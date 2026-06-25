20+ ярких животных и растений, у которых, кажется, сломались настройки реальности

В повседневной суете мы часто забываем, как же прекрасна и порой удивительна матушка земля. Казалось бы, мир вокруг нас давно изучен вдоль и поперек, но время от времени природа все равно находит простые способы нас вдохновить. То обнаружится невероятно редкий павлин и «золотая черепашка», то встретятся цветы, в существование которых трудно поверить. Мир животных и растений может быть захватывающим. Эта подборка подарит вам море приятных впечатлений и ярких эмоций.

Павлин предстал во всем своем великолепии. От этого красавца просто невозможно отвести глаз

Ладожская нерпа. Мужчина смог увидеть еще совсем юную особь

Фотограф запечатлел дерево бонсай, над формой которого непрерывно работают с 1945 года

Лисица-крестовка во всей своей красе

Мужчина вырастил большой лук. Его вес — 4874 грамма

А я все думала, толстые кольца или тонкие. Но реальность — нечто! © ADME

Мужчина гулял с другом по лесу и встретил вот такого красавца

Надо было видеть лицо мужа, когда до него дошло! © ADME

Глядя на эти цветы, трудно поверить, что они — творение природы, а не нейросети

Автор попытался запечатлеть переливы на крыльях фиолетовой пчелы-плотника. Некоторые детали точно стоит приблизить и рассмотреть

Девушка нашла в своем саду молодой дубок с очень редкой окраской

Огролицый паук-гладиатор. Автор фото целый год надеялся найти этот вид. Кадр собран из 35 снимков

А как вам такое? Это Гвианский скальный петушок — одна из самых труднонаходимых бразильских птиц в мире

На фото — огненная лилия, национальный цветок Зимбабве

Для мужчины это стало лучшим моментом наблюдения за дикой природой за всю его жизнь: он встретил дикого панголина

Растение Кроталярия Каннингема своим видом имитирует птиц

На фото — бабочка-лобстер в стадии гусеницы, которую мужчина обнаружил в Нидерландах. Это самое необычное создание из всех существующих

А видели такое растение? Это Пассифлора цинцинната. Оно родом из Южной Америки

© alismatales / Reddit Cookie только что В горшке на окне такие часто можно увидеть или в садах лианы. Ну не конкретно этот сорт, но саму пассифлору. Ответить

Понадобилось целых три года, но у автора наконец-то расцвел восточный мак сорта «Royal Wedding». Цветы просто огромные и безумно красивые

Автор наткнулся на Лунную моль (сатурния луна) прямо в офисе

Девушка показывает цветок гибискуса очень редкого окраса. Выглядит он просто потрясающе

Автор иронизирует: все еще гадаете, что случилось с динозаврами? А это просто птенец голубой цапли, который выглядит точь-в-точь как они

Редкий розовый кузнечик. Мужчина сумел поймать его в кадр на юге Онтарио, Канада

Бабочка вида Arcas ducalis. Есть в ней что-то волшебное и завораживающее

Это Кальцеолярия одноцветковая. И по мнению автора, они выглядят точь-в-точь как стайка крошечных 3D-цыплят в очках и с тортиком в руках

Автор запечатлел на фото дивного шпателехвоста — невероятно красивую и редкую разновидность колибри

Автору понадобились годы, чтобы запечатлеть этого дружочка

Фотограф делится снимком необычных цветов, растущих по соседству, которые напоминают крошечные фонарики