14 приколистов, чьи шутки вышли на грани добра и зла

Зима. Снег. Ветер. Холодно. Темно - светает поздно. Старший брат пришел домой с гулянки в 4 часа утра. Решил пошутить. Перевёл часы, разбудил меня и сказал , что уже почти восемь часов и я проспал школу. Родители были в командировке и мы жили одни. И вот я , в спешке одевшись, бреду полусонный в школу за пять кварталов от нашего дома. Небольшая станица, конец 70-ых , машин на улицах мизер , людей нет.

Я, пятиклассник, дотопал до школы и уткнулся в закрытую дверь. И тут я почувствовал, что что-то не то твориться.) Увидел какого-то раннего прохожего и поинтересовался который час.

04.50. !!!!!

Вернулся домой - брат дрыхнет. Набрал полный тазик снега , сдёрнул с него одеяло и высыпал.

Полчаса потом бегали по двору. Он в трусах, майке и зимних ботинках - я в куртке и шапке , но в носках.

Было весело. Потом.)