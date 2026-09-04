29 сюжетов от пекарей да кондитеров с ароматом хрустящей горбушки и пирожных с кремом

У пекарен и кондитерских есть особая магия: заходишь «просто посмотреть», а выходишь с пакетом теплого свежего хлеба и еще чем-то сладеньким на потом. За всем этим стоят люди, для которых работа с тестом давно стала чем-то большим, чем просто ремесло — скорее творчество, требующее нехилого терпения и внимания к деталям. В их буднях хватает и ранних подъемов, и неожиданных запросов, и очень душевных и жизненных историй с которыми можно ознакомиться чуть ниже!