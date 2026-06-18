20+ фото от мастеров, чье летнее рукоделие буквально заряжено солнцем и теплом

Как только наступает лето, так сразу нас тянет к легкости, прогулкам теплыми вечерами и беседам с друзьями. Творчество тоже может дать эти ощущения. Как только мастерица вяжет купальник для подруги, то и сама погружается в мысли об отпуске и ласковых волнах на пляже. Дыхание лета чувствуется и через собственноручно сваренное арбузное мыло, и через обвес на сумку, полный воспоминаний о деревне. Это благодатная тема для всех талантливых людей, которые проявляют свою фантазию на полную катушку.

«Связала мини-бикини для подружки»

Ха! Бабуля бы одобрила такой купальник. Теплый же. © Dostoevskyi / Pikabu

«Дочка получила такой подарок на день рождения и спросила, можно ли взять его в садик»

Я бы побоялась в садик его нести. Когда была маленькой, у меня была любимая игрушка — чудесный тигр с нежно розовым животиком. Одна девочка в садике очень хотела поиграть с ним и мы начали его перетягивать. В итоге тигр лишился хвоста. Боюсь даже представить, что может случиться с таким очаровательным котиком. ADME

«Я тут налепила украшений из полимерной глины»

Глаза упорно отказываются верить, что это несъедобное. Уж слишком аппетитно выглядит. А еще заставляет вспомнить, как классно было в деревне у бабушки летом собирать такую желтую малину прямо с куста, уворачиваясь от крапивы. ADME

«Мне попалась в руки винтажная мерчовая простыня. И я решила сшить из нее крутой летний костюм»

«Я сделала арбузное мыло, и оно выглядит просто как кусочек лета»

«Я превратила настоящие цветы в шпильки для волос»

«Вот такие крошечные цветочки на пуговицах получились»

«Я собиралась выбросить эту ткань для штор. Но решила вместо этого сшить из нее летний комплект»

«Я смастерила эту сумочку специально для летних деньков»

«Я леплю ягодки из полимерной глины. И на этой фотке все, кроме одной, сделаны мной. Разомните глаза, найдете настоящую?»

© PandiNika / Pikabu ElenaLev только что Что-то невероятное!!! Слюнные железы не видят обмана 😂

По поводу "подброшенки" нет никаких предположений.... Разве что слева, в розовой мисочке видна одна сиротинушка, черничка... Нет? Ответить

Нам в редакции понадобилось время, но мы справились с задачей. А у вас как, получилось найти?

«В этот обвес на сумку я вложила все свои детские воспоминания о лете в деревне у бабушки»

Не хватает только крынки со сметаной и творога. © user11816575 / Pikabu

«Слепила из холодного фарфора яблоневый цвет. Мои друзья знают, как я обожаю это, поэтому постоянно шлют фотки цветущих деревьев»

«Я использовала кристаллы Сваровски, японский бисер и кожу, чтобы сделать эту брошь»

«Моя сестра — фанатка шахмат. Так что я сделала для нее такой подарок. Слева — засушенные цветы, справа — сухой мох»

«Моя мамуля расписала холщовую сумку акрилом. Природа — ее главный источник вдохновения»

«Смотрите, какой ловец снов я сделала!»

«Летние браслетики из кристаллов и ромашек. Как вам, нравится?»

«Дочка выбрала пляжную тему для вечеринки по случаю дня рождения. Мой муж сделал для нее такой тортик»

Выходи за него. Еще раз. © Snow5Penguin / Reddit

Это просто бесконечно умилительно. И сам торт, и то, как мужчина проявил фантазию, чтобы действительно порадовать свою дочку на день рождения.

«Эти вязаные клубнички будто выросли в тайном саду. И вот, я решила собрать из них сережки»

«Очень довольна своей баночкой в виде груши. Теперь думаю, что же в ней хранить?»

«Сделала макаруны с самыми летними вкусами. Тут у нас сахарная вата, арбуз и лимон»