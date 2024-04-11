О, как я понимаю первую историю, она в нашем поколении часто встречается. Я не про богатое наследство, конечно, а сам подход. Я первая из ближайших трех поколений, кому нужно было покупать квартиру с нуля. И среди моих друзей таких хватает. Поэтому, смотрится странно, когда люди, которые получали квартиры исключительно в наследство или от работы (я не говорю, что это легко - это иначе), учат тебя как правильнее платить ипотеку и побыстрее покупать жильё, и как это важно:))
14 человек, у которых такие родители, что кукушка по сравнению с ними — мать-героиня
Говорят, что у человека два крыла — это мама и папа. Если родители хорошие, то с ними легко «взлететь», ведь, вырастая в любящей семье, ребенок знает, что такое здоровые отношения. И напротив, если семья абьюзивная, то, как правило, и с самооценкой будут сложности, и с отношениями, и с карьерой. К счастью, многие пострадавшие люди находят свой путь и поддержку вне семьи.
- Моих родителей можно назвать богатыми людьми. У них несколько квартир в столице, летний дом и даже есть недвижимость заграницей. Но себя таковой назвать не могу, потому что от их владений мне ничего не досталось. Везде прописаны только они. А почему я ожидала хоть чего-то? Потому что все это было приобретено на деньги от наследства дедушки. Дед всю жизнь был не последним человеком. Все детство мне говорил, что я вырасту и ни в чем нуждаться не буду, ага, конечно. Родители считают, что я на все должна заработать сама, своими силами. А особенно мне смешно, когда они в пример ставят себя. Они оба толком-то и не работали, а зачем, если с аренды ежемесячно они получают нехилые суммы? Я работаю с 17 лет, никого ни о чем не прошу. Но родители, которые пытаются учить меня самостоятельности, бесят до невозможности. © Рабочие истории / VK
- Через несколько месяцев я выхожу замуж, и свадьба будет совсем не такой, как хотят мои родители. Мать пытается сделать все по своему вкусу. Сказала ей, что собираюсь украсить место церемонии мимозой. Мать заявила: «Что за бред? Кому там нужна твоя мимоза?» А я и ответила: «Да мне нужна, это же моя свадьба». Разгневанная маман повесила трубку. Она, конечно, и дальше пытается капать на мозги, но я стою на своем.
- У меня есть сводные братья и сестры. Родители делали все для них, а меня в 17 выперли из дома. Жила в общаге при колледже. Ну да, они сказали, мол, если некуда будет пойти, всегда есть койка в подвале. У меня накипело и сегодня я им высказала все. Когда они состарятся, и мои никчемные сводные братья и сестры бросят их, им лучше не прибегать ко мне. В ответ услышала: «Мы же все для тебя делали!» На что я ответила: «Хорошо, тогда вы можете поставить жесткую койку в холодном и влажном подвале моего дома. Как ранее вы предложили мне». Выражение их лиц было бесценно. Я думаю, это был первый раз, когда они осознали, что издевались над своим единственным финансово стабильным ребенком. © sisterfister*** / Reddit
- Мать моей подруги относилась к ней как к чернавке, все время обвиняла в неблагодарности, а в младшей дочке души не чаяла. Да вот хотя бы такой пример. Младшей мать покупала самые модные вещи, а подруга донашивала платья соседских девочек. Прошло время. Младшая сестра теперь живет заграницей. Тут маменьке потребовался дома ремонт и рабочие руки, звонит она старшей дочери. Мол, пофиг, что у тебя отпуск, планы, приезжай и все! Но подруга прошла кучу психологов, поэтому она просто с огромным удовольствием сказала маменьке «нет».
- С удивлением обнаружил, что мне доставляет огромное удовольствие возиться с растениями. Вчера с другом поехали за черенками шиповника. Когда вернулся, мать спросила, где я был. Я поделился с ней радостью, а она презрительно фыркнула: «Вот чудики». И теперь каждый раз, глядя на свои растения, я испытываю странное чувство стыда. Матери удалось испоганить то, что я люблю. Иногда я пытаюсь оправдать ее действия, но все больше вижу, какая она же злобная и токсичная. © Karkax / Reddit
Стыдиться того, что радует, потому что кто-то не оценил? Вот ещё. Хотя мнение именно матери почему-то часто очень важно даже для взрослых и не имеющих крепкой привязанности к родителям людей.
- Мне 17, у меня 3 младших брата от 10 до 15 лет, один из них инвалид. Маме 40. Она уходит из дома в 8 утра и обычно не возвращается раньше 11 вечера. Я уверен, она где-то тусуется вечерами. Денег в семье мало. Я плачу за жилье (половину), покупаю еду. Днем учусь, а ночами подрабатываю. Маман тут внезапно пришла домой пораньше и удивилась, что 10-летний брат уже спит в 10 вечера. Я: «Это режим». Мать взъелась, на то, что я решил покомандовать. Сказала, это ее дети, ее дом, ее правила. Я ее заткнул одним аргументом: «Да ты даже не знаешь, когда твой 10-летний сын обычно ложится спать! О чем тут вообще можно говорить?» Она назвала меня нахалом и ушла, хлопнув дверью. Не знаю, может, я был слишком груб. Но если бы я не работал, мы бы голодали. Вообще в будущем я планирую взять опеку над братьями. © throwawaythrow2929 / Reddit
- Я учусь в колледже. Еще в школе начал подрабатывать на стройке, а это хорошие деньги. Я их хранил в банке, но никогда особо за своим счетом не следил. И вот в этом году завел себе приложение и решил проверить, на какие пустяки я спускал свои средства. Выяснилось ужасное. Моя мать уже много лет снимает деньги с моего банковского счета. Она каким-то образом получила доступ и покупала себе всякие дорогие шмотки. Я в ярости. © Shadoow3_CRO / Reddit
- Была приятельница в универе, она отдавала бате деньги за продуктовую корзину. Стипендия у нее была $ 16, а корзина — $ 36. Кем только и где она не подрабатывала! Очень часто за нее старший брат платил. © Yago Zacarías / ADME
- В нашей семье нет проблем с деньгами, есть свое жилье, второе сдаем в аренду. Но я работаю с 15-ти лет, денег у родителей не прошу. Сейчас мне 18. Я тут дала взаймы отцу $ 2 тысячи, а он говорит, что не знает, когда вернет. Дала в долг старшей сестре $ 250, она тоже не возвращает, хотя обещала отдать все через неделю. Сестра на 2 года меня старше, она несколько месяцев была без работы. Мама дает ей денег, а папа купил тачку. Тут я разозлилась, почему для сестры у родителей есть деньги, а для меня нет? Родители, конечно, назвали меня неблагодарной, ведь они дают мне крышу над головой. © Zealousideal-Flow389 / Reddit
- Друг написал научную работу, пару лет жизни в нее вложил, и она получила признание. Звонит похвастаться родителям, а те: «Ой, да ерунда все это, ты лучше скажи, когда внучками нас порадуешь?» Ну что, не общается друг теперь с родителями.
- У знакомой мама устраивает скандалы на пустом месте. К примеру, просит купить яблок. Подруга покупает, а мать говорит: «Нет, я же просила груши!» Но у подруги-то с памятью все в порядке. Она заявила, что в следующий раз будет покупать фрукты так: запишет на бумажке название и возьмет у мамы подпись.
Сейчас возможно начнётся тапкопад, но я всё же рискну. Про парня чья статья получила признание, а родители отмахнулись и спросили про внуков, и теперь он с ними не общается. А уж не знаю в каком формате там был разговор, возможно всё закончилось грандиозным скандалом , но если исходить только из того что написано:
Да это очень обидно, если родители не ценят твоих трудов, и да очень некрасиво что они требуют внуков. Но! Почему сейчас принято считать , что родители должны поддерживать во всём? Они другие люди, с другими приоритетами, в конце концов они выросли и сформировались как личности в совсем другие времена, с совсем другими ценностями. Для них просто важно другое.
Повторюсь , исхожу только из того что написано ( не додумываю про вечное пренебрежение или вечное требование внуков, или шантаж какой).
П.с.: я знаю что такое "токсичные родители" ( в моём детстве это называлось строгие))
- Не могу выкинуть слова жены из головы. С матерью отношения сложные, общаемся мы на темы типа погоды, подрастающую дочку ей показываю. После очередного созвона по видеосвязи жена сказала: «Твоя мама разговаривает с внучкой как с домашним животным. Кажется, она не видит в ней человека». Я понял, что это правда. Я мог бы вылечить самые страшные болезни или заработать миллиард долларов, но моя семья в лучшем случае просто сказала бы «молодец». Я осознал, что никогда не заслужу их признания и уважения. © ShufflePlay / Reddit
- Батя у нас был абьюзером, но я верил, что наша мама была по-настоящему хорошей. Сейчас мне 18 и я осознал, что это не так. Ведь у нее было двое детей, которые постоянно просили ее развестись и уйти от отца. Когда отец говорил гадости о нас, она просто соглашалась. Да, она тоже по-своему жертва, но осознавать, что она по-прежнему отказывается заступиться за меня, когда он говорит ужасные вещи, ранит больше, чем оскорбления со стороны отца. © Upstairs-Seaweed-288 / Reddit
- Я потеряла бизнес. Следом уходит муж. Я остаюсь без работы, с долгами и двумя детьми. Устроилась на две работы, параллельно постоянно искала различные подработки, абы только хватало на еду, и хоть что-то откладывать на долги. В ноябре был очень тяжелый месяц. Задержали зарплату, на еду не хватало. Обратилась к маме за помощью, попросила одолжить $ 50 до середины декабря, но она отказала. Тетя говорит: «Я могу помочь, безвозмездно». Но мать ей запретила, приведя фееричный аргумент: «Дочь уже взрослая и должна сама решать все свои проблемы». И это для меня было очень странным поступком, я никогда не сидела на шее у родителей, работать начала с 16-ти лет, я высшее образование сама себе оплатила, родителям всегда помогала, в 22-м году в отпуск их на неделю отправила. Но видимо не заслужила помощи в трудную минуту. © Рабочие истории / VK
Для тех, кого эта подборка могла расстроить, мы предлагаем прочитать про 14 приколистов, чьи шутки вышли на грани добра и зла.
Комментарии
Меня расстроила не подборка, а безграмотность авторов! Мальчики и девочки, это слово "задроты" пишется слитно, а "за границей", как и остальные существительные с предлогами, пишется раздельно!
ADME, наймите уже корректора...
Тетя из последней истории - тоже взрослый человек и вправе решать, кому помогать и куда потратить свои деньги.
Когда мы продали дачу, я испытала огромное облегчение. Я чесслово была рада. Почти. Пока маменька не узнала. Она чуть ли не траур надела. По нашей даче траур. НАШЕЙ! А какое лицо было! Театр драмы потерял свою лучшую актрису.
Всё ухнуло.
И так постоянно.
Я радость по сусекам скребу и над той кучкой, что удается собрать, аки Кащей чахну
Очередной пост про неблагодарных своим родителям выродков. А мать из последней истории полностью права - стоит раз под таких деточек прогнуться, так с шеи потом не сгонишь
Мне не понятно, с чего у женщины претензии к родителям, не поделившимся с ней наследством дедушки. Ее родители наследники первой очереди и пользуются имуществом на свое усмотрение. Если дедушка наобещал ей что-то в детстве, но не внес в завещание, обижаться надо на дедушку. Она и не должна была ничего получить от родительских владений, может ждать, может сама попробовать заработать. Хорошо, что родители относятся бережно к тому, что имеют, у женщины есть перспектива в свое время все это получить.