16 мастеров и мастериц, которые из подручных материалов создают просто шедевры

Фотоподборки
11 часов назад

Кто-то видит в старых вещах или мотке ниток хлам, а настоящие мастера — будущий шедевр. Эти умельцы способны создавать что-то новое из самых неожиданных вещей. Их работы вдохновляют на то, чтобы оглянуться вокруг и увидеть новые возможности в самых простых вещах.

«Сделала портрет этого пушистика»

«Делаю платья от-кутюр из листьев, овощей, цветочков»

«Решили устроить конкурс костюмов, после одной бессонной ночи я победил»

  • Надеюсь, что был денежный приз, потому что это выглядит просто потрясающе. © Aphid61 / Reddit

«Недавно закончила эту валяную собачку»

«Моя новая работа — детеныш гепарда»

«Мне попросили сделать фигурки этих собаки»

Милая свинюшка

«Лучшая сумка, которую я когда-либо шила»

«Связала себе „клубничные“ подушки»

«Одна из моих маленьких скульптур померанского шпица»

«Связала вот такие накладки для кроксов»

«Самая прикольная вещь, которую я когда-либо вязала»

Mirra
3 часа назад

а мне бабушка сшила)) В огороде зверски сорняки убиваю в колпачке))

Комментарий с изображением на AdMe.Media
-
-
Ответить

«Связала себе свадебный букет»

«Я в полном восторге от процесса создания этих забавных шапок!»

«Связала парные шапки для себя и своей безумно радостной кошки!»

«Потратила несколько недель и связала это платье к 10-летию свадьбы»

Nika88
5 часов назад

Если рассматривать это просто как пляжное платье, то классно, мне нравится.

-
-
Ответить
  • Когда увидела фото, громко крикнула от удивления и напугала всю семью, блин. © pithy_quip / Reddit

А здесь больше статей о том, как талантливые мастера и мастерицы смогли вдохнуть новую жизнь в старые вещи:

Фото на превью spiritandthread / Reddit

Комментарии

Уведомления
Руконожка Ай-Ай
10 часов назад

Понравилось: портрет кота, платье из листьев, вязаная борода, грустный гепард.
Ну и прикольная шапка-двухвостка.
Рада, что у людей фантазия бурлит и руки за ней поспевают)

-
-
Ответить
Катерина Лисичкина
10 часов назад

Люди увлеклись валянием) Валяют все что движется. Скоро людей валять можно будет))) Пардон, если кого обидела. На самом деле прикольно получается)

-
-
Ответить
Руконожка Ай-Ай
10 часов назад

Пользуясь случаем, хочу показать рыбов, но не моих, их делает наш мастер-учитель Лика Вал.
Кстати, она заметила, что рыбный вирус активно пошел в народ среди учеников ее студии)

Комментарий с изображением на AdMe.Media
-
-
Ответить

Похожее