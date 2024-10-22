17 доказательств того, что быть репетитором не так легко, как многим кажется

Учить людей — задача не из легких. Особое место занимают репетиторы, которые работают не только с детьми, но и со взрослыми. Поэтому мы решили отдать дань уважения этой профессии и сделали подборку ярких историй из жизни этих специалистов. А в конце вас ждет бонус — переписка, которая показывает, что у некоторых преподавателей есть «очень индивидуальный подход» к каждому запросу.