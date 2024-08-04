20+ рукодельниц, которые вдохнули новую жизнь во вчерашний хлам

Дать старым вещам вторую жизнь — настоящее искусство. Мы разыскали мастеров и рукодельниц, которые способны сделать красоту из обломков. В нашей подборке нашлось место и для домашнего крафта, и для экспонатов музейного уровня.

«Мне очень нравится эта техника. Использовал ее впервые в жизни»

© Roadbound_Punk / Reddit Атеми 4 часа назад У жены есть кеды, так же примерно зашила, берёшь её за руку, приводишь в магазин обуви 3 часа выбираешь ,а после опять уходишь из магазина с пустыми руками, даже нашел такие же точь в точь, купил ей, а она не носит их все в своих защтопанных лазиет, мне не удобно перед ее родителями уже. Что это может быть? - - Ответить

«Нашла эти ящики в мусорном баке и сделала небольшую книжную полку»

О, как умно! Стащу вашу идею. © GoldaV123 / Reddit

«Превратила старую шляпу в такой грибочек»

«До и после»

«Дала кожаным ботинкам вторую жизнь»

«Есть тут фанаты черной мебели?»

«Заделала дырку в рюкзаке моего малыша»

«Вот как я починила прореху на штанах в цветочек. Это моя первая работа»

«Девушка попросила меня починить пару ее сумок для продуктов»

«Меня всю жизнь бесило, что на дне дезодорантов-стиков всегда что-то остается. Я просто соскребла остатки из нескольких и поместила в один»

«Дал вторую жизнь комоду из комиссионки»

«Заштопал любимую пижаму жены, пока она смотрела футбол»



© PartySloth99 / Reddit Атеми 4 часа назад Осторожно! Можно так увлечься швейной машинкой, что джинсы давно уже должны уйти в ветошь, а их все подстрачиваешь. Пока они в один прекрасный момент не подведут, так как ткань за годы уже спрела. - - Ответить

«Купила дешевый витраж, а в итоге получила стильную и светлую кухню»

«Впервые в жизни взялась за починку одежды и спасла свои джинсы»

Получилось отпадно! Только не вставайте теперь в них на колени. © NaturalPhilosopher47 / Reddit

«Поставила жирное пятно на любимую футболку. Жалко было терять ее, и вот что я попробовала»

«Спасла корпус электронной книжки с помощью ткани для штор»

«Мне нужен был новый стол для растений. Получилось очень функционально»

Глазам своим не верю! Я бы до такого никогда не додумалась. Офигеть! © M-Everly / Reddit



«На мои любимые брюки протекла ручка. Пятно никак не отстирывалось, поэтому я нарисовала сверху золотую сферу»

«Создала произведение искусства из старых игрушек моих детей»

© Sterilization4Free / Reddit Ekaterina Sidorenko 2 дня назад я похожее полотно видела лет 10 назад в музее в Монреале. Адме ужасно урезает фотки, что-либо понять по этому изображению нереально. Но это огромное полотно во всю стену, и сделано оно из мягких игрушек - - Ответить

«Потребовалось много времени на переделку. Да, я люблю все дерзкое»



«Достало смотреть на наш уродский холодильник! И вот что я придумала»

Блин, вы осуществили мою мечту! © otterlyad0rable / Reddit

«Сделала удобную сумку из джинсов»

«Сшила наряд дочери из старого платья за 50 центов»