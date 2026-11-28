«После школы я не хотел учиться в универе — куда интереснее было заниматься творчеством, путешествовать по миру и слушать музыку. Спустя тридцать с лишним лет, три развода и воспитание близнецов, которым уже по 26 лет, я решил начать жизнь с чистого листа и уйти из продуктового ритейла. Кажется, момент самый подходящий, а раз уж в Массачусетсе открыли двери для студентов любого возраста, грех не попробовать! Цель — диплом специалиста по проектированию компьютерных систем. Сегодня забрал студенческий и записался на летний интенсив по точным наукам (там куча крутой поддержки для новичков, плюс первые пары по математике и английскому). Весь день хожу и улыбаюсь!»