В детстве забота мамы и папы кажется нам чем-то самым обычным. И лишь спустя годы мы начинаем осознавать, сколько любви и искренности стоит за их поступками. Родители редко говорят о своих чувствах громкими фразами. Они привыкли показывать свою любовь простыми делами и мелкими поступками. Кто-то из них учится плести косы по утрам, другие строят кукольные домики, чтобы порадовать ребенка. Такие воспоминания особенно ценны. Давайте вместе почитаем истории про пап и мам, которые сделали детство своих дочек и сыновей незабываемым.



А в финале расскажу, почему самая обычная сахарница подарила девушке столько светлых эмоций.

Мне уже скоро 21, 4-й год живу и учусь в другом городе далеко от родителей. Каждый раз, когда приезжаю домой, с поезда меня встречает папа, и, как только мы подходим к подъезду, начинается наша игра: кто быстрее откроет дверь в подъезд, кто быстрее добежит до двери в квартиру и кто быстрее ее откроет. И хоть мы живем на 3-м этаже, это самые веселые и счастливые 3 пролета в моей жизни, когда ты забываешь о проблемах и бежишь, как в детстве, с папой по подъезду. Вот оно — счастье! © Подслушано / Ideer

За 15 лет мой отчим ни разу не повысил на меня голос. А когда я закончила музыкальную школу, он разобрал пианино и вынес его со словами:

— Как хорошо-то!

В подростковом возрасте покупал мне первую косметику, хотя красилась я тогда как попугай ара. Потом купил велосипед и учил кататься. А я иногда обижала его, спорила с ним. Но он никогда не жаловался на меня маме. И все эти годы я называла его только по имени. Сказать «папа» почему-то так и не смогла. Однажды на день рождения подарила ему кружку со своей фотографией и надписью: «Любимому папе». Он даже остальные подарки не стал открывать. Просто взял кружку, сел и заплакал. © VikkiRikki / Pikabu

Маме автора поста 87. Малышу 8. Пришла она как-то домой и услышала, как они вместе учат английский. А еще бабушка учит ребенка играть в шахматы. Первое фото сделано 45 лет назад, второе — два года назад. Какая крутая бабуля!

Мама всегда пыталась поддерживать мои интересы, говорила со мной. Была интересна математика — мама учила ее со мной, покупала интересные книги. Потом я захотела заниматься хип-хопом, мама поддержала меня в этом — тоже выучила основы (в теории), чтоб поддерживать беседу. Училась рисовать вместе со мной, записывала меня на конкурсы, оплачивала материалы. Это если не считать мелочей вроде мультиков, игрушек. Сейчас поняла, как это тяжело и сколько времени отнимает. © Подслушано / Ideer

Мне было лет 12 было, и становилось не по себе от того, что папа ходит со мной на каток. Я строго запретила ему меня сопровождать. А потом однажды заметила его на другой стороне улицы. Папа шел следом, прятался за домами и старался не попадаться мне на глаза. От этого воспоминания становится очень тепло. Ольга Данилова / Dzen

Кукольный дом своими руками. Близился Новый год, а мужчина с супругой никак не могли выбрать подарок для дочери. Тогда отец решил сотворить вот такую красоту. Дочь от подарка была в полном восторге

Дело было в 1997 году. За неделю до моего пятого дня рождения родители спросили, что мне подарить. Особых желаний у меня не было, поэтому сказала первое, что пришло на ум:

— Гусеницу хочу.

И тут же про это забыла. А утром в день рождения открываю глаза. Смотрю, а возле кровати лежит огромная такая зеленая плюшевая гусеница с веселой мордочкой. Я была в восторге. Только много лет спустя я узнала, что мама с папой несколько вечеров подряд после работы объезжали магазины и рынки всего города, чтобы подарить мне именно гусеницу. Она до сих пор живет у родителей. И каждый раз, когда приезжаю домой, обязательно ее обнимаю. И мне так тепло становится от этих воспоминаний. © violetgymshoes / Pikabu

Как-то услышал фразу: «Даже лев для своей мамы — просто львенок». Мне 56, а маме 83. Каждое утро по дороге на работу я ей звоню. И каждый раз слышу примерно одно и то же, только вопросы меняются по сезону: «Ты тепло оделся?» «От дождя взял что-нибудь?» «А на голову надел что?» Я уже привык. Но когда-нибудь это уже никто не спросит... © Анджей Крашевский / ADME

В детстве я обожала ездить с папой на рыбалку. Мы выбирались на озеро под Красноярском, где за ловлю нужно было платить посуточно. Спали мы прямо в машине. Папа заранее все убирал, раскладывал сиденья, застилал дно чем-то мягким. Мне казалось, что уютнее места на свете просто нет. А утром папа заваривал мне чай из листьев. safronova.mila

Девушка делится очень милой и теплой фотографией со своим отцом. Это она с папой в день его свадьбы и в день своей

В детстве каждый свой день рождения я просыпалась, а вокруг лежала гора подарков: куклы, книги, фломастеры, одежда. На стенах — плакаты с моими фотографиями, рисунками и стихами. Мама даже придумывала про меня кроссворды, которые мы потом разгадывали с подружками. Каждый раз я пыталась не спать и поймать момент, когда мама все это устраивает. Но всегда благополучно засыпала. Через полчаса у мамы юбилей. Она уже спит, а я тихонько украсила ее комнату и расставила подарки. Пусть утром она обрадуется и испытает то самое чувство, которое дарила мне. © Unknown author / Pikabu

Мой папа для меня настоящий герой. После того как мамы не стало, он остался один с двумя детьми. Работал очень много, чтобы мы были сыты и одеты. Воспитывал нас одинаково и никогда не делил дела на «мужские» и «женские». Мы с братом умели готовить, убирать и пользоваться швейной машинкой. Вместе с папой разбирали велосипеды перед сезоном, чистили их, смазывали. А еще он постоянно находил для нас интересные книги. Мы и сейчас очень близки. Я знаю, что могу прийти к нему за советом или поддержкой. И во многом благодаря ему я поняла, какого мужчину хотела бы видеть рядом с собой. © Stjuha / ADME

Эту куколку заказал папа для своей 20-летней дочки. Один из самых милых заказов. Когда девушка обсуждала детали, он с такой любовью, трепетом рассказывал о ней. В тот момент она подумала: «Вот так папа должен любить свою дочь»

В детстве папа часто приносил мне что-нибудь от зайчика: яйцо, кусочек колбасы, салат. Я был счастлив. Потом вырос, стал отцом и уже сам приносил такие подарки сыну. А когда появились внуки, продолжил традицию. Особенно смешно было, когда маленькая внучка приходила к нам, заглядывала в шкаф и спрашивала: «Не пиходил?» Тут начиналось. Одна отвлекает, второй незаметно кладет в шкаф что-нибудь вкусное. Потом предлагаем посмотреть еще раз. А потом это чудесное создание объявляет: «Пиходил». Сейчас внуки уже выросли. Зайчик до сих пор приходит. Николай Ступников / Dzen

Мне 35 лет, живу в другом городе. Но стоит мне сказать маме, что я плохо себя чувствую, она варит суп. Она садится в поезд и шесть часов едет ко мне с кастрюлей. Приезжает, кормит, смотрит, как я ем. А потом еще шесть часов едет обратно. Я ей каждый раз говорю:

— Мамуль, не надо.

А она все равно приезжает. Потому что мама. romansamuel12 Нина Ширшова только что Она же, наверное, может приехать к дочери в другой город и сварить свой суп там? Как-то не верится. Особенно, что она везет этот суп в кастрюле Ответить

А вот такую лампу сделал папуля для своей дочки. Гостиная стала выглядеть очень уютно

В детстве, когда мне надо было рано вставать, меня все время будил отец. Шел в ванную, грел руки теплой водой, потом приходил и начинал гладить меня по спине своей рукой. Я просыпался и лежал, балдел с закрытыми глазами, как кот. Спасибо папе за миллион приятных пробуждений. © Подслушано / VK

В детстве у меня были очень длинные и густые волосы пшеничного оттенка. Родители уходили на работу рано, и однажды мама сказала, что придется меня подстричь — иначе утром слишком долго собираться. А папа не дал ей этого сделать. Он написал заявление на работу, чтобы ему немного изменили график, и сам научился заплетать мне косу. Это были самые крепкие косички, которые не расплетались до самого вечера. Юлия Шубина / Dzen

Отец большой молодец. Это была его первая попытка создать прическу дочурке. Очень хорошо получилось

Подала на развод, муж все хмыкал: «Куда ты пойдешь с ребенком? К маме в однушку?» Я и правда переехала к маме, пришлось спать на раскладушке. А через месяц мама позвала меня на кухню поговорить и положила передо мной сберкнижку. Оказалось, последние годы она откладывала с каждой пенсии и подработки. Хватило на первый взнос. Когда уже бывший муж вдруг решил прийти мириться, я открыла ему дверь уже собственной квартиры. ADME Michael U только что Да хрен с ней, с квартирой. С мужем то помирились?😳 Ответить

Мне было восемь, и на день рождения я пригласила домой весь класс. Все 32 человека, к шести вечера. Родители заходят домой, а в квартире толпа одноклассников. Они, конечно, обалдели. Но ругаться не стали. А уже через час на столе стояли горячие пирожки с картошкой и кисель. Мы все наелись и пошли кататься с горки. Родители еще долго смеялись. А для меня этот был один из самых классных дней рождения. khaumenova_symbat

А тут у нас дедушка с золотыми руками. Вот такую мини-кухню он сделал для ребенка. Какая филигранная работа!