Школьникам не хватило денег на кассе, но продавец нашел неожиданный способ им помочь. Его поступок покорил соцсети

О, я видела этот пост в тредс. На самом деле продавец предложил им сделать 10 отжиманий и 10 приседаний, а не абстрактно размяться. И я считаю, реально, молодец. А то меня немножко напрягают детишечки, которые в магазине просят добавить им денег. С одной стороны и жалко их, с другой стороны - ну как бы не очень правильно приучать попрошайничать и внушать мысль, что можно что-то получить за просто так.