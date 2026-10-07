Школьникам не хватило денег на кассе, но продавец нашел неожиданный способ им помочь. Его поступок покорил соцсети

Авторские колонки
07.10.2026
Школьникам не хватило денег на кассе, но продавец нашел неожиданный способ им помочь. Его поступок покорил соцсети

Самые трогательные истории случаются не где-то там в кино, а прямо у нас на глазах — например, у кассы в обычном магазине. Продавец нашел настолько неожиданный способ выручить школьников, у которых не хватило денег, что видео с ними мгновенно покорило интернет. Его поступок напомнил многим не только о том, как важна человеческая доброта, но и то, что порой проявить уважение не менее важно, чем просто помочь кому-то.

Пользовательница соцсетей с ником nikkis_dream поделилась сценой, которая заставила улыбнуться не только ее, но и тысячи других людей. Несколько мальчишек пришли в магазин за вкусностями. Но когда они подошли к кассе, выяснилось, что денег не хватает. Продавец отнесся к ситуации с сочувствием и предложил им веселую затею: размяться прямо у кассы, а недостающие копейки он добавит из своего кармана

Котопауза
только что

О, я видела этот пост в тредс. На самом деле продавец предложил им сделать 10 отжиманий и 10 приседаний, а не абстрактно размяться. И я считаю, реально, молодец. А то меня немножко напрягают детишечки, которые в магазине просят добавить им денег. С одной стороны и жалко их, с другой стороны - ну как бы не очень правильно приучать попрошайничать и внушать мысль, что можно что-то получить за просто так.

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Мальчишки с радостью согласились. Они легко справились с этой веселой задачей и выбежали из магазина с победной улыбкой, держа в руках долгожданные вкусности. Свидетели этой сцены наблюдали происходящее с теплым одобрением.. Не менее позитивно отреагировали и пользователи сети на выложенный nikkis_dream ролик с пояснениями.

  • 5 баллов продавцу, он красавчик !!!
ekaterinapuls
Ирина Александровна
только что

Я так внука-подростка воспитывала. За каждую разбросанную вещь - 10 приседаний или отжиманий. Поначалу до 100 и более доходило, ныл, что тяжело. Ну, позволяла делать в несколько заходов в течение дня. И постепенно валяющихся носков и штанов становилось все меньше. Но одна-две вещички обязательно оставались неубранными. На вопрос "Почему?" внучок, смеясь, ответил, что это специально. Самому ему отжиматься лень, а бабуля придет и заставит! Стимул, так сказать... )))

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  • Премию такому продавцу надо!
volga_luniova
  • Здорово. И деткам на пользу!
helena.moos

Но пользователи не ограничились комментариями под постом. Узнав, в каком магазине работает находчивый парень, сотни людей устроили настоящий флешмоб. Они нашли торговую точку на картах и начали массово оставлять пятизвездочные отзывы, поднимая рейтинг заведения.

nikkis_dream

Конечно, мы читали множество историй о том, как детям на кассе не хватало денег и добрые взрослые добавляли из своих. А эта история — другая. Здесь продавец преподал ребятам очень важный жизненный урок. Здорово, когда взрослые умеют превратить обычную ситуацию в классную игру и поднять детям настроение. Это оставляет куда более яркие и добрые воспоминания, чем если бы им просто тихо добавили монеток. Согласны?

А вот еще несколько статей, в которых собраны истории от которых солнце проклюнется даже через самые хмурые тучи:

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