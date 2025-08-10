17 человек, день которых стал светлее благодаря чьей-то доброте

После такого количества позитивных историй понимаешь, что в мире полно добрых и искренних людей. Если вам хочется помочь кому-то, то не ограничивайте в себе этот порыв. А еще помните, что не со всеми ситуациями можно справиться в одиночку. Принять чужую помощь — это не слабость.