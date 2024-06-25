Нищета, всё-таки, порождает не лучшие душевные качества... Когда взрослые люди неспособны сами обеспечить себя необходимым, не то, что расчитывают, а требуют помощи от родственников, ждут наследства - это убогость называется. Родители, опекающие здоровые хари до пенсии - тоже хороши.
15+ реальных историй о том, как людей испортил квартирный вопрос
Говорят, что друзья познаются в беде, а вот родственники, кажется, — при разделе имущества. Когда предметом спора становится квартира или дом, со многих буквально слетают маски, под которыми обнаруживаются их истинные лица. Именно в такие ситуации и попали герои нашей статьи. Кое-кто из них даже навсегда прекратил общаться с некогда любимой родней.
- Мужа и его сестру воспитывала бабушка. Я с ней несколько месяцев назад разругалась: повод ерундовый, но слово за слово, и вышел скандал. Не общались. На ее похоронах выяснилось, что завещала она все золовке. Как раз из-за нашей ссоры. Наследство — дом у моря и квартира, где мы с мужем живем. Золовка сказала: «Ну вы живите пока». Муж в шоке и ежедневно срывается на мне, мол, я виновата во всем. А в чем? Что у него не семья, а серпентарий? Одна наследства лишила, другая радостно под себя подгребла. © Подслушано / Ideer
- Моя мама, имея трех дочерей, работая всю жизнь как конь, купила трехкомнатную квартиру и отдала ее младшей дочке. Аргументы были: у вас все есть уже (я и старшая сестра работали и купили квартиры в ипотеку), а она так и не смогла себе жизнь устроить. К слову, младшенькой уже 30 лет, но она так и не имеет образования, потому что бросила институт, за который я помогала маме платить. А мама: «Ну что же, на улицу ее выгонять?»
Так и живем: мама в маленьком доме в деревне, мы с сестрой в квартирах, которые купили сами в ипотеку, а младшая сестра — в трехкомнатной квартире, куда даже не пускает мать. © Alena Kargina / ADME
- У знакомых была история. Живут две сестры, взрослые уже. Одна продает все имущество и переезжает с семьей на юга. Там они маются лет 5, потом решают все-таки вернуться обратно. А у оставшейся сестры — трешка, дети выросли, живет одна. Наши возвращенцы к ней: «Пусти пожить, пока жилье не купим». Она пустила. Так они жили у нее несколько лет, проели все сбережения, спустили даже деньги, которые сестра у друзей им на жилье заняла. Еле-еле она от них избавилась. Потом еще вдобавок пришлось возвращать деньги самой, родственнички сказали что им даже есть нечего, какие уж тут долги. Но ничего, общаются. © Тревожное Пирожное / ADME
- Дано: женщина, живущая в доме, двух детей своих из него выставила. Сына отправила жить к его жене, а дочь, соответственно, к мужу. Но соседям регулярно жаловалась: «Детки-то, неблагодарные, из дома съехали, к маме родной и носа не кажут!» Муж у дочки зарабатывал неплохо, купил квартиру в столице. Но через лет семь-восемь ушел из жизни.
Дочка, несколько лет прожившая в одиночестве, начала встречаться с парнем и снова собралась замуж. И даже посмела приехать к мамаше — познакомить с будущим зятем.
Та на порог их не пустила и прямо у калитки на всю улицу орала, периодически переходя на ультразвук: «Я тебе запрещаю выходить замуж официально. Потому что твоя столичная квартира должна достаться в наследство мне, а не этому левому мужику!» Сама она, видимо, жить планировала вечно. © MAMOHTbl / Pikabu
- Когда я унаследовал дом мамы, мой зять и еще несколько человек внезапно подумали, что теперь у меня есть тысячи долларов, которые я могу тратить, куда захочу. На самом деле вместе с домом я получил в наследство еще и долг за него. А зять не знает об этом и хочет, чтобы я срочно продал это жилье и поделился с ним деньгами. © Roy Wilson / Quora
- У бабушки было трое детей. Старшая вышла замуж, работала в другом городе, приезжала редко, но метко: то в больницу свозит родителей, то ремонт сделает, то машинку стиральную притащит, то заменит окна в спальне дедушки, в общем, компенсировала время деньгами, иначе было сложно, у самой муж-инвалид и двое детей-школьников. И была моя непутевая мама с тремя детьми от разных отцов и неработающий дядя, живущий с бабушкой на ее пенсию. И как вы думаете, кого постоянно хаяла бабуля?
Бабушка даже собиралась завещание написать так, чтобы старшей ничего не досталось, но так и не написала, и после смерти дом делили мать и тетя, дядя к тому времени уже ушел из жизни. К слову, когда продавали дом, деньги поделили поровну между матерью и теткой, что мне кажется несправедливым, потому что мать туда ничего не вложила, наоборот, после смерти бабушки продала стиралку, холодильник и собиралась по бревнам сарай раскатать, но не успела. Вот и думай теперь. © DashMal / Pikabu
Я людей которые думают жопой тоже встречал. Не стоит для таких ничего делать хорошо што так обошлось пришлось выплатить за них долги и съехали. Хоть не оскорбляли и не требовали что им все обязаны.
- У меня всю жизнь была мечта — купить квартиру. Ради нее я много работала еще со школы, постоянно откладывала деньги, себе во всем отказывала. От родителей ни помощи, ни поддержки никакой не видела, а младший брат, когда я еще не могла открыть счет в банке, не стесняясь, таскал у меня деньги. Родителям было плевать, от моих жалоб они отмахивались — подумаешь, братик взял немножко, жалко, что ли? Другие родственники откровенно насмехались, убеждая меня, что я и на самую захудалую комнату в коммуналке не заработаю, любые встречи сводились к издевкам: «Ну что, накопила на хоромы?»
Два года назад я исполнила свою мечту и приобрела квартиру. Да, не центр, а окраина, но недалеко от метро. Ремонт медленно делала своими силами, потому что уже устала годами ходить в одном и том же и питаться макаронами с самым дешевым мясом.
И как только я переехала, начались звонки от родственников с возгласами: «А когда на новоселье приезжать? А когда в гости позовешь? Троюродная сестренка поступать будет, пусть у тебя поживет, не отправлять же ее в общагу».
Я спросила, не переели ли они ухи, так запросто распоряжаться моей собственностью, к которой они никакого отношения не имеют. В ответ все кудахтали: «Мы же родня», «Не чужие же». Родители попытались заикнуться, что «родне помогать надо», я спросила, а как они помогали мне. Припомнила им все. Теперь в семье меня считают злопамятной и говорят, что меня «квартирный вопрос испортил». © Подслушано / Ideer
- Меня предала и обманула собственная мать. Я была в несчастливом браке, дело шло к разводу. Я долгое время копила деньги на свое жилье. До этого мы жили в квартире мужа, которая досталась ему много лет назад в наследство. И вот подвернулась возможность купить чудесную квартиру почти за ту сумму, которая у меня была. Проблема состояла в том, что пришлось бы делить это жилье с мужем как имущество, купленное в браке. Я этого не хотела, но ждать развода было долго, квартира могла уйти. И я попросила мать оформить покупку на себя, а потом переписать на меня. Сразу скажу, с мамой всегда были прекрасные отношения, полная поддержка, доверие, любовь.
Квартиру купили, оформили на маму. С мужем я развелась, это было долго и неприятно. Во время развода я жила у мамы, она меня поддерживала. А потом заявила: «Я подумала, что справедливо будет, если это будет моя квартира!» Я аж опешила. Мама продолжала: «Я на тебя всю жизнь положила, воспитывала тебя одна, оплачивала твое образование, две свадьбы оплатила, теперь вот второй развод. Кто знает, что дальше там будет с этой квартирой? Вдруг какой мужик твой очередной оттяпает? А так у меня в надежных руках. Потом достанется тебе, я пока я буду ее сдавать, это мне прибавка к зарплате».
У меня аж в глазах потемнело. Но потом я поняла, что готова пойти в суд. Все эти годы я работала в четырех местах одновременно, потому что хотела иметь что-то свое. Без выходных порой, без нормального отпуска. Это моя честно заработанная квартира! Я второй месяц не общаюсь с мамой. Готова в последний раз попросить вернуть мне мою квартиру и забыть все. Если не согласится, буду пробовать судиться. И про мать забуду и никогда ей не помогу. Кому рассказываю из друзей, никто не верит, что моя мама, которую они тоже знали как любящую и заботливую, такое устроила. © Подслушано / Ideer
- Вы когда-нибудь подали в суд на своего брата или сестру за присвоение вашего наследства? Я — да. Брат моей жены потихоньку вытягивал деньги из своей пожилой мамы. К тому времени, когда мы вернулись в ее город и стали заботиться о ней, моя теща отдала своему сыночку более 200 000 долларов. Когда она умерла, он подумал, что имеет право на большее и захотел себе ее жилье. После суда мы с женой получили дом, а брат-тунеядец остался с носом. Он даже на похороны матери скидываться не стал. © Terry Nelson / Quora
Таким родственникам которые напрашиваются или пытаются свое детей спихнуть говорю одно,, трудные времена делает великих людей,, так что очень люблю их отпрысков поэтому, ,нет! ,,Пусть живет в общаге.
И отвечает за свои поступки сам.
- Пересеклась я когда-то по работе с одной девушкой-портнихой. И вот в очередной раз звоню ей, а она говорит, чтобы я вечером приезжала в ателье, она сейчас там живет. Приехала — действительно живет — раскладушка в углу за столами, полотенце, чемодан. И вид совершенно потерянный. Рассказала, что пригласила к себе родную мать, отчима и сводную сестру и теперь вынуждена уйти из дома.
Мать бросила мою знакомую в раннем детстве и пропала, воспитывала ее бабушка-пенсионерка, жили на грани нищеты. Девушка даже школу не смогла закончить и устроилась на швейную фабрику. Тем не менее, она училась на разных курсах, стала хорошим специалистом и неплохо зарабатывала.
От бабушки осталась двухкомнатная квартира. И вдруг ей написала младшая сестра, что хочет познакомиться и дружить. Вскоре сестрица напросилась в гости, за ней подтянулись и мать с отчимом. Пришлось отдать им одну комнату и жить с сестрой. Сначала все было терпимо. Потом сестра попросила прописку, решила поступить в местный техникум. Стало понятно, что она не собирается уезжать, знакомая напряглась, но сделала временную. Дальше началось. Работать никто не собирался, денег не хватало, сестра быстро оборзела, а мать ей только поддакивала.
Знакомой все это надоело, попросила их съехать. Выступил отчим и поведал, что пора восстановить справедливость и отдать им квартиру. Знакомая пришла в ужас, никого прописывать не стала и тихо сбежала с вещами на работу. К счастью, вступилась начальница, у нее нашлись связи и родственников навестили представители силовых структур. Квартиру удалось освободить, но знакомая все равно решила ее продать и переехать подальше. Работу тоже поменяла, еще пару раз я с ней встречалась, потом наши пути разошлись. Надеюсь, у нее все хорошо. © Татьяна Лобанова / ADME
- Моей коллеге 55 лет. Она выплачивает ипотеку за квартиру, где живет ее сыночек. Есть еще огромный незакрытый кредит, из-за которого у нее уже проблемы. Но сыночек работает и очень устает, ему надо помогать. Была тут у нее в гостях, вдруг приходит «сыночек» — здоровый двухметровый качок, в брендовых шмотках и молча лезет в холодильник: «О, ветчина!» Хватает остаток и жует. Ни здравствуйте, ни как дела. Сожрал, схватил остаток молока, выпил. Коллега сидит и улыбается, а я в легком шоке. © Vladimiro4ka / Pikabu
- Моя бабушка не хотела делать трудный выбор. В ее завещании просто говорилось, что она оставила свое имущество всем внукам поровну. Туда входила недвижимость, которую большинство членов семьи захотели продать. Но несколько человек сказали твердое «нет».
А ведь содержание этого имущества, содержание было дорогим, плюс кто-то должен был там жить. Внуки, которые не хотели продавать недвижимость, не могли ее содержать, но требовали, чтобы остальные скинулись им на страховку, налоги и ремонт, а взамен они будут жить там бесплатно и присматривать за домом, чтобы он оставался в семье. Другие члены семьи отказывались это делать. И обе стороны считали друг друга махровыми эгоистами. © Mia Hammett / Quora
У моих родственников похожая ситуация, где куче внуков "все поровну". Одна отказалась продавать, типа жить ей негде, а на долю ничего не купишь. У них была дружная семья, поэтому все согласились, что пусть живет, но платит за квартиру 100% сама. Итог - огромный долг по квартире, который повис на всех собственниках. А дамочка, его накопившая, живя в этой квартире, кричит, что за других собственников платить не будет. За себя, кстати, тоже не платит.
- У моей тети какая-то навязчивая идея, что все девушки, которые встречаются с ее сыном, на самом деле коварные и меркантильные и хотят захапать его квартиру. Квартира унаследована от бабушки — халупа на окраине, не видевшая ремонта с восьмидесятых годов, но в тетином сознании это, видимо, почти дворец. Сыну за 30, он очень внушаемый мамин мальчик и дольше нескольких месяцев ни с кем не встречался, все же вокруг коварные и хотят его соблазнить ради драгоценной недвижимости. © Подслушано / Ideer
- Однажды я был в пентхаусе пожилой и очень богатой матери моей подруги. Мы готовились к вечеринке и я решил переставить одну скульптуру, чтобы гости случайно не повредили ее. Вижу у нее внизу какую-то зеленую точку и спрашиваю, что это такое. Подруга выбрала место, где нас никто не услышит, и прошептала мне, что они с братьями и сестрами потихоньку прилепили ко всему в доме наклейки разных цветов, чтобы пометить, какое имущество матери отойдет в наследство каждому из них. © Denis Rubin / Quora
- Мы с троюродной сестрой особо не общались, только в детстве виделись, я не в курсе была что она там вообще за персонаж. Умер ее отец, и из человека такое полезло! Вместо того чтобы хотя изобразить скорбь, она как хищница ринулась с его имуществом разбираться. Выгнала из квартиры его гражданскую жену, начала из гаража вывозить его вещи. А потом и вовсе пыталась оттяпать себе квартиру, чтобы она не досталась ее родной сестре.
Вроде договорились, поделили пополам, но через месяц ее переклинило, что квартира должна стоить дороже, она с сестры еще денег стала требовать. Короче, я в шоке от такого была. Там еще много чего с ее стороны было, тетя мне рассказывала. Надеюсь, мы и дальше не будем пересекаться с этим человеком. © Инесса Федоровна / ADME
- Есть у меня родственница Евгения, с которой изредка пересекаемся на семейных праздниках. Ей 65 лет и она уже несколько лет на пенсии живет в небольшом городе. На застольях она всегда хвалилась, какой у нее молодец сын. Сын у нее программист, зовут Александр, купил себе квартиру в ипотеку и машину. И вот это она каждый раз про это рассказывает. Я как-то не выдержал и начал Евгению подробно расспрашивать об их семье. Оказывается, у Евгении было 2 квартиры, одна — ее, одна — покойного мужа. Александр, чтобы сделать первоначальный взнос в ипотеку, уговорил маму продать одну из квартир, деньги забрал. Что имеем: Евгения живет одна, пенсии ей не хватает и она устроилась работать продавцом в круглосуточный магазин у дома. Сын, продав квартиру, лишил мать возможности ее сдавать, получать доход и не работать на пенсии. И в чем он хороший, я так и не понял. © Aplos / Pikabu
Разборки в семье могут начаться не только из-за попытки поделить жилплощадь или наследство. Вот целая подборка историй с огоньком, причиной которых стала банальная ревность.
Комментарии
свекровь продала свою большую квартиру в небольшом городке и решила купить маленькую в Питере, поближе к детям. чтобы не приезжать на сделку, перевела все деньги моему мужу, он у неё старший сын. квартиру он ей купил, естественно, оформлена на него, раз он покупал без её участия. обстоятельства изменились, и переезжать свекровь передумала, живёт на съёмной квартире в своём маленьком городке, а питерская стоит пустует. сдавать она её отказывается, коммуналку платит сама, так что муж вообще не касается этой квартиры, раз в несколько месяцев заезжает проверить, что там всё в порядке и только. но вот его младшему брату неймётся, сначала он уговаривал маму, чтобы квартиру оформляли на него, а не на старшего. потом требовал продать эту квартиру, а деньги отдать ему, чтобы он вложил их в свою ипотеку. то, что в этом случае его собственная мама останется без своего угла, его совершенно не смущает, главное, чтобы ему было удобно. его требования, конечно, никто не будет выполнять, поэтому теперь он обижается, что мама подарила старшему квартиру, а ему ничего не досталось. начал капать маме на мозг, что старший втирахя продаст её квартиру... меня эта ситуация жутко бесит, но мой спокойный как удав муж только отмахивается, что ему вообще всё равно, кто что думает, квартира стоит, ждёт хозяйку, а остальное ему не важно
Она ругается с человеком, в чьей квартире живёт, не общается и потом возмущается? Вот молодец сестра, волю покойного надо исполнять, учитывая, что брат не посчитал нужным наладить общение с бабушкой, которая его вырастила.
Убегая от бывшего вся в долгах, как в шелках, искала самое дешевое жилье для аренды. Папа сказал «баста», влезли они с мамой в кредит и запихали мне за шиворот на первый взнос и первые полгода еще помогали оплачивать ипотеку, чтобы я хотя бы чуть раскидала другие долги.
Сейчас живу в ипотечной квартире, долги стремятся к обнулению, и постоянно благодарю родителей: цены-то на аренду взлетели вдруг так, что я сейчас со своим хвостатым прицепом вряд ли смогла бы уложиться даже в ту сумму, что плачу за ипотеку, так что они меня еще и наперед спасли.
Переживала только брату рассказывать, ну типа мне помогли, а он как бы обделен, как отреагирует? Но шо ж я за дура! Он обрадовался и сказал, что мы все молодцы 🥹
Мои зайчики, любовь, поддержка и опора.
Не ждите ничего от других, всего достигайте сами и не будет таких ситуаций.