Кажется, про время, когда их нужно было достать из духовки, слегка подзабыли 🤔
29 сюжетов от пекарей да кондитеров с ароматом хрустящей горбушки и пирожных с кремом
У пекарен и кондитерских есть особая магия: заходишь «просто посмотреть», а выходишь с пакетом теплого свежего хлеба и еще чем-то сладеньким на потом. За всем этим стоят люди, для которых работа с тестом давно стала чем-то большим, чем просто ремесло — скорее творчество, требующее нехилого терпения и внимания к деталям. В их буднях хватает и ранних подъемов, и неожиданных запросов, и очень душевных и жизненных историй с которыми можно ознакомиться чуть ниже!
Свежая партия шведских булочек «канельбуллар»
- Обожаю свежие булочки с корицей, пеку часто. Недавно на меня наехали пожилые соседи, мол, из квартиры постоянно запах корицы. А я как раз ждала свежую партию. Зазвонил таймер, я отошла на кухню и вынесла им свежих булочек. Смотрю, а эти пенсионеры смутились, извинились и поели. Недавно яблок с дачи привезли и попросили бартер на булочки.
Пользователь поведал, что не перестает набираться опыта в кондитерском мастерстве и этот торт — часть «процесса»
- Ресторанный бизнес — наше семейное ремесло. Только вот я кондитер, в управлении полный ноль. Мне нравится делать сладости, но не пахать 24/7. Родители меня не понимали и перестали общаться, тогда я рванул в небольшой городок, где у меня жил одногруппник, мы открыли кондитерскую и тут попер успех у местных. Он управляет, я делаю сладости и ставлю подписи на важных бумагах. Все счастливы. По вечерам все столы заняты. Пирожные и тортики разлетаются на ура. Никакого давления, только мое любимое занятие и очень приличная выручка.
Медовик всегда пользуется большим успехом
- Мой муж работает электриком на производстве, и его коллектив — это сантехники и прочий технический персонал, они уже в солидных годах и годятся мне в отцы. На день рождения мужа всегда пеку два больших торта, и он угощает всех работяг. Они радуются, как дети, просят рецепты. Изготовление тортов — шесть часов, репутация мужа и счастье взрослых дядюшек — бесценно.
«Я не особо по выпечке, но, кажется, этот мраморный кекс получился вполне удачно!»
- Мой папа шикарно готовит! Он днями напролёт трудился юристом, сильно уставал, приходил домой без сил и желания что-то делать, мы с мамой часто уговаривали его сменить работу, но он отказывался, говорил, что хотел бы стать поваром, но боится, что у него не получится, да и платят на работе достаточно хорошо, можно потерять большой процент заработка. День «Икс» наступил, когда наши знакомые, которые были в курсе его небольшого хобби, попросили папу испечь торт и кексики им на праздник. Его это сильно удивило, но с каким же азартом, с какой страстью папа взялся за работу. Целый день пахал на кухне, превзошел самого себя, а знакомые потом очень хвалили его кулинарные способности.
«Когда клиентка попросила „Торт как на фото, которое вы выложили“, но торт на фото делала не я»
- Ко мне обратилась клиентка: увидела у меня в соцсетях шоколадный торт и захотела такой же. Правда был нюанс: тот самый торт вообще-то пекла не я. Этот торт на помолвку моего брата сделала наша кузина, я помогла ей только с покрытием и декором, так как у меня бисквиты обычно не очень получаются. Запостила в карусели с другими моими творениями и благополучно забыла про него. И вот результат. В общем, объяснять всю эту историю я не стала — решила рискнуть и повторить. И первым делом зависла над ингредиентами: сахара и масла — как будто на целую кондитерскую. Дело в том, что я привыкла к муссовым тортам — лёгким, нежным, а тут выходит какая-то тяжелая масса... Пекла буквально с мантрой: «Только поднимись, только поднимись!» И... получилось! Мягкий, шоколадный, вкусный — сама удивилась. Но когда отдавала клиентке, всё равно нервничала. А она потом написала, что это один из лучших шоколадных тортов в её жизни — и отдельно похвалила «качество ингредиентов» (хотя я использовала те, что обычно).
«Когда была уверена, что оставила между буханками нормальные промежутки...Ну хоть поднялось!»
- Работаю пекарем, выхожу как-то с ночной смены — с собой пять буханок, буквально только из печи. Иду и думаю: ну куда мне столько? Решил раздать прохожим. Ну и получилось так: двое бездомных отказались — сказали, сытые. Мама с ребёнком проходили — тоже не захотели. И еще трое пожилых мужчин шли и те тоже, не надо нам, мол, говорят. Только две бабушки в итоге взяли хлеб, да и то сначала смотрели на меня так, будто я им не хлеб предлагаю, а что-то подозрительное. Вот и думаешь потом: люди как будто разучились верить в простое добро.
«Делюсь своим свадебным „недоразумением“ — чтобы вы не переживали из-за своего торта»
Выглядит вкусно и красиво, если не обращать внимание на о что лебедей... Пронесло, что-ли.
- Я сейчас пеку свадебные торты, хотя когда-то даже не думала, что к этому приду. Всё началось с торта на моей собственной свадьбе. Его делала свекровь. По вкусу — вообще без вопросов, очень вкусный. Но выглядел... это надо было видеть. Задумывался тёмно-синий с белым кельтским орнаментом. В реальности получился четырёхъярусный торт, покрытый чем-то, напоминающим белых извивающихся червячков. Она просто решила не заморачиваться и «сделать как получится», вместо того чтобы сказать, что это слишком сложно. В тот момент я поняла: всё, буду учиться сама. До сих пор благодарю судьбу за то, что на свадебных фото этот торт в основном где-то на фоне и слегка размытый.
Супружеское творение. Как тут не похвастаться!
- Я уже 12 лет кондитер — всё это время делаю торты для чужих праздников, стараюсь радовать людей. И вот сегодня у меня день рождения и... муж приготовил мне торт. И не просто «испёк для галочки» — а реально соорудил крутой, вкусный, красивый торт. Я в приятном шоке.
«Зашел на рынок, набрал две коробки клубники и несколько килограммов ревеня. Клубника долго не живёт, так что использовать надо было срочно»
Всё растеклось... Не кладут сочные ягоды без бортов и загустителя.
- Как-то раз испекла клубнично-ревеневый пирог — мамин любимый. Она у меня всегда была малоежкой: могла откусить кусочек печенья и на этом всё, поэтому иногда даже казалось, что готовить для неё — впустую. И вот особенно забавно было наблюдать, как она с этим пирогом расправилась подчистую. По-моему, больше половины съела за день. Я, конечно, была только рада такой высокой оценке моих кулинарных стараний.
Для второй в жизни попытки тыквенного пирога выглядит просто очаровательно
- Лет 15 назад, обычная суббота. Мама как ни в чём не бывало выдает:
— Дети, я на десерт испекла манговый пирог.
Мы такие:
— Вааау, очень вкусно! А где ты манго взяла?
Она стоит, хихикает.
— Нет, ну правда?
И тут раскрывается правда: это была тыква. Обычная тыква. Но мы до последнего были уверены, что едим манго
Пользовательница рассказывает, что нечаянно переборщила с меренгой и получилось чересчур сладко. Но выглядит аппетитно!
- Решила показать подругам, как из заготовок можно за 15 минут собрать праздничный стол. Приходите в гости, говорю, все сделаем в лучшем виде. Подготовила все заготовки заранее. Испекла пирог. А меренгой, думаю, украшу при них. Взобью белки, эффектно пройдусь горелкой. Восторги, охи, ахи. И я такая в белом фартуке. Девчонки пришли, собирают блюда из заготовок. Я взбиваю белки. Девчонки все сделали, накрывают стол. Я взбиваю белки. Девчонки накрыли стол. Сидят, ждут. Я все еще взбиваю белки. Один блендер перегрелся. Взяла второй. Двумя блендерами по очереди, с руганью и уговорами 40 минут я взбивала эти белки! Сорок. Минут. В итоге взбила их до состояния «хоть с тарелки не уползут». Красивых фото, восторгов, аплодисментов и всего, на что я рассчитывала, так и не случилось. Потом выяснилось, что кастрюля была после посудомойки. Видимо, на ней остались следы моющего средства. С тех пор посуду для белков мою только вручную.
Когда супруг фанат трилогии Джорджа Лукаса
- Я не кондитер, но как-то раз муж попросил прикольный торт на день рождения. И я, не моргнув глазом, решила соорудить имперский «Звёздный разрушитель». Как у меня получился серый крем — до сих пор загадка. Но финал был эпичный: когда я вынесла этот «шедевр» к столу, всем сразу стало понятно, почему джедайскую Темную Сторону так боялись.
«Переживала, что коржи будут тоненькие, а они вот какие вышли»
- Сделала торт на 3 кг, а когда уже отдавала — заметила, что заказ был на 2. Обычно этот клиент всегда брал 3, вот я и не перепроверила. Сразу сказала: моя ошибка, ничего доплачивать не нужно. Вечером он всё равно перевёл деньги за лишний килограмм. Я вернула. Он перезвонил, сказал, что торт, как всегда, очень вкусный — съели всё подчистую, так что «лишний» килограмм оказался вовсе не лишним, и снова отправил деньги.
Тортик с маргаритками на День Рождения
- Был у нас случай с тортом: привезли его на детский день рождения, начинаем резать — идёт с трудом. А потом понимаем, что он внутри просто ледяной. Ягоды твёрдые, как из морозилки, коржи холодные. Оказалось, «пекарь» хранила готовый торт в морозилке и просто забыла заранее достать его перед праздником, чтобы он нормально оттаял.
«Как-то обмолвилась при муже, что никогда не ела фондю. Он тут же в тайне заказал фондюшницу, накупил фруктов и сегодня запретил заходить на кухню, пока все готовил. Люблю его»
- Наконец закончили с переездом, рухнула на диван без сил. Заходит муж: «Чего к чаю купить?» И тут встревает свекровь: «Зачем покупать? Танечка ведь кондитер, сейчас сварганит нам кондитерский шедевр». Вот значит как! Я молча встала, ушла на кухню и через 10 минут выхожу к ним, в руках — пиала с растопленной в микроволновке шоколадкой и тарелка нарезанных фруктов, из тех, что дома были: два банана да три яблока. Буркнула: «Фруктовое фондю. Приятного аппетита!», и ушла обратно лежать на диван. Свекровь ахнула от такой «скромности», но возразить не смогла — десерт-то есть, и сделан за пару минут. Помакала фрукты в шоколад и через 15 минут засобиралась домой.
Как показывают некоторые примеры выше, настоящий десертный шедевр вполне можно создать и дома. Как это сделали герои следующей подборки: