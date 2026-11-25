Согласитесь, выбрать правильный подарок — это искусство. Ведь самая главная ценность скрывается не в коробке с красивым бантом, а во внимании близкого человека. Иногда для счастья достаточно всего лишь получить на день рождения старинную пластинку или увидеть человека, который живет на другом конце страны. Я подготовил для вас истории о подарках, которые годами согревают нас и вызывают искреннюю улыбку.

Познакомились с парнем, влюбились по уши. Он жил во Владивостоке, а я в Москве. Четыре месяца наших отношений прошли на расстоянии. Недавно исполнилось полгода с того дня, как мы начали встречаться. С утра ждала, что он вспомнит, но, увы, забыл. Мне стало обидно: раньше он такие вещи не забывал. Потом вдруг пишет:

— Подожди, сейчас приду.

И выходит из сети. Я окончательно расстроилась, как вдруг звонок в дверь. Открываю, а там он стоит. Прилетел из Владивостока и решил сделать сюрприз. Как же я кричала. До сих пор не верится, что такие вещи бывают не только в кино. © Подслушано / Ideer Лидия Петрова только что А зачем так ОРАТЬ? Счастье любит тишину... Ответить

Я в тот момент была студенткой, встречалась с парнем, который очень любил музыку, сам был барабанщиком и обожал слушать музыку на пластинках. Он хотел себе пластинку Высоцкого, но в то время они стоили ого-го. И вот нахожу в интернете мужчину. Но проблема в том, что он живет за 350 км от меня, а машины у меня нет. Сестра тогда встречалась с молодым человеком, у которого была машина. Приехали во Владимир, встретились с мужчиной. Я пыталась дать ему деньги — не взял. Еще сказал, что пластинки остались от отца, а сам он не любитель, так что слушайте и добрым словом вспоминайте моего папу. И вот на день рождения подарила пластинку парню. Этот подарок вызвал самые искренние эмоции. © edvardmooon / Pikabu Ирина только что О, " На концертах Владимира Высоцкого", там, насколько помню, 18 дисков было. А на Ташкентской фабрике грампластинов был выпущен альбом из двух пластинок, где стихи и песни Владимира Семеновича читали и пели его друзья. Ответить

А вот и те самые пластинки, которые девушка подарила парню

Был у меня знакомый, которому я нравилась. А я особого интереса не проявляла и заявила, что пойду на свидание, только если подарит Дайсон. Он ответил, что я окончательно обнаглела. А на следующий день позвонил курьер и привез фен. После этого тишина. Тут уже я сама ему написала, мол, когда свидание? В общем, прошло пять лет, и вчера мы поженились. Муж теперь смеется, что если разделить стоимость того Дайсона на все годы, то не так уж и дорого. Сейчас у нас все отлично. © Подслушано / Ideer Ольга Кудрявцева только что А что такое Дайсон ? Ответить

Жена подарила своему любимому мужу вот такую майку. Выглядит очень красиво и креативно. Отличный подарок

На прошлой работе коллеги решили сделать моей дочурке подарок. Я работала удаленно, поэтому меня попросили просто прислать несколько вариантов на разный бюджет, мол, выберем и закажем на ПВЗ. Я накидала ссылок на 5 тысяч. Прихожу за посылкой, а там все из моего списка. И вдобавок еще огромный сладкий подарок. Прошел год, а я до сих пор вспоминаю тот момент с теплом. По сути, это были незнакомые люди, с которыми я просто работала. lansk.mary

Мужчина с женой решили сделать сыну необычный подарок. Ребенок счастлив — куча новых сценариев для игры. Жена счастлива — машинки больше не лежат где попало, а стоят аккуратно в своих гаражиках

Глубокой ночью вышли прогуляться и заметили у бордюра женский велосипед с шариками и ленточками. Сделали круг по району, возвращаемся — стоит на том же месте. Подошли поближе, а там записка: «Бери, это тебе». И номер. Решили позвонить. Ответил мужчина и сказал, мол, если нравится, забирайте. Мы так поняли, что он купил его в подарок девушке, но сюрприз не удался. В итоге подарок достался случайным прохожим. © LeykaLo / Pikabu Борис Кучуков только что Можно было перевести на 0,5 коньяка для утешения. Ответить

Очень хотел на день рождения клавиатуру, но с деньгами был напряг. Девушке сказал, что не надо ничего покупать, мол, все и так есть. Да и праздновать не особо хотелось. Накануне ночью она зашла ко мне в комнату с виноватым видом и протянула два маленьких полотенца. Я чуть не расплакался. Мне было так трогательно, что даже в такой период она все равно захотела меня порадовать и придумать хоть какой-то подарок. Обнял ее и был счастлив. А утром она подарила мне ту самую клавиатуру. birdman.samurai Борис Кучуков только что Через 20 лет совместной жизни решил таки подарить жене что-нибудь вещественное. У сестры парфюмерный магазин, купил как сказали самые модные на сейчас духи. Но ей не понравились, она с виноватым видом закинула в шкаф. На днях, через пять лет достала и

— Ого, какой приятный запах!

Но я то знаю, что женщине не угодишь. Ответить

Такой подарок от любимой тещи на Новый год получил мужчина. Ну какой же милаха!

© Pikabu maria kushner только что Такие "подарки"прежде чем дарить без спроса надо узнать ваще человеку нужен пес,кот и т.д,а то если нет скорее всего человек ее выкинет или отдаст другому...бывает что и аллергия и боязнь собак,кошек ит .д.,а еще просто брезгливость к шерсти и грязным лапам и т.д.,так что это не подарок,а живое существо и надо спрашивать прежде чем такое вот дарить чудо.Мало ли маленький метраж квартиры,держать негде,соседи против,денег нет на хороший корм и т.д. Ответить

Парень как-то вскользь сказал, что всегда мечтал полетать на самолете. Ну я и купила ему сертификат, все организовала и подарила на Новый год. Надо сказать, что обычно мой возлюбленный по эмоциональности где-то между табуреткой и шкафом. Но тут он буквально носился по дому и кричал:

— Я буду летать.

Лучше подарка я еще не нашла. hey_billyy

Жена была на первых месяцах беременности. Весна, идем по двору под руку. Тут к нам подходит мужчина:

— Здравствуйте, молодые люди. Позвольте вас отвлечь.

Я уже решил, что сейчас будут деньги просить, и начал вежливо отказываться. А мужик такой:

— Да вы не так поняли. Я просто хотел подарить вам два билета в театр. Мы с женой поругались и точно не пойдем.

Пришлось извиниться. Мужчина отдал нам билеты, мы его поблагодарили и отправились собираться. © DarkFigter / Pikabu

Подарок от любимой бабули. Этот набор она подарила автору на новоселье. Очень красивый и качественный. Хранила она этот набор с 1984 года

На день рождения подарила парню билеты в Париж, где как раз выступала его любимая группа. Билеты на концерт, конечно, тоже были. Я написала в соцсетях музыкантам и попросила поздравить его. И они ответили. На концерте они его поздравили, а барабанщик потом еще подарил свою палочку. Мы даже сфотографировались. Парень потом сказал, что такого дня рождения у него еще не было и этот подарок сложно будет превзойти. krisssverse Наталия Лещук только что Русские летают на концерты в Париж, а англичане сто метров не пройдут, чтобы посмотреть на своих знаменитостей. То им дорого, то неудобно. На меня как на дуру смотрели, когда я в соседние графства ездила на кумиров молодости смотреть. Ответить

У моего парня очень много работы, а в отпуск он не выбирался уже очень давно. Решила устроить ему курорт прямо дома. Притащила четыре мешка песка, высыпала его в ванной, поставила пальму, купила кокосы, цветочные бусы и даже гавайский костюм для себя. Можно было лежать, есть вкусняшки и просто отдыхать. kiralagaeva Антонина Кравченко только что А потом как выгребали этот песок? Ответить

Принесли дети подарок. А потом девушка выяснила, что подарок-то не один. Второго котенка спрятали в шкаф. Оставила обоих. Этот милаха наелся и уснул прямо на ручках

Лет 35 назад наш сосед по этажу перевозил машины из Германии. Однажды вернулся из очередной поездки с коробками мороженого «Фили» и целой кучей шоколадок. И просто так, по-соседски, вручил мне одну коробку мороженого и еще одну с «Марсами» и «Сникерсами». Это было одно из самых ярких воспоминаний из моего детства. © user6629000 / Pikabu Иосиф Троцкий только что Даа. Вот это реально прекрасный подарок, в те бедственные для страны нашей времена, но одновременно времена моей ещё тогда молодости. Мало было таких, как Ваш сосед людей, но они были и есть! Ответить

Я всегда больше всего любила синие цветы, а незабудки вообще были вне конкуренции. Лет в 19 на день рождения ко мне пришла подруга с огромной охапкой незабудок и такая:

— Представляешь, никогда раньше не видела, чтобы их продавали. А тут еду к тебе и замечаю на остановке бабушку с целым ведром. Ну как было не купить?

Этот букет запомнился мне больше всего. © Anutovaya / Pikabu

Мужчина долгое время мечтал о фортепиано или синтезаторе. Он учился играть с детства в музыкальной школе, но все никак руки не доходили купить. Жена решила взять инициативу на себя, и утром его ждал вот такой подарок

На днях курьер привез мне красивый букет. Пока я расписывалась, успела перебрать в голове всех возможных поклонников. Открываю записку, а там: «Даже когда ты бываешь мегерой, ты у меня лучшая и любимая». Оказалось, цветы прислала дочка. Я села на пол, обняла букет и заплакала. Это лучший подарок, который мне когда-либо дарили. © Подслушано / Ideer

На 25-летие друзья вместе с братьями подарили мне целый фильм обо мне. У нас всегда было много видео: с друзьями постоянно снимали всякую ерунду, а папа с детства таскал с собой камеру и записывал семейные моменты. Они собрали все это в один ролик — смешной и трогательный. Я смотрел и плакал. Вот я маленький на даче тащу крестному воду в дырявой кружке. Пока добегаю, она пустая, и я снова бегу набирать. Еще есть видео из пятого класса: прихожу из школы, швыряю учебники на пол и кричу: «Уходите, уроки». А папа тихонько снимает и смеется. Было много разных видео. Очень крутой подарок. © Аноним3071252 / Ideer Иосиф Троцкий только что Подарок, сделанный с большим талантливым трудолюбием, для показа Вам, как они Вас уважают и любят. Скажу даже больше, выбранный именно таким, потому что знают Вашу любовь к трудолюбивым и талантливым людям. Ответить

Уф, а как вам такой подарок? Автор решил удивить свою девушку и подарил ей целое ведро рафаэллок

До сих пор помню утро своего седьмого дня рождения. Проснулась от маминых и папиных поцелуев, а они тут же протянули мне подарок — мой первый школьный портфель. Я о таком давно мечтала. Он был черный, с яркими оранжевыми вставками, и казался мне невероятно красивым. Я тут же надела его и потом почти весь день в нем и проходила. С тех пор мне дарили много подарков, но портфель остается самым лучшим. © Подслушано / Ideer Ирина только что Портфель или ранец? Портфель только на голову надеть можно, но вряд ли в нем удобно ходить. Ответить

На день рождения мне дарили всякое: одежду, технику, цветы, игрушки. Но лучший подарок я получила в начальной школе. Две мои подруги сами нарисовали комикс про нас троих. Он был совсем простенький, зато девочки вложили туда очень много труда и души. И было очень круто стать главной героиней такого комикса. С тех пор прошло много лет, но тот комикс так никто и не смог превзойти. А с девчонками мы дружим до сих пор. © Подслушано / Ideer

У мужчины был день рождения. Коллеги решили немного покреативить и подарили ему вот такой торт. Подарок приятно удивил