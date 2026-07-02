20 ярких примеров того, как простые увлечения наполнили будни маленькими радостями

Любите ли вы вышивать, вязать или увлекаетесь лепкой из полимерной глины — все эти хобби могут принести много маленьких радостей в вашу жизнь, а еще изменить жизнь к лучшему, привнести в нее радость душевного общения и открыть приятные перспективы. Неважно, есть ли у вас увлечение или нет, эта светлая статья поднимет вам настроение и, возможно, покажет, какие яркие возможности открываются лично для вас.

«На дворе лето, решила закосплеить очередной образ — маму дяди Федора в отпуске. Купальник выбрала в ретро-стиле»

«4 месяца это вышивала. А потом ума не могла приложить, что делать с этой красотой»

«И вот, наконец, придумала, и счастлива»

Я вышивальщица, и каждый день ломаю взгляд на крестики одним фактом. У вышивальщиц радость уровня «Я молодец» включается от вещей, которые нормальным людям объяснять бесполезно: закончился один цвет — праздник. Нашлась иголка — праздник. Не запуталась нитка — почти Новый год. И самое смешное, что это реально поднимает настроение сильнее, чем многие взрослые достижения. Потому что у нас тут свои стандарты успеха. silver_stitchcraft Elina Che только что Полностью согласна. Когда у меня лежит интересный вязальный проект, то это как недособранный лего или паззл - хочется скорее домой, чтобы закончить. Если габариты позволяют, я вообще с собой таскаю вязание. Особенно уютно вяжется под болтовню большой компании. Ответить

«Изготовила сама эту кружку и теперь пью из нее горячий шоколад»

«Больше 1000 часов потратила на этот костюм — сама кроила, вышивала. Пришлось учиться технике вышивания золотыми нитями. И вот наконец-то он готов»

«Мне нравится делать небольшие зарисовки людей, которых встречаю»

Вся родня вечно хвалила сестру, мол, умница, учится на журналиста. А меня только шпыняли и шептались с мамой за спиной: «И какой из тебя толк будет? Весь день перед зеркалом сидишь». В итоге сестра окончила универ и осела на весьма средненькой работе. А я вопреки всем бросила свой институт и выучилась на визажиста. Я ведь с самого детства обожала возиться с косметикой и красить подружек. Сначала принимала девчонок дома, набивая руку, а теперь работаю в хорошем салоне. И зарабатываю в разы больше, чем сестра со своим «престижным» дипломом. ADME Драконятина только что У каждого своя жизнь просто, сестра, наверное, тоже себя чувствует на своей работе вполне ок. Ответить

«Лет 15 я смотрела на полимерную глину, но то времени не было, то жабка не давала покупать материалы. А тут настал отпуск, и я подумала: на моря-океаны не еду, пора. Начала и... не отпускает до сих пор»

«Небольшое отступление: обожаю кукол Барби, а так как в детстве у меня их не было, то я уже во взрослом возрасте стала их коллекционировать. Собрала всех, каких хотела, и решила делать для них миниатюрную еду. Начала с овощей и фруктов, потом пошли колбасы, хлеб и даже салатик крабовый».

«Я связала свое первое детище, и его зовут Генри»

«А я занимаюсь бердвотчингом — наблюдаю за птицами. С тех пор, как я увлекся этим, я перестал снимать концерты и свадьбы — фотографирую только птиц. И счастлив, как никогда»

У меня муж пилот. И между рейсами, если ему завтра не в очередной рейс, он разрабатывает приложения. Причем не как нормальные люди — чуть-чуть, как хобби. Нет. С полным ощущением, будто крутейшие компании мира ждут его обновления к утру. И самое смешное, что даже во время отдыха в отеле после рейса он продолжает это делать. То есть человек прилетает после 14 часов работы в другую страну, заходит в красивый отель с видом на какой-нибудь Париж и открывает ноутбук. Я ему пишу: «Ну как там?» А он присылает мне скрин какого-то нового интерфейса. Иногда мне кажется, что работа пилотом ему нужна только для того, чтобы менять страны, в которых он сидит и пишет код. iuliiasharma Dissent только что Работа пилотом ему нужна, чтобы смыться от семьи за бугор,в отель, где ему никто не помешает творить. Ответить

«Мое любимое хобби — сыроварение, погружаюсь в него с головой»

Я не такой уж любитель рыбалки, так, ездил за компанию с братьями. А тут как-то жене интересно стало. Тоже с нами поехала. В первое время червей на крючок насаживали мы, она боялась их даже трогать. А потом, как начался у нее клев, так не остановить. До того дошло, что черви все закончились. Сама она была так счастлива от удачи, аж вся светилась. С того вечера начала уже сама экипироваться: там удилище, лески, набор крючков и прочее... В следующий раз червей насаживать уже сама научилась. Потом спиннингом обзавелась...Короче, то первое лето каждый день ездили на рыбалку в разные места, по соседним деревням, протокам... А я в основном сидел в машине, ел свой обед или ужин, пока жена последнего червя не истратит. © user10597488 / Pikabu Капитан Джек Воробей только что Обед или ужин небось из улова жены?) Ответить

«Мужу бы поймать судака или щучку побольше, а мне сам процесс нравится. Ходим теперь на рыбалку вместе по вечерам, такое у нас семейное хобби»

Всегда увлекалась фотографией, обычно снимала природу, а тут начала фотографировать птиц в парке. Однажды на одном из своих снимков заметила симпатичного мужчину, который, как и я, залюбовался сойкой. А через месяц мы встретились на выставке птиц. Я подошла, показала ему фото, сказала, что вот случайно его засняла. А он на меня внимательно посмотрел и спросил: «Случайно ли?» Я покраснела, а он засмеялся: «А я вот неслучайно вас заснял». И показал снимок, сделанный в тот же день, где я, сидя на лавочке, внимательно рассматриваю сделанные фотографии. Сказал, что я ему показалась такой милой и увлеченной, что не мог просто пройти мимо, хотя и потревожить меня не решился. С тех пор мы гуляем по парку вместе. Пока это дружба, но — кто знает — может, перерастет во что-то большее. ADME

«Три года назад я заменила свой газон клумбами, чтобы избавиться от хандры. То, что начиналось как хобби, превратилось в небольшую цветочную ферму и яркую главу в моей жизни»

«Сейчас я провожу на ферме свадьбы, небольшие мероприятия и ярмарки»

Рассказала мне одна знакомая. Ее отцу 60 лет, он вышел на пенсию раньше за счет стажа работы в Заполярье. Его две дочери уже закончили универы, вышли на работу, вышли замуж. Он купил участок в деревне, построил там гараж и теперь неделями оттуда не вылезает, даже ночует там. И целыми днями напролет строит гусеничный вездеход по собственному проекту, чтобы на нем потом ездить на рыбалку по тайге и болотам. Она говорит, что он с ума сошел, а я с ней не согласен. Просто человек обрел свое счастье. © Unknown author / Pikabu

«На пенсии стала рисовать картины по номерам. Над этой работала месяц. Очень скрашивает серые будни»

«Решила сделать подарок родителям — миниатюру их дома. В ход шли и апельсиновые палочки, и палочки для мороженого, и акриловые краски. Сделала — и теперь руки постоянно просят что-то творить»

Муж вечно в какие-то дурацкие хобби как ударится: то фигурки из Вархаммера разрисовывает, то марки собирает, то гитару купит и неделю бренчит, а потом забрасывает. Я уже привыкла: ну перебесится — и ладно. Но прошлым летом он переплюнул самого себя — начал на даче копить пластиковые бутылки. Я сердилась, чуть в мусорку все не выкинула — хотя куда там, он их же кучу насобирал! А он молчал и прятал очередную партию в сарае. А этой весной позвал меня на дачу со словами: «Иди глянь». Захожу на участок и ахаю — там теплица. Из этих самых бутылок. В итоге такой сладкой клубники, как в этом году, у меня еще не было. Теперь жду, когда помидоры созреют. Надеюсь, тоже не подкачают. ADME