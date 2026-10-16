18 человек нашли приветы из прошлого, пропитанные ароматом бабушкиной бани и теплом маминых объятий

Иногда прошлое умеет находить нас в самых неожиданных местах: в старой коробке на антресолях, в кармане забытой куртки или среди пожелтевших фотографий. Стоит лишь наткнуться на знакомую безделушку — и вот ты уже снова беззаботный ребенок, пишешь записки одноклассникам или слушаешь любимую песню, от которой когда-то замирало сердце. Вот истории о людях, которые случайно нашли привет из прошлого и на несколько мгновений вернулись в самое теплое время своей жизни.

«Перебирала книжки, нашла закладку из шоколадки 1999 года... Еще и 100 граммов!»

rijaya_murchalka Анастасия только что Да и сейчас такие продаются в каждом магазине. Правда вес стал меньше, а цена дороже. 🤬 Ответить

Хожу по магазину бытовой химии, ищу жидкое средство для стирки. На глаза попалась какая-то бутыль по низкой цене, дай, думаю, понюхаю. Сначала чуть глаза на лоб не полезли. Спустя несколько секунд поняла, что этот запах перенес меня в детство, где мне 7 лет, к бабушке с дедушкой в деревню. Точно так же пахло у них в бане: древесиной, сыростью, березовыми вениками, старым мылом. Прослезилась. Запах казался уже не таким уж противным. Решила купить, чтобы просто было, иногда переноситься в самое счастливое время в моей жизни. © Pikabu

«Этот шар с 70-х годов. Очень похож на капсулу, предназначенную для ловли покемонов, только внутри шара вместо них помещена маленькая фотография моего папы»

Была у меня в детстве игрушка-калейдоскоп, и очень я ее любил разглядывать. Однажды потерял ее на очень долгое время и нашел только через год у бабушки в стайке. Безумно обрадовался, сразу вышел во двор и начал разглядывать узоры. Правда, узоры казались уже не такими яркими и интересными. Я было подумал, что повзрослел и поскучнел — как из вдруг из калейдоскопа выпал забравшийся туда паук. © user56930914 / Pikabu Ольга Курпякова только что Простите, а что такое стайка? Первый раз встречаю такое слово. Ответить

Нашла на антресолях мультики своего детства. Помню, как вечером выключали свет в комнате и направляли проектор на белую дверь, а мама читала титры

ADME Алина Гариева только что Ммм. Диафильм. Это надпись переносит сразу в детство. Ответить

Тот самый кейс, мечта всех модниц. Стоил немало по тем временам. А у вас такой был?

aya_izbaskanova Elenaki Kavardaki только что У нас одна модница с таким ходила на работу вместо сумочки. Ответить

Лет в 18 написала себе 30-летней письмо на бумаге, сунула в альбомы, и там оно лежало. Лет в 28 убиралась в старье и нашла его, сложенное вчетверо и замкнутое за обложку старого ежедневника. Аж сердце сжалось, в голове какими-то отголосками пролетели фразы, которые писала себе, помню, как просила себя не плакать. Еле сдержалась, чтобы не прочесть, сунула обратно и прибрала. На 30-летие, предвкушая, уже начала искать и...не нашла, как в воду кануло! Выкинуть некому, просто пропало и все. © valkiriya87 / Pikabu

«Родители разбирали старые шкафы. Нашли схрон моих детских рисунков и тетрадок. Среди них были и такие записки. Вспомнил, как в моменты бессильного детского гнева подсовывал их под дверь кухни»

«Съездила в родной дом спустя много лет, там уже давно никто не живет. Забрала игрушки, воспоминания накрывают»

lummiko29 Ольга Курпякова только что Прелесть какая! У меня тоже были такие толстые стеклянные ёлочные игрушки - зеркальный серебристый большой шар, солнце с лучами и часы. Помню, родители и бабушка говорили, что они небьющиеся. Ага, зря они это сказали - Олечка решила это проверить, короче говоря, роняла их на разные поверхности, пока все не разбила. Вообще, до сих пор поражаюсь терпению и мудрости моих родителей и многочисленных родственников - в детстве я была ох какой девчонкой! Где-то видела фото ребёнка в красном костюме чертёнка с рожками, держащего в руках заострённые вилы, и мечущего искры - вот иногда я становилась таким чертёнком, и тогда держитесь окружающие - я вам искренне не завидую! Ответить

«Храню как зеницу ока»

«Перебирая архив со старыми фотографиями моей мамы, мы нашли конверт, где лежит бирочка из роддома и прядь моей мамы, когда ей было 1 год и 10 месяцев. Конверт пролежал 49 лет»

«Собрался старшего сына навестить. Любимая теща, ей 88 лет, порылась в закромах и выдала вот такой подарок для внука. 1989 год. Отличное состояние. Я только с будущей женой познакомился, а полотенце уже куплено было»

© Pikabu Ольга Курпякова только что Мне тоже мама недавно отдала постельное бельё и полотенца, купленные в конце 80-х годов, тогда же покупали всё подряд, что "выкидывали" в продажу. Ответить

«Кажется, это еще папин набор. Папа очень хотел сына, сохранил для него, но получились две дочки. Папы уже нет, но есть его внук. Он скоро подрастет и освоит дедушкино наследство»

© HoneyBelllochka / Pikabu Ольга Курпякова только что Мои родители ждали мальчика (так акушерка маме сказала), но родилась я. В детстве я скучать никому не давала — была девчонкой-огонь, но с возрастом моя пылкость умерилась. Папа учил меня забивать гвозди, вкручивать шурупы, менять прокладки в кранах, и выжигать специальным аппаратом по дереву. Честно говоря, мне всегда это нравилось и получалось у меня лучше, чем шить, вязать, вышивать, и, вообще, делать какую-либо женскую работу по дому. Ответить

С сестрами написали себе письма в будущее первый раз в 2004-м году, открыли в 2010-м. Там было что-то типа мини-анкеты, чем каждая живет и что ожидает от будущего. В 2010-м написали снова, уже будучи студентками, в этом году открыли. Причем так интересно, последние лет 6 мы не собирались втроем, разбросала жизнь, по 2-4 тыс. км между нами, а в этом году каким-то чудом вдруг совпало и собрались втроем на родине. Теперь следующие откроем в 2030-м. Очень смешно читать на самом деле, такие глупости порой писали. © Dineve / Pikabu

«Подарили такой осколок прошлого, все еще жив. Чай 73-го года»

«Нашла записи мамы про мои первые годы жизни. «В 1,5 года повторяет движения взрослых. Любит рекламы, повторяет слова. Любимая песня „Круто ты попал на ТВ...“ Я в слезы. Это такая ностальгия»

alexeevanina_

«Отец хранил мои детские записочки долгое время, но они остались в вещах, которые он не забрал после развода»

«А меня в начале 80-х в снеговика закатали!»