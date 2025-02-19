13 ресторанов и кафе, которые впечатляют еще до подачи блюд

Хорошая кухня — далеко не единственное, чем может запомниться ресторан. Иногда заведения поражают своими интерьерами, причудливой подачей блюд или нестандартными правилами. Мы собрали самые необычные рестораны, где впечатления часто начинаются задолго до того, как вам принесут заказ.

«В этом кафе можно и поесть, и бьюти-процедуру сделать»

«В кафе рядом с моим домом в качестве посадочных мест снаружи используют бетонные канализационные трубы!»

«А у нас есть ресторан, возведенный вокруг дерева»

«Побывали в заведении, которое специализируется на фестивальной еде»

«Атмосфера там соответствующая — даже места для гостей сделали из старого аттракциона!»

«В одном итальянском местечке наткнулся на шахматы из солонок и перечниц»

Тот случай, когда, чтобы стать гроссмейстером, надо пуд соли съесть, да? © LukeNukem63 / Reddit

«Здесь седла вместо стульев»

«В месте, где мы ужинаем, номер нашего столика буквально весь в следах от укусов»

Интересно, гости были голодными или тут слишком аппетитное меню?

«Наткнулся на вот такой необычный декор в одном из гастробаров Нячанга»

«В одном лондонском стейкхаусе вместо обычных ножей подают крошечные мясницкие топорики!»

«Здесь вместо обычных стульев — качели прямо у столов!»

«Тот случай, когда туалет в ресторане реально классно оформлен»

Ой, блин, я уж было не то подумал — сначала показалось, что это вид сверху! © Unknown author / Pikabu

«Похоже, персоналу лень чистить подсвечник — новые свечи просто устанавливают поверх старых»

«В одной азиатской кафешке при заказе вам выдают песочные часы»

«И если еду не успевают подать до того, как упадет последняя песчинка, вы получаете обед бесплатно!»