А есть смысл идти в ресторан, который не по карману? Лучше либо сумму специально выделять и попробовать то, что действительно хочется, а не то, что дешевле, либо выбирать другое место
12 человек, которые вышли из ресторана с сытым желудком и парой-другой историй
Обычно люди идут в ресторан за вкусной едой и приятной беседой, но они не догадываются, что в придачу могут получить незабываемые приключения. Из этой подборки вы узнаете о том, что бывает, когда парень пытается произвести впечатление на девушку и о том, какие сюрпризы поджидают в пиццерии.
- Я пытался произвести впечатление на девушку и повел ее в дорогой французский ресторан. Случайно поджег меню, когда заслушался ее. Эти маленькие свечи на столе коварны! Мы с ней посмеялись, несмотря на косые взгляды окружающих. Сейчас мы женаты. © TinglyThing / Reddit
- Подруга позвала в ресторанчик. Цены кусаются. Я скромно взяла грибной суп, она — тыквенный. Поели и официант приносит терминал. Смотрю, а сумма как ползарплаты! Я как в замедленной съемке вижу руку подругу, которая протягивает карточку и ору: «Ира, нет!» А она вздрогнула, но карточку поднесла и деньги списались! Я ей говорю, что счет космический. Мы в шоке, а рядом стоит официант, который ничего не понимает. Я говорю, мол, да не может столько два супа стоить!
А дело-то все в том, что это был средневековый ресторанчик и у них вместо ламп свечи горят. Там довольно темно. И официант нас с другим столиком перепутал и принес их счет. Если бы я не заметила, так Ира бы и оплатила чужой чек, потом фиг докажешь. К счастью, нам тут же сделали возврат.
- Я был в ресторане со шведским столом. Прямо за мной стоял ребенок лет 9-ти с полной тарелкой спагетти с мясным соусом. Мальчик споткнулся и вылил все это на меня! Он в полном шоке. Я тоже в шоке. Немая сцена. Я говорю: «Да не парься, бывает». А ребенок в итоге пошел и, как ни в чем не бывало, взял себе еще спагетти. Правда, в этот раз не такую большую порцию.
- Первое свидание. Я пригласил девушку в хороший ресторан и решил произвести впечатление, заказав необычное блюдо. Когда его принесли, оказалось, что под вычурным названием скрывались улитки в чесночном масле. Моя спутница пыталась сдержать смех, пока я смущенно ковырялся в этих скользких штуках. Ну да, впечатление я произвел.
- Работал в пиццерии. Коллеги, бывало, вытаскивали начинку из пиццы, когда ее только что доставали из печи. Однажды официантка подошла, чтобы отнести пиццу и стащила из нее кусочек мяса. Когда она принесла пиццу посетителям, все за столом затихли и уставились на нее. Она опустила глаза и увидела длинную нить сыра, тянущуюся от пиццы к ее рту. © phlarp / Reddit
Официанты постоянно жалуются, что их увольняют за малейшую провинность, но тем не менее продолжают лезть грязными пальцами в чужие тарелки и жрать чужую еду. Что с ними не так?
- Мы с женой и 7-летним сыном пошли в ресторан. Жена сообщила официанту, что у нее аллергия на кокос. А я сказал, что у меня аллергия на грибы. Сын решил суммировать все наши аллергии, включая свою: «Мама не будет есть кокос, папа не будет есть грибы, а я не буду есть кошку!» © djanzo / Reddit
- Мне было лет 10. Я пошел с другом и его родителями в шикарный ресторан. Но обслуживание было невероятно медленным. Отец друга был одет в белый смокинг, и так уж получилось, что весь обслуживающий персонал тоже носил белые смокинги. Чтобы убить время в ожидании заказа, отец друга начал ходить по ресторану и принимать заказы. Это было очень смешно. Он вернулся к нашему столику и, находясь в образе, начал подражать официанту. Все это не осталось незамеченным, в общем, еду нам принесли быстро. © casiopt10 / Reddit
- Я был в японском ресторане в Бразилии и заказал суши темаки. Еду принесли с васаби внутри. Это стало для меня сюрпризом, потому что раньше васаби шел отдельно. Ну, я попросил официанта заменить заказ на другой — без васаби. Так мне принесли темаки с двойным васаби! © vitorrossini / Reddit
Дочери было года 3-4, подтаскивает ко мне кошку, сует в руки и командует: свари! Я в шоке, спрашиваю зачем?? Дочь отвечает - ну ты утром сказала что потом будет суп с котом, вот кот - вари! Я пытаюсь объяснить - нет, это просто такое выражение, кошек не варят! Дочь невозмутимо пожимает плечиками и спокойно советует - ну тогда пожарь!
- Официантка по ошибке принесла тарелку с нашими закусками другим посетителям. Когда мы спросили, где наш заказ, она вытаращила глаза и посмотрела на соседний столик. Быстро схватила тарелку с их стола и положила нам. Да только те люди уже съели половину. © yumspecialk / Reddit
- С другом пошли в греческую закусочную. У них на кухне шел ремонт. Ну и я обнаружил в мороженом металлическую стружку. Подзываю официанта, показываю стружку. Но вместо «О боже, извините!» официант заявил: «Что, хочешь новое бесплатное мороженое? Самый умный тут?» Дальше он перешел на греческий, который я не понимаю.
На крики прибежал менеджер. Спросил, что случилось, а официант стал кричать уже на него. Вскоре они оба кричали друг на друга. Наконец, официант швырнул свой поднос на пол и ушел на кухню. С кухни донесся грохот посуды, а мы услышали крики на английском, испанском и греческом. Менеджер извинился и направился на кухню. Крики затихли. Менеджер вернулся и сказал: «Я очень извиняюсь. Ущерб мы вам возместим. Но прошу вас быстрее покинуть ресторан. Я собираюсь уволить этого парня и переживаю, что он обозлится на вас еще больше». © punkwal*** / Reddit
Мне очень понравилась история про греческую таверну! Она такая колоритная! И там ещё окончание смешное, которое не вошло сюда. Когда они уже уходили, то услышали, как из кухни кто-то кричал: «он что, заперся в холодильнике?».
- Пригласил девушку в новый ресторан. Спросил, что у них на десерт, а официант ответил: «Шоколадная мышь». Я подумал, что он имеет в виду шоколадный мусс. («Мышь» и «мусс» на английском звучат похоже — прим. ADME). Мы заказали десерт и официант принес мусс в форме мыши. Люди за соседнем столиком тоже спросили про десерт и получили такой же ответ. Официант сказал «мышь», а женщина отчитала его за неправильное произношение. Она распекала парня минут 10, он извинился за произношение. Затем принес мышь. Грубиянка попыталась залезть под стол, а мы смеялись до упаду. © LobsterCowboy / Reddit
- Хорватия. Кафе. Спрашиваю у официанта: «У вас есть куриный бульон?» Розовый румянец появился на его щеках. «Бульон из курицы», — не унималась я. Официант стал красным. «Курица — сhicken?» Уф, он наконец-то понял: «Такого у нас нет». А вечером гид просветила нас, что нельзя ни в коем случае при местных употреблять слова «курица» и «спички», потому что это самые неприличные слова в этой стране. «Надеюсь, вы еще не успели их кому-нибудь сказать?», — уточнила она. Мы с мужем переглянулись. Да, он успел попросить спички.
Надеюсь, тот официант никому не расскажет, из чего именно я так настойчиво просила суп. © Оксана Лии
А вот что у нас есть еще: «15 работников ресторанов рассказали о своей работе такое, что мы до сих пор оправиться не можем».
Комментарии
В разных странах есть свои неприличные слова. Что теперь перед поездкой в разные страны изучать список неприличных слов? Na все претензии местных предлагаю сделать высокомерное выражение лица и с апломбом произнести по-английски: "I am from Russia".
кстати в арабских странах кошку лучше не подзывать кис-кис , будет примерно так же как у сербов и хорватов
Я как-то после дня рождения сидела в ресторане с подругой. Там можно было попросить кусочек бесплатного торта в течении недели после ДР. Я воспользовалась. Мне принесли наполеон обильно посыпанный крошкой со свечкой. Несколько официантов пели мне поздравительную песню, подруга снимала видео. Тут по законам жанра я должна загадать желание и задуть свечку. Я задула, получила фейерверк из крошек и грустные лица официантов. Убирать-то им.
В Чехии тоже спички просить не стоит. И печку искать не рекомендуется.