20 ярких примеров того, как простые увлечения наполнили будни маленькими радостями

Истории
02.07.2026
20 ярких примеров того, как простые увлечения наполнили будни маленькими радостями

Любите ли вы вышивать, вязать или увлекаетесь лепкой из полимерной глины — все эти хобби могут принести много маленьких радостей в вашу жизнь, а еще изменить жизнь к лучшему, привнести в нее радость душевного общения и открыть приятные перспективы. Неважно, есть ли у вас увлечение или нет, эта светлая статья поднимет вам настроение и, возможно, покажет, какие яркие возможности открываются лично для вас.

«На дворе лето, решила закосплеить очередной образ — маму дяди Федора в отпуске. Купальник выбрала в ретро-стиле»

«4 месяца это вышивала. А потом ума не могла приложить, что делать с этой красотой»

«И вот, наконец, придумала, и счастлива»

  • Я вышивальщица, и каждый день ломаю взгляд на крестики одним фактом. У вышивальщиц радость уровня «Я молодец» включается от вещей, которые нормальным людям объяснять бесполезно: закончился один цвет — праздник. Нашлась иголка — праздник. Не запуталась нитка — почти Новый год. И самое смешное, что это реально поднимает настроение сильнее, чем многие взрослые достижения. Потому что у нас тут свои стандарты успеха.
silver_stitchcraft
Elina Che
только что

Полностью согласна. Когда у меня лежит интересный вязальный проект, то это как недособранный лего или паззл - хочется скорее домой, чтобы закончить. Если габариты позволяют, я вообще с собой таскаю вязание. Особенно уютно вяжется под болтовню большой компании.

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«Изготовила сама эту кружку и теперь пью из нее горячий шоколад»

«Больше 1000 часов потратила на этот костюм — сама кроила, вышивала. Пришлось учиться технике вышивания золотыми нитями. И вот наконец-то он готов»

«Мне нравится делать небольшие зарисовки людей, которых встречаю»

  • Вся родня вечно хвалила сестру, мол, умница, учится на журналиста. А меня только шпыняли и шептались с мамой за спиной: «И какой из тебя толк будет? Весь день перед зеркалом сидишь». В итоге сестра окончила универ и осела на весьма средненькой работе. А я вопреки всем бросила свой институт и выучилась на визажиста. Я ведь с самого детства обожала возиться с косметикой и красить подружек. Сначала принимала девчонок дома, набивая руку, а теперь работаю в хорошем салоне. И зарабатываю в разы больше, чем сестра со своим «престижным» дипломом.
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Драконятина
только что

У каждого своя жизнь просто, сестра, наверное, тоже себя чувствует на своей работе вполне ок.

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«Лет 15 я смотрела на полимерную глину, но то времени не было, то жабка не давала покупать материалы. А тут настал отпуск, и я подумала: на моря-океаны не еду, пора. Начала и... не отпускает до сих пор»

«Небольшое отступление: обожаю кукол Барби, а так как в детстве у меня их не было, то я уже во взрослом возрасте стала их коллекционировать. Собрала всех, каких хотела, и решила делать для них миниатюрную еду. Начала с овощей и фруктов, потом пошли колбасы, хлеб и даже салатик крабовый».

«Я связала свое первое детище, и его зовут Генри»

«А я занимаюсь бердвотчингом — наблюдаю за птицами. С тех пор, как я увлекся этим, я перестал снимать концерты и свадьбы — фотографирую только птиц. И счастлив, как никогда»

  • У меня муж пилот. И между рейсами, если ему завтра не в очередной рейс, он разрабатывает приложения. Причем не как нормальные люди — чуть-чуть, как хобби. Нет. С полным ощущением, будто крутейшие компании мира ждут его обновления к утру. И самое смешное, что даже во время отдыха в отеле после рейса он продолжает это делать. То есть человек прилетает после 14 часов работы в другую страну, заходит в красивый отель с видом на какой-нибудь Париж и открывает ноутбук. Я ему пишу: «Ну как там?» А он присылает мне скрин какого-то нового интерфейса. Иногда мне кажется, что работа пилотом ему нужна только для того, чтобы менять страны, в которых он сидит и пишет код.
iuliiasharma
Dissent
только что

Работа пилотом ему нужна, чтобы смыться от семьи за бугор,в отель, где ему никто не помешает творить.

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«Мое любимое хобби — сыроварение, погружаюсь в него с головой»

Elina Che
только что

Тоже таким хобби занимались. Увлекает. Но физически может быть тяжело и добыть правильное молоко в Москве не просто. Но вкуууууус!

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  • Я не такой уж любитель рыбалки, так, ездил за компанию с братьями. А тут как-то жене интересно стало. Тоже с нами поехала. В первое время червей на крючок насаживали мы, она боялась их даже трогать. А потом, как начался у нее клев, так не остановить. До того дошло, что черви все закончились. Сама она была так счастлива от удачи, аж вся светилась. С того вечера начала уже сама экипироваться: там удилище, лески, набор крючков и прочее... В следующий раз червей насаживать уже сама научилась. Потом спиннингом обзавелась...Короче, то первое лето каждый день ездили на рыбалку в разные места, по соседним деревням, протокам... А я в основном сидел в машине, ел свой обед или ужин, пока жена последнего червя не истратит.

«Мужу бы поймать судака или щучку побольше, а мне сам процесс нравится. Ходим теперь на рыбалку вместе по вечерам, такое у нас семейное хобби»

  • Всегда увлекалась фотографией, обычно снимала природу, а тут начала фотографировать птиц в парке. Однажды на одном из своих снимков заметила симпатичного мужчину, который, как и я, залюбовался сойкой. А через месяц мы встретились на выставке птиц. Я подошла, показала ему фото, сказала, что вот случайно его засняла. А он на меня внимательно посмотрел и спросил: «Случайно ли?» Я покраснела, а он засмеялся: «А я вот неслучайно вас заснял». И показал снимок, сделанный в тот же день, где я, сидя на лавочке, внимательно рассматриваю сделанные фотографии. Сказал, что я ему показалась такой милой и увлеченной, что не мог просто пройти мимо, хотя и потревожить меня не решился. С тех пор мы гуляем по парку вместе. Пока это дружба, но — кто знает — может, перерастет во что-то большее.
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«Три года назад я заменила свой газон клумбами, чтобы избавиться от хандры. То, что начиналось как хобби, превратилось в небольшую цветочную ферму и яркую главу в моей жизни»

Драконятина
только что

Так меня достала эта возня с газоном каждый год, что я, наверное, тоже решусь и засажу все цветами.

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«Сейчас я провожу на ферме свадьбы, небольшие мероприятия и ярмарки»

  • Рассказала мне одна знакомая. Ее отцу 60 лет, он вышел на пенсию раньше за счет стажа работы в Заполярье. Его две дочери уже закончили универы, вышли на работу, вышли замуж. Он купил участок в деревне, построил там гараж и теперь неделями оттуда не вылезает, даже ночует там. И целыми днями напролет строит гусеничный вездеход по собственному проекту, чтобы на нем потом ездить на рыбалку по тайге и болотам. Она говорит, что он с ума сошел, а я с ней не согласен. Просто человек обрел свое счастье.

«На пенсии стала рисовать картины по номерам. Над этой работала месяц. Очень скрашивает серые будни»

«Решила сделать подарок родителям — миниатюру их дома. В ход шли и апельсиновые палочки, и палочки для мороженого, и акриловые краски. Сделала — и теперь руки постоянно просят что-то творить»

  • Муж вечно в какие-то дурацкие хобби как ударится: то фигурки из Вархаммера разрисовывает, то марки собирает, то гитару купит и неделю бренчит, а потом забрасывает. Я уже привыкла: ну перебесится — и ладно. Но прошлым летом он переплюнул самого себя — начал на даче копить пластиковые бутылки. Я сердилась, чуть в мусорку все не выкинула — хотя куда там, он их же кучу насобирал! А он молчал и прятал очередную партию в сарае. А этой весной позвал меня на дачу со словами: «Иди глянь». Захожу на участок и ахаю — там теплица. Из этих самых бутылок. В итоге такой сладкой клубники, как в этом году, у меня еще не было. Теперь жду, когда помидоры созреют. Надеюсь, тоже не подкачают.
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А чем увлекаетесь вы? Может, собираете коллекции, как герои этой статьи, или занимаетесь творчеством? Расскажите об этом в комментариях.

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