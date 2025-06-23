15 историй о том, как дележка квартиры и наследства превратилась в театр абсурда

Борьба за квадратные метры и наследство — тема, старая как мир. Вокруг имущества разгораются страсти не хуже, чем в сериале. Иногда эти семейные разборки доходят до абсурда. В этой статье мы собрали 15 историй, в которых квартирные ссоры и дележка имущества перешла на новый уровень с неожиданными поворотами.