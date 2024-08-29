19 родственников, с которыми все круто, пока дело до денег не дойдет

Денежный вопрос испортил немало отношений, ведь здесь обычно каждый тянет одеяло на себя. И даже многие родственники попадаются на эту удочку: как только вопрос касается финансов, сразу возникают претензии и недопонимания. И ох как непросто бывает вырулить из этой ситуации, но некоторым удается.