14 человек, у которых такие родители, что кукушка по сравнению с ними — мать-героиня

Сейчас возможно начнётся тапкопад, но я всё же рискну. Про парня чья статья получила признание, а родители отмахнулись и спросили про внуков, и теперь он с ними не общается. А уж не знаю в каком формате там был разговор, возможно всё закончилось грандиозным скандалом , но если исходить только из того что написано:

Да это очень обидно, если родители не ценят твоих трудов, и да очень некрасиво что они требуют внуков. Но! Почему сейчас принято считать , что родители должны поддерживать во всём? Они другие люди, с другими приоритетами, в конце концов они выросли и сформировались как личности в совсем другие времена, с совсем другими ценностями. Для них просто важно другое.

Повторюсь , исхожу только из того что написано ( не додумываю про вечное пренебрежение или вечное требование внуков, или шантаж какой).

П.с.: я знаю что такое "токсичные родители" ( в моём детстве это называлось строгие))