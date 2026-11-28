"Смелее" - не совсем правильное слово. Скорее, становишься пофигистом, гораздо меньше зависящим от чужого мнения. А ещё значительно лучше понимаешь себя и свои желания. Ну и финансовая устойчивость присутствует.
С другой стороны, накапливается усталость и некоторая апатия, мир уже не такой яркий и привлекательный, как в 20 лет. Все чаще новым авантюрам предпочитаешь диван :)
Но если есть задор, желание и энергия, то какая разница, сколько лет?
Лишь бы здоровье позволяло.
20+ историй о людях, для которых 50 лет стали не порогом, а взлетной полосой
Есть в зрелом возрасте одно преимущество: ты уже никому ничего не должен доказывать. Дети выросли, чужое мнение волнует все меньше, а внутри вдруг просыпается азарт, которого порой не хватало даже в юности. Если вам кажется, что все приключения остались позади, почитайте эти истории. Они о том, как после 50 лет открывается второе дыхание — и почему этот возраст многие называют самым счастливым временем.
- Мне 52. Я переехала жить во Вьетнам. И вот чего я никак не могу понять: кто придумал, что после 50 нужно остепениться? Я, кажется, только разогналась. Девочки 40+, 50+, признавайтесь: вы тоже с возрастом становитесь смелее или это у меня такие ощущения от тропического климата?
"Смелее" - не совсем правильное слово. Скорее, становишься пофигистом, гораздо меньше зависящим от чужого мнения. А ещё значительно лучше понимаешь себя и свои желания. Ну и финансовая устойчивость присутствует.
- Мне тоже 50 лет, моему сыну 15 лет. Три года назад собрали с ним в два чемодана вещи и поехали зимовать в Египет. Да так и остались тут жить. Трудно? Порою да. Интересно? Очень. Пятьдесят лет — это отличное время для перезапуска жизни. Ресурсы у нас у всех разные, но общее однозначно одно — интерес к жизни и желание проживать ее качественно.
А , так вот кто предлагает за десять евро сесть на верблюда и за сто слезть с него...
Научиться новому никогда не поздно
«В 47 лет осуществила свою детскую мечту и по книгам самостоятельно научилась рисовать. Через 8 месяцев подписала договор с издательством. Рисую детские книги, персонажей для бизнеса, а мои новогодние открытки в декабре имели ошеломительный успех. Никогда не поздно начинать!»
- Мне 52, я рулю по Европе на большой машине. Кто бы сказал лет 20-30 назад, что такое возможно — посмеялась бы в лицо. С возрастом страхов меньше, я считаю. Ощущение, что жизнь более насыщенная, что событий больше. Главное — беречь вкус к жизни и внутреннее спокойствие. Следить, какой контент используешь, позитивно мыслить, убрать неприятных людей из окружения, и, однозначно, не смотреть телевизор — от этого быстрее становишься теткой, которая в автобусе с подростками ругается.
Тетками, которые ругаются с подростками, не становятся, а рождаются. Такие люди сознательно выбирают такой образ жизни и мышления, другой им сложен и непривычен.
Учиться, учиться и еще раз учиться!
Эта эмблема сама собой наводит на вопрос: "А на кого, простите, дядечка учится?"
«После школы я не хотел учиться в универе — куда интереснее было заниматься творчеством, путешествовать по миру и слушать музыку. Спустя тридцать с лишним лет, три развода и воспитание близнецов, которым уже по 26 лет, я решил начать жизнь с чистого листа и уйти из продуктового ритейла. Кажется, момент самый подходящий, а раз уж в Массачусетсе открыли двери для студентов любого возраста, грех не попробовать! Цель — диплом специалиста по проектированию компьютерных систем. Сегодня забрал студенческий и записался на летний интенсив по точным наукам (там куча крутой поддержки для новичков, плюс первые пары по математике и английскому). Весь день хожу и улыбаюсь!»
- Мой папочка, которому 66 лет, пару лет назад оставил свою прежнюю жизнь и переехал в новую страну. Когда тебе за 60 — сложно начинать жизнь сначала. Но он нашел дело, которое ему безумно нравится и в котором он очень хорош. Теперь он готовит потрясающие блюда: плов, манты, чебуреки, хинкали, беляши. Он очень старается, и я очень хочу его поддержать.
- Моя свекровь в 57 лет круто изменила свою жизнь. Вышла замуж за иностранца, который младше ее на 17 лет, ушла с работы, продала свою квартиру, взяла свою собаку и переехала жить в его страну. Круглый год море в трех минутах ходьбы и муж, для которого она — все.
С квартирой опасно получилось. И в 20 лет лучше не лишать себя такого запасного аэродрома, а уж в 57...
«В 60 лет я стала моделью на Estet Fashion Week»
- Я впервые в 51 год прошла водительские курсы, получила первое в своей жизни водительское удостоверение, купила первый в своей жизни автомобиль. Получила вторую специальность. Впервые съездила в несколько стран Азии, Ближнего Востока и Европы. Впервые увлеклась оперой и глубоко погрузилась в эту тему. Впервые увлеклась созданием украшений из натуральных камней. Впервые обкатала горнолыжную трассу вблизи Алматы.
И всё за один год?Видимо в глубины оперы погружалась с разгона на лыжах в нескольких странах Европы одновременно😂😂😂
- Моя мама ушла с руководящей должности и в 60 лет уехала жить в другую страну к морю одна, как всю жизнь мечтала. Подрабатывает флористом в цветочном магазине, там ее и обучили всему. Безмерно счастлива, гуляет возле моря в любую погоду.
А эта женщина не просто путешествует по морю на яхте. Все сильно интереснее
«Ушла в море матросом на шхуну в 48. Прошла трансатлантику. Было очень страшно решиться. И я все еще решаю задачки со звездочкой про себя. Как стать матросом? Искать компанию, нуждающуюся в персонале. Главное, чтоб взяли. Рассказать, что умеешь. Быть готовой начать с самых азов и скромных ролей. Я пока на перегонный контракт попала, что позволяет мне больше учиться. Когда шхуна с гостями — приоритеты другие. Но в целом важно большое желание учиться и готовность к физическому труду».
- Я тоже после 50 проснулась. Прошла обучение в новой сфере, где были мои основные сомнения. Собственно, и пошла, чтобы от них избавиться наконец. И, как верно говорят, там и оказались скрытые возможности. Я стала телеведущей развлекательной программы. Очень много появилось планов, мечтаний и в целом желания жить и действовать. Начала совсем новую главу. Счастливую, по-любому!
«В 48 получила категорию Е, четвертый год езжу по Европе на грузовике. За спиной 27 лет офисного стажа»
Кажется, народ стал дико ненавидеть офисы. Я их ненавижу сколько себя помню, не хожу туда с переменным успехом с 2019 ..
- В понедельник мне будет 50 лет. Всю жизнь откладывала свои мечты на потом. А теперь откладывать уже неохота. Я долго думала, но решила: я подарю себе путешествие. Я еду одна, без туроператора. Забронировала отели, купила билеты. Буду ездить на местных автобусах, менять города. Мне немного страшно, но я хочу встретить свои 50 там, где мое сердце — в дороге. Порадуйтесь за меня, пожалуйста.
- Я вчера ходила на спорт под четкий ритм, который потом не оставляет тебя весь день. Обожаю такое. Мне 50. Но это не все. Рядом со мной занимались еще три невероятно энергичные дамы элегантного возраста. Я смотрела в зеркало, держала темп наравне с девчонками и вдруг поняла, как же здорово это чувствовать! Счастлива, что могу. Счастлива, что у меня есть возможность ходить в крутой клуб и заниматься рядом с такими вот улыбающимися жизни женщинами. Счастлива жить свою жизнь!
В моем зале, наверное, половина женщин 50+. И еще четверть между 40 и 50. 20-30-летних не так уж много.
«В 48 лет все бросила. Полностью изменила жизнь. Сейчас я тренер и вожу людей в походы»
- А я только сегодня думала, что через четыре с половиной месяца мне 50 лет. И подумала: блин, это не про меня. Я пока вязаную кофту не готова надеть и сортировать соседей, сидя на скамеечке. Мы с моим мужчиной только вернулись из путешествия, где за 28 дней побывали в трех странах и десяти разных местах. Мой 45-летний друг устал, а я ни капельки, еще бы столько проехала и пролетела. Зарядку наконец-то начала делать по утрам. Чувствую себя лучше, чем когда-либо. Желаю всем встретить своего человека и вместе дать жару!
А что все после 50 надевают вязаные кофты и сидят на скамеечке?! Мне 57, но я вязаные кофты не ношу, на скамейках не сижу, и соседей не обсуждаю.
- Сестре 52, с недавних пор она одна и вдруг начала пропадать по выходным. Мы уже решили: ну все, появился ухажер. А на семейном празднике она заявляет: «Я увольняюсь». Все в ступоре. Спрашиваем: «Мужчину удачно встретила?» А она смеется: «Не мужчину, а мужчин. Буду целыми днями работать с металлом». Оказалось, все выходные она пропадала на курсах сварщиков. Прошел год — работает по новой специальности, ни о чем не жалеет и зарабатывает в разы больше прежнего.
«На прошлой неделе, в свои 50 лет, я впервые в жизни привела в порядок прическу, макияж и гардероб. Никогда еще я не выглядела так ухоженно!»
- Есть подозрение, что моя продуктивность после 50 лет приобрела новые формы. Например, я могу два часа гулять, час выбирать вазу и полдня читать книгу. И все это без единого пункта в плане саморазвития.
Повезло, что нынче так много книг, помогающих не развиваться, а деградировать 😁
- Я в 55 только серфить начала, боюсь думать, куда меня еще понесет. Прошла Путь Сантьяго в этом году 280 км, думала, что на такой дистанции не хватит выносливости, но многолетняя спортивная закалка не подвела! Я тренируюсь и тренирую людей уже 30 лет экологично.
Невестой в платье мечты можно быть в любом возрасте!
- Я вышла замуж в 52. После развода в 40 лет я думала, что романтика уже не для меня. Годы шли, и я все чаще думала, что время романтики осталось в прошлом, почти никуда не выбиралась и погрузилась в домашние дела. Ах, как я ошибалась, ведь встретила его!
Молодость измеряется не датой рождения, она в голове, хоть и кажется, будто это все выдумки. Насколько вы молоды, можно измерить количеством поступков, которые вы готовы сделать впервые. И неважно, что это будет — кругосветка на шхуне, утренняя зарядка или смена гардероба.
Для вдохновения почитайте вот эти статьи: