"Экструдированный пенополистирол" - да, такое можно только во сне выговорить!
15 дружных семей, которые затеяли ремонт и получили в придачу вагон шуток
Говорят, что ремонт нельзя закончить, его можно только пережить. Но для героев нашей подборки это не просто смена обоев, а настоящее проверка чувства юмора и крепости семейных уз. Иногда в процессе вы узнаете, что ваш прораб за деньги откликается на любое имя, муж во сне грезит пенополистиролом, а кот Барсик достоин собственной «аллеи славы» прямо на вашем свежем наливном полу.
Мы собрали 15 историй, доказывающих: если в доме есть любовь и вагон шуток, любой ремонт пройдет на ура. А в бонусе вас ждет пример того, что даже внезапный ремонт может принести радость. Пушистую радость.
- Решили сделать модный наливной пол. Разровняли до идеальной зеркальной глади и ушли спать. Утром открываем дверь с трепетом, а там всюду кошачьи следы! Хвостатый как-то умудрился открыть дверь. Жена сетует: «Все переделывать!». А я решил скреативить и
взял тонкую кисточку с банкой золотистой краски. Аккуратно закрасил каждый отпечаток лапки золотом. Теперь у нас не испорченный пол, а своя аллея славы Барсика.
- Год назад делал ремонт на кухне, возился с сантехникой. Отсоединил слив раковины, кручу подводки. Обнаружил небольшую течь, подставил корытце, пока течь устранил — накапало прилично. Ну и на автомате выливаю все в раковину, а оттуда обратно все вниз (слив-то отсоединен). Плюнул, полез вытирать, пришла жена, отпустила пару шуток на тему внимательности и сообразительности, выпихнула с кухни, сказала, мол, сама все уберет. Ну ок. Принесла тазик побольше, тряпками все собрала, высушила, дополнительно все протёрла, и... слила воду из таза обратно в раковину. © TemaGematogen / Pikabu
- Муж периодически разговаривает во сне. Ну, думаю, надо прикольнуться. Вопросы в форме «Котик, ты меня любишь?» получили ответы, мол, да, люблю. Поэтому в следующий раз был такой диалог:
— Саш, ты кого любишь?
— Пластик.
— Какой пластик?
— Экструдированный пенополистирол.
Затяжной ремонт до добра не доводит. © LadyTraveler / Pikabu
- Задумали вчера с мужем полочку повесить. Утром сегодня встали, по кофейку дернули.
Муж говорит: «Ну все, пойду сверлить». Я ему, мол, может, кровать сначала заправишь? Он ни на секунду не задумался: «Нет, это не похоже на подвиг. Пойду сверлить». Обожаю! © RedHedPolly / Pikabu
- Купили с мужем дом, начали ремонт делать. Свекровь так обрадовалась! Утром приезжаю с работы, а она в нашем доме уже развела кипучую деятельность: раствор замесила, обои старые какие-то привезла, стоит руки в боки и говорит: «Вот здесь будет у вас мойка, а вот тут под детскую комнату переделаем, карнизы я договорилась у Маши забрать, она новые купила, старые вам отдаст!» Я в шоке, говорю, мол, давайте не сегодня. А после говорю мужу, мол, ты маме объясни как-нибудь помягче, что это наш дом, мы сами решим, где детская будет, где мойка. И обои выберем сами. Только найди хорошие слова, чтобы не обиделась. Муж согласился. На следующий день приезжаю домой — сидит мой дорогой, грустный такой. Я, мол, маму из дому выгнал. Сказал, мол, у себя ремонты делай какие хочешь, а к нам не лезь, да и Ольге (то есть мне) не нравится, что ты тут командуешь. В общем свекровь обиделась, сказала что ноги ее в нашем доме не будет, и чтобы мы к ней не ходили больше никогда. И ушла, дверью хлопнула. Эх, говорю, дипломат ты, милый. А свекровь уже назавтра привезла нам молоко из деревни, как ни в чем ни бывало. Но с тех пор в наши дела вообще не лезет. Точно муж дипломат. © a11adinnn / Pikabu
Я понимаю, что бывают такие люди, но у меня всегда вопрос "у вас своих дел вообще нет?". Дочери 7. Я даже выстиранную одежду свешиваю на ею заранее собранные плечики и оставляю в коридоре на турнике чтобы она потом сама забрала и в шкаф повесила. У меня есть чем заняться кроме наведения порядка в ее комнате (да я часть своих дел могла бы сыну со снохой отгрузить вместо бурной деятельности в их доме )))) )
- Как-то решили мы с мужем делать ремонт. Я съехала на дачу, а он остался в квартире с мастерами стены выравнивать, штукатурить. Муж у меня человек аккуратный — всегда чисто выбрит, одежда выглажена, сам вкусно пахнет. Но тут себя запустил, отрастил бороду, ходил, как и положено, в грязной, сопутствующей ремонту, одежде. Мастера работали днем, ночью уходили по домам.
Я, через пару недель соскучившись по любимому, решила вернуться домой хоть на одну ночку. Пришла вечером, нет никого, завалилась спать. Просыпаюсь ночью, оглядываюсь: белые пустые стены мой мозг спросонья не опознал. «Боже, — ужаснулся мозг. — Мы на каком-то складе, как так?!» И тут я поворачиваюсь, а рядом заросший мужик спит! Мозг: «Беги!» Муж до сих пор ржет, вспоминая, как я, сшибая все на своем пути, летела от него чуть ли не носом в снятые полы. © UFD245 / Pikabu
- Когда папа решил сделать ремонт в ванной, он долго искал хорошего, недорогого работника. И вот когда нужный человек нашелся, он часто ругался с ним из-за некачественно выполненного задания. Вся проблема была в стене, к которой надо было приклеить плитку. И вот, когда прошло несколько часов, работник и папа стояли перед этой стеной, говоря: «Да, хорошая работа!» — и эту же секунду вся плитка с грохотом упала прямо в ванну. © Подслушано / Ideer
- Делаем ремонт. Часть работ бригада делает, а муж с братом сами проводку в комнатах с братом монтируют. Привезла им еды. Выхожу из квартиры, на площадке догоняет один из рабочих и выдает: «Девушка, вы меня извините, но я скажу. Вот ребята, которые двери устанавливают, молодцы! У штукатуров руки золотые! Те, кто ламинат кладет, тоже хорошо работают. Но эти электрики! Гоните их! Они вообще ничего не умеют!» © ***Bear / Pikabu
- Самый крутой ремонт, который я видела в жизни, сделала моя свекровь. Она поклеила в туалете обои, заклеив плинтусы. Потом нарисовала плинтусы коричневой масляной краской. Если опустить неприличные слова свекра, то он промолчал. © Faxmaq / Pikabu
- Делали ремонт в квартире. Наняли хорошего прораба, с первых дней и до самого конца (а это в общей продолжительности почти год) обращались к нему Олег: «Олег, приезжай», «Олег, купи». И только когда ремонт был окончен, мы узнали, что его реальное имя Толян! Спрашиваем: «Почему ни разу не поправил?» Ответ шокировал: «Да за такие деньги я для вас буду кем угодно». © Подслушано / Ideer
- Сегодня с мужем годовщина. Приезжаю домой, лежат лепестки роз от входной двери к спальне, иду по ним, открываю медленно дверь, горят свечи, играет тихо музыка, а муж клеит обои в одних трусах. Это был его подарок — закончить ремонт. © Палата № 6 / VK
- Как-то недели за три до Нового года решила поменять обои в маленьком коридорчике между спальнями — дети заляпали. Нарезала, развела клей, жду мужа, чтобы помог подержать полосу. Приходит с работы — надо морально подготовиться, а как так сразу? Готовился и готовился. Никакие просьбы не помогали. То голова болит, то устал. В Новый год пришли гости. Обои оборваны со стен, новые стоят нарезанные в уголке. Муж оправдывается — «не успели». Проходит год. Муж так и не собрался, я уже молчу. 31 декабря, я кручусь на кухне, готовлю, ждем гостей. Тех же. Прибегает муж и орет: «Быстрей побежали обои клеить! Бросай все! Что я им скажу?! За год не смогли обои наклеить?!» В итоге наклеили за 2 часа. Довольный муж полюбовался на результат, а когда пришли гости заявил, что у нас традиция: к Новому годы обои клеить. В прошлом наклеили чуть позже, а в этом успели все-так до. © Galina Dolgikh / ADME
Мужа-помогайку надо было кормить по той же схеме, как он обои клеил: "надо морально подготовиться, то голова болит, то устала" 😂
- Когда у нас с мужем только родилась дочь, мы как раз заканчивали ремонт на кухне. Часто приходилось сверлить во время сна малышки, но ей это не мешало. Чудо продолжало сладко спать, несмотря на все звуки ремонтных работ. Кухню закончили делать весьма быстро, дочурке только исполнился второй месяц. И я начала замечать, что она стала плохо засыпать. Крутится, вертится, плачет. И вот муж что-то решил доделать на кухне, включил дрель, и дочь мгновенно уснула! Я была в шоке, рассказываю любимому, а он улыбается и отвечает: «Так что теперь? Придется снова затевать ремонт. Выбирай: в ванной или гостиной». Как-то так и закончили обновлять всю квартиру. © Карамель / VK
- Затеяли с женой уже не первый по счету ремонт. Чем все закончится, догадывались заранее. Я, как только обои занес в комнату, сказал: «Родная, какие бы слова ты сегодня не услышала от меня, как бы я тебя не называл, знай, я тебя все равно люблю!» © Unknown author / Pikabu
Бонус: порой незапланированный ремонт может принести в дом пушистое счастье
- Купили квартиру во вторичке. При просмотрах все было хорошо и пахло цветочками. Но потом хозяева вывезли ковры, мебель и аромалампы. И сразу добавили наш номер в черный список. Мы въехали и чувствуем — аромат стоит такой, хоть топор вешай. Выяснилось, что от него ничего не помогает: ни специальные средства, ни смесь перекиси, соды и уксуса, ни заливка пола олифой или лаком, ни покраска эмалью. Сняли и вывезли полностью весь деревянный пол в квартире — мастер пилил и ругался, весь провонял. Положили ламинат. Потратили кучу денег, что в наши планы, конечно, не входило.
А потом под дверью появился виновник наших приключений — облезлый и худой кот. Соседи рассказали, что именно он жил и метил углы в этой квартире, а перед продажей старые хозяева вывезли его в лесополосу. С кота сняли клещей, откормили его, привили и рискнули оставить. Живет с нами третий год. Мимо лотка еще ни разу не промахнулся. © Подслушано / Ideer
А какие курьезы случались в вашей семье во время ремонта? Делитесь в комментариях!
И вот еще наши статьи об этих слегка безумных ремонтах: