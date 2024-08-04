У жены есть кеды, так же примерно зашила, берёшь её за руку, приводишь в магазин обуви 3 часа выбираешь ,а после опять уходишь из магазина с пустыми руками, даже нашел такие же точь в точь, купил ей, а она не носит их все в своих защтопанных лазиет, мне не удобно перед ее родителями уже. Что это может быть?
20+ рукодельниц, которые вдохнули новую жизнь во вчерашний хлам
Дать старым вещам вторую жизнь — настоящее искусство. Мы разыскали мастеров и рукодельниц, которые способны сделать красоту из обломков. В нашей подборке нашлось место и для домашнего крафта, и для экспонатов музейного уровня.
«Мне очень нравится эта техника. Использовал ее впервые в жизни»
«Нашла эти ящики в мусорном баке и сделала небольшую книжную полку»
- О, как умно! Стащу вашу идею. © GoldaV123 / Reddit
«Превратила старую шляпу в такой грибочек»
«До и после»
«Дала кожаным ботинкам вторую жизнь»
У моей мамы такая сумка была, из кусков кожи. Надо ее найти, автору передать, пусть трусы сошьет🤣🤣🤣
«Есть тут фанаты черной мебели?»
«Заделала дырку в рюкзаке моего малыша»
Она вязаную пчелку обезглавила? Жесть... такой кругляш связать можно было
«Вот как я починила прореху на штанах в цветочек. Это моя первая работа»
«Девушка попросила меня починить пару ее сумок для продуктов»
Сумка стоит 1 доллар; нитки, кусочки ткани, время стоят больше чем доллар. Пур куа?
«Меня всю жизнь бесило, что на дне дезодорантов-стиков всегда что-то остается. Я просто соскребла остатки из нескольких и поместила в один»
«Дал вторую жизнь комоду из комиссионки»
«Заштопал любимую пижаму жены, пока она смотрела футбол»
Осторожно! Можно так увлечься швейной машинкой, что джинсы давно уже должны уйти в ветошь, а их все подстрачиваешь. Пока они в один прекрасный момент не подведут, так как ткань за годы уже спрела.
«Купила дешевый витраж, а в итоге получила стильную и светлую кухню»
«Впервые в жизни взялась за починку одежды и спасла свои джинсы»
- Получилось отпадно! Только не вставайте теперь в них на колени. © NaturalPhilosopher47 / Reddit
«Поставила жирное пятно на любимую футболку. Жалко было терять ее, и вот что я попробовала»
«Спасла корпус электронной книжки с помощью ткани для штор»
«Мне нужен был новый стол для растений. Получилось очень функционально»
- Глазам своим не верю! Я бы до такого никогда не додумалась. Офигеть! © M-Everly / Reddit
«На мои любимые брюки протекла ручка. Пятно никак не отстирывалось, поэтому я нарисовала сверху золотую сферу»
«Создала произведение искусства из старых игрушек моих детей»
я похожее полотно видела лет 10 назад в музее в Монреале. Адме ужасно урезает фотки, что-либо понять по этому изображению нереально. Но это огромное полотно во всю стену, и сделано оно из мягких игрушек
«Потребовалось много времени на переделку. Да, я люблю все дерзкое»
- Ого, не ожидал такого! © what_a_r / Reddit
«Достало смотреть на наш уродский холодильник! И вот что я придумала»
Колхоз какой то, не лучше ли было розовые ящики в серый или белый перекрасить ? смотрелось бы гармонично
- Блин, вы осуществили мою мечту! © otterlyad0rable / Reddit
«Сделала удобную сумку из джинсов»
«Сшила наряд дочери из старого платья за 50 центов»
- Идеально! © bongwatervegan / Reddit
- Чем ты только отстирала эту ткань? И цветы даже не поблекли! © Cautious_Reality_262 / Reddit
«Спрятала пятно на своем любимом платье»
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