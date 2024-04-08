«Мое начальство — два великовозрастных дурня. За год работы с ними у меня в кабинете побывал весь магазин приколов, жвачки-шокеры — это самое нейтральное» — молодцы Фред и Джордж Уизли, раскрутили бизнес
14 приколистов, чьи шутки вышли на грани добра и зла
Обычно балагуров и весельчаков любят, называют душой компании. Но тут ведь как: надо помнить, что не все шутки одинаково полезны. Наша подборка как раз о том, что у приколов могут быть разные последствия.
- Мое начальство — два великовозрастных дурня. За год работы с ними у меня в кабинете побывал весь магазин приколов, жвачки-шокеры — это самое нейтральное. Они ныкались у меня от главбуха, потому что «она сейчас мозг выносить будет», не раз срывали рабочую пятницу. Звонки в субботу утром («Ты проспала работу» и гомерический хохот) — классика жанра. И я до сих пор не понимаю, как с такими учредителями наша контора до сих пор умудряется работать! © Подслушано / Ideer
- Начало прошлого века. Сельские девки ходили на танцы по определенной дороге. А дед и его друзья распустили слухи, что на холме призраки живут. И вот ночь, луна, девки идут с танцев, а на холме какие-то человеческие фигуры в белом молча отплясывают. Все испугались, завизжали. А это дед с парнями до исподнего разделись и призраков изображали.
- Были мы на даче. Один товарищ, который совсем не умел готовить, решил сварить пельменей и спросил, как это сделать. Я сказала что-то вроде: «Кастрюля — вода — закипело — пельмени — закипело — 10 минут». Через положенное время этот крендель прибегает в панике: «Там пельмени всплыли, че делать?» Я ровным голосом отвечаю: «Ну все, капец, выкидывай, они тухлые». Он реально взял кастрюльку и пошел выкидывать. © squirrel / ADME
- Работаю в техподдержке, настраиваю людям сайты. Первого апреля пришел клиент с воплями, что его сайт лежит. Проверяла со всех сторон — все в порядке, никаких проблем, а у него не работает, хоть тресни! Два часа сидел и выедал мой мозг чайной ложечкой с этим сайтом. Решили поднять весь технический отдел. В итоге он сказал, что пошутил, все в порядке, просто решил разыграть нас. И закрыл чат. После я сделала так, что его сайт действительно полежал двое суток. С первым апреля, дорогуша! © Подслушано / Ideer
- Муженек меня разыграл. Мы работали по 14 часов 5 дней подряд. В последний день я пришла домой и вырубилась. Прямо на кровать в одежде легла — и все. Муж будит: «Вставай, мы проспали!» Вскакиваю и иду варить кофе, а он начал смеяться: «Иди спать, дорогая, ты спала всего 30 минут». Ох, как я гонялась за ним по дому! © Charlotte Evans / Quora
- В детстве я был очень внушаемым ребенком. Однажды во дворе друг сказал, что увидел гигантского динозавра. Я ему поверил, убежал домой, заперся и до ночи издалека поглядывал в окно. Тот мальчик и стучал в дверь, и в окно кричал, что пошутил, но монстр из моего воображения никак не уходил. © Подслушано / Ideer
«Вставай, мы проспали!» Вскакиваю и иду варить кофе, а он начал смеяться: «Иди спать, дорогая, ты спала всего 30 минут» — это самая достойная причина для мужеубийства.
«Он сам нарвался,
Он сам нарвался,
И в этом нашей нет вины»
- Мне под 30 лет, никогда не было длительных отношений. Расставался по разным причинам после 3-4 месяцев. Все мои бывшие девушки после расставания нашли свою любовь, хотя до этого у многих длительных отношений или вообще отношений не было. Сейчас почти все вышли замуж, счастливы. Недавно пошутил на эту тему в разговоре с нынешней девушкой. Сказал: «Вот бросишь меня — выйдешь замуж». А она и бросила. На полном серьезе. © Подслушано / Ideer
- Мама про деда рассказывала. Он был мальчишкой, жил в деревне. Кто-то из соседей налепил кирпичей и оставил сушиться. А дед босиком по кирпичам прошелся. Вечером прибегает злой сосед, мол, ну-ка, сейчас по отпечаткам посмотрим, чья это нога! Но дед схитрил: когда ходил, поджал пальцы. Об этом своем розыгрыше он признался родителям лет в 20. А те знали, но тоже молчали. Видать, не любили соседа.
- На даче прикололся над друзьями из города. Городские не верят в байки про лешего в лесу. Купил семь «говорящих» хомяков (игрушки-повторяшки голоса), вытащил из них приемники с динамиками и спрятал в лесу в дуплах деревьев по маршруту к речке. Вечером пошли на рыбалку, слегка стемнело. Весь день я травил байки про лешего для большего эффекта. В задуманном месте хомяки начали повторять отдельные фразы из наших разговоров, а потом и вовсе орать на весь лес голосами друзей. Смеха было. © Подслушано / Ideer
Дед Брайан Молко, и он ходит по стенам).
Как же глупо написана история
- Родители жили в поселке. Был такой розыгрыш в сельском клубе. Перед киносеансом какой-нибудь парень в пиджаке лузгает семечки, к нему подходит девушка, мол, угости. Он отвечает: «Возьми сама, сунь руку в карман». Девушка сует руку в карман пиджака, а там какой-нибудь противный на ощупь лизун лежит.
- На 1 апреля наш мэр решил всех разыграть и опубликовал новость, что при реконструкции старого моста нашли клад! Все бы ничего, но по странному стечению обстоятельств археологический центр тоже опубликовал какую-то шуточную новость про клад. Что тут началось! Два источника сообщают об одном и том же — значит, правда. Потом опровержение пришлось писать.
Перед киносеансом какой-нибудь парень в пиджаке лузгает семечки, к нему подходит девушка, мол, угости. Он отвечает: «Возьми сама, сунь руку в карман» — слышала другое продолжение, но не расскажу😁
- Я нашел старую фотографию двух детей и понял, что один из них похож на моего друга. Решил разыграть его по-крупному. Написал ему письмо, притворившись юристом, и сообщил, что на самом деле его усыновили. А фотка была доказательством, мол, это он с братом. Через пару дней я признался, а он такой: «Боже, это был ты? Я даже родителям звонил и спрашивал, не приемный ли я». © Unknown author / Quora
- Мне было лет 8, меня разбудила мама: «Вчера вечером выпало так много снега! Тебе не надо идти в школу, смотри!» Я вскочила с кровати и подбежала к окну, чтобы увидеть красивый снег. А вместо этого увидела траву. Мама разыграла меня на 1 апреля. © Lacy Windham / Quora
Тот неловкий момент, когда у вас 3 апреля реально выпало много снега, и это было не смешно, блин х)
- Родня грызется из-за квартиры, что осталась от бабушки мужа. Сперва племянник мужа посмеивался над всеми, мол, бабуся-то не раз обещала ему квартиру завещать! Но оказалось, что никакого завещания нет и не было в помине. Тогда сын покойной, дядя моего мужа, завопил, что он будет тут жить и фиг кого впустит. Мать мужа такая, мол, живи, но мою долю выплачивай, или я продам свою часть каким-нибудь левым людям. Сестра мужа требует, чтобы мать отдала свою долю ее сыну (тому самому племяннику), бабушка ведь обещала.
А муж не вмешивается. Бабка всегда его терпеть не могла, у родителей сестра любимица, поэтому он и так понимает, что ему ничего не светит. Правда, мне сперва было непонятно, зачем вообще он пошел на это семейное совещание, еще и меня потащил, пока муж потихоньку не достал из сумки попкорн. Приколист! Сидим вдвоем в уголке, хрустим попкорном и смотрим эту «Санта-Барбару». © Подслушано / Ideer
А еще у нас есть 19 шутников, которые как выдумают что-то — хоть за голову хватайся.
Комментарии
Зима. Снег. Ветер. Холодно. Темно - светает поздно. Старший брат пришел домой с гулянки в 4 часа утра. Решил пошутить. Перевёл часы, разбудил меня и сказал , что уже почти восемь часов и я проспал школу. Родители были в командировке и мы жили одни. И вот я , в спешке одевшись, бреду полусонный в школу за пять кварталов от нашего дома. Небольшая станица, конец 70-ых , машин на улицах мизер , людей нет.
Я, пятиклассник, дотопал до школы и уткнулся в закрытую дверь. И тут я почувствовал, что что-то не то твориться.) Увидел какого-то раннего прохожего и поинтересовался который час.
04.50. !!!!!
Вернулся домой - брат дрыхнет. Набрал полный тазик снега , сдёрнул с него одеяло и высыпал.
Полчаса потом бегали по двору. Он в трусах, майке и зимних ботинках - я в куртке и шапке , но в носках.
Было весело. Потом.)
Про противное на ощупь. Враждовала с одноклассницей, она сидела сзади меня и однажды во время урока сломала мне заколку. Педагог не отреагировала, сказала, чтобы разбирались сами. Сижу на перемене, грызу яблоко и думаю, как Машке отомстить - спрятать сменку или молнию на пальто испортить. Замечаю Машкин рюкзак на стуле, Машки нет. Меня посетило вдохновение и я закопала ей на дно свой огрызок. Отлично сработало, такого визга я в жизни не слышала.