Быть репетитором — это сталкиваться с кучей нежданчиков от своих учеников — не только детей, но и взрослых. То родители этих учеников готовы вместо них самих на занятиях приходить, то они сами прогуливают занятия... потому что не были на берегу Индийского океана. Никак, параллельно с английским еще и знания географии подтягивают. И это в 60 лет. Да что там, читайте статью и удивляйтесь вместе со мной, как порой чудят ученики и их родители.