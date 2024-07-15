18 историй из поездов, где в каждом вагоне страсти кипят, как борщ на плите

Самая эпичная поездка в поезде случилась у нас с дочкой лет 10 назад.

Собирались мы в очередной круиз (очень бюджетный вид отдыха на тот момент ) и решили доехать до Хайфы на поезде.

Но не учли, что это первый рабочий день недели и поезд по крышу был забит солдатами, едущими на северные базы после выходных.

А у каждого солдата - автомат+ рюкзак + армейский баул, размером и весом как раз с меня)

Перед нашей остановкой в Хайфе мы кое-как по ногам, спинам и баулам пропихнулись к дверям, дочь с ее мини-чемоданом вынесло волной, а я зацепилась сандалией за чей-то тяжелый рюкзак и билась, практически, как рыба в сетях 🐠😁

Спасибо неизвестному герою, который могучей лапой меня отцепил и выкинул на перрон вместе с пожитками в почти закрывающуюся дверь)