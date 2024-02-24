16 человек, которые починят любую испорченную вещь так, что она будет краше новой

Даже самые любимые вещи приходят в негодность. Некоторые со вздохом отправляют порванное и поломанное в мусор, а другие берут в руки нитки и иголки, краски или инструменты и творят. В результате из старого барахла получается нечто новое, особенное.

«Моя сестра — вегетарианка, она любит здоровое питание и готовить. Подновила ее старый фартук»

С сестрами и братьями мы можем ссориться по сто раз на дню, но все равно оставаться самыми близкими и родным людьми на свете.

«Починил лампу методом витражной пайки»

«Никогда раньше не занималась штопкой или вышивкой, но мне захотелось заделать дыру в моей любимой фланелевой рубашке и сделать ее красивой»

«Долго откладывала, но на днях увидела видео, где кто-то вышивает листики, и подумала, что выглядит намного проще, чем я думала. Это заняло около шести часов, я не спала всю ночь, но мне так нравится результат!»

«Мой друг собирался выбросить эти составные столики, потому что на них остались следы от кружек»

«Спросил, могу ли взять их себе, и вот, спустя один лист оконной витражной пленки, они выглядят лучше, чем новые».

«Подружка посадила на толстовку пятно, которое никак не отстирывалось. Превратила его в еще одну зверюшку»

Не у всех получается делать что-то руками. Кто-то одарен совсем иначе и может только завидовать мастерам и мастерицам, способным творить настоящие чудеса.

«Не хотел покупать новые туфли для свадебного пикника, а в моих старых была дырища»

Ты не заливаешь? Это одна и та же пара тапок?! © beatricetalker / Reddit

«Когда дыра становится огромной, просто прикройте ее цветами. Это было мое любимое пончо, и я замаскировала дыру цветочками из фетра»

«Чинила свои любимые штанцы и вдруг решила превратить их в нечто особенное»

«Кабель был покоцан с обеих сторон»

«Собака подрала медвежонка моего парня. Он был с ним с младенчества»

«Новая жизнь старого столика. Я выгравировал лазером карту Лондона и покрыл белой акриловой краской. Потому что могу»

«Замаскировала две дырки сзади на джинсах. Рада, что у штанов теперь вторая жизнь»

Тем, кто ворчит, что вышивка — занятие для бабушек, давно канувшее в прошлое, стоит посмотреть на шедевры, которые современные рукодельницы создают при помощи ниток, иголки и безграничной фантазии.

«Обновил джинсовую куртку. Было непросто, но конечный результат того стоил»

«Поставила заплатку на любимые джинсы»

«Как исправить растянутый край любимой футболки?»

«У меня была идея добавить какую-нибудь неряшливую вышивку крестиком, чтобы укрепить ее, но стало только хуже. Поэтому я обметала ее так, чтобы получился шнурок, и очень довольна тем, как получилось».

«Дочура постоянно приходит со школы в драном. Мне нравится, как получилось починить эту курточку. На очереди — куча ее легинсов»