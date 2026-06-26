Понятно, что он хитрил. Но ведь за вызов тоже многие берут плату, по факту, комп работает - клиенты довольны. Но "Что-то дорого за 5 секунд работы", прямо раздражает. Всегда хочется сказать "Делайте сами, раз дорого". Если не могут, таким людям лучше бы порадоваться, что услуга оказана быстро и качественно. Мне так заявила родственница клиентки: "Столько денег за пару часов работы? Это же грабёж! Проще самой сделать". Говорю: "В чём проблема, можно и самой. Не хочет сама? Так никто не должен работать бесплатно". Другая решила подружек приводить, чтобы "тренировалась на них" (безвозмездно)), когда отказала, подняла ор, что работа у меня ненормальная, лучше бы на ферме пахала и т.д. Люди такие странные бывают. 🤷♀️
20+ мастеров, которые починят все, и даже настроение любимых клиентов
Истории
26.06.2026
Встретить мастера по ремонту с золотыми руками и нормальным ценником — отдельный вид везения. Перед вами простые, но жутко комичные ситуации, в которых мастера чинят не только технику, но и человеческую веру в адекватность. Ловите искреннюю и живую подборку, гарантирующую исключительно приятные минуты за чтением.
- Искали мастера для установки кондиционера. Строители посоветовали какого-то Олега. Тот приехал, все замерил и запросил за монтаж 20 тысяч! Дорого. Купили кондей в магазине вместе с установкой. И тут приезжает тот самый деловитый Олег и оказывается, что он в этой компании работает, только еще и вместе с напарником. Самое смешное, что он даже не вспомнил, как лично приезжал в эту же квартиру пару месяцев назад.
Тут сразу видно, что перед вами мастер своего дела
- По молодости немного подшабашивал мастером по вызову ремонта ПК, делал на совесть, брал за работу немного, поэтому люди часто давали мой номер знакомым и друзьям. Так образовалась маленькая база клиентов, приносящих мне небольшой дополнительный доход. И вот пару раз были такие заказы: перестал работать интернет. Прихожу, вижу что кабель с сигналом вставлен не в тот порт. И чтобы людям было не сильно обидно, я садился за комп, морщил лоб, открывал свойства сети, с умным видом смотрел туда, тыкал на разное, выжидал 10 минут, переключал кабель в нужный порт, брал 500 рублей и уходил. Потому что добираться через весь город, чтобы переключить кабель — это «что-то дорого 500 рублей за 5 секунд работы!» А за 10 минут уже нормально.
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Окей, дальше как?
- Мастер чинил батарею. Долго возился, потом позвал меня и выдает ехидненько: «Вы знаете, что у вас за батареей?» Я моргаю: «Ну, стена». Он аж чуть сдерживается от хохота: «Стена, да. И еще 500 рублей, шесть карандашей, носок и записка». Записку развернули, а там детским почерком написано: «Это мои деньги, мама не трогай». Сыну семь лет. Деньги я не тронула.
ADME
- Прихожу в ремонт обуви. Ну, такой, самый стандартный, где сидит мастер на все руки. Протягиваю ему предмет своего обращения, а именно пару зимних ботинок, у которых московский реагент хотел отобрать подошву. Говорю:
— Вот, посмотрите. Сколько будет стоить приклеить подошву обратно?
— 200 рублей.
Берет ботинок, начинает рассматривать, при этом начиная рассуждать:
— Ботинки же после ремонта? Кто ж так клеит. Руки бы такому мастеру оторвать.
— Вы, — говорю я в ответ.
— Да не может быть! Не гони!
Ну я достаю молча из обувной коробки прошлогоднюю квитанцию от него же, показываю.
Починил бесплатно.
«Кажется, я догадываюсь почему никто не оторвал себе телефончик»
- Свой первый комп я собирал сам — неделю смотрел гайды, каждую копейку со стипендии откладывал. Соединил все, нажимаю кнопку «power» — и ничего. Вообще. Ни один вентилятор не дернулся. Я чуть не поседел от ужаса, думал, сжег материнскую плату или процессор. Потащил этот ящик в ближайший подвальный сервис-центр, там сидел хмурый парень, весь в татуировках. Выслушал мою сбивчивую историю, молча взял системник, открыл. Смотрел секунд 30, потом взял пинцет, переткнул один крошечный коннектор на материнке и сказал: «Включай». Компьютер завелся с пол-оборота. Оказалось, я просто провод от кнопки питания не в те штырьки воткнул. Мне так стыдно стало. Спрашиваю: «Сколько с меня?», а он посмотрел на меня как на идиота и ответил: «За что? Иди, геймер, ничего не надо». Вот мог ведь содрать за «сложную диагностику», а просто по-человечески отнесся.
- Снимаю квартиру за границей. По контракту положен ремонт — я запросила. Сказали, что пришлют проверку. Утро, открываю глаза — в моей спальне стоит мужик, снимает стены на свой телефон и все комментирует. Я спокойным таким голосом говорю: «Доброе утро!» Бедняга аж телефон уронил от неожиданности. Долго извинялся.
«Да блин!»
- Я девушка, и я долго работала «мужем на час» — официально, от организации. И вот однажды однажды я приехала на вызов, чтобы подключить стиралку и установить смесители. Дверь открыл парень лет 30, сразу с порога сказал: «Бабе не разрешу трогать сантехнику, иди отсюда, вы в этом ничего не понимаете». Спросила, понимает ли он. Ответил, что не очень. Немного подумав, впустил. Пока откручивала транспортировочные болты со стиралки, ходил туда-сюда мимо ванной, потом заглянул: «Слышь, а научи...» Показала ему, куда что, еще и в режимах машинки помогла разобраться. Пригласил меня вечером на свидание, а я согласилась. Так я встретила своего лучшего друга, не разлей вода уже десять лет, он даже успел жениться на моей подруге, с которой я его и познакомила. А девушек «бабами» он больше не называет, одумался.
Мужик, который в 30 не умеет закрутить пару гаек, чтобы установить смеситель, пусть лучше остаётся другом с подругой.
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«Подарок для одинокой дамы! Вызвала компутер починять, а он со своими яйцами, с мясом... Сам варит, сам и ест»
- Произошло только что. Звонит мама и дрожащим голосом сообщает, что случилось ЧП — сломался замок и в квартиру попасть невозможно, просит сматывать удочки (буквально, ибо я был на рыбалке) и направляться к ним, чтобы попробовать открыть дверь своим ключом (ну а вдруг). Прибежав и попыхтев над замком, пытаясь хоть как-нибудь его открыть, бросаю это дело и звоню в ДЭЗ. Спустя двадцать минут на лестничной площадке появляется мастер с ящичком инструментов: невысокого роста лысый мужичок, с которым происходит следующий диалог:
Мастер: «Хороший замок, когда в последний раз меняли?»
Я: «Года четыре назад».
Мастер, пробуя открыть замок ключом: «Мда-а-а, итальянский... Очень хороший замок!»
После чего мужичок достает из ящика проволоку, сгибает ее буквой «Г», затем берет что-то вроде отвертки, запускает эту конструкцию в замочную скважину, делает пару движений и за две (ну, может, три) секунды открывает дверь.
Мастер: «Я вам категорически рекомендую сменить замок, можно на не такой дорогой, как у вас, а что-нибудь подешевле на первое время».
Я, обалдевая и протягивая деньги: «Спасибочки...»
Кажется, мастер, который клал эту плитку, решил очень буквально оставить свой след в истории
- Сто лет не могла найти хорошего сантехника, который исправил бы мне проблему с краном. Он течет каждый день. Сколько его не чинили, а пройдет время и кран снова за свое. Бывало день держался, бывало два, а рекорд — целых 4 дня без протеков! Как-то мне позвонил незнакомый номер. Я взяла трубку, а там мужчина. Перепутал, извинился. Через пару дней я сама его набрала, тоже совершенно случайно из-за истории звонков. Он решил пошутить, скинул сообщение, предложил услуги. Оказалось, что он сантехник! Пообщались, он приехал ко мне, за час решил проблему с протекающим краном. Ни разу он после того раза не протекал! Видимо, сама Вселенная сжалилась надо мной и подослала такого волшебного специалиста.
Тоже мне, бином Ньютона- купить и заменить кран- буксу в кране, займет пару минут, без сантехнического гения.
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«Итак, вот что только что произошло...»
- Жена: «Швейная машинка сломалась... И оверлок тоже, неправильно работает». Залез в интернет, частные мастера. Отписался одному, рейтинг 4,9. Пришел сутулый мужичок. Я в комнате, сдались мне эти машинки. Через полчаса вышел на кухню, интересно же.
Этот уже разобрал машинку до нуля. Жена сидит как завороженная. Он: «Вот сюда еще каплю масла, не более... А теперь собираем в обратном порядке... У вас есть ткань, чтобы вообще... Ну, трудная?» «Есть... Шифон...» Короче, говорили они на своем, инопланетном для меня, языке.
Нажал он на педаль, жена просто заулыбалась — жужжит аппарат!
— А у меня еще оверлок тупит. Можете?
— Вносите!
Лекцию ей прочитал про правильные нитки, про иголки, и ткань... Мне:
— Запомнили? Раз в год смазывать, вы запомнили как?
— Ха, я одно запомнил: ваш телефон!
Четыре часа разбирал, смазывал, собирал, целую лекцию выдал. По-божески взял денег, по мне — так даже мало. Поставил ему 5 в приложении и отзыв написал хороший. Человек на своем месте. Уважаю.
Птица свила гнездо у меня на поясе с инструментами
- Гулял с сыном с коляской. По пути зашел в шиномонтаж, чтобы подкачать колеса. Пока молодой мастер качал, в помещение зашел мастер постарше, посмотрел на меня, на коляску, на сына и говорит:
— На ТО пришли?
Молодой засмеялся, а я оценил шутку и отвечаю:
— Да, ходовая поскрипывает на кочках, справа колесо дребезжит.
Старший улыбнулся, взял масленку и инструменты:
— Негоже такому парню, — это он к сыну обратился. — на неисправный машине гонять-то! А ну- ка посмотрим, что там у тебя.
Что-то подвернул, где-то капнул.
— Ну вот, как новенькая. Если что, заходи весной на очередное ТО. Машину нужно беречь и вовремя исправлять неполадки.
Сын что-то прокалякал ему в ответ, а с меня не взяли денег даже за подкачку колес и пожелали хорошего настроения. Не дребезжит и не скрипит коляска, спасибо мастеру, +100 ему в карму.
«Как же я рад, что сегодня работаю один!»
- Прошлым летом вылезла из дивана пружина. Звоню в магазин, описываю проблему, мол, знаю гарантия прошла, но можно ли помочь? Ставят в очередь, звонят: в субботу к 13 часам ждите, приедет мастер, запчасти есть, все сделает, перед визитом за час сообщит. А лето, суббота, погода так и шепчет: возьми мясо и мангал, природа ждет тебя. Но мебель требует ремонта. И вот звонит мастер, говорит что готов приехать, но, если честно, друзья пригласили на шашлыки, можно ли приехать в воскресенье и все сделать? Думаю, а ведь он прав, ну подумаешь, засунем эту пружину на день позже. И ведь сам не хотел сидеть дома. Соглашаюсь и сам на природу. На следующий день мастер приехал, все отлично отремонтировал. Спас человек свои и мои выходные.
Эх, была бы клиентка, и диван бы починили, и на шашлыки бы вместе поехали, и продолжение- замужем за ним Х лет и у нас Х детей.🤣
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