Я, когда была школьницей, тоже ходила к репетитору. И для кого-то я - очень своеобразный человек и сейчас, а в детстве и подавно. Но вот чего я никогда не делала - это не разглядывала ничего у репетитора.
15+ репетиторов, у которых порой хватает приключений на работе
Многие думают, что быть репетитором — это просто: проводи несколько занятий в день и получай приличный доход. Однако за этой профессией скрывается гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Репетиторы не только помогают ученикам освоить сложные темы, но и справляются с самыми разными ситуациями, требующими терпения и креативности.
- Я занимаюсь репетиторством. Есть у меня одна ученица из 4 класса. Ну очень внимательная девочка, настолько, что обращает внимание на все мои новые вещи, начиная от ручек и брелоков и заканчивая одеждой и обувью. Она постоянно пытается обменять что-нибудь из моих вещей на свои. Вчера перед тем, как ехать к ней на занятие, я купила духи, но они не поместились в мою сумочку, и мне пришлось нести их в пакете. Ученица, конечно же, заметила это. Я подумала: «Ну вот...Сейчас начнутся предложения об обмене». К счастью, кассир положила в пакет с духами несколько пробников других ароматов. Теперь за хорошую работу на уроке я дарю девочке эти пробники, и мы обе довольны. Такое поведение девочки конечно весьма странное для меня. © Рабочие истории / VK
- Я несколько лет работала репетитором. Ученики приходили ко мне домой. У меня есть огромный пушистый белый пес, которого многие боялись, поэтому чаще всего я закрывала его в соседней комнате. Но одна ученица была просто в восторге от него. Она всегда просила разрешения прийти на 15-20 минут раньше и уйти чуть позже, чтобы погладить собаку, и поднять себе настроение. Я, конечно же, не против была. Уже пару месяцев не занимаюсь репетиторством, но на прошлой неделе получила от этой ученицы сообщение с просьбой побыть с собакой, потому что у нее проблемы в школе, и ей надо, чтобы кто-то ей помог. Не знаю, как можно отказать, поэтому мы видимся каждые выходные, да и собака просто от счастья прыгает от каждого прихода этой девочки. © Не все поймут / VK
- Я репетитор по иностранному языку, и как меня достали эти объявления: «Хочу, чтобы мы поймали вайб», «Ищу позитивного преподавателя», «У меня нет времени делать домашку, хочу, чтобы мы только говорили». Как?! Как можно говорить, если ты 10 слов на языке знаешь? Как можно продвинуться, если память словно у рыбки. За 10 лет работы с разными возрастными группами только двое сами все изначально делали и получали результат. А остальных приходилось сначала дисциплинировать, а уже потом начинать прорабатывать. Я бы не прочь сидеть в кафе, ловить позитивные «вайбы» и еще деньги получать за это, но наша работа сложнее, психологически тоньше. © Подслушано / Ideer
- Мать одного моего ученика во время онлайн занятий взяла за привычку сидеть за кадром и внимательно наблюдать за всем процессом. Я узнал об этом когда однажды ученик случайно «забыл» отключить микрофон. И тут слышу, а она ему выдает: «Давай-ка ты не будешь смотреть в мою сторону! Улыбайся». © The_Minstrel_Boy / Reddit
Я работала репетитором, но никого к себе домой не звала. Зачем мне чужие люди в доме? Всегда было удобнее и мне и ученикам заниматься н.а их территории.
- Я репетитор на английскому. Проработала в школе 3 года, ушла в декрет и не вернулась. Как-то раз мамаша одного ученика слезно жаловалась на проблемы: «Ой, в школе вообще не учат. Сын весь вечер учил слова, а ему 2 поставили!» Решила проверить его знания. Дала список из 10 слов. Оказалось, что ребенок уверенно знает только 2 из них, а остальные даже прочитать не может. Спрашиваю, мол, почему так, а мне в ответ: «Нам говорили устно учить, а не читать, и про перевод не говорили». Пытаюсь сообразить, как вообще можно учить слова на английском, не зная ни чтения, ни перевода. А виноват, видите ли, школьный учитель, потому что ребенок «учил», а поставили двойку. © ychris1987 / Pikabu
- Одна из моих 14-летних учениц по английскому языку написала на выпускном сочинении: «Что касается доказательств, то просто имейте в виду, что я права, и не задавайте лишних вопросов». Очевидно, она написала это в шутку, но забыла потом стереть. © Nuneasy / Reddit
- Я репетитор. Впервые в жизни накричала на ученика и отключилась от онлайн урока. Постоянно ему твердила: «Мы же решаем, я тебе даже образец даю, просто сделай дома по нему». Но ему все равно! Делает как попало, только половина заданий верные, а на экзамене ему хочется «4». Каждое занятие удивляюсь, зачем он вообще ходит, ведь на тройку и сам может сдать. На каком-то клочке бумаги присылает домашнее задание, мол, и так пойдет. Такое неуважение к труду! В итоге я заревела, даже муж прибежал. © Подслушано / Ideer
"Что касается доказательств, то просто имейте в виду, что я права, и не задавайте лишних вопросов". Если правильно помню термины (лень гуглить), то эту фразу можно представить в виде "Что касается доказательств - это аксиома"
- Работаю репетитором. Очень хочется краситься, красиво выглядеть и хотя бы пару раз надеть платье. Но не могу этого сделать, потому что мне некомфортно находиться дома у моих учеников красивой. Дело в том, что их отцы слишком подозрительно радуются моему приходу. Может, ничего такого и нет, но повод давать не хочется. Бесит, что не могу быть такой, какой я могу быть, какой мне комфортно быть. © Подслушано / Ideer
- Одна моя ученица притащила какую-то бутылочку со словами: «Мама просила, чтобы вы посмотрели и сказали, что это такое». Все надписи на бутылочке были предположительно на польском. Я сказала, что языка этого не знаю. А девочка мне в ответ как выдала: «Ну, вы же английский хорошо знаете, поэтому лучше нас разберетесь». А в бутылочке был, скорее всего, гель для душа. © Polina Karabardina / ADME
- Была у меня как-то ученица. Начали с ней изучать все с нуля, потому что ее знания были реально на нуле. Прошел месяц, и родители мне заявляют: «Вы ее не так учите! И совсем не тому: надо учить читать на английском, а не английскому». Оба на заводе работают. Ваше право! Только девчонку жалко, ведь она только начала что-то понимать. Относилась с энтузиазмом к занятиям. © user9238166 / Pikabu
- Как-то раз на онлайн занятии я забыл выключить звук. Разумеется, я спокойно сюсюкался со своим котом, который сидел у меня на коленях. Было ужасно неловко. © Unknown author / Reddit
..."Дело в том, что их отцы слишком подозрительно радуются моему приходу."
А откуда она знает, что других они со свечкой в руке и Отче наш встречают?
- В студенчестве подрабатывала репетиторством. Был у меня один ну очень милый мальчик лет 8. Такой щекастенький, синеглазый, улыбчивый и веселый — лапушка! Из-за его невообразимой милоты мое сердце таяло, не хотелось быть даже совсем чуть-чуть строгой, хотелось все прощать. Было огромное желание ущипнуть его за щечки и засюсюкать: «А кто это у нас тут такой хорошенький? Кто это у нас тут такой зайка?» Тот случай, когда милота ученика мешала занятиям. © Ленка / ADME
- Как-то раз один ученик, которому, кстати, уже 13 лет, спросил у меня: «А куры — это грызуны?» © ohcharmingostrichwhy / Reddit
- Работаю репетитором по математике. Беру всех. Не только из-за денег, но и из-за того, что обожаю математику. Готова решать и говорить о ней бесконечно. Но самое приятное — когда подросток, дважды заваливший экзамен, приходит ко мне с утра пораньше сонный и хмурый, а потом говорит: «Блин, оказывается, математика — это так интересно». В этот момент чувствую себя счастливой. © Подслушано / Ideer
- Я работаю репетитором. На сайте, где я зарегистрирована, мне поставили в рейтинге «четверку». Дело в том, что я не смогла сдержаться, несмотря на годы тренировки. Как-то раз одна мамаша привела ко мне домой своего сына. Так он в присутствии меня и своей матери взял, да и плюхнулся на мой диван со словами: «Что-то я устал...» Даже не спросил разрешения. © Ольга Доценко / ADME
- Был у меня один ученик, с которым что ни урок, то новый прикол. Как-то раз он подошел и сказал: «Мария Олеговна, скажите честно... У вас есть кто-то кроме меня?» © Exlibra / Pikabu
- Работаю репетитором английского языка. С утра и до вечера спокойно объясняю детям правила, учим буквы, цифры. А мой сын в первом классе. И это кошмар. Я не могу спокойно даже делать с ним домашку! Понимаю, что надо бы помягче, но ничего не могу с собой поделать, меня бесит его медлительность и глупые ошибки. Сдерживаю себя, но в итоге все равно срываюсь. Потом оба плачем, успокаиваемся и доделываем. © Подслушано / Ideer
- Одна из учениц сразу заявила, что у нее цель — выйти замуж за очень богатого иностранца. Занятия так и строились: одна половина на написание писем потенциальным кандидатам на сайтах знакомств, а другая половина — натаскивание девушки на разговорную речь. Ей не хотелось, чтобы не было контраста между текстом писем и молчанием про встрече. © Melissa / ADME
Работа репетитора — это не только передача знаний, но и умение справляться с неожиданными вызовами. Ведь быть репетитором не так легко, как многим кажется. Однако видеть успехи учеников — лучшая награда.
Комментарии
Нанимала репетитора по математике сыну, хотя сама птичница - отличница и могу быть репетитором. Занималась с сыном подруги, вытянули на 4 . А родному мальчику готова была тетрадь на голову надеть, так бесило то, что тормозит и невнимателен.
Иногда требования к репетитopу выдвигают даже не родители, а сам ученик)
Вот попалось реальное объявление
Не думаю, что найдутся желающие)
Истории очень интересные, спасибо. Только в последней истории не поняла, что значит: "и молчанием про встрече". Может быть, молчанием при встрече. А то как-то не по-русски.
Последняя ученица - просто золото, имхо, у нее есть конкретный запрос и конкретный план для достижения желаемого результата.