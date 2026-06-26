20+ мастеров, которые починят все, и даже настроение любимых клиентов

Понятно, что он хитрил. Но ведь за вызов тоже многие берут плату, по факту, комп работает - клиенты довольны. Но "Что-то дорого за 5 секунд работы", прямо раздражает. Всегда хочется сказать "Делайте сами, раз дорого". Если не могут, таким людям лучше бы порадоваться, что услуга оказана быстро и качественно. Мне так заявила родственница клиентки: "Столько денег за пару часов работы? Это же грабёж! Проще самой сделать". Говорю: "В чём проблема, можно и самой. Не хочет сама? Так никто не должен работать бесплатно". Другая решила подружек приводить, чтобы "тренировалась на них" (безвозмездно)), когда отказала, подняла ор, что работа у меня ненормальная, лучше бы на ферме пахала и т.д. Люди такие странные бывают. 🤷‍♀️