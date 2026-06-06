Я попробовала готовить 2 раза в месяц — и вот что из этого вышло

Этого всего нам должно было хватить на две недели, даже с учетом зверского аппетита двух подростков. В субботу муж был на работе, а в воскресенье мы всей семьей принялись делать заготовки, привлекли к этому даже детей, которые лепили пельмени и вареники под чутким присмотром отца. Не скажу, что все было просто — на все у нас ушло около 6 часов, но зато теперь вся наша морозилка была забита готовой едой. Правда, после кулинарного марафона остался Эверест из сковородок, кастрюль и прочей утвари — и хвала прогрессу за изобретение посудомойки.

Честно признаться, мы устали до изнеможения, однако теперь все вечера в ближайшие две недели были свободными от готовки — максимум, что требовалось, — это закинуть готовую еду в аэрогриль и, если нужно, быстренько отварить гарнир. Их мы решили не замораживать, потому что то же разогретое пюре уже не такой вкусное, как свежесваренное. Сначала мы заморозили все на разделочных досках, и потом разложили так, чтобы в пакете была порция для одного человека.

Каждый пакет я подписала, указав, что это такое и дату заготовки на случай, если по истечению двух недель еще что-то останется (сразу скажу, что почти ничего не осталось). Соус мы разлили по маленьким баночкам так, чтобы его хватило на одну порцию. Конечно, если у вас нет большой морозилки — а у нас была отдельная в дополнение к обычному холодильнику, — вам этот вариант с заготовками на полмесяца вряд ли подойдет. Впрочем, для одного человека, мне кажется, достаточно и обычной морозильной камеры в холодильнике. Но нас четверо, так что без отдельной камеры нам не обойтись.