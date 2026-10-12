8 деталей ухода за питомцем осенью, о которых забывают обитатели городских квартир
Нам кажется, что особый уход питомцам требуется только летом и зимой, когда на улице либо очень жарко, либо слишком холодно. Но давайте признаем честно: наше внимание требуется пушистикам в любое время года. И не только на людей с наступлением осени, когда дни становятся короче, а ночи длиннее, нападает легкая хандра. Иногда, чтобы четвероногие с удовольствием провели эти три месяца, требуется поменять всего лишь несколько вещей.
Не стоит слишком часто купать питомца
«Лапы грязные, я грязная, мы счастливы!»
Осенние прогулки с собакой часто заканчиваются пробежкой по лужам и радостным валянием в грязных листьях. В результате по возвращении домой четвероногого хочется отправить в ванну и хорошенько отмыть. Но не стоит купать питомца слишком часто.
В идеале банные процедуры нужны ему раз в 6-8 недель (частота зависит от породы). Кожа у собак слишком нежная, и постоянное мытье не идет ей на пользу. Кроме того, если шерсть тщательно не просушить и не расчесать после ванны, на шубке быстрее образуются колтуны.
Вроде бы некоторые собачники именно для этого одёжку даже пушистым питомцам одевают
«Наконец-то наступила осень»
Лучше просто стереть грязь влажной тряпочкой, а после тщательно вычесать любимца. Кошек осенью тоже стоит купать пореже. Если уж хвостатик и вывозился в чем-то, то для его мытья нужно использовать специальный шампунь. А так коты сами отлично справляются с поддержанием своей шубки в чистоте.
Для кошек лучше подобрать уютные лежанки
«Моя кошка любит это время года»
Совсем маленькие котята еще не могут самостоятельно поддерживать нужную температуру тела, поэтому частенько прижимаются к маме или братьям и сестричкам, чтобы согреться. С возрастом теплообмен налаживается, а вот любовь к теплым местам остается. Поэтому, чтобы котик не грустил с наступлением холодов, стоит оборудовать ему несколько удобных лежанок рядом с батареями.
наша кошка спала в батарее, пока помещалась. потом под ней, а если постелить что-то, то и на батарее. а ночью предпочитала потеплее: у мамы под боком, под одеялом
Если кошка осенью дольше спит — это совершенно нормально. В конце концов, мы и сами не фонтанируем энергией и предпочли бы поваляться в кровати, а не топать в потемках на работу. Четвероногие расходуют больше энергии на сохранение тепла, а потому и спят дольше. Но когда пушистик становится вялым и апатичным, лучше показать его ветеринару.
Не стоит забывать и про подвижные игры. Чтобы на котейку не напала осенняя хандра, стоит потратить хотя бы полчаса вечером на веселые побегушки. Или обустроить для любимца лазилки на стене, чтобы он не скучал днем.
Опавшие листья — не лучшее место для игры
«Осень и собака»
для животинок может, но в детстве я помню, как мы во дворе прыгали в кучу листьев.
Собаки просто обожают рыться в опавших листьях или запрыгивать на горки из них. Да и выглядят они там очень фотогенично. Песик и разноцветные листья — это же так мило. Но от этих мест стоит держаться подальше.
Во-первых, в прелых листьях могут обитать разные бактерии и микроорганизмы, и питомца потом придется тщательно отмывать. А мы помним, что делать это не стоит.
Во-вторых, никогда не знаешь, что может в этой груде листвы оказаться. Например, желуди и каштаны собакам брать в рот вообще не стоит. Знакомиться поближе с дикими обитателями парка — тоже. А еще осенью не дремлют клещи, и они любят скрываться в таких дебрях. Кроме того под листьями могут скрываться опасные предметы.
Если уж и устраивать четвероногому фотосессию в листьях, то на собственном участке и после того, как вы сами сгребли опавшую листву. И желательно все равно потом исследовать его шерсть на наличие клещей и прочих несимпатичных созданий.
Желательно следить за тем, сколько воды пьет пушистик
«Поднимите лапу те, кто любит осень!»
После того как летняя жара уходит, многие владельцы выдыхают и перестают обращать внимание на то, сколько воды пьет их питомец. Но осенью, когда наконец-то включают центральное отопление, и собакам, и кошкам тоже нужно много жидкости. Поэтому воду в мисках стоит менять не реже раза в день.
Если пушистик пьет неохотно, в жидкость можно подлить немного сока из кошачьих консервов. Буквально пару капель, чтобы вода обрела привлекательный запах. А собак соблазнит сок из мокрого корма, предназначенного для них.
у кошки стоят автопоилки, по датчику движения фонтанчик включается. и кормление утреннее и вечернее мокрым кормом тоже с доп.водой. в блюдце 4-5 чайных ложечек воды и 1/4 пачки корма смешиваю. так и съедает все кошка, и воды больше получает.
«Мой кот просто обожает увлажнитель для воздуха»
А еще четвероногие будут рады появлению в доме увлажнителя. Для них слишком сухой воздух в квартире тоже идет не на пользу. Главное, не добавлять в жидкость эфирные масла: они вредны и для собак, и для кошек.
Щетка — лучший помощник хозяина
«Представляем вам новую коллекцию „Осень-зима“»
Что такое осень? Это линька, линька без конца и без пощады! Перед наступлением зимних холодов хвостатики отращивают новый теплый подшерсток, в процессе избавляясь от старого. А дом наполняется клочьями шерсти и пуха, которые летают повсюду, и справиться с ней не могут даже роботы-пылесосы.
Поэтому и собак, и кошек нужно вычесывать регулярно, в идеале ежедневно. Одна проблема: далеко не все питомцы любят эту процедуру, и довести ее до конца (даже приступить к ней) порой бывает непросто. К счастью, есть способы, которые помогают приучить любимцев к щетке.
Мой Мурзик обожает, когда его вычёсывают, аж блаженно об щётку головой трётся))
- У меня собакен к щетке целую вечность привыкал. Сначала я его вкусняшками угощала, когда он мимо щетки проходил или чуял ее запах. Потом стала подносить щетку к нему, не вычесывая, и тоже давала что-то вкусное. Когда он к этой штуке привык, начала аккуратно вычесывать, подкармливая в процессе. Теперь я могу провести всю процедуру и угостить песеля в конце. Но иногда он все равно артачится. Тут главное — не торопиться и делать все постепенно.
- Уезжала в командировку и свою кошку Пушинку сестре отдала. Через неделю приезжаю Пушинку забирать, а она на коленях у сестры лежит, и та ее вычесывает. Как так? Кошка же на дух щетку не переносит! А сестра смеется и показывает мне на пакет, в котором сухие листья кошачьей мяты лежат. Говорит: «Я в нем щетку храню, и твоя Пушинка просто млеет, когда я начинаю ее вычесывать!»
Осенью лучше изменить режим кормления
"Ооо, Да, как вы правы, измените режим на "повкуснее и почаще", пожалуйста, мрряу "😂
«Попробуйте осень на вкус»
Осенью кошки тратят больше энергии, чтобы согреться, а собаки — меньше, потому что долгие прогулки под дождем не любят и хозяева, и питомцы. Поэтому котейкам стоит добавить чуть больше еды в рацион, а песелям, наоборот, слегка его уменьшить. Хотя это тоже индивидуальный момент, и лучше понаблюдать, требуется ли любимцу вносить какие-то изменения в питание.
«У Оскара сегодня осеннее настроение»
А еще осень — это пора сезонных овощей и фруктов. И некоторые четвероногие с большим удовольствием лопают свежие вкусности, которые зимой будет непросто найти. Так, и кошек, и собак можно угостить сочными яблоками и кусочками тыквы. Главное — не перебарщивать.
С яблок нужно срезать кожуру, удалить плодоножку и избавиться от сердцевины с косточками. А кусочки тыквы без косточек лучше предварительно отварить. Некоторые котики любят тыквенное пюре, другим нравится обкусывать лакомство.
- Кошка повадилась маму у порога встречать, а раньше сразу от нее под диван забивалась —ничем оттуда не выманишь. Я понять не могла, откуда любовь такая неожиданная взялась. Тут захожу в гостиную и застываю от изумления. Кошка на столе сидит, мама напротив нее стоит и скармливает нашей хвостатой кусочки яблока. Выяснилось, что наша любимица от этих фруктов сама не своя.
Для песеля стоит прикупить специальную накидку и чехлы на лапы
«Купила для нашего пуделя новую накидку, и теперь от точно будет виден в темноте»
Световой день укорачивается, и вечером с собакой приходится гулять в кромешной тьме. Чтобы любимца можно было заметить на большом расстоянии, стоит прикупить ему шлейку или попону со светоотражающими элементами. Так прогулки пройдут без лишней нервотрепки. Главное, чтобы песель согласился эту красоту надевать.
«Пабло ненавидит тапочки и носки. Чехлы его тоже не впечатлили, но гулял он в них спокойно»
А еще с наступлением холодов лапки хвостатых могут подмерзнуть на прогулке и даже потрескаться. В идеале в это время года собакам стоит выходить на улицу только в специальных ботиночках. Жаль только, что уговорить пса надеть обувь и не дать ему снять ее во время прогулки — задача почти нереальная.
Зато многие владельцы не устают нахваливать специальные чехлы на лапы. Почему-то именно эти штуки собаки позволяют надевать без проблем, и они им практически не мешают. А главное, они защищают не только подушечки, но и шерсть от грязи.
Не забывайте оставить свет для любимцев
«Мой котик любит смотреть на опадающие листья»
Осенью световой день уменьшается, и многим питомцам приходится ждать в темноте, пока их хозяин вернется. Хотя кошки по своей натуре хищники и неплохо видят во мраке, большинство пушистиков уже вполне одомашнились и в неосвещенном помещении могут чувствовать себя неуютно. Да и у хозяина есть шанс споткнуться о кота в темноте, когда он вернется домой.
Необязательно оставлять полную иллюминацию в доме. Достаточно включить свет в холле и оставить небольшую лампочку рядом с тем местом, где хвостатый обычно ест. К тому же хозяину так будет спокойнее.
«Вот и наступила осень»
- Я всегда оставляю не слишком яркий свет для своего котика. Кроме того, возле его миски и лотка стоят лампочки, которые автоматически включаются, когда котейка к ним подходит. И, кажется, мой пушистик не против таких находок.