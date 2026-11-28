Свою фамилию мы можем произнести или написать по несколько раз на дню — например, продиктовать в регистратуре поликлиники или поставить ее в начале какой-нибудь анкеты. Однако мы редко задумываемся о ее происхождении, а ведь за ней может стоять прозвище далекого предка, его характер, ремесло, или даже родительская хитрость. В этой статье мы собрали и фамилии известных людей и те, что носят наши соседи по подъезду, а в конце я расскажу историю и о своей фамилии.