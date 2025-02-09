12 человек, которые вышли из ресторана с сытым желудком и парой-другой историй

Дочери было года 3-4, подтаскивает ко мне кошку, сует в руки и командует: свари! Я в шоке, спрашиваю зачем?? Дочь отвечает - ну ты утром сказала что потом будет суп с котом, вот кот - вари! Я пытаюсь объяснить - нет, это просто такое выражение, кошек не варят! Дочь невозмутимо пожимает плечиками и спокойно советует - ну тогда пожарь!