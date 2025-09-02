16 мастеров и мастериц, которые из подручных материалов создают просто шедевры
Кто-то видит в старых вещах или мотке ниток хлам, а настоящие мастера — будущий шедевр. Эти умельцы способны создавать что-то новое из самых неожиданных вещей. Их работы вдохновляют на то, чтобы оглянуться вокруг и увидеть новые возможности в самых простых вещах.
«Сделала портрет этого пушистика»
«Делаю платья от-кутюр из листьев, овощей, цветочков»
- Хочу себе такое! © Candybunny16 / Reddit
«Решили устроить конкурс костюмов, после одной бессонной ночи я победил»
- Надеюсь, что был денежный приз, потому что это выглядит просто потрясающе. © Aphid61 / Reddit
«Недавно закончила эту валяную собачку»
«Моя новая работа — детеныш гепарда»
«Мне попросили сделать фигурки этих собаки»
Милая свинюшка
«Лучшая сумка, которую я когда-либо шила»
«Связала себе „клубничные“ подушки»
«Одна из моих маленьких скульптур померанского шпица»
«Связала вот такие накладки для кроксов»
«Самая прикольная вещь, которую я когда-либо вязала»
«Связала себе свадебный букет»
«Я в полном восторге от процесса создания этих забавных шапок!»
«Связала парные шапки для себя и своей безумно радостной кошки!»
«Потратила несколько недель и связала это платье к 10-летию свадьбы»
Если рассматривать это просто как пляжное платье, то классно, мне нравится.
- Когда увидела фото, громко крикнула от удивления и напугала всю семью, блин. © pithy_quip / Reddit

Понравилось: портрет кота, платье из листьев, вязаная борода, грустный гепард.
Ну и прикольная шапка-двухвостка.
Рада, что у людей фантазия бурлит и руки за ней поспевают)
Люди увлеклись валянием) Валяют все что движется. Скоро людей валять можно будет))) Пардон, если кого обидела. На самом деле прикольно получается)
Пользуясь случаем, хочу показать рыбов, но не моих, их делает наш мастер-учитель Лика Вал.
Кстати, она заметила, что рыбный вирус активно пошел в народ среди учеников ее студии)