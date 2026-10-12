8 деталей ухода за питомцем осенью, о которых забывают обитатели городских квартир

Осенние прогулки с собакой часто заканчиваются пробежкой по лужам и радостным валянием в грязных листьях. В результате по возвращении домой четвероногого хочется отправить в ванну и хорошенько отмыть. Но не стоит купать питомца слишком часто.

В идеале банные процедуры нужны ему раз в 6-8 недель (частота зависит от породы). Кожа у собак слишком нежная, и постоянное мытье не идет ей на пользу. Кроме того, если шерсть тщательно не просушить и не расчесать после ванны, на шубке быстрее образуются колтуны.