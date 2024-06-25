15+ реальных историй о том, как людей испортил квартирный вопрос

свекровь продала свою большую квартиру в небольшом городке и решила купить маленькую в Питере, поближе к детям. чтобы не приезжать на сделку, перевела все деньги моему мужу, он у неё старший сын. квартиру он ей купил, естественно, оформлена на него, раз он покупал без её участия. обстоятельства изменились, и переезжать свекровь передумала, живёт на съёмной квартире в своём маленьком городке, а питерская стоит пустует. сдавать она её отказывается, коммуналку платит сама, так что муж вообще не касается этой квартиры, раз в несколько месяцев заезжает проверить, что там всё в порядке и только. но вот его младшему брату неймётся, сначала он уговаривал маму, чтобы квартиру оформляли на него, а не на старшего. потом требовал продать эту квартиру, а деньги отдать ему, чтобы он вложил их в свою ипотеку. то, что в этом случае его собственная мама останется без своего угла, его совершенно не смущает, главное, чтобы ему было удобно. его требования, конечно, никто не будет выполнять, поэтому теперь он обижается, что мама подарила старшему квартиру, а ему ничего не досталось. начал капать маме на мозг, что старший втирахя продаст её квартиру... меня эта ситуация жутко бесит, но мой спокойный как удав муж только отмахивается, что ему вообще всё равно, кто что думает, квартира стоит, ждёт хозяйку, а остальное ему не важно