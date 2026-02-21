Мама уставшего мальчика ходить за него в туалет? Или пока ещё нет? Поражаюсь таким родителям.
14 курьезных историй от репетиторов, которые на своих занятиях чего только не видели
Быть репетитором — значит обладать выдержкой дипломата и фантазией сценариста. Иногда обычный урок английского превращается в попытку заработать миллион за три дня, а математика — в игру «угадай ответ по лицу учителя». Вот 14 историй от педагогов, которые доказали: в этой профессии самое сложное — не передать знания, а справиться с сюрпризами, которые подкидывают ученики и их родители.
Некоторые изображения в статье были созданы с помощью искусственного интеллекта.
- Сестра — репетитор по английскому. Попался ей уникальнейший клиент. Он предложил ей уговор: если за 3 дня он сможет с нуля выучить английский, то заплатит ей миллион! Сестра отказалась, но он так жалостливо просил, что она согласилась. А ровно через 3 дня, разумеется, ничего не вышло, поэтому он с недовольным лицом заплатил ей за три занятия и сказал, что найдет кого-нибудь другого. © Палата № 6 / VK
- Мама пятиклассника жаловалась, что мальчик совсем не справляется, очень устает. Прихожу к ним домой. Достаю пособия, начинаю объяснять, а он только зевает. В комнату заглядывает мама, видит нашу бурную деятельность, возмущенно всплескивает руками и выдает: «Вы зачем ребенку голову морочите?! Он и так после школы уставший! Вы давайте, садитесь тихонечко, пишите ему сочинение и решайте математику, а Илюша пока на диване полежит, мультики посмотрит. Я вам за час плачу, какая разница, кто пишет?» Оказалось, ей нужен был не преподаватель, а сервис по платному выполнению домашки. Я собрала вещи быстрее, чем Илюша успел включить телевизор.
- Как-то позвонила женщина и попросила подготовить дочь к экзамену. Приехал, разложил учебники, начал занятие. В процессе понял, что никакой репетитор ей не нужен, она все знает на отлично. Мне все стало ясно, когда открылась дверь в комнату, а там стоит моя бывшая. Она изменилась до неузнаваемости: стиль одежды, прическа, черты лица. Ученица произнесла: «О, привет, мама, а мы тут задания решаем!» Бывшая улыбнулась. Как оказалось, из-за того, что я уехал в другую страну, она потеряла со мной контакты. Потом совершенно случайно наткнулась на мое объявление, касательно репетиторства. Так она узнала, что я вернулся в город, а я узнал о том, что у меня есть дочь. © Карамель / VK
- Спросила ученика, сколько будет 10:5. Он сказал, что не знает. Я спросила его, сколько будет 10:2, он ответил, что 5. Я снова спросила его, сколько будет 10:5. Стоял и молчал. Ему 16 лет. © red_venus / Reddit
- Девочку нужно было подготовить к экзамену. Начали занятие, все хорошо, поговорила с мамой, определили цель. Через 20 минут она просто выходит из конференции. На вопрос, мол, что случилось, ответили, что у меня слишком детский голос. © medo.vik_
- Я — репетитор по английскому. Занимаюсь с детьми младших классов. Чего только не было на уроках! Дала тест ребенку. Проверяем задания, спрашиваю: «Почему ты выбрал тут „is“?» На что последовал гениальный ответ: «На «are» вы страшно скривили лицо! © Подслушано / Ideer
- Работаю репетитором. Уже которую неделю происходит что-то странное и это не в первый раз. Приезжаю к ученику, его по какой-то причине нет. Мама извиняется передо мной, отдает денежку и отпускает. У богатых свои причуды. © trenchar / Pikabu
- Работаю репетитором. Есть у меня ученица-третьеклассница. Задаю ей вопрос: «Do you like dancing?» (в пер. — «Ты любишь танцевать?») Она задумчиво посмотрела в потолок и вдохновенно сказала: «По праздникам или по жизни?» © Не все поймут / VK
- Мать одного моего ученика во время онлайн-занятий постоянно сидит за кадром и внимательно наблюдает за всем процессом. Я узнал об этом когда однажды ученик случайно «забыл» отключить микрофон. И тут слышу, она ему выдает: «Давай-ка ты не будешь смотреть в мою сторону! Улыбайся». © The_Minstrel_Boy / Reddit
- Я — репетитор по английскому. То родителям хочется, чтобы их ребенок заговорил как британская королева через пару недель. То чтобы дитя, букв не знающее, начало учиться на одни пятерки! Но апогеем стало, когда одна дама мне заявила: «Требую вас прекратить выспрашивать у ребенка информацию о нашей семье!» © Подслушано / Ideer
- Недавно у меня состоялся такой диалог между мамой одной из моих учениц:
— Здравствуйте, Катя! У нас не получается ходить два раза в неделю, мы будем ходить один раз, это ничего?
— Здравствуйте, ничего.
— Но это же ничего? Это никак не отразится на результатах занятий?
— Вы в два раза меньше будете заниматься. У вас 3 в четверти и большой пробел. Конечно, это отразится.
— Но, у нас пение, художка и гимнастика! Мы не можем ходить два раза! Можно мы будем ходить один раз?
— Ходите.
— Но, она успеет за месяц все подтянуть?
— За 4 урока? Нет, не успеет.
— Что нам делать?!
— Ходить хотя бы 2 раза на урок или заниматься самим дома.
— Но у нас пение, художка и гимнастика!
— Мне кажется, мы пошли по второму кругу. © trenchar / Pikabu
- Разбудил меня телефон.
— Доброе утро! Вы репетитор по математике?
— Доброе! Да, я вас слушаю.
— Нужен репетитор для мальчика, 10 класс.
— Извините, на 10 класс мест нет.
— Зачем же вы трубку берете тогда?
Ну тут я просто прибалдела и порадовалась, что она сама трубку бросила, потому что ответ я до сих пор не придумала... © Unknown author / Pikabu
- Оканчиваю журфак, подрабатываю репетитором. И вот однажды мама моего ученика рассказала фееричное. Она застала своего мужа под столом во время видеоурока сына со мной. Он сидел там, чтобы в камеру не попасть, слушал, записывал. Ни благодарные ученики, ни их баллы на экзаменах не подстегнули меня стать учителем так, как этот взрослый человек, которому вдруг стало интересно заниматься. Мечты о «быть в телевизоре» как рукой сняло, буду поступать в пед. © Подслушано / Ideer
- Одна из учениц сразу заявила, что у нее цель — выйти замуж за очень богатого иностранца. Занятия так и строились: одна половина на написание писем потенциальным кандидатам на сайтах знакомств, а другая половина — натаскивание девушки на разговорную речь. Ей не хотелось, чтобы был контраст между текстом писем и молчанием при встрече. © Melissa / ADME
Будь то папа, тайком слушающий уроки из-под стола, или подготовка к свадьбе с миллионером вместо подготовки к ЕГЭ — будни репетиторов никогда не бывают скучными. Именно такие истории делают работу незабываемой (и иногда — поводом сменить свой университет на педагогический). А какой самый необычный запрос или случай на занятиях встречался вам? Ждем ваши байки в комментариях!
