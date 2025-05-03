20+ человек, которые в кондитерскую не ходят - они и сами ого-го что могут

Кондитерские витрины, конечно, впечатляют — но ничто не сравнится с теплом и душой, которые вкладываются в домашнюю выпечку. Творить сладости на своей кухне — это не просто про еду, а про уют, вдохновение и удовольствие от процесса. И, как показывают эти примеры, дома вполне можно создать настоящий десертный шедевр — а потом разрываться между желанием любоваться им бесконечно или наконец попробовать хоть кусочек.

«Мой муж обожает креветок. Что ж, вот тебе креветочный торт!»

«Дочке исполняется 11, и она очень ждет письма из Хогвартса. Ну а пока что к ней из волшебной школы прилетело кое-что другое»

«Такой вот торт пользователь сети сделал для своего друга. Эх, всем бы таких остроумных товарищей»

«У меня три дочки: думала, буду печь тортики с принцессами и единорогами. Ага, вот вам огуречный торт! Это моя 5-летка попросила. Внутри клубника и ванильный крем»

«Вот горжусь собой! Торт сделан специально к папиному 80-летию. Тут даже удочка съедобная — она сделана из шоколада»

«Испекла капкейки на открытие магазинчика ужасов. Довольна тем, что получилось в итоге»

«Моя мама так себе кондитер, но на мое 36-летие расстаралась»

Не хочу тебя расстраивать, приятель, но твоя мама... очень даже кондитер! © poundstorekronk / Reddit

«Потратила ку-у-у-учу времени на эти капкейки. Муж посмотрел и такой: „Ну нормально“. Что, простите?»

«Сможет ли обычный мужик в кондитерское искусство? ⁠⁠Ну, как бы, вот»

«А мне 35 исполнилось. По этому поводу было принято решение испечь себе милый торт в форме котеньки»

«43 дня назад вы мне сказали, что я на верном пути — и вот теперь я пеку и продаю торты!»

«А как вам такой дом из половинки торта с цветами?»

«Дочке исполняется 4 года, попросила торт „как у невесты“. Я-то думала, что хорошо получилось, но деточка недовольна — торт ведь не многоярусный»

Автор этого шедевра утверждает, что это его первая попытка сделать шоколадный тарт. Верим?

«Это обычный белый хлеб, просто покрашен в цвета арбуза. А „семечки“ — это шоколадные чипсы»

«Вчера позвала на солянку младшую сестру. Она пришла с пирогом, который явно испекла сразу после моего приглашения»

«Я понимала, что проблема есть. Сама давилась тортами и чизкейками, которые не осилили родственники в процессе очередного многодневного вебинара. Замечала нездоровый энтузиазм сестры в преддверии государственных праздников, церковных дат и семейных событий. Но не думала, что все настолько серьезно.»

«Очередной шедевр моей жены. Все части осьминога съедобны, а еще в нем нет ни капельки глютена»

Девушка приготовила торт для мужа-палеонтолога. Посередине трилобит, если вы не догадались

«Спросила дочку-подростка: „Что написать на торте?“ А вот что »

«Пиши, что хочешь. Мне все равно!»

«Жена сделала мне торт после того, как я поделился с ней значимым (по крайней мере, для меня) достижением»

«Всем по барабану!»

«Я художник и для украшения торта взял мастихин (специальная лопаточка для масляных красок — прим. ADME) и написал лимоны масляным кремом»

«Принц-лягушка! Бывали у меня тортики и получше, но этот все же очень милый»

«Как теперь верить своим глазам? Это букет из капкейков, а не живые цветы»