17 человек, день которых стал светлее благодаря чьей-то доброте

Истории
1 час назад

Добрые поступки могут сделать ярким даже самый пасмурный день. Вот и герои нашей статьи искренне восхищают своей широкой душой. Например, истории, когда люди не ждали ниоткуда помощи, но вдруг в их жизни появились незнакомцы, которые предложили свою поддержку.

  • Я из интерната, и когда мне было 11, меня положили в больницу с ангиной. Попала в палату с девочкой примерно моего возраста. У нее была мама, и хоть к нам и не пускали, она каждый день передавала гостинцы: еду, соки, книжки. И всегда на двоих. Для меня тоже. Хотя я ей вообще никто, просто чужой ребенок. Но она спрашивала у медсестры, как у меня дела, передавала какие-то мелочи, и это так грело. А ее дочка вообще золото. Не задирала меня и мы подружились быстро. Я впервые почувствовала, что кому-то не все равно. После выписки она раз в неделю мне звонила, когда могла. Представь, специально искала возможность дозвониться в интернат. Даже пару раз приходили посылки от нее — книжки, одежда. Никакого пафоса, просто по‑человечески. Длилось это года два, потом меня перевели в другое место, и все оборвалось. Но знаете, это был мой первый в жизни опыт настоящего добра. Не за что-то, не из жалости, а просто так. Мне часто говорят, что я, мол, не ожесточилась, не сломалась. А я думаю, это все они. Маленькая девочка и ее мама, которые показали мне, что люди бывают хорошие. © Не все поймут / VK
  • Обожаю своих друзей. Сказал, что в этом году замотался и день рождения праздновать не буду. Они покивали, и мы закрыли эту тему. Наступает мой день рождения — они звонят мне и куда-то срочно просят приехать. Это оказывается кафе. Я начинаю что-то подозревать, а когда захожу внутрь, там вся моя братва, все мои близкие и крик: «Сюрприз!». Они все организовали сами, чтобы меня порадовать. Купили торт, украсили зал... У меня аж слезы на глазах навернулись. Никто подобного для меня раньше никогда не делал. Как же мне повезло с друзьями! День и вправду вышел замечательный. © Палата № 6 / VK
  • Нужно было смотаться в другой город, ехал часа 4. Останавливают полицейские: документы, права, стандартно. Один полицейский, оценив мой видок, спрашивает: «Откуда едете?» Я и ответил. А он с серьезным лицом, как рванул к себе на пост и принес мне два бутерброда, бережно завернутых в фольгу, со словами: «Можете продолжить дорогу только после того, как подкрепитесь». © Не все поймут / VK
  • Разбирала шкатулки. Нашла сломанные сережки, порванные браслеты и ненужные кольца. Решила их сдать, а не выкидывать. Прихожу с дочкой в скупку, выкладываю золото и серебро. Сзади хлопает по плечу мужчина, оборачиваюсь, а он мне: «Девушка, c капустой проблемы? Держите. Не сдавайте украшения», — и протягивает хороший такой сверток денег. Может, подумал, что я в беде. Не знаю. Но я отказалась от денег. Объяснила, что украшения сломанные и старые, не нужны мне. С деньгами все в порядке. © Подслушано / Ideer
  • Помню, когда мне было 18, я, поссорившись со старшей сестрой, ушла на ночь глядя из ее дома. Села в метро и просто при всем желании не могла сдержать слез. Ехала так, уткнувшись взглядом в пол и глотая слезы горечи и обиды. Никогда не забуду, как какой-то мужчина просто подошел ко мне, протянул салфетки и ободряюще сказал: «Все у тебя будет хорошо, не плачь». Он не стал лезть мне в душу, но и не прошел мимо плачущей девчонки. Спасибо ему! © Подслушано / Ideer
  • Приехала в гости к родителям, быстренько собралась и побежала на остановку, чтобы навестить подружку и ее малыша. К слову, давно не ездила на маршрутках. Смотрю: на двери написаны три суммы. Быстренько начала соображать, сколько платить мне, но что-то тупить начала на пустом месте. Спросила у водителя о стоимости проезда, а он мне: «Беременных вожу сегодня бесплатно!» И в голове заиграла песенка: «Твори добро другим во благо...» © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
  • Мой дедушка — просто пример того, как нужно любить. Он каждое утро встает раньше бабушки, чтобы приготовить ей завтрак. Делает ей овсянку, чай и ставит на стол цветочек из сада. Даже если не сезон, умудряется найти хоть что-то, чтобы она улыбнулась. Когда они выходят гулять, он всегда помогает ей надеть шарф, поправляет пальто и ворчит, если она хочет выйти без шапки. А еще постоянно носит с собой маленькую бутылочку воды, чтобы бабушка не мучилась, если вдруг пить захочет. А вечерами, когда она садится вязать или смотреть сериалы, он обязательно накрывает ее пледом. Даже если на улице лето, у них традиция — укутывать ноги. Бабушка всегда смеется и просит так не делать, но видно, как ей это нравится. Когда смотрю на них, понимаю, что вот она, настоящая любовь. Без пафоса, без громких слов, просто каждый день мелочи, от которых становится тепло. Хочу в старости так же. © Палата № 6 / VK
  • Однажды стою в супермаркете на кассе, а передо мной дедуля. Пробили ему все покупки, он начал доставать деньги из кармана, и у него выпал платочек, который я заметила, когда он подошел к выходу. Я подняла платок, а там немалая сумма денег. Бросилась ему вдогонку, чтобы вернуть. Когда вернула, у него глаза заблестели от счастья, и он мне сказал: «Все-таки есть еще порядочные и добрые люди». © Подслушано / Ideer
  • Лет шесть назад моя бабушка лежала в больнице. Все произошло быстро, и было ужасно. Я пропустила ночную смену на работе, чтобы провести время с бабулей. Посреди ночи я сидела в больничной столовой. Мы с мамой тихо разговаривали и плакали. Я рассказывала, что не смогу оплатить аренду, потому что пропускаю работу. За несколько столиков от нас сидела пожилая пара. Через несколько минут я встала, чтобы вернуться в бабушкину палату, как вдруг женщина из-за другого столика остановила меня. Она схватила меня за руку и сказала, что мне нужно остаться с бабушкой, и сунула мне в руки деньги. Я заплакала и сказала, что не могу взять у нее деньги. Она настояла на своем, обняла меня и ушла. Ни разу в жизни я не была так тронута. Никогда ее не забуду. © thebigcomfycouch / Reddit
  • У меня было тяжелое время. Пришлось потратить много денег внепланово, еще и на работе дурдом творился, а лекарства от бессонницы, кажется, только усугубляли проблемы. Обычно каждое утро я выпиваю дома одну чашку кофе за завтраком, и этого достаточно, чтобы превратить меня в умеренно функционального человека. Однако из-за проблем в то время я с трудом вставал с постели по утрам. Тем утром я немного опоздал на работу. Опрокинул чашку кофе дома, но в глаза все равно хоть спички вставляй. Я сдался и решил купить еще кофе с собой в кафе. Не знаю, заметил ли человек в очереди передо мной мои мешки под глазами, или просто был в хорошем настроении, или был щедрым, или что-то еще. Но после того, как я подошел к окошку, чтобы расплатиться, кассир сообщила мне, что за мой кофе уже заплачено. Это была мелочь, я мог бы позволить себе кофе. Но после всех ужасов последней пары месяцев (еще и шина на машине лопнула накануне вечером) это был лучик света. © Oseirus / Reddit
  • Однажды, когда я работал в продуктовом, одна дама похвалила меня за то, как я общался с предыдущим покупателем — маленьким ребенком, который не знал, какой кекс выбрать. Я поблагодарил ее, но не придал особого значения. Только позже узнал от своего менеджера, что она написала в корпорацию просто для того, чтобы рассказать, какой я милый. Приятно осознавать, что кто-то потратил время своего рабочего дня, чтобы похвалить тебя. © purrow195 / Reddit
  • Удивительно, но после внезапной кончины мамы единственной, кто проявил ко мне настоящее, а не показное сочувствие, была бывшая жена моего родного дяди, маминого брата. Они развелись, когда мне было лет 10. Общались, конечно, у них были общие дети, но меня эта женщина никак не касалась, хотя мы знали друг друга. Мне было 23, когда мамы не стало. Были родственники, которые говорили: «Ты, если что, обращайся, всегда поможем, не бросим». Мамина давняя подруга, по совместительству моя крестная, говорила, что она теперь будет моей мамочкой. Правда, с мамой моей она последние несколько лет почти не общалась. И бывшая жена дяди сказала: «Я тоже рано лишилась мамы, понимаю тебя. Мы не были близки никогда, но вдруг что-то случится, обращайся, если что». Это самое «если что» произошло быстро. Я брала кредит на обучение, часть денег давала мама. Настало время платежа, а я все накопления потратила, чтобы достойно мать проводить. Обратилась к дяде, он в ответ, что его с работы попросили, он сейчас на мели. Крестная сказала, что все деньги на вкладе, снимать нельзя, проценты тогда не накопятся. Бабушкина сестра не взяла трубку даже и не перезвонила. Двоюродная сестра мамы перевела гроши какие-то. От отчаяния обратилась к малознакомой бывшей жене дяди, была уверена, что тоже пошлет. Но она одолжила денег, спросила, чем еще может помочь. Я ей потом еще много раз звонила, за помощью обращалась, за советом. Деньги ей я, конечно, вернула. Выучилась, стала парикмахером-стилистом, сейчас неплохо зарабатываю. И считаю, что у меня из близких есть только она. И ее дочки, которые, по факту, мои двоюродные сестры. Мы стали общаться, хорошие девчонки. Не бросали и поддерживали меня тоже в сложных ситуациях, помогали. И ладно сестры, но бывшая дядина жена вообще, по сути, чужая тетенька. Благодарна ей. © Подслушано / Ideer
  • Мой отец как-то ремонтировал автомобиль, и произошел несчастный случай. Я тогда учился в старшей школе. Он лежал в больнице 20 дней. К тому времени мои родители были в разводе уже несколько лет, и моя мать жила в другом регионе. На следующей неделе меня вызвали в кабинет директора, где меня ждал наш арендодатель. Он забрал меня из школы, а затем помог мне оформить пособие. Позже я узнал, что он не брал с моего отца арендную плату за следующий год, пока тот не встал на ноги. Никогда не забуду ему этого. © WesternWhatnot / Reddit
  • Я росла с отцом, мамы не стало еще до того, как я научилась говорить. Пока папа работал, моим воспитанием в основном занимался его лучший друг — наш сосед, безработный физик-теоретик. Он учил меня наукам, ходил вместо отца на родительские собрания, готовил для всех. В свободное время писал свои статьи, читал книги, названия которых повергали меня в ужас, ремонтировал компьютеры. Он помог мне поступить в университет и время от времени навещал меня, интересуясь моими успехами. В знак благодарности, когда выпала такая возможность, папа одолжил ему две тысячи долларов на билет и на первое время жизни в Америке. Сейчас, несмотря на почтенный возраст, он работает консультантом в одной крупной компании, которая занимается разработкой антивирусов и другого ПО. Конечно, не забывает и о нас. Присылает нам открытки и подарки — отдельно мне и отдельно папе. © Палата № 6 / VK
  • На моем предыдущем месте работы к уборщику подходили только для того, чтобы сказать, где нужно убрать. Лишь я и еще несколько человек разговаривали с ним просто так. Позже оказалось, что он приятель повара из кафетерия. Итак, угадайте, кто получал больше всех картошки или мяса? Я! © Silverjackal_ / Reddit
  • Мама моей подруги однажды в поезде незнакомой женщине одолжила денег, ибо у той украли кошелек. Женщина записала адрес и сказала, что вернет переводом почтовым. Прошло около месяца, знакомые крутили у виска и говорили, что плакали твои денежки. Но женщина все перевела. И мало того, предложила всегда останавливаться у нее в квартире на юге, когда будет нужно. И всегда встречала очень гостеприимно! © Наталья Сухоручко
  • Работал на заправке. Однажды зашел пожилой мужчина, хотел купить газету, но ему не хватало мелочи. Я добавил. Он спросил мое имя и ушел. Несколько дней спустя мой начальник говорит, что кто-то оставил конверт с моим именем. Оказалось, этот мужчина написал мне милую записку с благодарностью и оставил пятидолларовую купюру. Не знаю, почему это так меня порадовало, но эта записка все еще лежит у меня в кошельке три года спустя. © moribes / Reddit

После такого количества позитивных историй понимаешь, что в мире полно добрых и искренних людей. Если вам хочется помочь кому-то, то не ограничивайте в себе этот порыв. А еще помните, что не со всеми ситуациями можно справиться в одиночку. Принять чужую помощь — это не слабость.

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее