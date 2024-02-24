16 человек, которые починят любую испорченную вещь так, что она будет краше новой

Народное творчество
4 минуты назад

Даже самые любимые вещи приходят в негодность. Некоторые со вздохом отправляют порванное и поломанное в мусор, а другие берут в руки нитки и иголки, краски или инструменты и творят. В результате из старого барахла получается нечто новое, особенное.

«Моя сестра — вегетарианка, она любит здоровое питание и готовить. Подновила ее старый фартук»

С сестрами и братьями мы можем ссориться по сто раз на дню, но все равно оставаться самыми близкими и родным людьми на свете.

«Починил лампу методом витражной пайки»

«Никогда раньше не занималась штопкой или вышивкой, но мне захотелось заделать дыру в моей любимой фланелевой рубашке и сделать ее красивой»

«Долго откладывала, но на днях увидела видео, где кто-то вышивает листики, и подумала, что выглядит намного проще, чем я думала. Это заняло около шести часов, я не спала всю ночь, но мне так нравится результат

«Мой друг собирался выбросить эти составные столики, потому что на них остались следы от кружек»

«Спросил, могу ли взять их себе, и вот, спустя один лист оконной витражной пленки, они выглядят лучше, чем новые».

«Подружка посадила на толстовку пятно, которое никак не отстирывалось. Превратила его в еще одну зверюшку»

Не у всех получается делать что-то руками. Кто-то одарен совсем иначе и может только завидовать мастерам и мастерицам, способным творить настоящие чудеса.

«Не хотел покупать новые туфли для свадебного пикника, а в моих старых была дырища»

«Когда дыра становится огромной, просто прикройте ее цветами. Это было мое любимое пончо, и я замаскировала дыру цветочками из фетра»

«Чинила свои любимые штанцы и вдруг решила превратить их в нечто особенное»

«Кабель был покоцан с обеих сторон»

«Собака подрала медвежонка моего парня. Он был с ним с младенчества»

«Новая жизнь старого столика. Я выгравировал лазером карту Лондона и покрыл белой акриловой краской. Потому что могу»

«Замаскировала две дырки сзади на джинсах. Рада, что у штанов теперь вторая жизнь»

Тем, кто ворчит, что вышивка — занятие для бабушек, давно канувшее в прошлое, стоит посмотреть на шедевры, которые современные рукодельницы создают при помощи ниток, иголки и безграничной фантазии.

«Обновил джинсовую куртку. Было непросто, но конечный результат того стоил»

«Поставила заплатку на любимые джинсы»

«Как исправить растянутый край любимой футболки?»

«У меня была идея добавить какую-нибудь неряшливую вышивку крестиком, чтобы укрепить ее, но стало только хуже. Поэтому я обметала ее так, чтобы получился шнурок, и очень довольна тем, как получилось».

«Дочура постоянно приходит со школы в драном. Мне нравится, как получилось починить эту курточку. На очереди — куча ее легинсов»

Купить новую вещь сейчас проще, чем когда-либо. К нашим услугам достаточно разнообразных магазинов, можно покупать, даже не выходя из дома. Но есть люди, которым нравится давать новую жизнь подержанной одежде или предметам быта, придавая им неповторимую индивидуальность.

Фото на превью longwalktoday / Reddit

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