17 доказательств того, что быть репетитором не так легко, как многим кажется

Когда отпускают, заплатив за занятие, это не так уж и плохо :) Я помню, как-то с мамой ученика делала д/з, потому что сам он гулял во дворе.
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Учить людей — задача не из легких. Особое место занимают репетиторы, которые работают не только с детьми, но и со взрослыми. Поэтому мы решили отдать дань уважения этой профессии и сделали подборку ярких историй из жизни этих специалистов. А в конце вас ждет бонус — переписка, которая показывает, что у некоторых преподавателей есть «очень индивидуальный подход» к каждому запросу.
Когда отпускают, заплатив за занятие, это не так уж и плохо :) Я помню, как-то с мамой ученика делала д/з, потому что сам он гулял во дворе.
А вот еще порция статей о репетиторах, для желающих взять «дополнительный урок»: