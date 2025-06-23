15 историй о том, как дележка квартиры и наследства превратилась в театр абсурда

Семья
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Борьба за квадратные метры и наследство — тема, старая как мир. Вокруг имущества разгораются страсти не хуже, чем в сериале. Иногда эти семейные разборки доходят до абсурда. В этой статье мы собрали 15 историй, в которых квартирные ссоры и дележка имущества перешла на новый уровень с неожиданными поворотами.

В статье используются материалы, созданные искусственным интеллектом.

  • У моей мамы было огромное дорогое обручальное кольцо. Так вот мой старший сводный брат заявил, что потом оно достанется ему. Мне его слова не понравились, ведь его купил мой отец. Так или иначе, когда мне было около 20, мой брат снова сделал это заявление. Тогда я посоветовал маме продать кольцо и отправиться в отпуск. Она так и сделала! И объездила всю Европу, отдыхала в Италии, Испании, Греции... Прекрасно провела время, и мне было очень приятно, что мой отец заплатил за ее прекрасный отпуск! © petewill222 / Reddit
  • Бабушка оставила мне старенький дачный домик. Первое время он пустовал. Я решила навести там порядок и тут вижу — в нем живет семья соседки! И вот я прошу освободить мой дом. А они нагло так заявляют: «Зачем тебе этот дом? Ты же даже не появлялась здесь этим летом! Ты можешь поехать на море или остаться в городе, а у нас четверо детей, и им тесно в нашем доме». Со скандалом, но мне все же удалось выгнать наглецов с собственной дачи. Пока я была на участке, мне пришлось еще и отгонять детей от дома, потому что они уже привыкли к этому месту. © Палата № 6 / VK
  • Из-за некоторых обстоятельств я не могла оформить покупку квартиры на себя, поэтому сделала это на сожителя. Мы жили 10 лет вместе, я была беременна и была абсолютно в нем уверена. Зря. Спустя буквально месяц он выставил меня за дверь и ничего доказать я не могла. Думала позвонить подругам, узнать, где можно переночевать, но решила сначала позвонить его маме. Она не знала о таком его решении, более того, была очень возмущена. Забрала меня к себе, неделю обрывала телефон бывшему, с требованиями повести себя нормально. А когда он отказался — взяла и полностью лишила его наследства, передав всю свою собственность мне. Со своим сыном разговаривать отказывается. © Палата № 6 / VK
  • Отец моей мамы уехал от семьи в Молдавию лет 30 назад. Она общается с ним в интернете уже как два года. Обид на него не держит, у нашей семьи было все хорошо. И вот настал момент, когда мои родители решили съездить к нему в гости. Договорились обо всем, и конечно же он был этому очень рад. К слову, мама с папой живут в Европе и прилично зарабатывают. Так вот, приехав к деду они хорошо провели время и перед отъездом захотели помочь. Квартира была в очень плохом состоянии, так родители оплатили сантехников, которые починили трубы и купили стиральную машину. Ну а дед и его жена давай всем рассказывать, что мои мама с папой разнесли им пол квартиры и много еще чего. А все потому что они решили, будто родители захотели получить в наследство их квартирку. И такими подарками решили «купить» моего деда. © Палата № 6 / VK
  • Мой отец ушел к другой семье, которая, оказывается, была еще до нас. И маме было ой как нелегко. Когда не стало дедушки, началась битва за наследство. Мой дедушка очень любил маму, а бабушка всегда любила дядю, поэтому дяде досталась отличная двухкомнатная квартира, а мы с мамой ютились в однокомнатной малюсенькой квартирке, которую мама снимала. Наша прабабушка прикинулась больной, лишь бы бабушка уехала к ней и отдала свою квартиру маме. Когда бабушка выезжала, она вывезла все, что только можно. Остался только стол. Но мама была рада до слез. Это было наше. Сейчас мы живем в своем доме с классным ремонтом и все сделано, как хотела мама. © Подслушано / Ideer
  • Моя бабушка оставила мне в наследство квартиру, и моментально все мои родственники сошли с ума. Обычная двухкомнатная квартирка на окраине, но тут чуть ли не «Игра престолов» началась за этот трон. Оказывается, я заставила бабушку сделать это силой. Оказывается, я подделала завещание и моя тетя даже проводила графологическую экспертизу. Самое интересное, что почти со всеми родственниками у меня всегда были нормальные отношения, но теперь я реально какой-то враг собственной семьи. Сначала переживала, а потом поняла, что самые близкие сохранили здравый смысл и помогают мне делать ремонт. © Палата № 6 / VK
Капибара в кимоно
2 часа назад

Держусь далеко от абсолютно всех родственников с самого поступления в ВУЗ, прекрасное решение и ноль ссор

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  • Достались от бабули дворянские украшения — держала их в сейфе. Потом вышла замуж, супруг переехал ко мне. И началось: «А мне дать код?» Мол, семья же, надо доверять. И так полгода клепал мне мозги. Под конец я сдалась, но сделала ход конем. Взяла и заявила: «Хорошо, скажу тебе код от сейфа, только и ты мне скажешь свой пароль от телефона, раз у нас не должно быть секретов друг от друга». И тут он, покраснев от злости, заявляет, что я такая плохая, лезу в личное, манипулирую своими «побрякушками». И вообще, он себя не на помойке нашел! Хлопнул дверью и ушел. А в течении бракоразводного процесса все пытался доказать, что имеет право на содержимое сейфа, даже дорогого адвоката нанял, безрезультатно только. Не зря я так долго ему отказывала, как чуяло сердце. © Палата № 6 / VK
  • Отцу досталась в наследство трешка от его родителей. Я думала, он ее продаст и немного мне поможет с первым взносом на квартиру или купит самый простой вариант. Он сказал мне и маме, что это только его хата. И он будет делать с ней, что захочет, и деньги от нее будут только его. А мне же нужно самой заработать себе на квартиру, я уже взрослая. Только все его имущество ему перешло от родителей, сам он ничего не нажил. А у меня вся зарплата уходит на поддержание существования и съем. © Подслушано / Ideer
  • Решили с парнем, что пора съезжаться. Один вопрос — к кому? Я без раздумий заявила: «Будем жить у меня». Парень удивился, начал что-то про равные условия втирать, а я ему: «Ну... эту квартиру мне родители подарили». И тут он выдает: «Ты не поверишь, но я тоже свою не арендую. Бабушка оставила». Тут уже офигела я. Выяснилось, что у нас обоих был не самый приятный опыт, когда партнеры, узнав о собственной жилплощади, начинали строить какие-то планы и пользоваться этим. Поэтому оба молчали, проверяли друг друга. Мы сначала ржали, потом слегка офигели, потом опять ржали, но проблема-то осталась: куда переезжать? Прошло уже два месяца, а мы до сих пор живем отдельно. Просто никто не хочет покидать свою квартиру. Кажется, переезд у нас так и останется в планах... © Палата № 6 / VK
Претти
3 часа назад

Папаша, получивший трешку в наследство абсолютно прав, это его хата и не важно, что он нажил, а доча уже взрослая и может найти себе работу получше, если зп не хватает 🤣🤣🤣

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  • А в моей семье все кузены и тетя забрали украшения и все, что они посчитали ценным в квартире бабушки с дедушкой. Они не были богатыми людьми, и у них не было никакого фактического наследства. Это очень показательно, ведь они оставили все фотоальбомы и памятные вещи. Так что я в любом случае взял то, что хотел. Они даже открыли и оставили целую коробку писем от моего деда, которые он написал моей бабушке. Годы ​​спустя я узнал, что они продали многое из того, что взяли! Это так грустно и жалко. © Unknown author / Reddit
  • Захотела купить квартиру у одного дедули. Пришла, все понравилось. При осмотре в ней жили люди, которые ее снимали. Сказала риелтору, что переехать хочу побыстрее. Оформила покупку, нужно было 10 дней подождать. За неделю позвонила бывшему хозяину, напомнила про выселение. Пообещали, что все сделают. И вот в день расчетов продавец не отдает ключи, потому что взял с арендаторов плату до конца месяца и доказывает мне, что они имеют права там жить. Пришлось самой разговаривать с людьми. Те были вообще не в курсе. По итогу на меня еще наехал племянник деда, мол, жалко арендаторов и я должна войти в их положение. Так потом еще и свои вещи и старую мебель долго забирали. © Подслушано / Ideer
  • Я с мамой уже не общаюсь много лет. Есть у меня тетя, которая жила с дедушкой и заботилась о нем. Жили они бедно. Маме же было пофиг, она живет в большом городе, ездит на мерсе, у нее проблем с деньгами нет. И вот узнаю я от тети, что дедушки не стало, маме договорились не сообщать, чтобы не создавала проблем. Но она все же узнала и подала на свою сестру в суд, дабы получить долю за квартиру. Для мамы эта сумма — ничто, а моя тетя чуть не стала бездомной. Мама даже заплатила соседям, чтобы они шпионили за сестрой. Но благо есть семья, которая помогает финансово моей тетушке, так что она не потеряет свой дом. А я еще раз убедилась в том, что правильно делаю, не общаясь с мамой. © -colette- / Reddit
  • Мой дядя не был бедным человеком и оставил после себя хорошее наследство. Поскольку не было у него ни жены, ни детей, битва за дачу, 2 машины и несколько квартир была игрой на выживание. Я не хотел в этом даже участвовать. Дядя и так оставил большой след в моей жизни. Он был мне другом, примером и практически заменил мне отца. Мама тоже не стала в это ввязываться. Когда я навещал ее, мы только и вспоминали дядю, сидя за столиком, подаренным им маме. Совсем недавно к нам заходил сосед. Зайдя в комнату, у него глаза на лоб вылезли. Он сразу же стал осматривать столик и сообщил, что это очень дорогая вещь! Он стал искать в интернете его стоимость и... ох. Да, вещь буквально ценная! Сосед предложил маме помочь его продать. Мама ответила, что столик останется. И добавила: «Хах, вот только колбасу на нем уже, наверное, резать не буду». © Палата № 6 / VK
  • Когда делили наследство мамы, мои сестры глотки были готовы друг другу грызть. Я их совсем не понимала, мне было тошно за этим наблюдать. Не хотелось в этом участвовать, поэтому я сказала им самим решать, как и что делить. Конечно, оставили они мне не много, а сами разобрали себе квартиры и дачу. Но это тогда было абсолютно неважно. А вчера мой ребенок спросил меня, почему мы до сих пор живем на съемной однушке и не можем купить себе дом. © Палата № 6 / VK
  • С женихом переехали в наш новый дом, и тут он бросает меня за 3 месяца до свадьбы! Он съехал и я захотела выкупить его долю. Попросила родителей помочь и они дали мне небольшую часть моего наследства. Мой брат совсем сошел с ума и сказал им, что они не должны давать мне никакого наследства раньше времени. Добавил, что это несправедливо и повлияет на его долю. Папа послал его к черту и сказал, что если он и дальше будет себя так вести, его вообще вычеркнут из завещания. Да и они сами распоряжаются своими деньгами. Мой брат дулся около полугода и не разговаривал с нами. А моя сестра полностью поддержала меня и сказала: «У исключительных проблем — исключительные решения», и на этом вопрос был закрыт. © Unknown author / Reddit

Здесь вы найдете еще истории о том, как раздел жилья влияет на отношения между родными.

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