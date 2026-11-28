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10+ фамилий, за которыми скрываются истории предков, о которых не расскажут старые фото
Свою фамилию мы можем произнести или написать по несколько раз на дню — например, продиктовать в регистратуре поликлиники или поставить ее в начале какой-нибудь анкеты. Однако мы редко задумываемся о ее происхождении, а ведь за ней может стоять прозвище далекого предка, его характер, ремесло, или даже родительская хитрость. В этой статье мы собрали и фамилии известных людей и те, что носят наши соседи по подъезду, а в конце я расскажу историю и о своей фамилии.
Фамилии известных людей
Давайте начнем с классиков, ведь за их фамилиями часто кроются лингвистические обманки. На первый взгляд как будто бы очевидно, что фамилия Пушкин, как до сих пор тиражируют многие сайты, досталась великому поэту от предка-артиллериста. Но на деле все интереснее:
предок Александра Сергеевича, боярин Григорий Морхинин, получил прозвище Пушка еще в середине 14 века, за несколько десятилетий до того, как в Москве появились первые пушечные дворы и артиллерийские полки. По мнению историка Степана Веселовского, слово «пушка» тогда только вошло в язык как редкая диковинка, и, видимо, по какой-то причине прилипло к пращуру поэта.
А, к примеру, фамилия Чехов вовсе не означает, что его предки приехали из Чехии — изначально она звучала как Чёхов и пошла от старинного мирского имени Чёх (или Чох) — «чихание». Это имя было одним из имен-оберегов, которым могли называть малыша, чтобы уберечь его от беды.
Не меньше сюрпризов таят и фамилии Толстой и Есенин. Слово «толстой» у наших предков было не насмешкой, а просто способом указать на отличительную особенность. В 15 веке великий князь Василий Темный лично наградил этим прозвищем своего приближенного боярина Андрея — прямого предка Льва Николаевича, — за богатырскую комплекцию. А вот фамилия Есенин по одной версии восходит к рязанскому слову «есеня» (осень), а по другой — к ласковой форме имени Иосиф, которая звучала как Есип или Есеня.
Усадьба Достоевских
Есть и фамилии с иностранным или географическим происхождением. Так, Булгаков пошел от тюркского прозвища Булгак, которое давали шустрому непоседе и баламуту. Фамилия Достоевский, как может показаться, пошла вовсе не от слова «достойный». В 16 веке предку писателя было пожаловано село Достоево, и по традиции семья взяла фамилию по названию имения. Кстати, изначально ударение ставилось на второе «о» — так же, как и в названии села.
Красивые фамилии
Актриса Софья Гиацинтова
Кажется, что «красивые» фамилии, вроде Гиацинтова, Рождественского или Кипарисова обязательно должны принадлежать какому-либо аристократическому роду. Но на самом деле происхождение этих фамилий весьма интересно — оказывается, что в 18-19 веках в учебных заведениях считали, что крестьянские фамилии, например, Козлов или Горшков не подходят будущим чинам, поэтому тамошнее начальство массово перекраивало фамилии учеников.
В ход шли драгоценные камни, праздники, античные боги и даже экзотические растения, от которых и получались те самые «аристократические» фамилии. Интересно, что это работало и как своеобразная отметка: талантливым и прилежным ученикам давали благозвучные варианты, вроде того же Бриллиантова, а тем, кто вел себя дурно, могли присвоить что-то более простое или даже обидное — например, Полынов или Репьев.
- Была у меня подруга, за которой ухаживал молодой человек с фамилией Хрен. Он любил рассказывать, что предки его, по всей видимости, торговали овощами. Но как же мы смеялись, когда однажды в компании этот парень появился с другом, у которого была фамилия Редькин. Мы еще долго смеялись, мол, хрен редьки не слаще. А парни не обижались, привыкли уже.
В хрене 17% сахара,тогда как в редьке всего лишь 4,5%! И кто слаще?!
Фамилии по рождению
Поскольку в семьях было принято называть детей по календарю, в одной избе могли расти несколько детей с одним и тем же именем. Чтобы в быту детей не путать, им давали домашние имена, которые работали как порядковые номера или прямое указание на то, как ребенок появился на свет. Со временем эти бытовые имена и прозвища превратились в привычные нам фамилии.
- Моя фамилия Третьяков, и каждый раз при знакомстве меня спрашивают, не родственник ли я основателя знаменитой галереи. Я привык и каждый раз отшучивался, а потом увлекся генеалогией и раскопал родословную аж до 18 века и узнал, что мой далекий предок действительно был третьим сыном у крестьянина одной из северных губерний. Старших звали Иван и Степан, и предка моего тоже Иваном величали, поэтому в переписной книге его так и записали — Третьяк.
Портрет А. Д. Меньшикова
Так появилась целая линейка фамилий-числительных, от первого до десятого: Первушин и Первов, Второв и Другов, Третьяков, Четвериков, Пятов, Шестаков, Семёв, Осьмов, Девятов и Десятов. Бывало и так, что одного из братьев с одинаковыми именами называли чуть иначе: младшего Меньшиком, а старшего — Большаком, откуда пошли фамилии Меньшиков и Большаков. Единственного ребенка в семье кликали Одинцом — отсюда Одинцов, а самого последнего малыша, нежданного, ласково называли Поскрёбышем, что дало фамилию Поскрёбышев.
В стародавние времена у человека было два имени: тайное, и мирское, бытовое. Наши далекие предки верили, что позавидовать могут самому красивому, здоровому и долгожданному ребенку, и, чтобы помешать этому, родители придумывали ребенку своеобразную антирекламу — имя-оберег, которое нарочито звучало как жалоба или равнодушие, мол, взять с ребенка нечего. Со временем эти мирские имена превратились в фамилии.
Например, фамилии Нежданов и Нечаев произошли от старинных имен Нечай и Неждан, которые означали «нежданный». Родители могли ждать ребенка годами, но при рождении давали ему имя Неждан, чтобы неприятности «подумали», что семье этот ребенок безразличен. А вот фамилия Жданов, напротив, происходила от имени Ждан (долгожданный) — в то время, как одни семьи тщательно скрывали свою радость, другие закрепляли ее в имени.
- Свекор у меня Мамонтов, и в семье им очень гордятся: мол, предки на мамонтов охотились, порода крепкая. Сын в садике всем так и рассказывал. Летом мы повели детей в краеведческий музей, и свекор поделился с экскурсоводом семейной легендой. Тот расхохотался: «Да вы что! Мамонт — это старинное мужское имя, раньше так звали мальчиков, как сейчас Сашу или Петю. Был у вас прапрадед Мамонт, вот от него фамилия и пошла». Свекор сначала обиделся, потом смирился. Но внукам про охоту на мамонтов все равно рассказывает, «для красоты»
Принято считать, что самая распространенная фамилия в России — Иванов. Но, согласно исследованию, которое провели в 2005 году ученые, на первом месте стоят Смирновы — правда, часть лингвистов с этим не согласны и отдают пальму первенства Ивановым. А история у фамилии самая мирная: ее возводят к бытовому имени Смирной, которым называли тихого и спокойного ребенка. Кстати, больше всего Смирновых живет сегодня в Костромской области.
Бонус: история моей фамилии
- Моя фамилия — Царькова. Я почему-то всегда ее терпеть не могла, хотя мои сестры очень ею гордились: мол, где-то в роду затерялись цари. А недавно я решила узнать, откуда она все же пошла. Оказалось, что, по одной из версий, «царьком» называли человека, который любил важничать и командовать. Но мне больше всего понравилась другая версия — Царёк могло быть именем-пожеланием, которое сулило ребенку счастливую жизнь. Кстати, с возрастом фамилию я свою полюбила.
А здесь вы найдете статью о том, какие тайны порой хранят наши собственные семьи.
Комментарии
Научите гордиться независящими от тебя и ничего тебе не стоящими вещами вроде фамилии. Мне кажется, люди, которые так умеют, должны быть очень счастливыми. Ничего делать и не надо, а гордость переполняет. Это круто на самом деле 👍🏻
Во всяком случае, приятно, что о таком отдалённом предке известен хоть кусочек информации.
Эх...
У меня , что девичья, что от мужа, обе фамилии по самым скучным причинам возникли - от имен(
История фамилии Золотарь,тому пример. Ну-ка,умники напишите историю этой фамилии! Если конечно не засмеётесь?!