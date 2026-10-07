О, я видела этот пост в тредс. На самом деле продавец предложил им сделать 10 отжиманий и 10 приседаний, а не абстрактно размяться. И я считаю, реально, молодец. А то меня немножко напрягают детишечки, которые в магазине просят добавить им денег. С одной стороны и жалко их, с другой стороны - ну как бы не очень правильно приучать попрошайничать и внушать мысль, что можно что-то получить за просто так.
Школьникам не хватило денег на кассе, но продавец нашел неожиданный способ им помочь. Его поступок покорил соцсети
Самые трогательные истории случаются не где-то там в кино, а прямо у нас на глазах — например, у кассы в обычном магазине. Продавец нашел настолько неожиданный способ выручить школьников, у которых не хватило денег, что видео с ними мгновенно покорило интернет. Его поступок напомнил многим не только о том, как важна человеческая доброта, но и то, что порой проявить уважение не менее важно, чем просто помочь кому-то.
Пользовательница соцсетей с ником nikkis_dream поделилась сценой, которая заставила улыбнуться не только ее, но и тысячи других людей. Несколько мальчишек пришли в магазин за вкусностями. Но когда они подошли к кассе, выяснилось, что денег не хватает. Продавец отнесся к ситуации с сочувствием и предложил им веселую затею: размяться прямо у кассы, а недостающие копейки он добавит из своего кармана
Мальчишки с радостью согласились. Они легко справились с этой веселой задачей и выбежали из магазина с победной улыбкой, держа в руках долгожданные вкусности. Свидетели этой сцены наблюдали происходящее с теплым одобрением.. Не менее позитивно отреагировали и пользователи сети на выложенный nikkis_dream ролик с пояснениями.
- 5 баллов продавцу, он красавчик !!!
Я так внука-подростка воспитывала. За каждую разбросанную вещь - 10 приседаний или отжиманий. Поначалу до 100 и более доходило, ныл, что тяжело. Ну, позволяла делать в несколько заходов в течение дня. И постепенно валяющихся носков и штанов становилось все меньше. Но одна-две вещички обязательно оставались неубранными. На вопрос "Почему?" внучок, смеясь, ответил, что это специально. Самому ему отжиматься лень, а бабуля придет и заставит! Стимул, так сказать... )))
- Премию такому продавцу надо!
- Здорово. И деткам на пользу!
Но пользователи не ограничились комментариями под постом. Узнав, в каком магазине работает находчивый парень, сотни людей устроили настоящий флешмоб. Они нашли торговую точку на картах и начали массово оставлять пятизвездочные отзывы, поднимая рейтинг заведения.
Конечно, мы читали множество историй о том, как детям на кассе не хватало денег и добрые взрослые добавляли из своих. А эта история — другая. Здесь продавец преподал ребятам очень важный жизненный урок. Здорово, когда взрослые умеют превратить обычную ситуацию в классную игру и поднять детям настроение. Это оставляет куда более яркие и добрые воспоминания, чем если бы им просто тихо добавили монеток. Согласны?
А вот еще несколько статей, в которых собраны истории от которых солнце проклюнется даже через самые хмурые тучи: