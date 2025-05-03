Ещё надо голову, глазки и усики сделать у креветки, а то она какая-то недооформленная, скажем так.
20+ человек, которые в кондитерскую не ходят - они и сами ого-го что могут
Кондитерские витрины, конечно, впечатляют — но ничто не сравнится с теплом и душой, которые вкладываются в домашнюю выпечку. Творить сладости на своей кухне — это не просто про еду, а про уют, вдохновение и удовольствие от процесса. И, как показывают эти примеры, дома вполне можно создать настоящий десертный шедевр — а потом разрываться между желанием любоваться им бесконечно или наконец попробовать хоть кусочек.
«Мой муж обожает креветок. Что ж, вот тебе креветочный торт!»
«Дочке исполняется 11, и она очень ждет письма из Хогвартса. Ну а пока что к ней из волшебной школы прилетело кое-что другое»
«Такой вот торт пользователь сети сделал для своего друга. Эх, всем бы таких остроумных товарищей»
«У меня три дочки: думала, буду печь тортики с принцессами и единорогами. Ага, вот вам огуречный торт! Это моя 5-летка попросила. Внутри клубника и ванильный крем»
Интересно, а можно ли взять огурцы вместо фруктов для торта?.. С сахаром, само собой разумеется. Помидорное мороженое же существует.
🤔
«Вот горжусь собой! Торт сделан специально к папиному 80-летию. Тут даже удочка съедобная — она сделана из шоколада»
«Испекла капкейки на открытие магазинчика ужасов. Довольна тем, что получилось в итоге»
«Моя мама так себе кондитер, но на мое 36-летие расстаралась»
- Не хочу тебя расстраивать, приятель, но твоя мама... очень даже кондитер! © poundstorekronk / Reddit
«Потратила ку-у-у-учу времени на эти капкейки. Муж посмотрел и такой: „Ну нормально“. Что, простите?»
«Сможет ли обычный мужик в кондитерское искусство? Ну, как бы, вот»
Сможет ли обычный мужик в кондитерское искусство?
сможет в кондитерское искусство что?
«А мне 35 исполнилось. По этому поводу было принято решение испечь себе милый торт в форме котеньки»
«43 дня назад вы мне сказали, что я на верном пути — и вот теперь я пеку и продаю торты!»
«А как вам такой дом из половинки торта с цветами?»
«Дочке исполняется 4 года, попросила торт „как у невесты“. Я-то думала, что хорошо получилось, но деточка недовольна — торт ведь не многоярусный»
Формулируйте запросы правильно, но, конечно, четырёхлетний ребёнок могла не сказать, что хочет торт не просто "как у невесты", но ещё и многоярусный.
Автор этого шедевра утверждает, что это его первая попытка сделать шоколадный тарт. Верим?
Точно нет. Первый раз шоколадная глазурь должна стмть матовой, как было у меня. Эххх
«Это обычный белый хлеб, просто покрашен в цвета арбуза. А „семечки“ — это шоколадные чипсы»
«Вчера позвала на солянку младшую сестру. Она пришла с пирогом, который явно испекла сразу после моего приглашения»
Вообще-то, это не пирог, а торт. А если не хотите есть, то дайте мне - я съем с удовольствием и даже лишний вес не наберу.
«Я понимала, что проблема есть. Сама давилась тортами и чизкейками, которые не осилили родственники в процессе очередного многодневного вебинара. Замечала нездоровый энтузиазм сестры в преддверии государственных праздников, церковных дат и семейных событий. Но не думала, что все настолько серьезно.»
«Очередной шедевр моей жены. Все части осьминога съедобны, а еще в нем нет ни капельки глютена»
Девушка приготовила торт для мужа-палеонтолога. Посередине трилобит, если вы не догадались
«Спросила дочку-подростка: „Что написать на торте?“ А вот что »
«Пиши, что хочешь. Мне все равно!»
«Жена сделала мне торт после того, как я поделился с ней значимым (по крайней мере, для меня) достижением»
«Всем по барабану!»
«Я художник и для украшения торта взял мастихин (специальная лопаточка для масляных красок — прим. ADME) и написал лимоны масляным кремом»
«Принц-лягушка! Бывали у меня тортики и получше, но этот все же очень милый»
«Как теперь верить своим глазам? Это букет из капкейков, а не живые цветы»
Ну а если вам лень целый день выпекать и декорировать праздничное лакомство, можно просто взять и пригласить юбиляра в ресторан. Особенно в такой, что поражает воображение еще до подачи блюд.
Комментарии
надо было у дочки уточнить сразу, что именно ей надо как у невесты))) она же просто хотела МНОГО торта)))