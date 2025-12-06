17 человек, которые просто хотели работать, но жизнь сказала «ха!»
Истории
24 минуты назад
Бывают такие дни, когда работа не ладится. То близкие во время важного созвона в комнату зайдут, то компьютер зависнет, пока вы пикантные фоточки смотрите, а то и мышка в офисе объявится и устроит саботаж.
- Одно время наша контора снимала квартиру вместо офиса. На кухне двое парней после своей трапезы вечно оставляли рассыпанную крупу. Меня это напрягало, ведь приходилось за ними убирать. Однажды пришла на работу пораньше и опять обнаружила крупу повсюду — на столе, под столом, в микроволновке, на ней, под ней и даже под кофеваркой! Недолго думая, взяла эту крупу и насыпала им на рабочие столы. Не разговаривали со мной весь день. Зато теперь всегда за собой убирают. © Подслушано / Ideer
- В 39 лет устраивалась главбухом на радиостанцию. И вдруг девица по кадрам спрашивает, владею ли я португальским. Честно, я зависла. А она надменно: «Вы нам не подходите по пунктам „возраст и португальский“». Вышла я оттуда офигевшей, а вечером мне звонят и извиняются, очень зовут на работу и сообщают, что рекрутера уже уволили за непрофессионализм. Но настроения у меня уже не было — отказалась. © Киришечка / Dzen
- Сижу на созвоне. Тут заходит мама, выключает в комнате свет (я исчезаю с экранов коллег) и говорит: «Посмотри, как красиво снег падает за окном». Снег и правда красиво падал. © ishtlkn
- Говорю маме: «У меня важный созвон с клиентом, не заходи, пожалуйста, в комнату следующие полчаса». Через 10 минут дверь тихонько открывается, в комнату вплывает маман с тарелкой яблок и сует мне их прямо под нос... © marya_london_
- У меня был рабочий созвон, но без камер. Во время встречи вдруг слышим мы звук такого глубокого, тяжелого дыхания. С течением времени дыхание изменяется и превращается в... храп! Кто-то забыл выключить микрофон и уснул. Так и продолжали встречу под звуки громоподобного храпа. © Unknown author / Reddit
- Проходил собеседование на склад. Работа простая — разгружать товары. Рекрутер спросил: «Привезли груз 50 кг. Что делать будете?» Ответил, что найду погрузчик или попрошу коллег о помощи. В работе мне в итоге отказали, потому что, цитирую: «Не нужно отвлекать людей от их работы, и вообще я сама постоянно такие тяжелые грузы принимаю». © LordRednaught / Reddit
- Просидела как-то в приемной босса целых три часа на финальное собеседование. Вакансия была на главного экономиста, но дольше я ждать не стала. «Если человек не может управлять своим временем, то и руководителем он будет адским,» — подумала я и ушла. © Вера Агафонова / Dzen
- Пришла к нам на собеседование девушка с кукольной внешностью. Сидит в приемной на диванчике, ждет. А за несколько дней до данной ситуации я и моя коллега попали в аварию. Я отделалась травмой ноги, а коллега, увы, сломала руку. В тот день мы были как раз в кабинете у директора, а он распекал кого-то по телефону. И вот представьте: из кабинета доносится сначала ор, следом грохот (это свалился огромный дырокол со стола директора), а затем выходят сотрудники: одна — с гипсом , вторая — хромая. Соискательницу с дивана как ветром сдуло! © УхтыТухты / Dzen
- У меня в холодильнике пять тортов, которые должны были забрать в 11:00, 17:00, 17:30 и позже. Угадайте, сколько забрали? Ни одного! Сейчас вся работа встала, потому что не могу закончить последний торт: в холодильнике просто нет места. © tomcake.spb
- Моя самая первая работа после универа. Первая неделя. Говорят мне, мол, перекинь файлы с одного сервера на другой. А файлы тяжеленные, и мне говорят, что их надо вырезать и вставить, чтобы побыстрее было. Вырезаю, вставляю, но не туда. Без задней мысли удаляю их, а удаляются они безвозвратно, потому что слишком тяжелые. Три следующие недели народ пахал, чтобы восстановить то, что я нечаянно снесла. Потом таскала всему офису пончики в качестве извинения. © 1_art_please / Reddit
- Пришли на работу, а все предметы немножко сдвинуты. Явно кто-то повеселился ночью. Ну, мы прибрались. Тут заходит девушка и просит показать ей книгу с верхней полки. Коллега подходит и застывает как вкопанная: в шкафу сидит и смотрит на нее крыса! Коллега визжит и выскакивает на улицу, наотрез отказываясь заходить в магазин, пока там находится крыса. А вот покупательница даже от шкафа не отошла и тут же придумала кличку этой бандитке — Мышильда. Я хотела ее шваброй двинуть, а покупательница против. Говорит, мол, надо на свободу ее выпустить. Дала я ей перчатки, полотенце, и она в два счета погнала крысу к подготовленной заранее коробке. И сама же понесла коробку на улицу — Мышильду выпускать на волю. © antik_sukhym
- Работал над алгоритмом, который бы отправлял электронные письма по очереди всем из списка, маленько накосячил — и письмо зациклилось, отправляясь одному и тому же первому адресату в списке. А первым в списке был наш главный. Пришло ему 15 тысяч писем с просьбой заполнить опрос по удовлетворенности сервисом, да еще и почта не выдержала нагрузки и зависла. © ShadyAidyX / Reddit
- Пытаясь удалить папку с ненужными файлами, нечаянно удалил папку с отчетами нашей компании. Когда понял и отменил удаление, было уже поздно — мы потеряли две трети всех отчетов, потому что папка была слишком тяжелая и файлы удалились безвозвратно. © Twinchad / Reddit
- На работе открыл соцсети, чтобы проверить, нет ли новых сообщений. В ленте кто-то опубликовал пикантную фоточку, и она высветилась во весь экран. На этом моменте завис комп. Ни вкладку, ни браузер не закрыть. Тут в кабинет зашел шеф и увидел, что я разглядываю эту фотку, а я просто сидел и не мог даже вкладку переключить, потому что комп-то завис, а перезагрузиться нельзя, потому что открыт важный проект, который я делал всю последнюю неделю... © Подслушано / Ideer
- Тогда только начинала работать. Клиентка написала, что ей очень срочно нужен маникюр завтра утром в 07:30. Это был мой выходной, но я решила помочь, раз уж срочно надо. Приехала в офис, пишу ей, а она не отвечает. Ждала ее целый час! Объявилась ближе к обеду со словами: «Блин, я проспала». Больше она мне никогда не писала... © xxeyta
- Как-то на собеседовании директор компании меня спросил: «Почему вы хотите получать деньги за работу?» На что я ответила, что любая работа должна оплачиваться. После чего он сказал, что такое мышление не одобряет, потому что подобные сотрудники думают только о деньгах, а не о его бизнесе. Я встала и ушла. Потом он мне две недели названивал и умолял прийти к ним снова. Занавес. © kelbarsa17
- Посчастливилось пообщаться с рекрутером. Она сама нашла мое резюме и предложила вакансию. Договорились о созвоне. Она опоздала на полчаса, и у меня уже другая встреча началась — я отказалась созваниваться. Передоговорились. Она опять опаздывает. Я ей через сорок минут отправляю стикер с плачущим котом, а в ответ получаю: «Мы с вами не совпали по софтам. Вынуждена отменить наш звонок». По софтам, Карл. © ann_mahh
Еще больше веселых историй, произошедших на работе, можно почитать в этих наших материалах:
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
17 уморительных историй, в которых страх оказался сильнее здравого смысла
15+ вторых половинок, которые такое отчебучили, что хочется орать чаечкой
Истории
2 недели назад
18 случаев, когда поездка в общественном транспорте оказалась круче любого кино
Интересное
1 месяц назад
15+ снимков, глядя на которые каждая женщина скажет: «Вот оно, счастье!»
Фотоподборки
2 недели назад
18 историй о прозвищах, которые приклеились крепче, чем суперклей к пальцам
15 мужчин, которые так нелепо пытались скрыть свою неверность, что это было даже смешно
20+ строк, после которых школьные сочинения уже не покажутся скучными
Народное творчество
1 месяц назад
16 историй, в которых людей встретили по одежке, а они сломали все стереотипы
Истории
1 неделя назад
16 историй о женщинах, которые выбрали свободу быть собой
16 примеров того, что и после 40 можно стать колоритнее, чем природа в октябре
Фотоподборки
1 месяц назад
15 историй, читая которые, понимаешь: «Женщина женщине — сестра»
Истории
1 неделя назад