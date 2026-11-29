22 репетитора, у которых ученики и их родители преподносят нежданчики чаще, чем пятерки
Истории
29.11.2026
Быть репетитором — это сталкиваться с кучей нежданчиков от своих учеников — не только детей, но и взрослых. То родители этих учеников готовы вместо них самих на занятиях приходить, то они сами прогуливают занятия... потому что не были на берегу Индийского океана. Никак, параллельно с английским еще и знания географии подтягивают. И это в 60 лет. Да что там, читайте статью и удивляйтесь вместе со мной, как порой чудят ученики и их родители.
- Я репетитор по английскому. Мама ученика слезно жалуется на младшего сына: «Сейчас у всех репетиторы по английскому, в школе вообще не учат. Сын весь вечер учил слова, а ему два поставили!» Дай, думаю, гляну и быстро объясню. В списке 10 слов. Ребенок уверенно знает два: happy и sad. Остальные даже прочитать не может, не то что перевести. «Нам говорили устно учить, а не читать. И про перевод не говорили». Пытаюсь сообразить, как можно учить слова на английском, не зная ни чтения, ни перевода. Безуспешно. А виноват, конечно, школьный учитель: ребенок ведь «учил», а поставили два.
«Моя ученица Маруся покупает тетрадки с однотонной обложкой, а потом сама наводит такую красоту»
- Пришла ко мне как-то на занятия женщина, уровень B1+. Делала достаточно много ошибок. Провели с ней пробное, наметили цели и план работы. А потом вдруг резко пошли переносы и отмены. И вот прошел год, и я вдруг увидела, что она открыла свою школу английского и активно преподает...
technow1tch
- Моя ученица такая: «Настя, извини, что я отменила прошлое занятие. Просто я во вторник подумала, что не была на Мальдивах, ну вот и в среду на недельку улетела». Ей, кстати, 60. Я в восторге от этой женщины.
«Сегодня ученик принес рисунок. Угадаете, что это за фразеологизм?»
luboooff
- Мама семиклассницы сказала, что нужно позаниматься с дочкой — всего 1–4 урока. Обычно такие короткие курсы берут, чтобы наверстать программу. Прихожу, спрашиваю, с какой стороны мне сесть: она левша или правша? Девочка: «Я амбидекстр, садитесь где угодно». Ладно. Спрашиваю, какие темы непонятны. Она: «Скоро итоговая контрольная, а у меня сложности с решением систем уравнений матрицами методами Гаусса и Крамера». Я подумал, что ослышался: это точно 7-й класс? Я это проходил на первом курсе университета, и было это давненько. «Вот это вляпался», — подумал я. Пришлось срочно припоминать все и решать при ней самую простую систему, чтобы проверить себя. С тех пор у меня правило: всегда уточнять по телефону список тем. Даже если это 7-й класс.
- Ученик сегодня хвастался, как избавлялся от нянь. Мол, пришла ко мне одна такая, а я на прогулке лег на землю и сказал, что не пойду домой. Она меня подняла и понесла. А я маме нажаловался на нее и мама ее уволила. Я спросила: «А что, няня плохая была?» Он: «Да!» Я: «А что она такого сделала?» Он: «Она сказала, что замерзла и домой пора». А потом мне такой: «Если ты мне не понравишься, тебя тоже уволю. Пока нравишься». Вот так и живем. Только теперь мама о его «проказах» знает.
daria.ksyo
Чисто репетиторское
hihishiryo
- Муж преподает английский взрослым, ученики у него обычно адекватные, в крайнем случае — ленятся делать домашку или просто не очень хорошо усваивают новое. Но одна дама запомнилась даже мне. В какой-то момент она принялась ему регулярно закатывать сцены в стиле скандальной жены. Он решил, что ему такого счастья не надо, и написал ей максимально вежливое письмо, где сообщил, что заниматься с нею больше не будет. После чего получил от нее пространный слезный ответ, в котором она на полном серьезе недоумевала, почему уже восьмой репетитор от нее отказывается.
- Дочери предстояло сдавать ЕГЭ, у нее никогда не было репетиторов. Но за пару месяцев до сдачи она подошла и сказала, что очень переживает за математику. Как выяснилось, ее школьный учитель по этой дисциплине дает дополнительные занятия на дому у учеников. Дочь сама с ней договорилась. В назначенный день звонок в дверь, иду открывать, на пороге стоит учитель математики и просто делает мой день фразой: «И как могло такое случиться, что столь гениальному ребенку понадобился репетитор?»
«Ученик, с которым я занимаюсь, вот так расслабляется после занятий»
- Пришла сегодня к девочке, с которой занимаюсь английским — шестикласснице Варе. А ее папа открыл мне дверь и как-то неловко улыбнулся. Подумала, что показалось. А в конце урока Варя протягивает мне листочек из школьной тетрадки: «Это вам от папы, сказал отдать, когда мама выйдет». Разворачиваю записку, читаю, а там: «Простите, но вчерашнюю домашку по английскому переводил я сам через онлайн-переводчик. Варя устала и уснула прямо за столом. А жена сказала все уроки сделать. Не ругайте ее, пожалуйста, мы в выходные все переделаем». А я еще удивилась: вроде бы пишет Варя про хомяка, а там: «он демонстрирует выдающуюся социальную активность» и все в таком духе. Хотела еще поговорить с ней после урока. Дома у них я еще сдержалась, а вышла — и хохотала до слез.
ADME
- Подрабатываю репетитором. Год назад у меня появился очень своеобразный ученик, Леша. Мама — учитель-физмат, привела ко мне сына на физику, мол, сама она не справляется. Ученик — мальчик-одиннадцатиклассник под 2 метра ростом с очень скромным взглядом. Пару раз позанимались. На третий раз время подошло, а ученика нет. Звоню — никто не отвечает. Вечером мама звонит: «Ой, извините, Лешенька просто спать захотел, я уж будить не стала!» В общем, так мы заниматься закончили. И я о них забыл. На год. А вчера звонок.
— Алексей, здравствуйте, помните нас? Мы бы к вам вновь ходить хотели.
— Так, и что вас интересует?
— Да вот Леше снова нужна физика, он снова не справляется. Вы не подумайте, мы настроены серьезно. Если Лешенька не придет, то я сама буду к вам на занятие ходить, мне тоже полезно будет.
Ага. Учитель физики будет ходить ко мне на уроки физики вместо своего сына, чтобы подтвердить серьезность намерений. Короче, отказался я.
- Я отказалась вести занятия у группы восьмилеток, семеро детей в группе. Моего терпения хватило на 3 недели, уроки лицом к лицу. Только 2 из 7 хотели учиться. Один мальчик просто ложился на пол и лежал так почти весь урок. Две девочки даже книги не доставали из портфелей. В школе сказали, что родителям звонить не будут, мол, берегите свои нервы, вы ничего никому не должны.
Учебники, тетрадки, ручки. Будни офлайн-репетитора
ms.smit30
- Я учитель английского языка, подрабатываю репетитором. Уже второй год занимаюсь с мальчиком из соседнего дома. Он уехал за город к бабушке, продолжили занятия. Однажды в конце занятия его прабабушка попросила уделить ей пару минут. Она спросила, как зовут моего папу. И тут выяснилось, что она и моя бабушка были лет 40 назад соседками, а ее дочь и мой папа ходили в одну школу. Я не знаю, как она это выяснила, но папа историю подтвердил и очень обрадовался, когда я передала ему контакты давней соседки.
- Сижу рассылаю ученикам уведомления о повышении ценника на мои услуги, и тут приходит сообщение от репетитора сына по математике, что она тоже повышает ценник. Неприятненько вышло...
shepeleva_english
- Ученик в зуме убирает кота со стола со словами: «Ты за урок не платил, так что английский учить не будешь».
А вот такой ученик пришел в кабинет информатики. И лег на компьютер другого ученика, чтобы согреться
- Как-то был случай. Занятие — 1100 рублей. Ученица протягивает мне 1000. Спрашиваю, где еще 100. А она спокойно так заявляет: «А сто рублей я на дорогу сюда потратила». В итоге все было еще интереснее: девочка решила на занятие взять своего парня, которому этими деньгами оплатила проезд. А у нее самой был проездной.
erofeevatatyana_
- Пришла ко мне мама с дочкой-восьмиклассницей. У той были пробелы в знаниях, тройки. А мама хотела, чтобы дочь сдала экзамены через две недели. Вот только я мог тогда вести занятия только по выходным, а значит, у нас оставалось четыре дня. И за них нужно было пройти весь курс алгебры и геометрии за 8-й класс. Я сразу сообщил, что сроки из разряда фантастики. Тогда мама спросила: «Сколько времени вы сможете заниматься в день?» Я ответил: «Ну я-то и часов 20 смогу, но вопрос в том, сколько сможет ваша дочь». Тогда девочка ответила: «Не вопрос, будем заниматься столько, сколько нужно». В итоге мы занимались по четыре часа подряд! Я просто в шоке, как девочка выдерживала это и умудрялась почти все понимать. Мало того, я ей еще и домашние задания оставлял громадного объема, и она присылала решения в мессенджер. Итог: алгебру сдала на 5, геометрию — на 4 вместо 3 и 3 до этого.
Бонус: история от моей двоюродной сестры, репетитора по английскому и испанскому
- Пришел ко мне как-то на занятия по английскому дядька 45 лет. Видно, что подключался к уроку с рабочего места, весь в костюме такой. Улыбался мне три занятия подряд и глазки строил. А сегодня выдал: «Мария, спасибо вам большое. Но не за знания. Дело в том, что вы меня называете „золотком“. А так меня мама в детстве звала, от этого слова мне так хорошо на душе становится». А я тогда много с детьми работала и привыкла к ним ласково обращаться, вот и на автомате выдала пару раз «золотко» вместо обычного «молодец» или «отлично справились, Игорь». Кто ж знал, что и взрослые мужчины в ласковых словах так нуждаются.
ADME
Для тех, кто не догадался: фразеологизм «как о стенку горох».
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