его зрелости. Но бывает так, что нам попадаются плоды с двумя, а порой и тремя подобными отметинами. И если одно пятно — это место, которым плод прилегал к земле, то другие — это так называемые солнечные ожоги. Они означают, что арбуз перележал на солнце и перезрел. И, кстати, я стараюсь выбирать плоды с самым темным пятном — чем желтее цвет, тем дольше арбуз пролежал на бахче.
Шар, а не овал
Я знаю, что тут многое зависит от сорта арбуза, однако если в коробке в магазине лежат и овальные и круглые плоды, я обязательно остановлюсь на круглом. Как-то ради эксперимента я купила два арбуза разной формы и, круглый, при прочих равных, оказался заметно слаще своего овального собрата.
Вес — это важно
Скорее всего оценить, достаточно ли арбуз тяжел для своего размера, будет довольно проблематично. Но я придумала выход из ситуации: я пробую поднять разные плоды одного размера и останавливаю свой выбор на том, что кажется тяжелее. Этот трюк еще ни разу меня не подводил — конечно, при наличии других признаков спелости. Судя по моему опыту, арбуз диаметром около 25-30 см должен весить не менее 5 кг.
Смотрите на «паутинки»
Не знаю, есть ли у этого научное название, но в народе эти серые линии величают «пчелиной паутинкой». Считается, что это признак того, что плод на бахче был опылен пчелами, которые в процессе задевали завязь, оставляя на ней характерные следы. Не знаю, как это работает, но опутанные «паутиной» тыквины меня никогда не подводили. Так что между двумя одинаковыми плодами я выберу тот, на котором есть эти коричневые пятна и полоски.
Обратите внимание на кожуру
У спелого арбуза кожура должна быть матовой. Блестящая — яркий признак того, что плод слишком рано сняли с бахчи. Кроме того, она должна быть жесткой: я надавливаю ногтем, и, если корка поддается, то продолжаю выбирать дальше. А еще обращаю внимание на рисунок — полоски должны быть четко выраженными и контрастными.
Правило двух пальцев
Как правило, у нас на прилавках лежат полосатые арбузы с темно- и светло-зелеными полосками. И недавно я узнала простой прием, который поможет выбрать самый сладкий из всех: нужно приложить два пальца к темно-зеленой и, если она будет шириной с них, можно смело его брать. Сначала мне казалось, что это, мягко говоря, притянуто за уши, но нет — этот трюк сработал у меня несколько раз.
- Попала я как-то на восточный базар. Захотелось мне арбуза, присмотрела один: хвостик сухой, пятнышко желтое — идеальный! Потираю руки, тянусь к весам. И тут дядька с соседнего прилавка буквально вырывает его из рук и таинственно шепчет: «Оставь, оставь это, яхонтовая моя. Если хочешь реально сахарный, ищи тот, у которого темная полоска шириной с два пальца». Выбирает один, прикладывает пальцы, удовлетворенно кивает и протягивает мне со словами: «Вот, яхонтовая, этот будет сладким, как твоя улыбка. Я всю жизнь этими арбузами торгую, верь мне». Ну я и поверила. И не зря — арбуз был самым сладким из тех, что я пробовала.
Мужик её покорил словами "яхонтовая" и " сладкий как твоя улыбка" . Как известно, не по хорошу мил, а по милу хорош. Вот арбуз и сладкий
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Комментарии
Если я буду выбирать арбуз по всем признакам, которые здесь рекомендованы, то мне придётся проверять там пару часов. Хорошо что у нас в магазинах продают обычно нарезанные на половинку, или четвертинку и упакованные в пленку арбузы. Очень удобно, сразу видно, что арбуз красный и если есть сахарные крупинки, значит сладкий. Можно съесть сегодня свеженький, а завтра купить ещё, если захочется. Такие разрезанные на доли арбузы не залеживаются, быстро раскупаются. Хотя, если покупатель хочет целый, то ему выберут самый сладкий и продадут с удовольствием. Но, всё равно, за советы спасибо.
мне в последнее время не попадались зелёные, попадались перезрелые (каша) или несладкие. Скорее, надо отсортировывать те, которые долго лежали у продавца.