Я попробовала готовить 2 раза в месяц — и вот что из этого вышло
Моя добрая подруга Даша — мастер планирования. Она ведет ежедневник, делает списки покупок, тщательно записывает все траты в гроссбух — словом, у нее все под контролем. Недавно я приехала к ней в гости на дачу и во время наших душевных разговоров она рассказала о своем новом «хобби» — готовить еду заранее на две недели. Далее с ее слов.
Началось все с покупки аэрогриля — я увидела его у одного фудблогера, у которого подглядела и идею с заготовками еды на две недели. Я очень люблю пробовать все новое, но ни разу не пыталась делать еду впрок — ну, за исключением домашних закаток. Даже не знаю, почему мне самой эта идея никогда не приходила в голову — в моей семье с двумя детьми-подростками на ежедневную готовку уходит куча времени. Да, муж тоже готовит, но это все равно не облегчает повседневную рутину. А блогер утверждал, что заготовки, на которые придется потратить несколько часов в выходные, помогают справиться с повседневной мукой из серии «что же сегодня приготовить».
Итак, я начала со списка блюд, которые хочу приготовить — таких, чтобы их потом можно было разогреть в аэрогриле или духовке. Супы в нашем доме не жалуют, поэтом буду готовить только вторые блюда и завтраки. Чтобы не тратить время на походы в магазин, все продукты решила заказать в доставке — так, к тому же, я не куплю ничего ненужного спонтанно. Кроме того, в список вошли только те продукты, которые необходимо готовить, свежие овощи и фрукты я покупаю в ларьке возле дома, а картошка, морковь и лук у нас свои.
Итак, я купила: 10 куриц по 1,5 кг, 5 кг фарша свино-говяжьего — 5 кг, три больших кочана капусты, 1 кг риса, 3 кг муки, 1 кг сахара, 1 кг сыра, 2 кг творога, 30 яиц, 30 болгарских перцев, а еще разделочные доски, пакеты и стикеры для них.
Из всего этого набора я решила приготовить: голубцы, фаршированные перцы, котлеты, блины с мясом и блины с творогом и изюмом, сырники, пельмени и вареники с картошкой, запеченные куриные бедра, голени и крылья, отбивные из куриных грудок в сырной панировке, ежики и подливу из моркови, лука, муки и томатной пасты.
Этого всего нам должно было хватить на две недели, даже с учетом зверского аппетита двух подростков. В субботу муж был на работе, а в воскресенье мы всей семьей принялись делать заготовки, привлекли к этому даже детей, которые лепили пельмени и вареники под чутким присмотром отца. Не скажу, что все было просто — на все у нас ушло около 6 часов, но зато теперь вся наша морозилка была забита готовой едой. Правда, после кулинарного марафона остался Эверест из сковородок, кастрюль и прочей утвари — и хвала прогрессу за изобретение посудомойки.
Честно признаться, мы устали до изнеможения, однако теперь все вечера в ближайшие две недели были свободными от готовки — максимум, что требовалось, — это закинуть готовую еду в аэрогриль и, если нужно, быстренько отварить гарнир. Их мы решили не замораживать, потому что то же разогретое пюре уже не такой вкусное, как свежесваренное. Сначала мы заморозили все на разделочных досках, и потом разложили так, чтобы в пакете была порция для одного человека.
Каждый пакет я подписала, указав, что это такое и дату заготовки на случай, если по истечению двух недель еще что-то останется (сразу скажу, что почти ничего не осталось). Соус мы разлили по маленьким баночкам так, чтобы его хватило на одну порцию. Конечно, если у вас нет большой морозилки — а у нас была отдельная в дополнение к обычному холодильнику, — вам этот вариант с заготовками на полмесяца вряд ли подойдет. Впрочем, для одного человека, мне кажется, достаточно и обычной морозильной камеры в холодильнике. Но нас четверо, так что без отдельной камеры нам не обойтись.
У нас нет традиций совместных ужинов или обедов — завтракаем мы в разное время, потому что муж уходит на работу к 7 утра, я к 9, а дети идут в школу к 8. Теперь мне не нужно было вставать раньше, чтобы приготовить всем еду: каждый доставал из морозилки то, что хотел, и просто грел в аэрогриле. То же и в обед: дети, приходя из школы, снова выбирали то, что им по душе, а мы с мужем брали лоточки с собой. Ну, и ужин по той же схеме.
Что же касается вкуса, то никто из нас не заметил, что размороженная еда чем-то хуже свежей — как я уже говорила, если кто-то хотел гарнир, он готовил его отдельно. А еще мы решили проблему перекусов: поскольку в морозилке было много готовой еды, никто не кусочничал бутербродами.
В первые выходные после начала эксперимента, к нам в гости приехала свекровь. Пришло время обеда, я предложила ей на выбор несколько блюд, она удивилась, мол, ты специально для меня приготовишь, прямо как в ресторане. Я ответила, что у меня уже все готово, нужно только разогреть в аэрогриле и показала содержимое нашей морозилки. Она скривила лицо и сказала: «Что это за подснежники? Я такое есть не буду!» Я растерялась, а муж, который в этот момент зашел на кухню, вдруг выдал «Если не хочешь это есть, в следующий раз приходи со своим!» Свекровь опешила, зависла на несколько секунд, а потом прошептала: «Я буду голубцы». Уже после трапезы она извинилась, сказав, что это очень вкусно и разницы она не почувствовала.
Однажды я пришла с работы пораньше — у мужа был в этот день выходной. Слышу, а он кому-то говорит: «Она совсем у меня разленилась, лежит целыми днями, я вокруг нее кручусь, а она ноль эмоций — фунт презрения. Даже вот еду...» Тут я не вытерпела и влетела на кухню, готовая разнести его в пух и прах. Оказалось, что к нам приехал свекор, а речь идет про кошку, которую муж нежно поглаживал во время разговора. Она и правда у нас стала ленивой в последнее время и отворачивает голову от привычной еды — подавай ей вареную грудку. Ну что ж, в следующий раз и для нее сделаем заготовки. С мужем и свекром вместе посмеялись.
Что же в итоге? Еды нам хватило на две недели, докупали мы только свежие овощи, чтобы сделать салат вместо гарнира — это и быстрее, и полезнее. Гарниры, кстати, варили очень редко — мы не большие их любители, и большинство блюд едим просто с цельнозерновым хлебом. Кстати, его я планирую тоже печь самостоятельно, но для этого надо для начала обзавестись хлебопечкой.
Кроме того, после месяца с новым планом питания я подсчитала расходы на продукты, и, оказалось, что они у нас сократились на треть из-за отказа от покупных колбасных изделий и всевозможных сладостей к чаю. Все это благодаря тому, что теперь можем достать перекус из морозилки, будь это сладкие сырники или несладкие блины с мясом.
Быстрее всего у нас ушли пельмени — мы делали их из килограмма фарша, получилось около двух килограммов готовой продукции. Так что на вторую половину месяца мы решили сделать больше пельменей. А вот фаршированный перец почему-то не пошел — к концу двух недель у нас осталось еще 10 штук, так что его мы делать не будем или уменьшим количество в пользу голубцов.
А еще мне удалось похудеть на 4 кг благодаря тому, что я перестала есть печенья и конфеты с чаем, а так же отказалась от перекусов в виде бутербродов. Но, кстати, бутербродик все же иногда хочется, поэтому я планирую делать еще домашние колбасы и буженину — в них не будет лишней соли, и я точно буду знать, из чего сделано то, что мы кладем на хлеб. Ну и, опять же, экономия. Кроме того, два раза в месяц у нас теперь есть воскресенья, которые мы проводим вместе за готовкой и разговорами. И для кошки тоже варим и замораживаем грудку — в конце концов, правильно и вкусно питаться должна вся наша семья.
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