15 дружных семей, которые затеяли ремонт и получили в придачу вагон шуток

Говорят, что ремонт нельзя закончить, его можно только пережить. Но для героев нашей подборки это не просто смена обоев, а настоящее проверка чувства юмора и крепости семейных уз. Иногда в процессе вы узнаете, что ваш прораб за деньги откликается на любое имя, муж во сне грезит пенополистиролом, а кот Барсик достоин собственной «аллеи славы» прямо на вашем свежем наливном полу.

Мы собрали 15 историй, доказывающих: если в доме есть любовь и вагон шуток, любой ремонт пройдет на ура. А в бонусе вас ждет пример того, что даже внезапный ремонт может принести радость. Пушистую радость.